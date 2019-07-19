Стратегия бинарных опционов Trend Breaker предлагает оригинальный подход к фильтрации ложных сигналов. Вместо привычных индикаторов тренда эта система использует стандартный инструмент графического анализа. О том, как правильно его применять для повышения процента прибыльных сделок в торговле бинарными опционами, читайте в нашем обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Breaker

Установка стратегии для бинарных опционов Trend Breaker

Индикаторы стратегии Trend Breaker устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Trend Breaker

Стратегия для бинарных опционов Trend Breaker состоит всего из одного сигнального индикатора и инструмента графического анализа “Линия тренда”. Индикатор формирует сигналы в виде белых и пурпурных стрелок на покупку опционов Call и Put соответственно, а линия тренда выполняет роль фильтра, отсекая большинство убыточных сделок.

Стрелочный сигнальный индикатор практически не имеет настроек. Единственное, что можно отрегулировать, – это количество баров на графике, на которых отображаются стрелки. Логика формирования сигналов скрыта от пользователя, но положение стрелок указывает на то, что они, скорее всего, появляются в момент перелома краткосрочного ценового импульса – свинга.

Агрессивные трейдеры могут попробовать торговать по каждому сигналу стрелочного индикатора. Однако мы не рекомендуем этого делать и советуем добавить трендовый фильтр на ваш выбор. Если вам сложно это сделать, рекомендуем остановиться на одном из тех, о которых мы подробно рассказывали в статье "Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов".

Для упрощения воспользуемся стандартным индикатором простой скользящей средней с периодом усреднения в 21 свечу. Как видно на графике выше, придерживаясь простого правила – покупаем опционы Call при закрытии сигнальной свечи (на которой возникла стрелка) выше SMA(21) и покупаем Put при закрытии сигнальной свечи ниже этой простой скользящей средней – можно было отфильтровать три ложных сигнала.

Правила торговли по Trend Breaker

Стратегия торговли бинарными опционами Trend Breaker удачно сочетает приемы графического анализа и сигналы стрелочного индикатора. В ее основе лежит умение трейдера правильно наносить линии тренда на свечной график анализируемого актива. Если вы не знакомы с принципами построения фигур технического анализа, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей на эту тему:

Как было сказано выше, покупать опционы Call по этой системе будем после появления белой стрелки под свечой и пробития сигнальной свечой зеленой линии медвежьего тренда. Покупать опционы Put будем после появления пурпурной стрелки над свечой и закрытия сигнальной свечи ниже красной линии бычьего тренда.

Открытие опциона Call

Появилась белая стрелка под свечой Последняя свеча закрылась выше зеленой линии медвежьего тренда На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Появилась пурпурная стрелка над свечой Последняя свеча закрылась ниже красной линии бычьего тренда На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Trend Breaker

Стратегия бинарных опционов Trend Breaker подойдет трейдерам, которым недостаточно только сигналов от привычных индикаторов. Те из них, кто больше доверяет классическому техническому анализу, наверняка оценят возможность использовать линию тренда в качестве фильтра торговых сигналов. Несмотря на свою кажущуюся простоту, этот инструмент способен существенно улучшить вашу торговлю.

Плюсы стратегии Trend Breaker

Как известно, трендовая линия – один из самых простых, но в то же время востребованных инструментов. С ее помощью даже начинающие трейдеры могут легко определить направление тренда. Это позволяет не только отсечь часть убыточных сделок, но и помогает им быстро оценить текущую рыночную ситуацию и открыть сделку в правильном направлении. Определить его можно по закрытию текущей свечи за трендовой линией, что сигнализирует о потенциальной точке разворота и начале новой тенденции.

Минусы стратегии Trend Breaker

Несмотря на свою большую полезность в торговле бинарными опционами, трендовые линии имеют и ряд недостатков. Среди них – субъективность построения, ложные пробои и неустойчивость трендовых движений. Поэтому для полноценной торговли их недостаточно, и эти проблемы компенсирует стрелочный индикатор. Еще один минус стратегии – отсутствие алертов при появлении стрелок. Трейдеру придется постоянно мониторить рынок, чтобы не пропустить сигнал этой торговой системы.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Trend Breaker представляет собой необычное сочетание обыкновенного технического индикатора и графического анализа. Такое в торговле бинарными опционами встречается не часто. Особенно странно видеть инструмент технического анализа в качестве фильтра торговых сигналов. Тем не менее, несмотря на такую оригинальность, стратегия в целом дает довольно много прибыльных сделок.

Перед ее применением рекомендуется проверить ее работу на демо-счете у честного брокера. Всегда соблюдайте правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

