        Стратегии торговли опционами
        Pro ITM Miner

        Стратегия для бинарных опционов Pro ITM Miner

        Платная стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner по утверждению автора даже без дополнительной оптимизации и фильтров должна показывать отличный результат с эффективностью сигналов до 70%. Трейдеру всего лишь нужно быть терпеливым и дождатся точки входа по правилам системы.

        Обратите внимание: цена VIP-версии составляет 300$, но на нашем сайте стратегию для ознакомления можно скачать абсолютно бесплатно.

        Стратегия для бинарных опционов Pro ITM Miner

        Характеристики стратегии Pro ITM Miner для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: M15.
        • Экспирация: 15 минут.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Pro ITM Miner [VIP Edition]_f.ex4, Moving Average.ex4, CandelTimer_Am.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: круглосуточно.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Pro ITM Miner скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Pro ITM Miner для бинарных опционов

        В стратегии используются следующие индикаторы:

        1. Стрелочный индикатор Pro ITM Miner [VIP Edition];
        2. Экспоненциальные Скользящие Средние;
        3. Таймер времени свечи.

        Индикатор Pro ITM Miner [VIP Edition] формирует на графике сигнальные стрелки вверх или вниз. Сигналы индикатора не перерисовываются и работают только на 15-минутном таймфрейме.

        Индикатор для бинарных опционов Pro ITM Miner VIP

        В индикаторе встроены оповещения (алерты) в терминале MetaTrader 4 и по электронной почте. Push-уведомления будут полезны во время работы с несколькими финансовыми активами. Те же, кому они не нужны, могут отключить все оповещения в окне параметров индикатора.

        Сигнал индикатора для бинарных опционов Pro ITM Miner

        Для определения тренда используются две скользящие средние: 21 EMA и 34 EMA. Направление линий скользящих средних показывает основное движение цены: если желтая (21 EMA) скользящая средняя находится над синей (34 EMA) скользящей средней – на рынке бычий тренд; если желтая (21 EMA) скользящая расположена под синей (34 EMA) скользящей – на рынке присутствует медвежий тренд.

        Скользящие средние в стратегии для бинарных опционов Pro ITM Trader

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner

        Перед торговлей ознакомьтесь с этими рекомендациями:

        1. Не торгуйте 30 минут до и после выхода важных новостей;
        2. Пропустите сигнал, если он сформировался на свече с длинным фитилем;
        3. Избегайте входа в рынок, если свеча имеет слишком большое или слишком маленькое тело;
        4. Если есть такая возможность, не открывайте сделки в течении 30 минут после открытия новой торговой сессии;
        5. Не покупайте опционы Call перед уровнем сопротивления и опционы Put перед уровнем поддержки;
        6. Не гонитесь за всеми сигналами. Если вы не успели купить по нормальной цене, лучше просто пропустите эту сделку и ждите новую точку входа.

        Правила покупки опционов Call (выше):

        1. Быстрая 21 EMA выше медленной 34 EMA;
        2. Ниже свечи появился сигнал (появилась стрелка), а тело свечи находится ниже 21 EMA или 34 EMA;
        3. Опцион Call покупается на открытии новой свечи, следующей после сигнальной.

        Покупка опциона Call по стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner VIP

        Максимальное время эксирации – 15 минут (1 свеча).

        Правила покупки опционов Put (ниже):

        1. Быстра 21 EMA ниже медленной 34 EMA;
        2. Выше свечи сформировался сигнал (появилась стрелка), свеча расположена над скользящими средними;
        3. Опцион Put покупается на открытии новой свечи, следующей после сигнальной.

        Покупка опциона Put по стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner VIP

        Put-опцион покупается аналогичным образом, где время экспирации не превышает 15 минут.

        Таймер времени свечи играет важную роль при выборе времени экспирации: когда вы не успеваете купить опцион Call или Put на открытии свечи, индикатор CandelTimer_Am покажет время до закрытия свечи, что и будет равно времени истечения контракта. К примеру: если свеча формируется на графике 5 минут, то время экспирации должно составлять не более 10 минут. При этом важно оценить, насколько далеко текущая цена от цены открытия и есть ли потенциал (запас) хода. Такие возможности предоставляются только лучшими брокерами для бинарных опционов. Выбор брокера играет важную роль как на рынке бинарных опционов, так и на рынке Forex.

        Индикатор с таймером свечи для бинарных опционов

        Сигналы по стратегии Pro ITM Miner для бинарных опционов

        USD/CAD M15: на скриншоте валютной пары отображены примеры покупки опциона Call по правилам стратегии. Все сигналы сработали на 100% без использования дополнительного технического и графического анализа.

        Покупка бинарных опционов по стратегии Pro ITM Miner USD/CAD

        EUR/USD M15: скользящие средние направлены вниз, цена коснулась и отбилась не только от 21 EMA, но и от 34 EMA, что является более сильным сигналом для входа. На графике ниже показаны отличные примеры для покупки опциона Put.

        Покупка бинарных опционов по стратегии Pro ITM Miner EUR/USD

        Стратегия гибкая и не ограничивается одними скользящими средними. Альтернативным вариантом может выступать в том числе индикатор Полос Боллинджера со стандартными расчетами: 20-периодным скользящим средним и 2-мя стандартными отклонениями. В этом случае опцион Call открывается возле нижней границы конверта, а опцион Put – возле верхней.

        Полосы Боллинджера в стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner

        Заключение

        Покупка бинарных опционов "от сигнала до сигнала" может быть весьма прибыльной даже на длинной дистанции. Лучшие торговые стратегии разрабатываются, оптимизируются, дополняются различными фильтрами и требованиями строгого соблюдения всех правил. Трейдер, в свою очередь, должен принять на себя все риски и доверить свой депозит сигналам, которые видит на графике. Но не стоит забывать про мани-менеджмент и риск-менеджмент – краеугольные камни успеха каждого трейдера.

        Перед началом работы рекомендуем посмотреть качество стратегии на демо-счету c виртуальными средствами. Стоит учитывать тот факт, что рынки постоянно меняются под давлением политических и экономических факторов, и найти стабильную стратегию в таких условиях – задача не из легких.

        Для стабильного результата необходимо выбирать брокера, который позволяет трейдерам использовать экспирацию менее суток. Таких брокеров вы можете выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Pro ITM Miner

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Роман
        Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто нибудь знает как сделать так что бы не запаздывал сигнал
        23 января 2024
        Руслан
        Руслан
        Не могу поверить, что эта стратегия настолько эффективна, как утверждает автор. 70% успешных сделок звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кто-то уже пробовал ее в торговле?
        Руслан, да, я использовал эту стратегию в течение последних двух недель и на демке и на реале. Результаты довольно впечатляющие, но на мой взгляд она не тянет на 70%. Скорее около 60%.
        Option Bull, я понял, пасибо за откровенность! 60% все равно звучит хорошо. Я думаю, попробую её пока на демо-счете перед тем, как решиться на реальные сделки.
        17 ноября 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Не могу поверить, что эта стратегия настолько эффективна, как утверждает автор. 70% успешных сделок звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кто-то уже пробовал ее в торговле?
        Руслан, да, я использовал эту стратегию в течение последних двух недель и на демке и на реале. Результаты довольно впечатляющие, но на мой взгляд она не тянет на 70%. Скорее около 60%.
        17 ноября 2023
        Руслан
        Руслан
        Не могу поверить, что эта стратегия настолько эффективна, как утверждает автор. 70% успешных сделок звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кто-то уже пробовал ее в торговле?
        17 ноября 2023
        Sergey Enin
        Sergey Enin
        Люди годами выстраивают себе стратегии, идя по собственным граблям. А тут на, готовое решение
        17 ноября 2023
        Aydos J
        Сигналы приходят с опозданием на 4 минуты. А это очень много для бинарок(
        31 октября 2022
        Сергей
        Сергей
        Занимательная стратегия. Скачал, пробовал - дала хорошие результаты. Главное вовремя войти. Интересно попробовать на более короткой экспирации. Плохо что сигналы выдаёт только на 15 таймфрейме... На других таймфреймах тишина) Но зато можно торговать и на более коротких, так результат быстрее
        15 июня 2022
        Iskandar
        да сигдал алерт точно приходит с опознанием на 2 минуты, проверил, после алерта нужно на 2-3 минуты открывать
        08 июня 2022
        Александр
        Здравствуйте. Скачал стратегию Pro ITM Miner. Мувинги отображаются, график тоже, а вот стрелки сигналы не отображаются. Может в настройках что, но я пробовал варианты. Может не все индюки скачались. В списке индикаторов: Moving Averegn Moving Averegn Pro ITM Miner [VIP Editor]_f Timer _Darika
        при добавлении индикатора или выборе шаблона там выскакивает предупреждением сразу о том, что работает этот индикатор только на 15-минутном графике. Меняйте на M15 и все будет работать, проверил лично.
        Серж, Спасибо за очки!!! Удачи!
        25 декабря 2021
        Серж
        Здравствуйте. Скачал стратегию Pro ITM Miner. Мувинги отображаются, график тоже, а вот стрелки сигналы не отображаются. Может в настройках что, но я пробовал варианты. Может не все индюки скачались. В списке индикаторов: Moving Averegn Moving Averegn Pro ITM Miner [VIP Editor]_f Timer _Darika
        при добавлении индикатора или выборе шаблона там выскакивает предупреждением сразу о том, что работает этот индикатор только на 15-минутном графике. Меняйте на M15 и все будет работать, проверил лично.
        24 декабря 2021
        Александр
        Здравствуйте. Скачал стратегию Pro ITM Miner. Мувинги отображаются, график тоже, а вот стрелки сигналы не отображаются. Может в настройках что, но я пробовал варианты. Может не все индюки скачались. В списке индикаторов: Moving Averegn Moving Averegn Pro ITM Miner [VIP Editor]_f Timer _Darika
        23 декабря 2021
        Оксана
        Оксана
        Сигнал запаздывает на 2 минуты
        18 октября 2021
        Ion
        Dobriy Deni, Podskajite pojaluista kak mojno vstaviti svoi email shto-by opovesheanie prihodilo? Kak alert vkliuchiti ya znayu.. Spasibo.
        17 октября 2021
        JaxProd
        Мне кажется в стратегии слишком много фильтров, больше для Форы.
        06 сентября 2021
        Елена Д
        Елена Д
        Почему я люблю простые стратегии: 1 – это просто, 2 – это быстро, 3 – это эффективно.
        06 сентября 2021
        Давид
        Давид
        Спасибо за бесплатные платные стратегии)
        06 сентября 2021
        Розмари
        Розмари
        Скажите пожалуйста как использовать стратегию у брокера Pocket Options?
        01 сентября 2021
        Марк
        Марк
        Одна из рекомендаций по работе стратегии: "Избегайте входа в рынок если свеча имеет слишком большое или слишком маленькое тело." Но как определить когда свеча большая или маленькая?
        Имеется ввиду аномально большая свеча с телом превышающим тело стандартной свечи в 2-3 раза.
        01 сентября 2021
        Wrestler
        Одна из рекомендаций по работе стратегии: "Избегайте входа в рынок если свеча имеет слишком большое или слишком маленькое тело." Но как определить когда свеча большая или маленькая?
        01 сентября 2021
        Марк
        Марк
        Если опционы Put и Call покупаются под/над скользящими, то наверное лучший рынок для этой стратегии – это валютный.
        01 сентября 2021
