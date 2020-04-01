Стратегия для бинарных опционов Asymmetric Deviation System с одной стороны включает в себя стандартные индикаторы, но с другой эти же индикаторы используют новый алгоритм работы, что позволяет получать качественные сигналы с экспирацией, составляющей всего одну свечу от тайм фрейма М1 и три свечи от всех других тайм фреймов.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Asymmetric Deviation System
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 1 свеча или 3 свечи (зависит от тайм фрейма).
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Asymmetric EMA Deviation, BB Buy Sell Zone Indicator.
- Торговые инструменты: все валютные пары.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии Asymmetric Deviation System в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.
Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.
Правила торговли с помощью стратегии Asymmetric Deviation System
Вариантов для открытия сделок в данной стратегии есть два, но они максимально просты и работают по одинаковому принципу:
- Открытие сделки, когда индикаторы на пиковых значениях.
- Открытие сделки, когда индикаторы пересекают свое среднее значение.
Оба варианта работают одинаково эффективно, а иногда могут появляться последовательно друг за другом.
Способ №1
Рассмотрим правила для входа в сделку при помощи первого варианта. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:
Цена находилась в нижней зоне индикатора BB Buy Sell Zone Indicator и коснулась или пересекла нижнюю линию сверху вниз хотя бы раз.
- Желтая линия индикатора Asymmetric EMA Deviation находилась ниже уровня «-1.0», после чего пересекла его снизу вверх и закрылась выше данного уровня. Белые столбики гистограммы должны быть выше нулевого уровня.
Для открытия опциона Put нужно, чтобы:
- Цена находилась в верхней зоне индикатора BB Buy Sell Zone Indicator и коснулась или пересекла верхнюю линию снизу вверх хотя бы раз.
- Желтая линия индикатора Asymmetric EMA Deviation находилась выше уровня «1.0», после чего пересекла его сверху вниз и закрылась ниже данного уровня. Белые столбики гистограммы должны быть ниже нулевого уровня.
Способ №2
Для открытия опциона Call при помощи второго варианта нужно, чтобы:
- Цена пересекла среднюю линию (желтый пунктир) индикатора BB Buy Sell Zone Indicator снизу вверх, и свеча закрылась выше линии.
- Желтая линия индикатора Asymmetric EMA Deviation пересекла нулевой уровень снизу вверх.
Для опциона Put нужно, чтобы:
- Цена пересекла среднюю линию (желтый пунктир) индикатора BB Buy Sell Zone Indicator сверху вниз, и свеча закрылась ниже линии.
- Желтая линия индикатора пересекла нулевой уровень сверху вниз.
Хочется отметить, что бывают ситуации, когда выполняются все условия, но входить в сделку не стоит:
Всегда стоит обращать внимание на закрытие свечей, и если оно не сходится с направлением индикатора, то еще рано входить в позицию.
Также не стоит забывать, что лучшие результаты данная стратегия покажет при работе по тренду. Поэтому будет не лишним знать, что такое тренд и как его определять.
Примеры торговли с помощью стратегии Asymmetric Deviation System
Теперь, когда правила известны, рассмотрим примеры сделок на графике, чтобы закрепить понимание.
Для примера будет взят график М1 с экспирацией, равной трем свечам.
Валютная пара — EUR/JPY.
Открытие опциона Call
В данном примере видно, как выполнились условия для открытия сделки по правилам первого сценария:
Примечание: обратите внимание, что экспирация, равная одной свече, тоже принесла бы профит.
Открытие опциона Put
Так как первый вариант был рассмотрен, вот пример сделки по правилам второго варианта:
Примечание: обратите внимание, что экспирация, равная одной свече, тоже принесла бы профит.
Заключение
Данная стратегия для бинарных опционов хоть и включает в себя индикаторы, построенные на стандартных алгоритмах, но все равно позволяет при этом совершать прибыльные сделки на различных тайм фреймах.
Главное не забывать про работу по тренду, и грамотный мани-менеджмент.
Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера.
