    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Три лучшие стратегии, основанные на Скользящих Средних

        3 простые и эффективные стратегии для бинарных опционов по Скользящим Средним

        Скользящие Средние являются одними из наиболее широко используемых индикаторов технического анализа. Скользящие Средние в основном рассчитывают среднюю цену определенного количества периодов в заданном временном интервале, чтобы сгладить ценовые колебания и помогают трейдерам получить визуальное представление об общем движении актива. В торговле бинарными опционами Скользящие Средние с малым периодом используются главным образом для генерации торговых сигналов. А Скользящие Средние с большим периодом, таким как 50 или 200, используются для нахождения потенциальной поддержки и сопротивления.

        Индикатор Скользящие Средние

        Когда Скользящие Средние используются для генерации сигналов на основе направленного движения для открытия опциона Call или Put на валютной паре, основная концепция заключается в том, что трейдеры в то, что прошедшее ценовое движение продолжится в будущем.

        В этом руководстве по стратегиям, построенным на скользящих средних, мы обсудим, как можно использовать и применять их. Кроме того, мы также коснемся некоторых проблем использования линий тренда в сравнении со скользящими средними и способами смягчения таких проблем для повышения эффективности стратегии.

        Сегодня рассмотрим такие стратегии на скользящих средних, как:

        1. Использование скользящих средних для определения актуального тренда при торговле бинарными опционами.
        2. Пересечение скользящих средних при торговле бинарными опционами.
        3. Торговля на откатах с помощью скользящих средних при торговле бинарными опционами.

        Различные типы скользящих средних, используемые в торговле бинарными опционами

        Существуют десятки различных версий индикаторов для бинарных опционов, построенные на скользящих средних, в которых используются похожие алгоритмы, но другие расчеты и значения. Тем не менее, два наиболее распространенных варианта скользящих средних, используемых в торговле бинарными опционами, — это простая скользящая средняя (Simple Moving Average (SMA)) и экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average (EMA)).

        Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

        SMA, как следует из названия, рисует линии только на основе средней цены в то время, как EMA дает полагается на более поздние периоды времени. Таким образом, если вы используете 21-периодную скользящую среднюю, линия будет располагаться по приоритетам последних нескольких периодов (или баров) по сравнению с периодами времени в начале ряда.

        Разница в периодах Скользящих Средних

        В то время как EMA более чувствительна к изменению цены и может генерировать торговые сигналы намного раньше, чем SMA, существует ловушка, в которую легко могут попасть новички. Такой тип средней может генерировать больше ложных сигналов по сравнению с SMA. Незначительное изменение цены может направить EMA с гораздо более высокой скоростью по сравнению с SMA, что даст ложный сигнал разворота.

        По сути, использование EMA даст нам возможность войти в сделку раньше, но есть шанс того, что сигнал будет ложным. И напротив, использование SMA приведет нас к более позднему входу, но скорее всего этот вход будет намного точнее и даст прибыль с большей вероятностью. Если же идет сильный тренд, то использование SMA наоборот будет давай более поздние сигналы после коррекции и часть прибыли будет оставаться в рынке.

        В идеале следует попытаться разработать торговую стратегию, в которой SMA будет генерировать не только сигнал для открытия опциона, а и помогать минимизировать ложные сигналы, которые дает EMA. Но сегодня для простоты мы рассмотрим примеры с EMA, чтобы продемонстрировать, как можно использовать Скользящие Средние в своих торговых стратегиях.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов, основанных на скользящих средних

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5.
        • Экспирация: Н1.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Moving Average.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора Скользящая средняя в MT4

        Данный индикатор является стандартным и присутствует в любом терминале MetaTrader 4.

        При добавлении индикатора на график можно использовать любые периоды скользящих средних, будь то комбинации из 5 и 10 или 15 и 30 периодов, но лучшие пересечения всегда основаны на последовательностях Фибоначчи — 5, 8, 13, 21… и так далее. В примерах мы будем использовать периоды 5 и 21.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать шаблон.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Стратегии торговли бинарными опционами, основанные на скользящих средних

        Существует множество способов интегрировать Скользящие Средние в прибыльную торговую стратегию. Мы рассмотрим три наиболее эффективных способа торговли с помощью них.

        Использование скользящих средних для определения актуального тренда при торговле бинарными опционами

        Большинство валютных пар большую часть времени остаются в определенных диапазонах, как в узких, так и в широких. Тренды на рынке проявляются гораздо реже, чем флэты. Тем не менее, вход по тренду на ранней стадии дает наибольшую вероятность получения прибыли и уменьшает риски. Вот почему стратегии работы по тренду часто являются наиболее прибыльными.

        Проблемой при работе по тренду является то, что цена не может бесконечно идти в одном направлении без откатов. Во время восходящего тренда торговый актив может начать корректировать не раз, что путает трейдеров. На картинке ниже пример такого движения на валютной паре EUR/JPY, где при восходящем долгом тренде на тайм фрейме М5 мы можно наблюдать множество откатов, после которых тенденцию возобновляется снова. При использовании 200-периодной EMA становится видно, что при откатах средняя не меняет своего направления, что говорит о продолжении тренда. Это в свою очередь дает возможность повторно открывать опционы Call.

        Скользящие Средние и тренд

        Следовательно, понимание того, как отличить откат от фактического разворота тренда в конечном итоге позволит уменьшать риски и увеличивать прибыль при торговле бинарными опционами.

        Каждому трейдеру обязательно стоит научиться определять тренд на рынке, и если по началу это сделать сложно, то использование скользящей средней поможет в этом.

        Пересечение скользящих средних при торговле бинарными опционами

        Пересечение скользящих средних является одной из самых популярных торговых стратегий для бинарных опционов и пользуется популярностью не спроста. Скользящие Средние сглаживают ценовое действие, когда одна скользящая средняя более низкого периода пересекает снизу вверх или сверху вниз другую скользящую среднюю более высокого периода, и это подтверждает то, что направление цены изменилось.

        Открытие опциона Call

        Опцион Call

        На рисунке мы видим, что цена EUR/JPY выше 200-периодной EMA, что говорит о восходящем тренде на рынке. После каждого отката можно рассматривать открытие опционов Call, как только 13-периодная средняя пересекает снизу вверх 21-периодную среднюю. Обратите внимание, что азиатскую сессию стоит игнорировать, так как в это время рынок очень вялый.

        Открытие опциона Put

        Опцион Put

        Для открытия опциона Put используются все те же правила, только наоборот. Цена находится ниже 200-периодной EMA. Откат нашел сопротивление на этой же EMA, и при следующем сигнале открываем опцион Put по тренду.

        Торговля на откатах с помощью скользящих средних при торговле бинарными опционами

        Торговля по тренду была бы намного проще, если бы не было откатов, которые часто сбивают с толку начинающих трейдеров. Тем не менее, есть отличный способ определить, является ли пересечение в противоположном направлении откатом или действительно разворотом. Для этого нам понадобится еще один индикатор, называющийся Stochastic Oscillator (Стохастик). Настройки Стохастика использовать будем стандартные — 5-3-3.

        Открытие опциона Call

        Во время восходящего тренда цена часто будет поддержку на скользящих средних, что можно также использовать для входов в позицию. Важно, чтобы цена, коснувшись скользящей, закрылась в итоге выше нее. После закрытия свечи можно открывать опцион.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Аналогичная ситуация при нисходящем тренде. Есть показания Стохастика и есть закрытие ниже EMA. Открываем опцион Put.

        Опцион Put

        Заключение

        Стратегии, построенные на скользящих средних — это одни из самых простых и эффективных способов торговли бинарными опционами. Однако нужно помнить, что долгие и сильные тренды бывают редко, и требуется много терпения, чтобы дождаться правильно точки для входа в позицию.

        В любом случае, всегда тестируйте все стратегии на демо-счетах и только после этого переходите на реальную торговлю. Проверенного брокера вы всегда можете выбрать из нашего рейтинга брокеров бинарных опционов на нашем сайте. Желаем вам успехов в трейдинге!

        Скачать шаблон стратегий, основаных на Скользящих Средних

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        

        Смотрите также:

        Как читать график бинарных опционов

        Книги по трейдингу

        Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

        Как выбрать брокера бинарных опционов

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Alexey
        Пользуюсь исключительно скользящей средней и MACD
        17 ноября 2023
        Ответить
        Сергей Лобанов
        Стратегии на скользящих средних хоть и эффективны но у трейдера должно быть достаточно терпения. чтобы дождаться подходящей точки входа. Как правило, новичкам такого терпения не хватает.
        24 мая 2021
        Ответить
        Becks
        это с одной стороны и просто индикатор, а с другой очень эффективный
        28 января 2020
        Ответить
        ТрейдерБО
        Машки всегда были в приоритете, они толком то и не опказывают ничего кроме той же цены, только сглаженной. Ради удобства наблюдения за трендом они хороши
        28 января 2020
        Ответить
        Пашка
        Любимый индикатор был всегда, это классика, которой пользовались десятки лет назад, даже когда компов еще не было. ведь его не сложно и изобразить на графике!
        28 января 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!