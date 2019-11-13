        Binary Options Trend Detector

        Стратегия для бинарных опционов Binary Options Trend Detector

        Тренд вверхТорговая стратегия Binary Options Trend Detector была создана специально для бинарных опционов. Данная стратегия много прибыльных сигналов, и объясняется это тем, что она основана на трендовых индикаторах для бинарных поционов, которые запрограммированы заранее оповещать трейдера, когда зарождается новый тренд. А как вы возможно помните, основное правило любого трейдера — торговать только по тренду.

        Преимуществом данных индикаторов является то, что они не перерисовываются.

        Применяя эту стратегию с умом, вы сможете начать стабильно получать профит, торгуя бинарными опционами.

        Суть стратегии Binary Options Trend Detector

        Как уже было сказано, в данной стратегии используются только трендовые индикаторы. Когда все они начинают показывать одни и те же сигналы, можно с максимальной вероятность утверждать, что тренд меняется. Поэтому суть стратегии проста — указать, когда начался новый тренд.

        Характеристики стратегии Binary Options Trend Detector

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм-фрейм: М1.
        • Экспирация: М10-15.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Bbands Stop, Auto Trend Forecaster, Trend Wave.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Характеристики индикаторов стратегии Binary Options Trend Detector

        Индикатор Bbands Stop помимо тренда показывает возможные уровни поддержки и сопротивления. Скопление точек на одном уровне цен означают сильный уровень поддержки или сопротивления. Это делает индикатор универсальным.

        Индикатор Auto Trend Forecaster показывает локальный тренд.

        Индикатор Trend Wave показывает, когда начинается микроразворот. Он дает очень много сигналов, в том числе ложных, поэтому его никогда нельзя использовать без подтверждения от других индикаторов.  

        Шаблон стратегии

        Установка индикаторов для стратегии Binary Options Trend Detector

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки оставляем без изменений.

        В конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Правила торговли с помощью стратегии Binary Options Trend Detector

        После тестирования на разных тайм фреймах было обнаружено, что анализ по данной стратегии лучше всего проводить на М1, а экспирацию использовать М15-60 из-за чувствительности индикаторов. Мы использовали экспирацию М30, и она показала наилучшие результаты.

        Как и во всех трендовых стратегиях, нас будут интересовать Европейская и Американская торговые сессии.

        Для входа нам нужно дождаться одинаковых сигнала от всех трёх индикаторов, а именно: цена должна пересечь индикатор Bbands Stop снизу вверх для покупки или сверху вниз для продажи, Auto Trend Forecaster должен быть зеленым для покупки и красным для продажи, и должен появится зеленый кружок на индикаторе Trend Wave для покупки, и красный для продажи.

        Не забываем, что самый лучшие и точные результаты можно получить лишь при торговле по тренду.

        Примеры торговли по стратегии Binary Options Trend Detector

        Для примера берем стандартно валютную пару EUR/USD и как обсуждалось выше тайм фрейм М1.

        Открытие опциона CALL

        На рисунке видим, что образовались все три сигнала на покупку. Соответственно тренд вверх, а значит можно покупать опцион CALL.

        Противоположные сигналы от индикатора Trend Wave мы пропускаем, так как нет никаких подтверждений от других индикаторов.

        В итоге при 30-минутной экспирации мы бы получили профит.

        Опцион Call

        Открытие опциона PUT

        На рисунке видим, что образовались все три сигнала на продажу. Соответственно тренд вниз, а значит можно покупать опцион PUT.

        В итоге при 30-минутной экспирации мы бы также получили профит.

        Опцион Put

        Заключение

        Даже при малом количестве тестов и не сильной распространённости данной торговой стратегии, уже можно увидеть, что при правильном использовании она может показывать отличные результаты. Скальперам данная стратегия возможно будет не особо интересна, но зато тем, кто не любит находится все время за компьютером, она подойдет идеально.

        Не забываем, что наш главный друг в трейдинге — тренд. Сохраняя эмоциональное спокойствие и следуя правилам, вы обязательно добьетесь успеха, чего вам и желаем!

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Binary Options Trend Detector

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Кирилл Васильев
        Кирилл Васильев
        Стратегия имеет право на жизнь, просто надо учитывать некоторые моменты, которые новички точно не понимают
        Так поделись секретом успешной торговли!
        04 февраля 2020
        Андрей Алексеев
        Андрей Алексеев
        Стратегия имеет право на жизнь, просто надо учитывать некоторые моменты, которые новички точно не понимают
        02 февраля 2020
        оля1989
        ну ты реально петросян ахахахаха. не знаю как ты его используешь, но он так себе
        23 ноября 2019
        колян петросян
        я не понимаю, чего вы так на него ругаетесь все. норм индикатор, просто понимать надо, когда использовать
        19 ноября 2019
        трейдер777
        тестировал, не обращал внимания на тренд вейв который и правда так себе. получилось в профит на истории, пойду на реал)
        15 ноября 2019
        Серый Б.
        То что мне надо. а то вечно одно и тоже, м5, м1, м3, м10, наконец не надо сидеть за компом все время, я бы вообще хотел стратегию для торговли на дневном графике, может найдете такую?)
        13 ноября 2019
        Лена
        Лена
        Вот согласна, я бы вообще убрала этот инд.к оттуда, как по мне все портит, но хорошо что мы сами можем все себе поменять)
        13 ноября 2019
        Аркаша
        Аркаша
        бегу тестировать) радуете новым материалом как всегда) единственное что не нравится мне индюк тренд вейв, уж очень много ложных он показывает
        13 ноября 2019
