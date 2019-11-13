Стратегия для бинарных опционов Binary Options Trend Detector

Торговая стратегия Binary Options Trend Detector была создана специально для бинарных опционов. Данная стратегия много прибыльных сигналов, и объясняется это тем, что она основана на трендовых индикаторах для бинарных поционов, которые запрограммированы заранее оповещать трейдера, когда зарождается новый тренд. А как вы возможно помните, основное правило любого трейдера — торговать только по тренду.

Преимуществом данных индикаторов является то, что они не перерисовываются.

Применяя эту стратегию с умом, вы сможете начать стабильно получать профит, торгуя бинарными опционами.

Суть стратегии Binary Options Trend Detector

Как уже было сказано, в данной стратегии используются только трендовые индикаторы. Когда все они начинают показывать одни и те же сигналы, можно с максимальной вероятность утверждать, что тренд меняется. Поэтому суть стратегии проста — указать, когда начался новый тренд.

Характеристики стратегии Binary Options Trend Detector

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм-фрейм: М1.

Экспирация: М10-15.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Bbands Stop, Auto Trend Forecaster, Trend Wave.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Характеристики индикаторов стратегии Binary Options Trend Detector

Индикатор Bbands Stop помимо тренда показывает возможные уровни поддержки и сопротивления. Скопление точек на одном уровне цен означают сильный уровень поддержки или сопротивления. Это делает индикатор универсальным.

Индикатор Auto Trend Forecaster показывает локальный тренд.

Индикатор Trend Wave показывает, когда начинается микроразворот. Он дает очень много сигналов, в том числе ложных, поэтому его никогда нельзя использовать без подтверждения от других индикаторов.

Установка индикаторов для стратегии Binary Options Trend Detector

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки оставляем без изменений.

В конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Правила торговли с помощью стратегии Binary Options Trend Detector

После тестирования на разных тайм фреймах было обнаружено, что анализ по данной стратегии лучше всего проводить на М1, а экспирацию использовать М15-60 из-за чувствительности индикаторов. Мы использовали экспирацию М30, и она показала наилучшие результаты.

Как и во всех трендовых стратегиях, нас будут интересовать Европейская и Американская торговые сессии.

Для входа нам нужно дождаться одинаковых сигнала от всех трёх индикаторов, а именно: цена должна пересечь индикатор Bbands Stop снизу вверх для покупки или сверху вниз для продажи, Auto Trend Forecaster должен быть зеленым для покупки и красным для продажи, и должен появится зеленый кружок на индикаторе Trend Wave для покупки, и красный для продажи.

Не забываем, что самый лучшие и точные результаты можно получить лишь при торговле по тренду.

Примеры торговли по стратегии Binary Options Trend Detector

Для примера берем стандартно валютную пару EUR/USD и как обсуждалось выше тайм фрейм М1.

Открытие опциона CALL

На рисунке видим, что образовались все три сигнала на покупку. Соответственно тренд вверх, а значит можно покупать опцион CALL.

Противоположные сигналы от индикатора Trend Wave мы пропускаем, так как нет никаких подтверждений от других индикаторов.

В итоге при 30-минутной экспирации мы бы получили профит.

Открытие опциона PUT

На рисунке видим, что образовались все три сигнала на продажу. Соответственно тренд вниз, а значит можно покупать опцион PUT.

В итоге при 30-минутной экспирации мы бы также получили профит.

Заключение

Даже при малом количестве тестов и не сильной распространённости данной торговой стратегии, уже можно увидеть, что при правильном использовании она может показывать отличные результаты. Скальперам данная стратегия возможно будет не особо интересна, но зато тем, кто не любит находится все время за компьютером, она подойдет идеально.

Не забываем, что наш главный друг в трейдинге — тренд. Сохраняя эмоциональное спокойствие и следуя правилам, вы обязательно добьетесь успеха, чего вам и желаем!

