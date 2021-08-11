Стратегии для бинарных опционов на 5 минут (ТОП 5)

На сегодняшний день существует множество методик для трейдинга, которые можно разделить не только по типам, но и по таймфреймам. Самыми популярными среди новичков, несомненно, являются методики для бинарных опционов с экспирацией 5 минут, за которыми следуют турбо-опционы (с экспирацией в 60 сек. и менее).
Сразу отметим, что стратегии для бинарных опционов на 5 минут имеют больше преимуществ по сравнению с более короткими временными интервалами. Это связано с ростом доходности, при котором вероятность получения убытка ниже. Сделать прогноз движения цены на 60 сек. гораздо сложнее, чем на 5 минут.
Далее рассмотрим ТОП-5 самых лучших стратегий для бинарных опционов.
Содержание:
- Общие характеристики ТОП систем для бинарных опционов на 5 минут
- Система Flash-FX Scalper
- Методика M5 Scalping
- Методика 5M Binary Options v6.1
- Тактика Binary System
- Тактика Magnetic
- Советы новичкам при использовании стратегий
- Заключение
Общие характеристики ТОП систем для бинарных опционов на 5 минут
Сегодня мы познакомим вас со стратегиями для бинарных опционов, которые подходят для терминала MetaTrader 4 и используют только классические виды опционов: Call и Put.
Для стратегий бинарных опционов на 5 минут подойдут любые торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары и индексы.
Чтобы свести риск к минимуму время торговли лучше выбрать самое волатильное и активное: с 7:00 до 19:00 по Киеву.
И обратите внимание, что торговлю лучше вести через проверенных брокеров, среди которых можно выделить Quotex, Pocket Option и Alpari.
Поскольку для применения этих стратегий необходим терминал MetaTrader 4, ниже вы найдете видео с подробной инструкцией по установке индикаторов для этой платформы.
Система Flash-FX Scalper
Стратегия Flash-FX Scalper представляет собой платную сигнальную стратегию для бинарных опционов с элементами скальпинга и трендовой торговли. Она состоит из нескольких сигнальных индикаторов (стрелочки и большие точки) и информационной панели, которая помогает определять, когда цена актива находится в тренде, а также предоставляет сигналы в виде разноцветных квадратов.
Правила бинарной стратегии 5 минут для опционных контрактов по системе Flash-FX Scalper довольно просты: контракты Call покупаются, если:
- Код торгового инструмента на панели зеленого цвета.
- Квадрат под выбранным таймфреймом также зеленый.
- На графике появляется зеленая стрелочка.
- Цена находится над серыми большими точками.
Put покупается, если:
- Код торгового инструмента на панели белого цвета.
- Квадрат под выбранным таймфреймом также белый.
- На графике появляется белая стрелочка.
- Цена находится под серыми большими точками.
Методика M5 Scalping
Стратегия M5 Scalping состоит из уровней, которые строятся автоматически, двух индикаторов-фильтров, размещенных в «подвале», и точных сигналов в виде стрелочек. Также в этой методике для удобства трейдера текущий торговый день отображается на сером фоне, а в левом верхнем углу находится небольшая информационная панель с метриками торгуемого актива.
Правила входа в сделку на покупку Call по методике M5 Scalping:
- На графике появилась белая стрелочка вверх.
- Цена обязательно находится вблизи уровня, и лучше – выше его.
- “Подвальные” индикаторы-фильтры окрасились в синий цвет.
Правила входа в сделку на покупку Put:
- На графике появилась белая стрелочка вниз.
- Цена обязательно находится вблизи уровня, и лучше – ниже его.
- “Подвальные” индикаторы-фильтры окрасились в красный цвет.
Методика 5M Binary Options v6.1
Эта стратегия самая простая из нашего ТОПа, так как включает в себя всего два индикатора: сигнальный (стрелочки) и осциллятор в качестве фильтра. «Подвальный» осциллятор построен на основе Скользящих Средних и индикатора Stochastic Oscillator.
Правила торговли по методике 5M Binary Options v6.1 также просты, как и сама стратегия. Call покупается, если:
- Появляется голубая стрелочка
- Точки осциллятора в «подвале» синего цвета
Put покупаются, если:
- Появляется желтая стрелочка
- Точки осциллятора в «подвале» красного цвета
Тактика Binary System
Эта методика включает в себя пятнадцать индикаторов, часть из них – просто информационные, в то время как для формирования торговых сигналов используется только шесть индикаторов. Сама стратегия представляет собой вариацию канальной системы, в которой торговля ведется по автоматически построенному каналу. Также в этой тактике для опционов на 5 минут применяются локальные уровни поддержки и сопротивления, а также глобальные уровни спроса и предложения.
Call опционы на 5 минут покупаются, если:
- Появляется стрелочка вверх
- Цена находится у нижней границы канала или над средней границей канала
- Ждем появления локального уровня (синие точки)
- Появляется зеленая точка
- Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram становятся зеленого цвета
- Индикатор %R находится выше зоны продаж “Sell Zone”
Put опционы на 5 минут покупаются, если:
- Появляется стрелочка вниз
- Цена находится у верхней границы канала или под средней границей канала
- Ждем появления локального уровня (красные точки)
- Появляется красная точка
- Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram становятся красного цвета
- Индикатор %R должен находится ниже зоны покупок “Buy Zone”
Тактика Magnetic
Данный алгоритм основан на индикаторе ZigZag, выступающем в качестве указателя тренда и торговых сигналов. Помимо этого у этой тактики есть другие индикаторы и фильтры: осцилляторы, гистограммы, а также панель сигналов с разных таймфреймов.
Для покупки Call опционов на 5 минут по данной тактике необходимо:
- ZigZag показал стрелочку вверх
- Цена находится выше зеленых и голубых точек
- Индикатор M5 Forex Supreme Filter голубого цвета
- Таймфреймы М1 и М5 на инфопанели в левом верхнем углу голубого цвета
- На RSI TC NEW нет желтых точек, означающих флэт
- Значения RSI TC NEW выше «50» и ниже «70»
Для покупки Put по данной методике нужно, чтобы:
- ZigZag показал стрелочку вниз
- Цена находится ниже зеленых и голубых точек
- Индикатор M5 Forex Supreme Filter сиреневого цвета
- Таймфреймы М1 и М5 на инфопанели в левом верхнем углу сиреневого цвета
- На RSI TC NEW нет желтых точек, означающих флэт
- Значения RSI TC NEW выше «30» и ниже «50»
Советы новичкам при использовании стратегий
Любую стратегию для опционов можно сделать более эффективной, придерживаясь определенных правил. Самое главное из них – торговля по тренду. Если вы хотите научиться быстро определять на рынке основную тенденцию, рекомендуем изучить подборку статей по этой теме:
- Как работает тренд на рынках?
- Определение и использование бычьего и медвежьего тренда.
- Смены фазы рынка.
- Как определить флэт на рынке?
Благодаря пониманию вероятного направления движения цены можно значительно повысить свои шансы на успешное закрытие сделки, что особенно важно для бинарных опционов, где прибыль меньше убытков, а математическое ожидание всегда против трейдера.
Кроме того, всегда старайтесь использовать технический анализ. По нашему опыту, умение строить каналы и определять важные ценовые уровни в сочетании с знанием основных фигур графического анализа непременно положительно скажется на результатах вашей торговли. Помимо этого, необходимо использовать Price Action и свечи, которые помогут усилить торговые сигналы любой системы.
Также не забывайте о правилах управления риском и капиталом, так как именно они улучшают вашу стратегию и позволяют применять ее на любом таймфрейме.
Заключение
Все приведённые выше ТОП-5 стратегий для бинарных опционов на 5 минут – не более чем субъективная подборка, и перед началом торговли по ним рекомендуется протестировать их на демо-счёте. Только после этого можно начинать торговать с малых сумм, чтобы удостовериться в правильном понимании правил конкретной бинарной стратегии. Также очень важно торговать через проверенных брокеров, список которых вы сможете найти на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.
Если у вас возникли вопросы по работе одной из стратегий или индикатора, напишите об этом в комментариях к этой статье.
Смотрите также:
Официальные брокеры бинарных опционов в России
Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?
Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках
