Стратегии для бинарных опционов на 5 минут (ТОП 5)

        ТОП-5 самых точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут

        На сегодняшний день существует множество методик для трейдинга, которые можно разделить не только по типам, но и по таймфреймам. Самыми популярными среди новичков, несомненно, являются методики для бинарных опционов с экспирацией 5 минут, за которыми следуют турбо-опционы (с экспирацией в 60 сек. и менее).

        Сразу отметим, что стратегии для бинарных опционов на 5 минут имеют больше преимуществ по сравнению с более короткими временными интервалами. Это связано с ростом доходности, при котором вероятность получения убытка ниже. Сделать прогноз движения цены на 60 сек. гораздо сложнее, чем на 5 минут.

        Далее рассмотрим ТОП-5 самых лучших стратегий для бинарных опционов.

        office worker man is running against time

        Общие характеристики ТОП систем для бинарных опционов на 5 минут

        Сегодня мы познакомим вас со стратегиями для бинарных опционов, которые подходят для терминала MetaTrader 4 и используют только классические виды опционов: Call и Put.

        Для стратегий бинарных опционов на 5 минут подойдут любые торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары и индексы.

        Чтобы свести риск к минимуму время торговли лучше выбрать самое волатильное и активное: с 7:00 до 19:00 по Киеву.

        И обратите внимание, что торговлю лучше вести через проверенных брокеров, среди которых можно выделить Quotex, Pocket Option и Alpari.

        Поскольку для применения этих стратегий необходим терминал MetaTrader 4, ниже вы найдете видео с подробной инструкцией по установке индикаторов для этой платформы.

        Система Flash-FX Scalper

        Стратегия Flash-FX Scalper представляет собой платную сигнальную стратегию для бинарных опционов с элементами скальпинга и трендовой торговли. Она состоит из нескольких сигнальных индикаторов (стрелочки и большие точки) и информационной панели, которая помогает определять, когда цена актива находится в тренде, а также предоставляет сигналы в виде разноцветных квадратов.

        Правила бинарной стратегии 5 минут для опционных контрактов по системе Flash-FX Scalper довольно просты: контракты Call покупаются, если:

        • Код торгового инструмента на панели зеленого цвета.
        • Квадрат под выбранным таймфреймом также зеленый.
        • На графике появляется зеленая стрелочка.
        • Цена находится над серыми большими точками.

        опцион call в Flash FX Scalper

        Put покупается, если:

        • Код торгового инструмента на панели белого цвета.
        • Квадрат под выбранным таймфреймом также белый.
        • На графике появляется белая стрелочка.
        • Цена находится под серыми большими точками.

        опцион put в Flash FX Scalper

        Методика M5 Scalping

        Стратегия M5 Scalping состоит из уровней, которые строятся автоматически, двух индикаторов-фильтров, размещенных в «подвале», и точных сигналов в виде стрелочек. Также в этой методике для удобства трейдера текущий торговый день отображается на сером фоне, а в левом верхнем углу находится небольшая информационная панель с метриками торгуемого актива.

        Правила входа в сделку на покупку Call по методике M5 Scalping:

        • На графике появилась белая стрелочка вверх.
        • Цена обязательно находится вблизи уровня, и лучше – выше его.
        • “Подвальные” индикаторы-фильтры окрасились в синий цвет.

        Опционы Call по стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Правила входа в сделку на покупку Put:

        • На графике появилась белая стрелочка вниз.
        • Цена обязательно находится вблизи уровня, и лучше – ниже его.
        • “Подвальные” индикаторы-фильтры окрасились в красный цвет.

        Опционы Put по стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Методика 5M Binary Options v6.1

        Эта стратегия самая простая из нашего ТОПа, так как включает в себя всего два индикатора: сигнальный (стрелочки) и осциллятор в качестве фильтра. «Подвальный» осциллятор построен на основе Скользящих Средних и индикатора Stochastic Oscillator.

        Правила торговли по методике 5M Binary Options v6.1 также просты, как и сама стратегия. Call покупается, если:

        • Появляется голубая стрелочка
        • Точки осциллятора в «подвале» синего цвета

        опцион call стратегия на 5 минут

        Put покупаются, если:

        • Появляется желтая стрелочка
        • Точки осциллятора в «подвале» красного цвета

        опцион put стратегия на 5 минут

        Тактика Binary System

        Эта методика включает в себя пятнадцать индикаторов, часть из них – просто информационные, в то время как для формирования торговых сигналов используется только шесть индикаторов. Сама стратегия представляет собой вариацию канальной системы, в которой торговля ведется по автоматически построенному каналу. Также в этой тактике для опционов на 5 минут применяются локальные уровни поддержки и сопротивления, а также глобальные уровни спроса и предложения.

        Call опционы на 5 минут покупаются, если:

        • Появляется стрелочка вверх
        • Цена находится у нижней границы канала или над средней границей канала
        • Ждем появления локального уровня (синие точки)
        • Появляется зеленая точка
        • Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram становятся зеленого цвета
        • Индикатор %R находится выше зоны продаж “Sell Zone”

        call бинарные опционы на 5 минут

        Put опционы на 5 минут покупаются, если:

        • Появляется стрелочка вниз
        • Цена находится у верхней границы канала или под средней границей канала
        • Ждем появления локального уровня (красные точки)
        • Появляется красная точка
        • Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram становятся красного цвета
        • Индикатор %R должен находится ниже зоны покупок “Buy Zone”

        put бинарные опционы на 5 минут

        Тактика Magnetic

        Данный алгоритм основан на индикаторе ZigZag, выступающем в качестве указателя тренда и торговых сигналов. Помимо этого у этой тактики есть другие индикаторы и фильтры: осцилляторы, гистограммы, а также панель сигналов с разных таймфреймов.

        Для покупки Call опционов на 5 минут по данной тактике необходимо:

        • ZigZag показал стрелочку вверх
        • Цена находится выше зеленых и голубых точек 
        • Индикатор M5 Forex Supreme Filter голубого цвета
        • Таймфреймы М1 и М5 на инфопанели в левом верхнем углу голубого цвета
        • На RSI TC NEW нет желтых точек, означающих флэт
        • Значения RSI TC NEW выше «50» и ниже «70»

        покупка кол опциона

        Для покупки Put по данной методике нужно, чтобы:

        • ZigZag показал стрелочку вниз
        • Цена находится ниже зеленых и голубых точек
        • Индикатор M5 Forex Supreme Filter сиреневого цвета
        • Таймфреймы М1 и М5 на инфопанели в левом верхнем углу сиреневого цвета
        • На RSI TC NEW нет желтых точек, означающих флэт
        • Значения RSI TC NEW выше «30» и ниже «50»

        покупка пут опциона

        Советы новичкам при использовании стратегий

        Любую стратегию для опционов можно сделать более эффективной, придерживаясь определенных правил. Самое главное из них – торговля по тренду. Если вы хотите научиться быстро определять на рынке основную тенденцию, рекомендуем изучить подборку статей по этой теме:

        Благодаря пониманию вероятного направления движения цены можно значительно повысить свои шансы на успешное закрытие сделки, что особенно важно для бинарных опционов, где прибыль меньше убытков, а математическое ожидание всегда против трейдера.

        Кроме того, всегда старайтесь использовать технический анализ. По нашему опыту, умение строить каналы и определять важные ценовые уровни в сочетании с знанием основных фигур графического анализа непременно положительно скажется на результатах вашей торговли. Помимо этого, необходимо использовать Price Action и свечи, которые помогут усилить торговые сигналы любой системы.

        Также не забывайте о правилах управления риском и капиталом, так как именно они улучшают вашу стратегию и позволяют применять ее на любом таймфрейме.

        Заключение

        Все приведённые выше ТОП-5 стратегий для бинарных опционов на 5 минут – не более чем субъективная подборка, и перед началом торговли по ним рекомендуется протестировать их на демо-счёте. Только после этого можно начинать торговать с малых сумм, чтобы удостовериться в правильном понимании правил конкретной бинарной стратегии. Также очень важно торговать через проверенных брокеров, список которых вы сможете найти на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов

        Если у вас возникли вопросы по работе одной из стратегий или индикатора, напишите об этом в комментариях к этой статье, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберём все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Daniel
        Thanks for the tips! I was going to try one-minute strategies someday soon, but five minute ones seem like a more safe choice for now. I guess since I don't have the skill for one-minute trades right now, I could start from the five-minutes trades as well!
        10 января 2025
        Аnthony
        Great strats, and the instructions are really easy, thanks!
        10 января 2025
        Сергей
        Здравствуйте, сделайте мобильную стратегию для телефона.
        07 мая 2023
        Сергей
        А почему вы ни где не упоминаете брокера ИНТРЕЙДБАР? Потому что он честный?
        Сергей, скорее всего потому, что не спонсирует этот сайт.
        Владимир, не знаю про спонсирование, но брокер дно. Вы сами понимаете что брокер не может себе сделать платформу и использует бесплатный живой график tradingview, видимо нет денег, а теперь подумайте что будет когда вы выиграете хорошую сумму? бинарные опционы это не биржевой актив, так что тут брокер зарабатывает чисто на клиентах
        Вячеслав, Т.е. Binance дно по вашей логике, раз они используют у себя на сайте и в приложении график tradingview?) А binance на минуточку топ крипто биржа с самым большим оборотом. Помимо нее график tradingview используется и на других платформах и терминалах. Но они все дно конечно же))
        Сергей, ты заходил на Binance? у них есть несколько вариантов просто, как свой так и трейдинг вью можешь на выбор. А твой интрейдбар не парится, арендовал платформу и все, да и сайт уже 5 лет обновить не может, незаморачивается короче
        Вячеслав, я торгую на бинансе и видел несколько других сервисов у которых просто график от tradingview и они далеко не дно) Это не мой интрейд, я на нем не торговал никогда. Просто ваши аргументы не аргументы ниразу насчет использования tv графика, что это что-то унизительное и халтурное)
        18 сентября 2021
        Сергей
        Объясните, как в Magnetic уровень RSI может быть ниже 50 и выше 70 одновременно?)) Может вместо 70 имелось ввиду 30?
        18 сентября 2021
        Ответить
        Вячеслав, 1. "брокер дно" - не брокер, т.к. не выводит сделки на рынок, а букмекер, т.к. БО это ставки, а не сделки. 2. про "хорошие суммы" - так это в том числе и у рекламируемых здесь так называемых "брокерах". 3. большое вам спасибо: за 20 лет заработков на финансовых рынках именно от вас получил ценнейшую информацию. :-)
        16 августа 2021
        Ответить
        Leonid
        спасибо за эти точные стратегии для бинарных опционов на 5 минут, но вот только не все из них точные))
        11 августа 2021
        Даниил
        первые две знаю, флеш фх кстати платный, лично мне понравилась последняя, ее пока тестирую, потому что зигзаг не люблю, а в общем вроде ничего, время покажет
        11 августа 2021
        Димка
        спасибо за эти точные стратегии для бинарных опционов на 5 минут, но вот только не все из них точные))
        да, но в конце статьи как раз есть дополнение к этому что это субъективная подборка и обязательно тестите. в нете куча стратегий и уже в который раз убеждаюсь, что как бы автор по ней круто не торговал, не факт что ты сможешь так же
        11 августа 2021
