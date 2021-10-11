Стратегия для бинарных опционов Pro ITM Miner

Платная стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner по утверждению автора даже без дополнительной оптимизации и фильтров должна показывать отличный результат с эффективностью сигналов до 70%. Трейдеру всего лишь нужно быть терпеливым и дождатся точки входа по правилам системы.

Характеристики стратегии Pro ITM Miner для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Pro ITM Miner скачать бесплатно можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Pro ITM Miner для бинарных опционов

В стратегии используются следующие индикаторы:

Стрелочный индикатор Pro ITM Miner [VIP Edition]; Экспоненциальные Скользящие Средние; Таймер времени свечи.

Индикатор Pro ITM Miner [VIP Edition] формирует на графике сигнальные стрелки вверх или вниз. Сигналы индикатора не перерисовываются и работают только на 15-минутном таймфрейме.

В индикаторе встроены оповещения (алерты) в терминале MetaTrader 4 и по электронной почте. Push-уведомления будут полезны во время работы с несколькими финансовыми активами. Те же, кому они не нужны, могут отключить все оповещения в окне параметров индикатора.

Для определения тренда используются две скользящие средние: 21 EMA и 34 EMA. Направление линий скользящих средних показывает основное движение цены: если желтая (21 EMA) скользящая средняя находится над синей (34 EMA) скользящей средней – на рынке бычий тренд; если желтая (21 EMA) скользящая расположена под синей (34 EMA) скользящей – на рынке присутствует медвежий тренд.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner

Перед торговлей ознакомьтесь с этими рекомендациями:

Не торгуйте 30 минут до и после выхода важных новостей; Пропустите сигнал, если он сформировался на свече с длинным фитилем; Избегайте входа в рынок, если свеча имеет слишком большое или слишком маленькое тело; Если есть такая возможность, не открывайте сделки в течении 30 минут после открытия новой торговой сессии; Не покупайте опционы Call перед уровнем сопротивления и опционы Put перед уровнем поддержки; Не гонитесь за всеми сигналами. Если вы не успели купить по нормальной цене, лучше просто пропустите эту сделку и ждите новую точку входа.

Правила покупки опционов Call (выше):

Быстрая 21 EMA выше медленной 34 EMA; Ниже свечи появился сигнал (появилась стрелка), а тело свечи находится ниже 21 EMA или 34 EMA; Опцион Call покупается на открытии новой свечи, следующей после сигнальной.

Максимальное время эксирации – 15 минут (1 свеча).

Правила покупки опционов Put (ниже):

Быстра 21 EMA ниже медленной 34 EMA; Выше свечи сформировался сигнал (появилась стрелка), свеча расположена над скользящими средними; Опцион Put покупается на открытии новой свечи, следующей после сигнальной.

Put-опцион покупается аналогичным образом, где время экспирации не превышает 15 минут.

Таймер времени свечи играет важную роль при выборе времени экспирации: когда вы не успеваете купить опцион Call или Put на открытии свечи, индикатор CandelTimer_Am покажет время до закрытия свечи, что и будет равно времени истечения контракта. К примеру: если свеча формируется на графике 5 минут, то время экспирации должно составлять не более 10 минут. При этом важно оценить, насколько далеко текущая цена от цены открытия и есть ли потенциал (запас) хода. Такие возможности предоставляются только лучшими брокерами для бинарных опционов. Выбор брокера играет важную роль как на рынке бинарных опционов, так и на рынке Forex.

Сигналы по стратегии Pro ITM Miner для бинарных опционов

USD/CAD M15: на скриншоте валютной пары отображены примеры покупки опциона Call по правилам стратегии. Все сигналы сработали на 100% без использования дополнительного технического и графического анализа.

EUR/USD M15: скользящие средние направлены вниз, цена коснулась и отбилась не только от 21 EMA, но и от 34 EMA, что является более сильным сигналом для входа. На графике ниже показаны отличные примеры для покупки опциона Put.

Стратегия гибкая и не ограничивается одними скользящими средними. Альтернативным вариантом может выступать в том числе индикатор Полос Боллинджера со стандартными расчетами: 20-периодным скользящим средним и 2-мя стандартными отклонениями. В этом случае опцион Call открывается возле нижней границы конверта, а опцион Put – возле верхней.

Заключение

Покупка бинарных опционов "от сигнала до сигнала" может быть весьма прибыльной даже на длинной дистанции. Лучшие торговые стратегии разрабатываются, оптимизируются, дополняются различными фильтрами и требованиями строгого соблюдения всех правил. Трейдер, в свою очередь, должен принять на себя все риски и доверить свой депозит сигналам, которые видит на графике. Но не стоит забывать про мани-менеджмент и риск-менеджмент – краеугольные камни успеха каждого трейдера.

Перед началом работы рекомендуем посмотреть качество стратегии на демо-счету c виртуальными средствами. Стоит учитывать тот факт, что рынки постоянно меняются под давлением политических и экономических факторов, и найти стабильную стратегию в таких условиях – задача не из легких.

Для стабильного результата необходимо выбирать брокера, который позволяет трейдерам использовать экспирацию менее суток. Таких брокеров вы можете выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно стратегию Pro ITM Miner

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

