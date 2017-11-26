Стратегия «Лестница»: простой способ торговать бинарными опционами

Большинство торговых стратегий часто чрезмерно усложняют, пытаясь повысить их эффективность. Это совершенно ошибочный подход: чем более глубоко анализируются особенности рынка и торговые идеи, тем труднее в ключевой момент выбрать подходящую. Простота еще не означает, что сама по себе стратегия глупа и никуда не годится.

Большинство простых стратегий, используемых трейдерами, относятся к структуре бинарных опционов. В этом случае можно, выяснив основные принципы работы, применять их с неизменным успехом, не усложняя и не занимаясь изучением технических деталей. Одна из таких стратегий – «Лестница», которая работает при помощи одного только графика свечей.

Краткое описание стратегии "Лестница" и характеристика

Платформы и валютные пары: Любые

Таймфрейм: M5-H1

Период экспирации: 1 свеча

Торговый период: сессии с Европой и Америкой

Оптимальные брокеры: Alpari, Quotex, PocketOption, Binarium.

Само название «Лестницы» напрямую связано с тем, как именно необходимо работать со сделками, используя эту стратегию. Трейдер отслеживает график движения свечей и принимает решения, когда на нем появляется определенная схема, выглядящая как ступени. Она указывает на изменения в ходе текущих тенденций.

Для работы понадобится только график, включающий в себя бычьи и медвежьи японские свечи. На основании их перемещения и делаются выводы, позволяющие трейдеру эффективно торговать. Толковать эти изменения нужно так:

Бычья свеча (отмечена зеленым цветом на графике) – показатель возрастающей цены. Медвежья свеча (отмечена красным цветом на графике) – показатель снижающейся цены.

Оптимальный момент для начала торговли наступает, если трейдер видит, что одна из свечей перекрывает тень той, которая шла перед ней. Это происходит в моменты мощных переломов, когда рынок стремительно возрастает или снижается. Этот момент необходимо поймать вовремя.

Основы торговли бинарными опционами по стратегии "лестница

При покупке Call-опциона возникают следующие особенности:

появление бычьей свечи, обладающей незначительной тенью (т. е., разницей между базовой и максимальной ценой) сверху;

следующая бычья свеча перекрывает максимум и верхнюю тень целиком;

необходимо входить на повышение после того, как свеча будет закрыта полностью.

При покупке Put-опциона возникают следующие особенности:

появление медвежьей свечи, обладающей незначительной тенью (т. е., разницей между базовой и минимальной ценой) снизу;

следующая медвежья свеча перекрывает минимум и нижнюю тень целиком;

необходимо входить на понижение после того, как свеча будет закрыта полностью.

Вхождение нужно осуществлять только при появлении первой свечи, несмотря на то, что одна и та же схема может повторяться несколькими из них.

Особые рекомендации для торговли

Стратегия требует внимания к тому, в какой период времени будет осуществляться торговля. Оптимальными считаются сессии с Европой и Америкой из-за высокой активности рынка. Торговля в самом начале сессии не слишком полезна – объем еще очень мало, в идеале следует выждать около часа.

Торговля по стратегии такого типа не производится в преддверии новостей – в этот период рынок работает ненормально и не соответствует правилам обычного анализа.

Экспирационное время всегда соотносится с текущим и не превышает 1 свечи.

Расчет суммы сделки

Не следует рисковать, если вероятность потери составляет 4 и более % депозитного счета. При открытии неудачной ставки, к следующей лучше переходить по принципу Мартигейла, не открывая больше 2 колен. Это может уберечь депозит.

Для правильного расчета ставки можно работать с Мартингейл-калькулятором. Он производит подсчет на основе доходности опционов и максимума убытков. Это позволяет определить ставку в 225$, а потом и 506$, при начальной не превышающей 100$.

Примеры сделок

При наличии регулярных движений, рынок будет регулярно оживляться новыми сигналами для торговли. Важно учитывать – истинные сигналы появляются только в период оживленных европейских и американских сессий. При вялом движении с небольшими свечами результат будет, скорее всего, ложным.

Данная сделка демонстрирует прибыльное закрытие первого опциона. При этом после второго захода сделка уже не принесла ничего полезного. Все дело в том, что второе приобретение опциона было проведено при консолидировании цены. Она располагалась в горизонтальной, а не «ступенчатой» структуре и столкнулась с естественным ценовым сопротивлением, которое заставило ее развернуться обратно. На такие детали необходимо обращать внимание при заключении сделок, к какому бы направлению они не относились: если цена может столкнуться с серьезным сопротивлением, торговля вряд ли будет прибыльной.

Подведение итогов

Использование «Лестницы» - способ быстро и легко научиться работать с системой бинарных опционов и включиться в торговлю ими. Для повышения эффективности необходимо опираться на указанные выше советы и избегать работы в вялые сессионные периоды. Не следует работать и в тех случаях, если рынок агрессивен или ждет взрывных новостей.

Все остальное (торговые активы и выбор конкретного временного отрезка торговли) остается на усмотрение трейдера. Это делает «Лестницу» одним из достаточно гибких способов торговли бинарными опционами.

