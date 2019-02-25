        Binary Channel

        Стратегия для бинарных опционов Binary Channel

        Стратегия для бинарных опционов Binary Channel построена на базе одного из основных принципов торговли, который используют многие трейдеры. Данный подход предполагает следующее: линии поддержки и сопротивления представлен в виде нижнего и верхнего уровня соответственно ценового канала и торгуется их пробой, с рядом фильтрационных действий.

        Рекомендуемый таймфрейм и активы

        Binary Channel рекомендуют применять с таймфреймом М1 и сроком экспирации бинарных опционов 10 минут. Данная стратегия подходит под торговлю любыми активами во время работы американской и европейской сессий. Binary Channel включает в себя 7 индикаторов для бинарных опционов с разными настройками и одну линию, которая показывает на графике направление (линию наклона) цены.

        Линии наклона Binary Channel

        Когда отрывать сделку на покупку

        Принцип торговли с использованием данной стратегии сводится к выполнению двух правил. Покупать бинарные опционы Call рекомендуется при наличии следующих условий:

        • ценовой график пробил нижнюю границу установленного канала;
        • линия, показывающая направление цены, пересекла одну из границ канала;
        • линия наклона перекрасилась в зеленый цвет на фоне разворота ценового графика.

        В момент наступления данных условий необходимо дождаться закрытия текущей свечи и открывать сделку на покупку опциона.

        Когда открывать сделку на продажу

        Продавать активы (покупать опционы Put) необходимо, если одновременно соблюдаются следующие условия:

        • ценовой график пересек верхнюю границу канала;
        • линия, показывающая направление цены, пересекла границу канала;
        • линия направления изменила оттенок на красный на фоне разворота цены.

        Сделку на покупку опциона Put следует открывать после закрытия последней свечи.

        Сделка на покупку по стратегии Binary Channel

        Для успешной торговли по любой торговой стратегии для бинарных опционов, обязательно подберите для себя надежного брокера бинарных опционов, который без задержек выплатит вам полученную от торговли прибыль.

        Скачать индикаторы и шаблон стратегии Binary Channel

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Dmitry
        у кого какие результаты, делитесь. а то свои стыдно говорить, может не правильно что делаю.
        да тут просто берешь и делаешь по правилам, и норм будет. а по тренду еще лучше
        у тебя получалось?
        да, было 7-8 из 10 сделок обычно по ней)
        Виктор, 22 - пятница ( Хреноватый день для скальпинга) и новостной день. Ориентировался по нему 1-ый раз. 80-85% +. НО изменил настройки (Half Length - 8; ATRMultiplier - 1.8; ATRPeriod - 12). Это в MT 4. Брокер Покет. Стоит Боллинджер с периодом (9,2). Думаю совмещение дало не плохой результат. Работаю 1-3 мин.. Дальше посмотрим.
        24 мая 2020
        Виктор
        06 марта 2020
        Артур Беглый
        15 февраля 2020
        Виктор
        29 января 2020
        геройтвой1
        а что не так у тебя, у меня по ней получалось брать 6-7 сделок из 10, правда фильтровал еще другим индюком
        08 мая 2019
        кеша12345
        у кого какие результаты, делитесь. а то свои стыдно говорить, может не правильно что делаю.
        25 апреля 2019
        Ярослав
        решил потестировать эту стратегию, прибыльных сделок больше чем убыточных, спасибо
        10 апреля 2019
        ВитахаВитамин
        Я торую с Финмакс и используя эту стратегию получил поразительные результаты! Сделал 40 опционов и из них только 6!! в минус, очень доволен
        22 марта 2019
        Xenon
        Вообще стратегии для БО со временем экспирации 15 минут гораздо прибыльней, чем на более низких таймфреймах, если заходить в сделку на одноминутном графике
        21 марта 2019
        OlgaGaga
        Очень прибыльная стратегия, одна из лучших из всех, которые я пробовала) Всем профита;)
        18 марта 2019
        Zvitar
        Под мои требования хорошо подошла. Искал что-то подобное давно. Профит идет стабильно.
        16 марта 2019
        Daxato
        Хорошая ТС нареканий 0. Торгую с таймфреймом М1, экспа 10 мин.
        15 марта 2019
        Faust
        Нормальная рабочая стратегия. Индикаторы можно подстроить под себя.
        11 марта 2019
        Фил_76
        Если не учитывать тот факт, что индикаторы имеют свойство перекрашиваться, то стратегия помогает подзаработать. Жалко нет версии для MT5.
        28 февраля 2019
        Марат
        Индикаторы перекрашиваются. Считаю это большим минусом при торговле.
        26 февраля 2019
