Getsuga Tensho - Стратегия для бинарных опционов

У трейдеров бинарных опционов наибольший интерес всегда вызывают именно те торговые стратегии, которые не только дают желаемый результат, но и позволяют добиться этого результата с максимальной эффективностью. Любая стратегия интернет-трейдинга – это, прежде всего, инструмент для получения прибыли от колебаний курса. Стратегия интернет-трейдинга должна способствовать принятию трейдером правильных решений о том, как действовать в той или иной рыночной ситуации, чтобы «отработать» эту ситуацию с прибыльным итогом. Причем, любому трейдеру важно, чтобы прибыльный итог от практического применения стратегии имел место в реальности как можно чаще.

Как показал опыт, Getsuga Tensho является той самой стратегией для бинарных опционов, которая в значительной мере удовлетворяет всем тем требованиям, о которых речь шла выше – результативность, эффективность, методичность, прибыльность, высокая частота достижения желаемого результата. Данная стратегия интернет-трейдинга для бинарных опционов имеет японское происхождение, о чем недвусмысленно свидетельствует её название. С одной стороны, Getsuga Tensho принципиально ничем не отличается от любой другой стратегии, базирующейся на применении индикаторов технического анализа. С другой стороны, в процессе использования Getsuga Tensho для трейдинга бинарными опционами становится очевидным, что её «изюминкой», позволяющей регулярно получать спекулятивную прибыль, является именно тот факт, что все индикаторы, которыми данная стратегия оперирует, идеальным образом сочетаются, формируя именно тот эффективный симбиоз, которым и должна обладать грамотно составленная стратегия интернет-трейдинга, ориентированная на финансовый успех.

Характеристики стратегии Getsuga Tensho

Платформа : MetaTrader 4

: MetaTrader 4 Валютные пары : волатильные

: волатильные Таймфрейм : 5 минут

: 5 минут Время экспирации : от 30 минут до часа

: от 30 минут до часа Время торговли: европейская и американская сессии

европейская и американская сессии Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Getsuga Tensho реализуется посредством программы-терминала MetaTrader4. Данная программа-терминал является, пожалуй, самой известной на сегодняшний день платформой для интернет-трейдинга на Форекс, которая содержит превосходный функционал, необходимый для разработки и использования различного рода средств автоматизации спекулятивного интернет-трейдинга.

Считается, что стратегия Getsuga Tensho идеально подходит для трейдинга наиболее динамичными валютными парами, рынки которых традиционно характеризуются достаточно высокой степенью волатильности, то есть самыми интенсивными курсовыми колебаниями с высокой частотой.

Для Getsuga Tensho следует выбирать таймфрейм продолжительностью в 5 минут. Именно такой таймфрейм, по мнению создателей данной стратегии, наилучшим образом позволяет интернет-трейдеру использовать прибыльный потенциал краткосрочных колебаний целевого рынка, то есть рынка конкретной валютной пары, характеризующейся высокой степенью волатильности.

Срок экспирации для совершаемой по стратегии Getsuga Tensho сделки с бинарным опционом следует рассматривать в диапазоне 30-60 minutes.

Предпочтительным периодом времени для совершения сделок по стратегии Getsuga Tensho считается время европейской и американской сессий на Форекс. Именно эти сессии на Форекс, как известно, характеризуются наиболее высоким уровнем деловой активности, ликвидности и волатильности проводимых торгов, что создает наилучшие предпосылки для получения прибыли от применения стратегии Getsuga Tensho.

Getsuga Tensho: общее описание торговой стратегии

Важное преимущество от использования на финансовых рынках технического анализа заключается именно в том, что данный подход к анализу позволяет наилучшим образом идентифицировать тенденцию в динамике курса по интересующему трейдера инструменту. К сожалению, фундаментальный анализ не может похвастаться подобной точностью, так как он охватывает и описывает лишь общие настроения целевого рынка. Грамотное и методичное применение индикаторов, обычно используемых в рамках технического анализа, позволяет с ювелирной точностью описать наблюдаемое на целевом рынке движение и оценить его с точки зрения перспектив дальнейшей динамики. Надо отметить, что именно такой подход и реализуется трейдером посредством применения стратегии Getsuga Tensho. Безусловно, Getsuga Tensho, как и любая другая стратегия для бинарных опционов, может приводить и к убыточным результатам по совершаемым интернет-сделкам. Между тем, как показывает практика, удельный вес прибыльных сделок по результатам применения Getsuga Tensho гораздо выше удельного веса убыточных сделок от применения этой же стратегии.

Сама стратегия Getsuga Tensho имеет уникальную способность автоматически фильтровать возможные сделки, которые интернет-трейдеру совершать уже не стоит. Особенно это касается тех очевидных ситуаций, когда наблюдаемая в течение дня тенденция начинает демонстрировать признаки явного «истощения». Getsuga Tensho четко ориентирует трейдера на покупку опционов в направлении уверенного трендового движения, отсеивая те варианты, которые могут заставить трейдера сойти с трендового пути.

Getsuga Tensho: используемые стратегией индикаторы

Getsuga Tensho оперирует следующими индикаторами:

- индикатор XPMA (тройная скользящая средняя экспоненциального типа);

– индикатор HAMA (гибридный вариант известного многим индикатора HEIKEN ASHI с добавлением дополнительных скользящих средних);

– индикатор MACD 2_1 (двухцветный индикатор, являющийся аналогом известного всем индикатора MACD, получившего наиболее удачное исполнение в MetaTrader4);

– индикатор Stoch (это привычный для всех индикатор Stochastic, имеющий стандартные параметры «15», «6», «9»);

– отдельный индикатор, отвечающий за генерирование сигналов по стратегии Getsuga Tensho (данный индикатор подает сигнал о возможности входа в рынок посредством желтой стрелки, указывающей в адекватном сигналу направлении).

Индикатор XPMA сигнализирует непосредственно о векторе той актуальной тенденции, которая для целевого рынка является основной. Красная линия индикатора указывает на возможность открытия CALL. Синяя линия индикатора указывает на возможность открытия PUT.

Индикатор HAMA сообщает трейдеру бинарных опционов о начале и завершении коррекционных движений на целевом рынке. Если, например, на рынке имеется восходящий тренд, то трейдеру следует дождаться момента, когда HAMA изменит свой цвет по следующему алгоритму: синий – красный – синий. Это будет сигнал завершения коррекции, который и будет указывать на благоприятный момент для входа в рынок при восходящем тренде.

Индикатор MACD 2_1 призван предостеречь трейдера от торговли на вялом рынке (то есть «во флэте»), так как Getsuga Tensho является стратегией следования за актуальным трендом. Для сделки CALL индикатор MACD 2_1 должен иметь значение, превышающее 0. Для сделки PUT индикатор MACD 2_1 должен иметь значение, находящееся ниже 0. Если значение индикатора соответствует 0, то целевой рынок, скорее всего, находится в состоянии «флэт».

Индикатор Stoch подает следующие типичные для него сигналы:

– сделку CALL следует открывать в ситуации «перепроданности»;

– сделку PUT следует открывать в ситуации «перекупленности».

Getsuga Tensho: как торговать по стратегии

Сделка на покупку (CALL опцион) открывается трейдером в следующей ситуации:

индикатор XPMA стал синего цвета;

индикатор HAMA демонстрирует сменяемость цветов в последовательности: синий – красный – синий;

индикатор MACD 2_1 показывает значение, превышающее 0, его столбик имеет характерный зеленый цвет;

индикатор Stoch пребывает в перепроданности.

Сделка на продажу (PUT опцион) открывается трейдером в следующей ситуации:

индикатор XPMA стал красного цвета;

индикатор HAMA демонстрирует сменяемость цветов в последовательности: красный – синий – красный;

индикатор MACD 2_1 показывает значение, пребывающее ниже 0, его столбик имеет характерный красный цвет;

индикатор Stoch пребывает в перекупленности.

Заключение

Данная стратегия создана благодаря многочисленным наблюдениям за графиком. Автор стратегии ориентировался на такие понятия как тренд, следующий за ним откат (коррекция) и продолжение тренда. Как и любая другая стратегия она будет давать часть ложных сигналов, но их значительную часть можно будет отсеять торгуя в нужное время, нужными валютными парами в отсутствии важных экономических новостей.

Мы не рекомендуем начинать торговлю по новым стратегиям сразу на реальном счету, обязательно опробуйте ее на демо счете.

