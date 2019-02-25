Стратегия для бинарных опционов Binary Channel построена на базе одного из основных принципов торговли, который используют многие трейдеры. Данный подход предполагает следующее: линии поддержки и сопротивления представлен в виде нижнего и верхнего уровня соответственно ценового канала и торгуется их пробой, с рядом фильтрационных действий.

Рекомендуемый таймфрейм и активы

Binary Channel рекомендуют применять с таймфреймом М1 и сроком экспирации бинарных опционов 10 минут. Данная стратегия подходит под торговлю любыми активами во время работы американской и европейской сессий. Binary Channel включает в себя 7 индикаторов для бинарных опционов с разными настройками и одну линию, которая показывает на графике направление (линию наклона) цены.

Когда отрывать сделку на покупку

Принцип торговли с использованием данной стратегии сводится к выполнению двух правил. Покупать бинарные опционы Call рекомендуется при наличии следующих условий:

ценовой график пробил нижнюю границу установленного канала;

линия, показывающая направление цены, пересекла одну из границ канала;

линия наклона перекрасилась в зеленый цвет на фоне разворота ценового графика.

В момент наступления данных условий необходимо дождаться закрытия текущей свечи и открывать сделку на покупку опциона.

Когда открывать сделку на продажу

Продавать активы (покупать опционы Put) необходимо, если одновременно соблюдаются следующие условия:

ценовой график пересек верхнюю границу канала;

линия, показывающая направление цены, пересекла границу канала;

линия направления изменила оттенок на красный на фоне разворота цены.

Сделку на покупку опциона Put следует открывать после закрытия последней свечи.

Смотрите также: