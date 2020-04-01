    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Asymmetric Deviation System

        Стратегия для бинарных опционов Asymmetric Deviation System

        Стратегия для бинарных опционов Asymmetric Deviation System с одной стороны включает в себя стандартные индикаторы, но с другой эти же индикаторы используют новый алгоритм работы, что позволяет получать качественные сигналы с экспирацией, составляющей всего одну свечу от тайм фрейма М1 и три свечи от всех других тайм фреймов.

        Стратегия Asymmetric Deviation System

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Asymmetric Deviation System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча или 3 свечи (зависит от тайм фрейма).
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Asymmetric EMA Deviation, BB Buy Sell Zone Indicator.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Asymmetric Deviation System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Asymmetric Deviation System

        Вариантов для открытия сделок в данной стратегии есть два, но они максимально просты и работают по одинаковому принципу:

        1. Открытие сделки, когда индикаторы на пиковых значениях.
        2. Открытие сделки, когда индикаторы пересекают свое среднее значение.

        Оба варианта работают одинаково эффективно, а иногда могут появляться последовательно друг за другом.

        Способ №1

        Рассмотрим правила для входа в сделку при помощи первого варианта. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Цена находилась в нижней зоне индикатора BB Buy Sell Zone Indicator и коснулась или пересекла нижнюю линию сверху вниз хотя бы раз.

        2. Желтая линия индикатора Asymmetric EMA Deviation находилась ниже уровня «-1.0», после чего пересекла его снизу вверх и закрылась выше данного уровня. Белые столбики гистограммы должны быть выше нулевого уровня.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Цена находилась в верхней зоне индикатора BB Buy Sell Zone Indicator и коснулась или пересекла верхнюю линию снизу вверх хотя бы раз.
        2. Желтая линия индикатора Asymmetric EMA Deviation находилась выше уровня «1.0», после чего пересекла его сверху вниз и закрылась ниже данного уровня. Белые столбики гистограммы должны быть ниже нулевого уровня.

        Способ №2

        Для открытия опциона Call при помощи второго варианта нужно, чтобы:

        1. Цена пересекла среднюю линию (желтый пунктир) индикатора BB Buy Sell Zone Indicator снизу вверх, и свеча закрылась выше линии.
        2. Желтая линия индикатора Asymmetric EMA Deviation пересекла нулевой уровень снизу вверх.

        Для опциона Put нужно, чтобы:

        1. Цена пересекла среднюю линию (желтый пунктир) индикатора BB Buy Sell Zone Indicator сверху вниз, и свеча закрылась ниже линии.
        2. Желтая линия индикатора пересекла нулевой уровень сверху вниз.

        Хочется отметить, что бывают ситуации, когда выполняются все условия, но входить в сделку не стоит:

        Когда запрещено входить в сделку

        Всегда стоит обращать внимание на закрытие свечей, и если оно не сходится с направлением индикатора, то еще рано входить в позицию.

        Также не стоит забывать, что лучшие результаты данная стратегия покажет при работе по тренду. Поэтому будет не лишним знать, что такое тренд и как его определять.

        Примеры торговли с помощью стратегии Asymmetric Deviation System

        Теперь, когда правила известны, рассмотрим примеры сделок на графике, чтобы закрепить понимание.

        Для примера будет взят график М1 с экспирацией, равной трем свечам.

        Валютная пара — EUR/JPY.

        Открытие опциона Call

        В данном примере видно, как выполнились условия для открытия сделки по правилам первого сценария:

        Опцион Call

        Примечание: обратите внимание, что экспирация, равная одной свече, тоже принесла бы профит.

        Открытие опциона Put

        Так как первый вариант был рассмотрен, вот пример сделки по правилам второго варианта:

        Опцион Put

        Примечание: обратите внимание, что экспирация, равная одной свече, тоже принесла бы профит.

        Заключение

        Данная стратегия для бинарных опционов хоть и включает в себя индикаторы, построенные на стандартных алгоритмах, но все равно позволяет при этом совершать прибыльные сделки на различных тайм фреймах.

        Главное не забывать про работу по тренду, и грамотный мани-менеджмент.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Asymmetric Deviation System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Pocketoption

        Смотрите также:

        Книги по трейдингу

        Бесплатные сигналы онлайн

        Актуальные бонусы и промокоды на 2020 год

        Как выбрать брокера бинарных опционов?

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        CALL
        CALL
        Индикатор красота, ради него уже хочется пробовать торговать по такой стратегии, да и вообще billinger хороший индикатор
        01 апреля 2020
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        Подвальный индикатор довольно интересный, понятно что на машках основан, но визуально выглядит не так просто, как кажется)
        01 апреля 2020
        Ответить
        Only Profit
        Хорошая стратегия, и входы мне нравятся, ее буду пробовать применять обязательно и не только на опционах, спасибо)
        01 апреля 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!