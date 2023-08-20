        Стратегия для бинарных опционов Renegade Trading System

        Стратегия для бинарных опционов Renegade Trading System сильно выделяется среди других систем и индикаторов визуально. Линейный способ отображения графика, многочисленные скользящие средние, каналы, стрелочные сигналы, показания осциллятора – все это выглядит как весьма впечатляющая универсальная торговая система.

        Renegade Trading System стоит $98. Ее внешняя привлекательность сама по себе является хорошим драйвером для продаж, но можно ли действительно зарабатывать на финансовых рынках с помощью показателей Renegade – будем детально разбираться в обзоре. Самостоятельно ознакомиться и протестировать Renegade можно бесплатно, скачав ее у нас на сайте в ознакомительных целях.

        Содержание:

        график renegade trading system

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Renegade Trading System

        Установка стратегии для бинарных опционов Renegade Trading System

        Индикаторы стратегии Renegade Trading System устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии Renegade Trading System для бинарных опционов

        В торговой стратегии для бинарных опционов Renegade Trading System задействовано два индикатора:

        • RENEGADE V.1
        • RENEGADE V.2

        Первый отображает на графике каналы и скользящие средние, дает стрелочные сигналы и визуализирует дополнительную информацию для принятия торговых решений. Второй – это осциллятор с гистограммой и двумя скользящими линиями, основанный на показателях MACD.

        осцилятор и индикатор в renegade trading system

        Renegade V.1 отвечает за визуализацию следующих элементов торговой системы на графике:

        • стрелочные сигналы;
        • многоуровневый канал;
        • скопление скользящих средних;
        • гистограмма.

        элементы renegade V1 в renegade trading system

        Обратите внимание, что сам график по умолчанию здесь отображается в виде линии, а не более привычными большинству трейдеров свечами или барами. Примечательно, что даже эта линия графика по умолчанию сливается с цветом фона. Чтобы сделать график цены видимым, нажмите на F8 и во всплывающем меню выберите желаемый цвет для него в параметре “Линия”.

        цветовая схема в renegade trading system

        К сожалению, никаких значимых настроек у индикатора нет, и изменить здесь можно только цвета отдельных элементов системы Renegade:

        настройки в renegade trading system

        На чем основаны стрелочные сигналы Renegade Trading System достоверно узнать невозможно без доступа к исходному коду индикатора. Стрелочные торговые сигналы на покупку Call и Put чередуются и появляются с некоторым опозданием за разворотами цены. Это характерно для трендовых торговых систем, основанных на пересечениях скользящих средних.

        Фактическое появление стрелок не коррелирует на 100% ни с одним из других показателей торговой системы. Пересечения отображаемых в Renegade скользящих средних, показания осциллятора, расположение цены по отношению к каналу – ничто из этого не имеет прямого отношения к стрелочным сигналам.

        стрелки в renegade trading system

        Голубые сглаженные линии многоуровневого канала Renegade сильно опаздывают за ценой. Канал построен по принципу индикатора Envelopes на основе какой-то из сильно сглаженных модификаций скользящей средней с очень длинным периодом. Линии канала расходятся выше и ниже его центра. Расстояние каждой линии до центральной оси канала составляет 100%, 200% или 61.8%, 161.8%, где последние два значения являются коэффициентами Фибоначчи.

        канал в renegade trading system

        Скопления пересекающихся линий в торговой системе Renegade – это обычные экспоненциальные скользящие средние с периодом 12-18 для красных, и 20-26 для зеленых EMA. Это можно обнаружить, добавив простые EMA с периодами 12 и 26 на график:

        экспоненциальные скользящие в renegade trading system

        Последним элементом визуализации данных в торговой системе Renegade Trading System является гистограмма из зеленых вертикальных линий. Она появляется исключительно в условиях растущего локального тренда и отражает расстояние от EMA с периодом 12 до цены:

        гистограмма в renegade trading system

        Если вы знаете способ практического применения такой гистограммы в торговле бинарными опционами – обязательно напишите об этом в комментариях. Нам область применения подобного инструмента неизвестна. 

        RENEGADE V.2 – второй индикатор торговой системы для бинарных опционов Renegade Trading System. По сути это простой осциллятор с двумя пересекающимися скользящими средними и гистограммой:

        осцилятор renegade V.2 в renegade trading system

        Похоже, что RENEGADE V.2 является определенной модификацией стандартного осциллятора MACD. Их показания заметно коррелируют и, возможно, даже полностью совпадают при более точно подобранных настройках MACD:

        сравнение MACD и renegade v.2 в renegade trading system

        Настройки RENEGADE V2, как и у первого индикатора, не позволяют оптимизировать работу осциллятора. Здесь предусмотрена только смена цветовой гаммы и изменение значимых уровней на шкале осциллятора, которые отмечаются там желтыми горизонтальными линиями.

        настройки renegade v.2 в renegade trading system

        Правила торговли по стратегии Renegade Trading System для бинарных опционов

        Абсолютно все элементы торговой системы для бинарных опционов Renegade основаны на скользящих средних. Даже стрелочные сигналы и осциллятор базируются на них, или подобных трендовых инструментах. Каждый из показателей Renegade использует свою модификацию MA и уникальный период, поэтому на смену тренда все они указывают в разное время и с разной частотой.

        все индикаторы в renegade trading system

        Эффективность торговой стратегии, построенной с таким подходом – весьма сомнительна. Система не отслеживает ни один другой показатель цены, кроме предыдущих ее значений за определенные периоды в прошлом. Объем, волатильность, уровни, паттерны – все, что могло бы помочь в прогнозировании дальнейшего направления цены, требует либо установки дополнительных индикаторов к Renegade Trading System, либо углубленных познаний в ручном техническом и графическом анализе.

        Торговля по Renegade Trading System затрудняется и тем, что индикаторы не поддаются настройке, поэтому адаптировать их к определенному инструменту, таймфрейму или торговому подходу не удастся.

        Мы протестировали стрелочные сигналы системы Renegade как отдельно от других ее показателей, так и в различных комбинациях с ними. В любом варианте использования винрейт торговых сигналов этой системы едва достигает 55%. Это крайне низкий коэффициент прибыльности, поэтому, несмотря на изобилие линий, каналов и гистограмм, трейдеру придется вручную определять направление основного тренда. Это самый простой способ отфильтровать существенное количество убыточных сигналов Renegade и значительно улучшить винрейт системы.

        Если вы только начинаете изучение торговли бинарными опционами и испытываете затруднения в определении тренда и смены рыночных фаз, помочь в освоении этих важных навыков вам помогут наши материалы:

        Согласно нашим наблюдениям наилучшие результаты в торговле бинарными опционами по системе Renegade приносят следующие правила:

        Для покупки Call опциона:

        1. Тренд восходящий.
        2. Появилась желтая стрелка вверх.
        3. Цвет гистограммы осциллятора сменился с красного на зеленый.

        Как только цвет гистограммы сменился – можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм подходит любой.

        Если в течение одной единицы времени выбранного для торговли таймфрейма не произошло ожидаемой смены цвета гистограммы – сделка отменяется. Например, если вы торгуете на M5 таймфрейме, время ожидания подтверждающего сигнала составляет также 5 минут.

        Для покупки Put опциона:

        1. Тренд нисходящий.
        2. Появилась желтая стрелка вниз.
        3. Цвет гистограммы осциллятора сменился с зеленого на красный.

        При смене цвета подвальной гистограммы следует сразу покупать Put опцион. Сделка отменяется, если в течение одной единицы периода таймфрейма подвальная гистограмма не сменила цвет с зеленого на красный.

        Открытие опциона Call

        В данном примере на М1 таймфрейме тренд был восходящим, когда появилась желтая стрелка вверх. Во время появления стрелочного сигнала подвальная гистограмма была красного цвета, но вскоре сменила его на зеленый. Сразу после такого подтверждающего сигнала можно покупать Call опцион. Если бы в течение одной минуты после появления стрелочного сигнала цвет гистограммы оставался красным, сделку следовало бы отменить.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        В данном примере на M5 таймфрейме наблюдался нисходящий тренд. Появилась желтая стрелка вниз. Цвет подвальной гистограммы сменился с зеленого на красный менее, чем за 5 минут. В этот момент следовало сразу покупать Put опцион. Если бы цвет гистограммы оставался зеленым дольше 5 минут после появления стрелочного сигнала, сделку следовало бы отменить.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Торговля бинарными опционами по стратегии Renegade Trading System не может с уверенностью рекомендоваться трейдерам с каким-либо уровнем опыта. Все элементы, отображающиеся системой на графике и в подвальной панели связаны одним и тем же принципом использования скользящих средних для получения торговых сигналов. Логически объединить набор таких показателей в прибыльную стратегию крайне затруднительно, если вообще возможно без дополнительной настройки отдельных параметров. 

        Рекомендовать покупку торговой системы Renegade Trading System можно только тем, кто ищет красивую картинку на экране MT4, а не прибыльные сигналы для торговли бинарными опционами. Похоже, что большинство элементов этой стратегии служит исключительно для эффектной визуализации бесполезных параметров.

        Возможно, протестировав самостоятельно систему Renegade на демо-счету вы сможете найти более прибыльный способ использовать его инструменты и их показатели, но вряд ли это сильно приблизит вас к созданию торгового Грааля для бинарных опционов. Вместо это мы предлагаем обратить внимание на действительно рабочие и простые методы улучшения любых торговых стратегий, лежащие в области корректного применения риск-менеджмента и мани-менеджмента

        Напоминаем, что надежную площадку для торговли бинарными опционами вы всегда можете найти в нашем рейтинге брокеров.

        Владимир
        Интересная стратегия.
        Александр, да НО её Эффективность сомнительна она не отслеживает никаких других ценовых индикаторов, кроме исторических значений за определенный период времени в прошлом.
        Сергей, эффективность зависит от эффективности трейдера насколько он грамотно соображает в анализе умеет применять другие фильтры И вообще эффективность - это качество личности а не инструмента
        11 января 2024
        Сергей
        Интересная стратегия.
        Александр, да НО её Эффективность сомнительна она не отслеживает никаких других ценовых индикаторов, кроме исторических значений за определенный период времени в прошлом.
        09 января 2024
        Александр
        Интересная стратегия.
        18 ноября 2023
        Сергей
        НО согласен что это особенный)
        Сергей, не то что особенный))) САМАЛЁТ) Столько всяких эффектов, то что это для тех кто любит красоту в процессе торговли))), а не профит)
        Олег Т., знаете? я тестировал её и скажу честно не такая она и посредственная, сигналы хоть и опаздывают, но это даже ХОРОШО, потому что дают время для осмысления движения цены на графике, а если ещё и включить другой график на тот же актив но со свечным отображением, то это сказка!!! В таком тандеме сигналы очень надёжные. Всем хорошего профита!
        22 октября 2023
        Олег Т.
        НО согласен что это особенный)
        Сергей, не то что особенный))) САМАЛЁТ) Столько всяких эффектов, то что это для тех кто любит красоту в процессе торговли))), а не профит)
        21 сентября 2023
        Сергей
        100% без дополнительных настроек и параметров и регулировки и грамотного тестирования с этой стратегией очень сложно будет работать при торговле бинарными опционами
        Владимир, и это правило работает во всех индикаторах.... вообще всё! нужно настраивать перед использованием..... НО согласен что это особенный)
        18 сентября 2023
        Владимир
        100% без дополнительных настроек и параметров и регулировки и грамотного тестирования с этой стратегией очень сложно будет работать при торговле бинарными опционами
        16 сентября 2023
        Сергей
        В смысле красивую картинку на экране? Я не для картинки торгую.
        Артур, Может кому-то надо произвести впечатление на девочек.)))
        Трейдер России, видимо комментаторы не прочитали статью до конца или внимательно, ясно написано, что стратегия разобрана и протестирована до мельчайших подробностей и ясный вывод - она не стоит внимания и не эффективна. Хорошую работу провели специалисты. Спасибо им!
        25 августа 2023
        STAS
        В смысле красивую картинку на экране? Я не для картинки торгую.
        Артур, Может кому-то надо произвести впечатление на девочек.)))
        Трейдер России, если человек зарабатывает этим деньги, ему должно быть пофиг как выглядит экран его терминала.
        Артур, Согласен, запутаться в обилии индюков можно легко.
        24 августа 2023
        Артур
        В смысле красивую картинку на экране? Я не для картинки торгую.
        Артур, Может кому-то надо произвести впечатление на девочек.)))
        Трейдер России, если человек зарабатывает этим деньги, ему должно быть пофиг как выглядит экран его терминала.
        Трейдер БО
        В смысле красивую картинку на экране? Я не для картинки торгую.
        Артур, Может кому-то надо произвести впечатление на девочек.)))
        23 августа 2023
        Артур
        В смысле красивую картинку на экране? Я не для картинки торгую.
        23 августа 2023
        tirant
        Если никаких значимых настроек нет, даже не знаю что сказать. В статье все написано...
        22 августа 2023
        Богдан
        Не слишком ли экран нагружен всеми этими скользящими средними?
        22 августа 2023
        Option Bull
        Серьезно? Еще одна универсальная трендовая система? Я уже видел множество подобных обещаний, и большинство из них оказались просто ловушками для новичков. Сколько же можно верить в эти стрелочные сигналы на графиках? И какие "многочисленные параметры цены" используются на самом деле? Я бы хотел увидеть доказательства, а не просто слова.
        Option Bull, согласен. Кажется, каждый раз появляется новая "магическая" система, обещающая легкие деньги на рынке. И все эти стрелочные сигналы... Будто бы рынок так просто предсказать. И что за "многочисленные параметры цены"? Это звучит как что-то очень сложное и запутанное. Похоже на то, что они пытаются затмить недостаток конкретных деталей.
        Руслан, поддерживаю. В мире трейдинга полно обмана и ловушек. Судя по всему, это еще одна из тех систем, которая будет продаваться за кругленькую сумму, а результаты будут далеки от ожиданий. Скользящие средние и параметры цены — это, конечно, базовые инструменты, но как они утверждают, что их система лучше других? Давайте лучше оценим эту систему по реальным результатам, а не по обещаниям на сайте.
        22 августа 2023
        Руслан
        Серьезно? Еще одна универсальная трендовая система? Я уже видел множество подобных обещаний, и большинство из них оказались просто ловушками для новичков. Сколько же можно верить в эти стрелочные сигналы на графиках? И какие "многочисленные параметры цены" используются на самом деле? Я бы хотел увидеть доказательства, а не просто слова.
        Option Bull, согласен. Кажется, каждый раз появляется новая "магическая" система, обещающая легкие деньги на рынке. И все эти стрелочные сигналы... Будто бы рынок так просто предсказать. И что за "многочисленные параметры цены"? Это звучит как что-то очень сложное и запутанное. Похоже на то, что они пытаются затмить недостаток конкретных деталей.
        22 августа 2023
        Option Bull
        Серьезно? Еще одна универсальная трендовая система? Я уже видел множество подобных обещаний, и большинство из них оказались просто ловушками для новичков. Сколько же можно верить в эти стрелочные сигналы на графиках? И какие "многочисленные параметры цены" используются на самом деле? Я бы хотел увидеть доказательства, а не просто слова.
        22 августа 2023
        Алексей
        Короче говоря, навёрнутый, крутой самолёт к куевой хучей бесполезных датчиков и приборов, который в добавок ещё и не летает))) АХАХ Спасибо за ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ обзор о том, что на эту стратегию времени тратить не стоит. РЕСПЕКТ команде Винопшн за проделанную работу.
        20 августа 2023
