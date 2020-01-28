3 простые и эффективные стратегии для бинарных опционов по Скользящим Средним

Скользящие Средние являются одними из наиболее широко используемых индикаторов технического анализа. Скользящие Средние в основном рассчитывают среднюю цену определенного количества периодов в заданном временном интервале, чтобы сгладить ценовые колебания и помогают трейдерам получить визуальное представление об общем движении актива. В торговле бинарными опционами Скользящие Средние с малым периодом используются главным образом для генерации торговых сигналов. А Скользящие Средние с большим периодом, таким как 50 или 200, используются для нахождения потенциальной поддержки и сопротивления.

Когда Скользящие Средние используются для генерации сигналов на основе направленного движения для открытия опциона Call или Put на валютной паре, основная концепция заключается в том, что трейдеры в то, что прошедшее ценовое движение продолжится в будущем.

В этом руководстве по стратегиям, построенным на скользящих средних, мы обсудим, как можно использовать и применять их. Кроме того, мы также коснемся некоторых проблем использования линий тренда в сравнении со скользящими средними и способами смягчения таких проблем для повышения эффективности стратегии.

Сегодня рассмотрим такие стратегии на скользящих средних, как:

Различные типы скользящих средних, используемые в торговле бинарными опционами

Существуют десятки различных версий индикаторов для бинарных опционов, построенные на скользящих средних, в которых используются похожие алгоритмы, но другие расчеты и значения. Тем не менее, два наиболее распространенных варианта скользящих средних, используемых в торговле бинарными опционами, — это простая скользящая средняя (Simple Moving Average (SMA)) и экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average (EMA)).

Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

SMA, как следует из названия, рисует линии только на основе средней цены в то время, как EMA дает полагается на более поздние периоды времени. Таким образом, если вы используете 21-периодную скользящую среднюю, линия будет располагаться по приоритетам последних нескольких периодов (или баров) по сравнению с периодами времени в начале ряда.

В то время как EMA более чувствительна к изменению цены и может генерировать торговые сигналы намного раньше, чем SMA, существует ловушка, в которую легко могут попасть новички. Такой тип средней может генерировать больше ложных сигналов по сравнению с SMA. Незначительное изменение цены может направить EMA с гораздо более высокой скоростью по сравнению с SMA, что даст ложный сигнал разворота.

По сути, использование EMA даст нам возможность войти в сделку раньше, но есть шанс того, что сигнал будет ложным. И напротив, использование SMA приведет нас к более позднему входу, но скорее всего этот вход будет намного точнее и даст прибыль с большей вероятностью. Если же идет сильный тренд, то использование SMA наоборот будет давай более поздние сигналы после коррекции и часть прибыли будет оставаться в рынке.

В идеале следует попытаться разработать торговую стратегию, в которой SMA будет генерировать не только сигнал для открытия опциона, а и помогать минимизировать ложные сигналы, которые дает EMA. Но сегодня для простоты мы рассмотрим примеры с EMA, чтобы продемонстрировать, как можно использовать Скользящие Средние в своих торговых стратегиях.

Характеристики стратегии для бинарных опционов, основанных на скользящих средних

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5.

Экспирация: Н1.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Moving Average.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Установка индикатора Скользящая средняя в MT4

Данный индикатор является стандартным и присутствует в любом терминале MetaTrader 4.

При добавлении индикатора на график можно использовать любые периоды скользящих средних, будь то комбинации из 5 и 10 или 15 и 30 периодов, но лучшие пересечения всегда основаны на последовательностях Фибоначчи — 5, 8, 13, 21… и так далее. В примерах мы будем использовать периоды 5 и 21.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Стратегии торговли бинарными опционами, основанные на скользящих средних

Существует множество способов интегрировать Скользящие Средние в прибыльную торговую стратегию. Мы рассмотрим три наиболее эффективных способа торговли с помощью них.

Использование скользящих средних для определения актуального тренда при торговле бинарными опционами

Большинство валютных пар большую часть времени остаются в определенных диапазонах, как в узких, так и в широких. Тренды на рынке проявляются гораздо реже, чем флэты. Тем не менее, вход по тренду на ранней стадии дает наибольшую вероятность получения прибыли и уменьшает риски. Вот почему стратегии работы по тренду часто являются наиболее прибыльными.

Проблемой при работе по тренду является то, что цена не может бесконечно идти в одном направлении без откатов. Во время восходящего тренда торговый актив может начать корректировать не раз, что путает трейдеров. На картинке ниже пример такого движения на валютной паре EUR/JPY, где при восходящем долгом тренде на тайм фрейме М5 мы можно наблюдать множество откатов, после которых тенденцию возобновляется снова. При использовании 200-периодной EMA становится видно, что при откатах средняя не меняет своего направления, что говорит о продолжении тренда. Это в свою очередь дает возможность повторно открывать опционы Call.

Следовательно, понимание того, как отличить откат от фактического разворота тренда в конечном итоге позволит уменьшать риски и увеличивать прибыль при торговле бинарными опционами.

Каждому трейдеру обязательно стоит научиться определять тренд на рынке, и если по началу это сделать сложно, то использование скользящей средней поможет в этом.

Пересечение скользящих средних при торговле бинарными опционами

Пересечение скользящих средних является одной из самых популярных торговых стратегий для бинарных опционов и пользуется популярностью не спроста. Скользящие Средние сглаживают ценовое действие, когда одна скользящая средняя более низкого периода пересекает снизу вверх или сверху вниз другую скользящую среднюю более высокого периода, и это подтверждает то, что направление цены изменилось.

Открытие опциона Call

На рисунке мы видим, что цена EUR/JPY выше 200-периодной EMA, что говорит о восходящем тренде на рынке. После каждого отката можно рассматривать открытие опционов Call, как только 13-периодная средняя пересекает снизу вверх 21-периодную среднюю. Обратите внимание, что азиатскую сессию стоит игнорировать, так как в это время рынок очень вялый.

Открытие опциона Put

Для открытия опциона Put используются все те же правила, только наоборот. Цена находится ниже 200-периодной EMA. Откат нашел сопротивление на этой же EMA, и при следующем сигнале открываем опцион Put по тренду.

Торговля на откатах с помощью скользящих средних при торговле бинарными опционами

Торговля по тренду была бы намного проще, если бы не было откатов, которые часто сбивают с толку начинающих трейдеров. Тем не менее, есть отличный способ определить, является ли пересечение в противоположном направлении откатом или действительно разворотом. Для этого нам понадобится еще один индикатор, называющийся Stochastic Oscillator (Стохастик). Настройки Стохастика использовать будем стандартные — 5-3-3.

Открытие опциона Call

Во время восходящего тренда цена часто будет поддержку на скользящих средних, что можно также использовать для входов в позицию. Важно, чтобы цена, коснувшись скользящей, закрылась в итоге выше нее. После закрытия свечи можно открывать опцион.

Открытие опциона Put

Аналогичная ситуация при нисходящем тренде. Есть показания Стохастика и есть закрытие ниже EMA. Открываем опцион Put.

Заключение

Стратегии, построенные на скользящих средних — это одни из самых простых и эффективных способов торговли бинарными опционами. Однако нужно помнить, что долгие и сильные тренды бывают редко, и требуется много терпения, чтобы дождаться правильно точки для входа в позицию.

В любом случае, всегда тестируйте все стратегии на демо-счетах и только после этого переходите на реальную торговлю. Желаем вам успехов в трейдинге!

