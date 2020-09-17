Стратегия для бинарных опционов Trend Split Strategy состоит из различных индикаторов для бинарных опционов, включая как сигнальные, так и осцилляторы. Также по информации из сети в стратегии присутствует платный индикатор, который ранее продавался за $280, но сейчас его без проблем можно скачать бесплатно как со стратегией, так и по отдельности.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-D1.

Экспирация: 2 свечи или 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: QQE new_mtf + alerts & arrows, SPLIT.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

В стратегии Trend Split Strategy настройки можно поменять в двух индикаторах. В платном индикаторе Split настроек, касающихся параметров, мало, и в основном настраиваются алерты и визуальная часть:

Второй индикатор (QQE) имеет больше настроек, касающихся его работы, и стоит отметить, что основан данный индикатор на RSI:

Включенные алерты, соответственно, будут предупреждать о появлении сигналов как на одном, так и на втором индикаторе:

Суть и правила торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy

Описание стратегии Trend Split Strategy стоит начать с того, что она генерирует очень много сигналов, которые будут просты и понятны скальперам, но для новичков такая торговля может оказаться очень сложной. Поэтому одним из способов отфильтровать множество ложных сигналов является торговля по тренду. Если трейдер знает, что такое тренд и как его определять, то торговля по данной стратегии сможет принести гораздо больше прибыли. Также для лучшего понимания стоит знать и о том, что такое флэт, так как это позволит видеть боковые тренды и не торговать в такие моменты.

Сама по себе стратегия Trend Split Strategy появилась уже после индикатора Split, который по началу трейдеры получали только после покупки, а позже уже делились им в сети. По итогу многие начали тестировать индикатор различными способами, и как итог была создана данная стратегия.

Правила стратегии несмотря на большое наличие сигналов являются простыми и будут понятны даже новичкам, так как должно быть выполнено всего четыре условия:

Опцион Call:

На графике должна появится зеленая стрелочка. Цена должна находится над индикатором Parabolic SAR. Индикатор Split должен быть зеленого цвета (кружок). Белая линия индикатора QQE должна быть над голубой линией.

Опцион Put:

На графике должна появится красная стрелочка. Цена должна находится под индикатором Parabolic SAR. Индикатор Split должен быть красного цвета (кружок). Белая линия индикатора QQE должна быть под красной линией.

Обратите внимание, что все сигналы в примерах показаны во время трендовых движений, а если же использовать каждый сигнал, то чаще всего это будет приносить убыток. Для примера можно рассмотреть данный флэт, в котором есть множество сигналов в обе стороны, и при этом все они подтверждаются другими индикаторами:

Также, если возникают сложности с понимаем и работой по тренду, в качестве фильтра можно использовать уровни, так как данный инструмент является универсальным и подойдет почти для всех стратегий или индикаторов. Благодаря уровням можно видеть, какие сигналы стоит использовать, а какие нет:

Как можно видеть на изображении выше, рядом с синим уровней можно было рассматривать опционы Put, так как цена по итогу начала торговаться немного ниже уровня и не пробивала его вверх.

На желтом уровне сигналов не было, и только после его пробоя начали появляться сигналы для опционов Call, но они должны игнорироваться, так как тренд нисходящий, а также цена находится под уровнем, и в данном случае стоит ожидать сигналы для покупки опционов Put, что и было по итогу.

Как только цена оттолкнулась от красного уровня, можно ожидать сигналов для опционов Call, так как уровень был подтвержден. Но стоит помнить, что тренд еще не поменялся в тот момент и оставался нисходящим, и поэтому стоит быть довольно осторожным в совершении сделок против тренда.

И последнее, о чем стоит сказать, это об экспирациях, и для скальперских сделок по турбо-опционам стоит использовать 2 свечи, а для сделок по тренду экспирация составляет 5 свечей.

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy

Несмотря на то, что примеры сделок были приведены выше, можно рассмотреть некоторые возможные варианты сделок по тренду с экспирацией в 5 свечей на валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М5.

Открытие опциона Call

Определять тренд для торговли по стратегии Trend Split Strategy не так сложно, как может показаться, и все благодаря тому, что сигналы появляются довольно часто:

И если движение в какую-то сторону началось даже на маленьком участке, можно искать сигналы в сторону тренда.

Открытие опциона Put

При нисходящем движении также стоит дождаться, пока цена пройдет какое-то количество пунктов для подтверждения и после этого ожидать сигнал:

Заключение

Как можно видеть из примеров сделок, получать прибыль по стратегии для бинарных опционов Trend Split Strategy вполне реально, но стоит придерживаться тренда, или фильтровать сигналы при помощи уровней. В противном случае стратегия будет генерировать очень много ложных сигналов, и полученная прибыль сможет быстро превратиться в убытки.

Также при использовании данной стратегии важно помнить о правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента, благодаря которым трейдер может защитить свой торговый счет. Вторым вариантом защиты средств является тестирование стратегий и индикаторов для бинарных опционов на демо-счету, так как это позволит понять, стоит ли переносить торговую систему на реальный счет.

Брокер также играет важную роль в прибыльном трейдинге.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Trend Split Strategy

