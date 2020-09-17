Стратегия для бинарных опционов Trend Split Strategy состоит из различных индикаторов для бинарных опционов, включая как сигнальные, так и осцилляторы. Также по информации из сети в стратегии присутствует платный индикатор, который ранее продавался за $280, но сейчас его без проблем можно скачать бесплатно как со стратегией, так и по отдельности.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: M1-D1.
- Экспирация: 2 свечи или 5 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: QQE new_mtf + alerts & arrows, SPLIT.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:
В стратегии Trend Split Strategy настройки можно поменять в двух индикаторах. В платном индикаторе Split настроек, касающихся параметров, мало, и в основном настраиваются алерты и визуальная часть:
Второй индикатор (QQE) имеет больше настроек, касающихся его работы, и стоит отметить, что основан данный индикатор на RSI:
Включенные алерты, соответственно, будут предупреждать о появлении сигналов как на одном, так и на втором индикаторе:
Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy
Описание стратегии Trend Split Strategy стоит начать с того, что она генерирует очень много сигналов, которые будут просты и понятны скальперам, но для новичков такая торговля может оказаться очень сложной. Поэтому одним из способов отфильтровать множество ложных сигналов является торговля по тренду. Если трейдер знает, что такое тренд и как его определять, то торговля по данной стратегии сможет принести гораздо больше прибыли. Также для лучшего понимания стоит знать и о том, что такое флэт, так как это позволит видеть боковые тренды и не торговать в такие моменты.
Сама по себе стратегия Trend Split Strategy появилась уже после индикатора Split, который по началу трейдеры получали только после покупки, а позже уже делились им в сети. По итогу многие начали тестировать индикатор различными способами, и как итог была создана данная стратегия.
Правила стратегии несмотря на большое наличие сигналов являются простыми и будут понятны даже новичкам, так как должно быть выполнено всего четыре условия:
Опцион Call:
- На графике должна появится зеленая стрелочка.
- Цена должна находится над индикатором Parabolic SAR.
- Индикатор Split должен быть зеленого цвета (кружок).
- Белая линия индикатора QQE должна быть над голубой линией.
Опцион Put:
- На графике должна появится красная стрелочка.
- Цена должна находится под индикатором Parabolic SAR.
- Индикатор Split должен быть красного цвета (кружок).
- Белая линия индикатора QQE должна быть под красной линией.
Обратите внимание, что все сигналы в примерах показаны во время трендовых движений, а если же использовать каждый сигнал, то чаще всего это будет приносить убыток. Для примера можно рассмотреть данный флэт, в котором есть множество сигналов в обе стороны, и при этом все они подтверждаются другими индикаторами:
Также, если возникают сложности с понимаем и работой по тренду, в качестве фильтра можно использовать уровни, так как данный инструмент является универсальным и подойдет почти для всех стратегий или индикаторов. Благодаря уровням можно видеть, какие сигналы стоит использовать, а какие нет:
Как можно видеть на изображении выше, рядом с синим уровней можно было рассматривать опционы Put, так как цена по итогу начала торговаться немного ниже уровня и не пробивала его вверх.
На желтом уровне сигналов не было, и только после его пробоя начали появляться сигналы для опционов Call, но они должны игнорироваться, так как тренд нисходящий, а также цена находится под уровнем, и в данном случае стоит ожидать сигналы для покупки опционов Put, что и было по итогу.
Как только цена оттолкнулась от красного уровня, можно ожидать сигналов для опционов Call, так как уровень был подтвержден. Но стоит помнить, что тренд еще не поменялся в тот момент и оставался нисходящим, и поэтому стоит быть довольно осторожным в совершении сделок против тренда.
И последнее, о чем стоит сказать, это об экспирациях, и для скальперских сделок по турбо-опционам стоит использовать 2 свечи, а для сделок по тренду экспирация составляет 5 свечей.
Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy
Несмотря на то, что примеры сделок были приведены выше, можно рассмотреть некоторые возможные варианты сделок по тренду с экспирацией в 5 свечей на валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М5.
Открытие опциона Call
Определять тренд для торговли по стратегии Trend Split Strategy не так сложно, как может показаться, и все благодаря тому, что сигналы появляются довольно часто:
И если движение в какую-то сторону началось даже на маленьком участке, можно искать сигналы в сторону тренда.
Открытие опциона Put
При нисходящем движении также стоит дождаться, пока цена пройдет какое-то количество пунктов для подтверждения и после этого ожидать сигнал:
Заключение
Как можно видеть из примеров сделок, получать прибыль по стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy вполне реально, но стоит придерживаться тренда, или фильтровать сигналы при помощи уровней. В противном случае стратегия будет генерировать очень много ложных сигналов, и полученная прибыль сможет быстро превратиться в убытки.
Также при использовании данной стратегии важно помнить о правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента, благодаря которым трейдер может защитить свой торговый счет. Вторым вариантом защиты средств является тестирование стратегий и индикаторов для бинарных опционов на демо-счету, так как это позволит понять, стоит ли переносить торговую систему на реальный счет.
Брокер также играет важную роль в прибыльном трейдинге и найти проверенного брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.
Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Trend Split Strategy
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
Смотрите также:
Как заработать в интернете в кризис 2020
Как торговать в выходные. Что такое котировки OTC?
Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.