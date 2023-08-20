Стратегия для бинарных опционов Renegade Trading System сильно выделяется среди других систем и индикаторов визуально. Линейный способ отображения графика, многочисленные скользящие средние, каналы, стрелочные сигналы, показания осциллятора – все это выглядит как весьма впечатляющая универсальная торговая система.

Renegade Trading System стоит $98. Ее внешняя привлекательность сама по себе является хорошим драйвером для продаж, но можно ли действительно зарабатывать на финансовых рынках с помощью показателей Renegade – будем детально разбираться в обзоре. Самостоятельно ознакомиться и протестировать Renegade можно бесплатно, скачав ее у нас на сайте в ознакомительных целях.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Renegade Trading System

Установка стратегии для бинарных опционов Renegade Trading System

Индикаторы стратегии Renegade Trading System устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии Renegade Trading System для бинарных опционов

В торговой стратегии для бинарных опционов Renegade Trading System задействовано два индикатора:

RENEGADE V.1

RENEGADE V.2

Первый отображает на графике каналы и скользящие средние, дает стрелочные сигналы и визуализирует дополнительную информацию для принятия торговых решений. Второй – это осциллятор с гистограммой и двумя скользящими линиями, основанный на показателях MACD.

Renegade V.1 отвечает за визуализацию следующих элементов торговой системы на графике:

стрелочные сигналы;

многоуровневый канал;

скопление скользящих средних;

гистограмма.

Обратите внимание, что сам график по умолчанию здесь отображается в виде линии, а не более привычными большинству трейдеров свечами или барами. Примечательно, что даже эта линия графика по умолчанию сливается с цветом фона. Чтобы сделать график цены видимым, нажмите на F8 и во всплывающем меню выберите желаемый цвет для него в параметре “Линия”.

К сожалению, никаких значимых настроек у индикатора нет, и изменить здесь можно только цвета отдельных элементов системы Renegade:

На чем основаны стрелочные сигналы Renegade Trading System достоверно узнать невозможно без доступа к исходному коду индикатора. Стрелочные торговые сигналы на покупку Call и Put чередуются и появляются с некоторым опозданием за разворотами цены. Это характерно для трендовых торговых систем, основанных на пересечениях скользящих средних.

Фактическое появление стрелок не коррелирует на 100% ни с одним из других показателей торговой системы. Пересечения отображаемых в Renegade скользящих средних, показания осциллятора, расположение цены по отношению к каналу – ничто из этого не имеет прямого отношения к стрелочным сигналам.

Голубые сглаженные линии многоуровневого канала Renegade сильно опаздывают за ценой. Канал построен по принципу индикатора Envelopes на основе какой-то из сильно сглаженных модификаций скользящей средней с очень длинным периодом. Линии канала расходятся выше и ниже его центра. Расстояние каждой линии до центральной оси канала составляет 100%, 200% или 61.8%, 161.8%, где последние два значения являются коэффициентами Фибоначчи.

Скопления пересекающихся линий в торговой системе Renegade – это обычные экспоненциальные скользящие средние с периодом 12-18 для красных, и 20-26 для зеленых EMA. Это можно обнаружить, добавив простые EMA с периодами 12 и 26 на график:

Последним элементом визуализации данных в торговой системе Renegade Trading System является гистограмма из зеленых вертикальных линий. Она появляется исключительно в условиях растущего локального тренда и отражает расстояние от EMA с периодом 12 до цены:

Если вы знаете способ практического применения такой гистограммы в торговле бинарными опционами – обязательно напишите об этом в комментариях. Нам область применения подобного инструмента неизвестна.

RENEGADE V.2 – второй индикатор торговой системы для бинарных опционов Renegade Trading System. По сути это простой осциллятор с двумя пересекающимися скользящими средними и гистограммой:

Похоже, что RENEGADE V.2 является определенной модификацией стандартного осциллятора MACD. Их показания заметно коррелируют и, возможно, даже полностью совпадают при более точно подобранных настройках MACD:

Настройки RENEGADE V2, как и у первого индикатора, не позволяют оптимизировать работу осциллятора. Здесь предусмотрена только смена цветовой гаммы и изменение значимых уровней на шкале осциллятора, которые отмечаются там желтыми горизонтальными линиями.

Правила торговли по стратегии Renegade Trading System для бинарных опционов

Абсолютно все элементы торговой системы для бинарных опционов Renegade основаны на скользящих средних. Даже стрелочные сигналы и осциллятор базируются на них, или подобных трендовых инструментах. Каждый из показателей Renegade использует свою модификацию MA и уникальный период, поэтому на смену тренда все они указывают в разное время и с разной частотой.

Эффективность торговой стратегии, построенной с таким подходом – весьма сомнительна. Система не отслеживает ни один другой показатель цены, кроме предыдущих ее значений за определенные периоды в прошлом. Объем, волатильность, уровни, паттерны – все, что могло бы помочь в прогнозировании дальнейшего направления цены, требует либо установки дополнительных индикаторов к Renegade Trading System, либо углубленных познаний в ручном техническом и графическом анализе.

Торговля по Renegade Trading System затрудняется и тем, что индикаторы не поддаются настройке, поэтому адаптировать их к определенному инструменту, таймфрейму или торговому подходу не удастся.

Мы протестировали стрелочные сигналы системы Renegade как отдельно от других ее показателей, так и в различных комбинациях с ними. В любом варианте использования винрейт торговых сигналов этой системы едва достигает 55%. Это крайне низкий коэффициент прибыльности, поэтому, несмотря на изобилие линий, каналов и гистограмм, трейдеру придется вручную определять направление основного тренда. Это самый простой способ отфильтровать существенное количество убыточных сигналов Renegade и значительно улучшить винрейт системы.

Если вы только начинаете изучение торговли бинарными опционами и испытываете затруднения в определении тренда и смены рыночных фаз, помочь в освоении этих важных навыков вам помогут наши материалы:

Согласно нашим наблюдениям наилучшие результаты в торговле бинарными опционами по системе Renegade приносят следующие правила:

Для покупки Call опциона:

Тренд восходящий. Появилась желтая стрелка вверх. Цвет гистограммы осциллятора сменился с красного на зеленый.

Как только цвет гистограммы сменился – можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм подходит любой.

Если в течение одной единицы времени выбранного для торговли таймфрейма не произошло ожидаемой смены цвета гистограммы – сделка отменяется. Например, если вы торгуете на M5 таймфрейме, время ожидания подтверждающего сигнала составляет также 5 минут.

Для покупки Put опциона:

Тренд нисходящий. Появилась желтая стрелка вниз. Цвет гистограммы осциллятора сменился с зеленого на красный.

При смене цвета подвальной гистограммы следует сразу покупать Put опцион. Сделка отменяется, если в течение одной единицы периода таймфрейма подвальная гистограмма не сменила цвет с зеленого на красный.

Открытие опциона Call

В данном примере на М1 таймфрейме тренд был восходящим, когда появилась желтая стрелка вверх. Во время появления стрелочного сигнала подвальная гистограмма была красного цвета, но вскоре сменила его на зеленый. Сразу после такого подтверждающего сигнала можно покупать Call опцион. Если бы в течение одной минуты после появления стрелочного сигнала цвет гистограммы оставался красным, сделку следовало бы отменить.

Открытие опциона Put

В данном примере на M5 таймфрейме наблюдался нисходящий тренд. Появилась желтая стрелка вниз. Цвет подвальной гистограммы сменился с зеленого на красный менее, чем за 5 минут. В этот момент следовало сразу покупать Put опцион. Если бы цвет гистограммы оставался зеленым дольше 5 минут после появления стрелочного сигнала, сделку следовало бы отменить.

Заключение

Торговля бинарными опционами по стратегии Renegade Trading System не может с уверенностью рекомендоваться трейдерам с каким-либо уровнем опыта. Все элементы, отображающиеся системой на графике и в подвальной панели связаны одним и тем же принципом использования скользящих средних для получения торговых сигналов. Логически объединить набор таких показателей в прибыльную стратегию крайне затруднительно, если вообще возможно без дополнительной настройки отдельных параметров.

Рекомендовать покупку торговой системы Renegade Trading System можно только тем, кто ищет красивую картинку на экране MT4, а не прибыльные сигналы для торговли бинарными опционами. Похоже, что большинство элементов этой стратегии служит исключительно для эффектной визуализации бесполезных параметров.

Возможно, протестировав самостоятельно систему Renegade на демо-счету вы сможете найти более прибыльный способ использовать его инструменты и их показатели, но вряд ли это сильно приблизит вас к созданию торгового Грааля для бинарных опционов. Вместо это мы предлагаем обратить внимание на действительно рабочие и простые методы улучшения любых торговых стратегий, лежащие в области корректного применения риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Напоминаем, что надежную площадку для торговли бинарными опционами вы всегда можете найти в нашем рейтинге брокеров.

