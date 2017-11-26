        Стратегия «Лестница»: простой способ торговать бинарными опционами

        Большинство торговых стратегий часто чрезмерно усложняют, пытаясь повысить их эффективность. Это совершенно ошибочный подход: чем более глубоко анализируются особенности рынка и торговые идеи, тем труднее в ключевой момент выбрать подходящую. Простота еще не означает, что сама по себе стратегия глупа и никуда не годится.

        Большинство простых стратегий, используемых трейдерами, относятся к структуре бинарных опционов. В этом случае можно, выяснив основные принципы работы, применять их с неизменным успехом, не усложняя и не занимаясь изучением технических деталей. Одна из таких стратегий – «Лестница», которая работает при помощи одного только графика свечей.

        Краткое описание стратегии "Лестница" и характеристика

        • Платформы и валютные пары: Любые
        • Таймфрейм: M5-H1
        • Период экспирации: 1 свеча
        • Торговый период: сессии с Европой и Америкой
        • Оптимальные брокеры: Alpari, QuotexPocketOption, Binarium.

        Само название «Лестницы» напрямую связано с тем, как именно необходимо работать со сделками, используя эту стратегию. Трейдер отслеживает график движения свечей и принимает решения, когда на нем появляется определенная схема, выглядящая как ступени. Она указывает на изменения в ходе текущих тенденций.

        Для работы понадобится только график, включающий в себя бычьи и медвежьи японские свечи. На основании их перемещения и делаются выводы, позволяющие трейдеру эффективно торговать. Толковать эти изменения нужно так:

        1. Бычья свеча (отмечена зеленым цветом на графике) – показатель возрастающей цены.
        2. Медвежья свеча (отмечена красным цветом на графике) – показатель снижающейся цены.

        Оптимальный момент для начала торговли наступает, если трейдер видит, что одна из свечей перекрывает тень той, которая шла перед ней. Это происходит в моменты мощных переломов, когда рынок стремительно возрастает или снижается. Этот момент необходимо поймать вовремя.

        Основы торговли бинарными опционами по стратегии "лестница

        При покупке Call-опциона возникают следующие особенности:

        • появление бычьей свечи, обладающей незначительной тенью (т. е., разницей между базовой и максимальной ценой) сверху;
        • следующая бычья свеча перекрывает максимум и верхнюю тень целиком;
        • необходимо входить на повышение после того, как свеча будет закрыта полностью.

        При покупке Put-опциона возникают следующие особенности:

        • появление медвежьей свечи, обладающей незначительной тенью (т. е., разницей между базовой и минимальной ценой) снизу;
        • следующая медвежья свеча перекрывает минимум и нижнюю тень целиком;
        • необходимо входить на понижение после того, как свеча будет закрыта полностью.

        Вхождение нужно осуществлять только при появлении первой свечи, несмотря на то, что одна и та же схема может повторяться несколькими из них.

        Особые рекомендации для торговли

        Стратегия требует внимания к тому, в какой период времени будет осуществляться торговля. Оптимальными считаются сессии с Европой и Америкой из-за высокой активности рынка. Торговля в самом начале сессии не слишком полезна – объем еще очень мало, в идеале следует выждать около часа.

        Торговля по стратегии такого типа не производится в преддверии новостей – в этот период рынок работает ненормально и не соответствует правилам обычного анализа.

        Экспирационное время всегда соотносится с текущим и не превышает 1 свечи.

        Расчет суммы сделки

        Не следует рисковать, если вероятность потери составляет 4 и более % депозитного счета. При открытии неудачной ставки, к следующей лучше переходить по принципу Мартигейла, не открывая больше 2 колен. Это может уберечь депозит.

        Для правильного расчета ставки можно работать с Мартингейл-калькулятором. Он производит подсчет на основе доходности опционов и максимума убытков. Это позволяет определить ставку в 225$, а потом и 506$, при начальной не превышающей 100$.

        Калькулятор Мартингейла

        Примеры сделок

        При наличии регулярных движений, рынок будет регулярно оживляться новыми сигналами для торговли. Важно учитывать – истинные сигналы появляются только в период оживленных европейских и американских сессий. При вялом движении с небольшими свечами результат будет, скорее всего, ложным.

        Данная сделка демонстрирует прибыльное закрытие первого опциона. При этом после второго захода сделка уже не принесла ничего полезного. Все дело в том, что второе приобретение опциона было проведено при консолидировании цены. Она располагалась в горизонтальной, а не «ступенчатой» структуре и столкнулась с естественным ценовым сопротивлением, которое заставило ее развернуться обратно. На такие детали необходимо обращать внимание при заключении сделок, к какому бы направлению они не относились: если цена может столкнуться с серьезным сопротивлением, торговля вряд ли будет прибыльной.

        Подведение итогов

        Использование «Лестницы» - способ быстро и легко научиться работать с системой бинарных опционов и включиться в торговлю ими. Для повышения эффективности необходимо опираться на указанные выше советы и избегать работы в вялые сессионные периоды. Не следует работать и в тех случаях, если рынок агрессивен или ждет взрывных новостей.

        Все остальное (торговые активы и выбор конкретного временного отрезка торговли) остается на усмотрение трейдера. Это делает «Лестницу» одним из достаточно гибких способов торговли бинарными опционами.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Косарек
        Если разобраться в стратегии, то она классная, а если еще и тренд применять тут, точнее торговлю по тренду, то вообще золотая стратегия
        13 февраля 2020
        Виктория Фирсенко
        Интересная стратегия, спасибо, но надо выискивать эти лестницы. надеюсь оно того стоит)
        11 января 2020
        Аркадий
        хорошо что Мартингейл есть, с ним все стратегии прибыльные
        29 июня 2018
        Дима
        отличная стратегия, мне понравилась
        29 июня 2018
        Олег
        Все просто и понятно, с первого раза получилось сделать хорошую сделку. Выкладывайте больше таких стратегий!
        01 мая 2018
        Рома
        Простая, но достаточно эффективная стратегия. Правда требует обдуманного выбора времени для торговли и используйте Мартингейл-калькулятор, мой вам совет
        03 марта 2018
        Василий
        Хорошая стратегия, чтобы быстро вникнуть в торговлю, даже для новичков. Просто и надежно.
        16 февраля 2018
        Владик
        Пробовал,простенькая но прибыльная.Хотя не могу сказать что прямо чттото сильно новое,я без стратегии почти так же делал. Короче Мартингейл всем в помощь,будьте внимательны и пойдете в плюс!;)
        08 декабря 2017
        Андрей
        Новые стартегии это конечно хорошо,но предпочитаю торговать на проверенных Кто-то уже опробовал?как она в действии?
        08 декабря 2017
        Павел
        Интересная стратегия.Нужно будет попробовать.Большое спасибо за стратегию.
        27 ноября 2017
