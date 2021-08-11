Стратегии для бинарных опционов на 5 минут (ТОП 5)

На сегодняшний день существует множество методик для трейдинга, которые можно разделить не только по типам, но и по таймфреймам. Самыми популярными среди новичков, несомненно, являются методики для бинарных опционов с экспирацией 5 минут, за которыми следуют турбо-опционы (с экспирацией в 60 сек. и менее).

Сразу отметим, что стратегии для бинарных опционов на 5 минут имеют больше преимуществ по сравнению с более короткими временными интервалами. Это связано с ростом доходности, при котором вероятность получения убытка ниже. Сделать прогноз движения цены на 60 сек. гораздо сложнее, чем на 5 минут.

Далее рассмотрим ТОП-5 самых лучших стратегий для бинарных опционов.

Содержание:

Общие характеристики ТОП систем для бинарных опционов на 5 минут

Сегодня мы познакомим вас со стратегиями для бинарных опционов, которые подходят для терминала MetaTrader 4 и используют только классические виды опционов: Call и Put.

Для стратегий бинарных опционов на 5 минут подойдут любые торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары и индексы.

Чтобы свести риск к минимуму время торговли лучше выбрать самое волатильное и активное: с 7:00 до 19:00 по Киеву.

И обратите внимание, что торговлю лучше вести через проверенных брокеров, среди которых можно выделить Quotex, Pocket Option и Alpari.

Поскольку для применения этих стратегий необходим терминал MetaTrader 4, ниже вы найдете видео с подробной инструкцией по установке индикаторов для этой платформы.

Система Flash-FX Scalper

Стратегия Flash-FX Scalper представляет собой платную сигнальную стратегию для бинарных опционов с элементами скальпинга и трендовой торговли. Она состоит из нескольких сигнальных индикаторов (стрелочки и большие точки) и информационной панели, которая помогает определять, когда цена актива находится в тренде, а также предоставляет сигналы в виде разноцветных квадратов.

Правила бинарной стратегии 5 минут для опционных контрактов по системе Flash-FX Scalper довольно просты: контракты Call покупаются, если:

Код торгового инструмента на панели зеленого цвета.

Квадрат под выбранным таймфреймом также зеленый.

На графике появляется зеленая стрелочка.

Цена находится над серыми большими точками.

Put покупается, если:

Код торгового инструмента на панели белого цвета.

Квадрат под выбранным таймфреймом также белый.

На графике появляется белая стрелочка.

Цена находится под серыми большими точками.

Скачать Flash FX Scalper

Скачать

Методика M5 Scalping

Стратегия M5 Scalping состоит из уровней, которые строятся автоматически, двух индикаторов-фильтров, размещенных в «подвале», и точных сигналов в виде стрелочек. Также в этой методике для удобства трейдера текущий торговый день отображается на сером фоне, а в левом верхнем углу находится небольшая информационная панель с метриками торгуемого актива.

Правила входа в сделку на покупку Call по методике M5 Scalping:

На графике появилась белая стрелочка вверх.

Цена обязательно находится вблизи уровня, и лучше – выше его.

“Подвальные” индикаторы-фильтры окрасились в синий цвет.

Правила входа в сделку на покупку Put:

На графике появилась белая стрелочка вниз.

Цена обязательно находится вблизи уровня, и лучше – ниже его.

“Подвальные” индикаторы-фильтры окрасились в красный цвет.

Скачать M5 Scalping

Скачать

Методика 5M Binary Options v6.1

Эта стратегия самая простая из нашего ТОПа, так как включает в себя всего два индикатора: сигнальный (стрелочки) и осциллятор в качестве фильтра. «Подвальный» осциллятор построен на основе Скользящих Средних и индикатора Stochastic Oscillator.

Правила торговли по методике 5M Binary Options v6.1 также просты, как и сама стратегия. Call покупается, если:

Появляется голубая стрелочка

Точки осциллятора в «подвале» синего цвета

Put покупаются, если:

Появляется желтая стрелочка

Точки осциллятора в «подвале» красного цвета

Скачать 5M Binary Options v6.1

Скачать

Тактика Binary System

Эта методика включает в себя пятнадцать индикаторов, часть из них – просто информационные, в то время как для формирования торговых сигналов используется только шесть индикаторов. Сама стратегия представляет собой вариацию канальной системы, в которой торговля ведется по автоматически построенному каналу. Также в этой тактике для опционов на 5 минут применяются локальные уровни поддержки и сопротивления, а также глобальные уровни спроса и предложения.

Call опционы на 5 минут покупаются, если:

Появляется стрелочка вверх

Цена находится у нижней границы канала или над средней границей канала

Ждем появления локального уровня (синие точки)

Появляется зеленая точка

Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram становятся зеленого цвета

Индикатор %R находится выше зоны продаж “Sell Zone”

Put опционы на 5 минут покупаются, если:

Появляется стрелочка вниз

Цена находится у верхней границы канала или под средней границей канала

Ждем появления локального уровня (красные точки)

Появляется красная точка

Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram становятся красного цвета

Индикатор %R должен находится ниже зоны покупок “Buy Zone”

Скачать Binary System

Скачать

Тактика Magnetic

Данный алгоритм основан на индикаторе ZigZag, выступающем в качестве указателя тренда и торговых сигналов. Помимо этого у этой тактики есть другие индикаторы и фильтры: осцилляторы, гистограммы, а также панель сигналов с разных таймфреймов.

Для покупки Call опционов на 5 минут по данной тактике необходимо:

ZigZag показал стрелочку вверх

Цена находится выше зеленых и голубых точек

Индикатор M5 Forex Supreme Filter голубого цвета

Таймфреймы М1 и М5 на инфопанели в левом верхнем углу голубого цвета

На RSI TC NEW нет желтых точек, означающих флэт

Значения RSI TC NEW выше «50» и ниже «70»

Для покупки Put по данной методике нужно, чтобы:

ZigZag показал стрелочку вниз

Цена находится ниже зеленых и голубых точек

Индикатор M5 Forex Supreme Filter сиреневого цвета

Таймфреймы М1 и М5 на инфопанели в левом верхнем углу сиреневого цвета

На RSI TC NEW нет желтых точек, означающих флэт

Значения RSI TC NEW выше «30» и ниже «50»

Скачать Magnetic

Скачать

Советы новичкам при использовании стратегий

Любую стратегию для опционов можно сделать более эффективной, придерживаясь определенных правил. Самое главное из них – торговля по тренду. Если вы хотите научиться быстро определять на рынке основную тенденцию, рекомендуем изучить подборку статей по этой теме:

Благодаря пониманию вероятного направления движения цены можно значительно повысить свои шансы на успешное закрытие сделки, что особенно важно для бинарных опционов, где прибыль меньше убытков, а математическое ожидание всегда против трейдера.

Кроме того, всегда старайтесь использовать технический анализ. По нашему опыту, умение строить каналы и определять важные ценовые уровни в сочетании с знанием основных фигур графического анализа непременно положительно скажется на результатах вашей торговли. Помимо этого, необходимо использовать Price Action и свечи, которые помогут усилить торговые сигналы любой системы.

Также не забывайте о правилах управления риском и капиталом, так как именно они улучшают вашу стратегию и позволяют применять ее на любом таймфрейме.

Заключение

Все приведённые выше ТОП-5 стратегий для бинарных опционов на 5 минут – не более чем субъективная подборка, и перед началом торговли по ним рекомендуется протестировать их на демо-счёте. Только после этого можно начинать торговать с малых сумм, чтобы удостовериться в правильном понимании правил конкретной бинарной стратегии. Также очень важно торговать через проверенных брокеров, список которых вы сможете найти на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

Если у вас возникли вопросы по работе одной из стратегий или индикатора, напишите об этом в комментариях к этой статье, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберём все ваши вопросы на видео.

