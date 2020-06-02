    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Zeus

        Стратегия для бинарных опционов Zeus

        Стратегия для бинарных опционов Zeus представляет собой набор индикаторов, которые работают по общему алгоритму и строят уровни поддержки и сопротивления, а также генерируют сигналы несколькими видами (стрелочки и цифры).

        Использовать данную стратегию автор советует на графиках М1 и М5 с экспирацией в 1 и 3 свечи.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Zeus

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1 и М5.
        • Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: !!ZeusArrow-CandleTime, !!ZeusArrow-Confirmation, !!ZeusArrow-CurrencyPair, !!ZeusArrowPremium, !!ZeusArrow-Reversal, !!ZeusArrow-SNR-1, !!ZeusArrow-SNR-2, !!ZeusArrow-SNR-3, !!ZeusArrowV1.1.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Zeus в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Так как в стратегии довольно много индикаторов, то настраивать каждый не имеет смысла, поэтому в конце статьи можно скачать все индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Zeus

        Для улучшения показателей торговли по стратегии Зевс будет не лишним изучить, что такое тренд и как его определять. Вот пример трендового участка, на котором, как видно, сигналы на покупку опционов Call (зеленые стрелочки) приносили бы одни убытки:

        Нисходящий тренд в стратегии Zeus

        Зато по тренду 3 сигнала для опционов Put принесли бы прибыль.

        Убыточные сигналы говорят лишь о том, что торговлю против тренда лучше не вести, так как никакой индикатор не может знать заранее, когда развернется тренд и поэтому лучше работать только по движению.

        Также важным моментом будет сочетание сигналов с уровнями. Самые точные сделки можно получать тогда, когда появляется двойной сигнал прям на уровне:

        Правильная сделка в стратегии Zeus

        В данном случае тренд у нас нисходящий, появилась стрелочка и цифра, и есть уровень. Конечно же можно совершать сделки при любых сигналах, но такая торговля будет намного рискованнее и убыточных сделок будет больше в разы.

        Итак, как уже скорее всего стало понятно, для покупки опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд.
        2. Появилась зеленая стрелочка.
        3. Появилась зеленая цифра (необязательно, но очень желательно).
        4. Был уровень (необязательно, но очень желательно).

        А для опциона Put необходимо, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд.
        2. Появилась красная стрелочка.
        3. Появилась красная цифра (необязательно, но очень желательно).
        4. Был уровень (необязательно, но очень желательно).

        В стратегии также реализованы алерты по сигналам:

        Алерты стратегии Zeus

        Единственным минусом стратегии Зевс является то, что совпадение всех правил может происходить довольно редко и поэтому иногда за день может быть всего несколько сигналов.

        Примеры торговли с помощью стратегии Zeus

        Рассмотрим несколько примеров, где были выполнены все правила по стратегии Zeus. График М1, валютная пара — EUR/CAD.

        Открытие опциона Call

        Все правила были выполнены и можно было покупать опцион Call с любой из возможных экспираций (1 или 3 свечи):

        Опцион Call по стратегии Zeus

        Открытие опциона Put

        Данная сделка несла бы в себе повышенные риски, так как тренд явно не нисходящий, но все остальные правила были выполнены:

        Опцион Put по стратегии Zeus

        Примечание: обратите внимание, что такие сделки совершать стоит только с очень грамотным и строгим мани-менеджментом.

        Заключение

        Как можно видеть, стратегия Зевс сочетает в себе разные торговые техники, но если все правила, описанные выше, совпадают, то можно получать очень точные сигналы. Но за точность приходиться «платить» количеством таких сигналов, которых может быть очень мало в течении дня.

        Не стоит забывать, что для прибыльной торговли немаловажным является работа через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Zeus

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Книги по трейдингу

        Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

        Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

        Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Дмитрий
        Скачал, спасибо огромное, ничего лучше не видел, если правила соблюдать, на 99 % попадание, главное на пять минут пары выставить внизу индикатора, не тормозить, на три минуты время экспирации( но это спорно) можно на минуту, удивительный результат, сигналы не частые, иногда можно по разметке самому заходить, уровни рисует очень качественно.
        18 июня 2020
        Ответить
        CALL
        Наконец-то нашел ее, когда-то скачивал откуда-то, но потерял, классная стратегия, хоть и с редкими сигналами
        02 июня 2020
        Ответить
        Игорь Игоревич
        Спасибо, класс, все видел на форумах зевс зевс, попробую теперь что оно такое
        02 июня 2020
        Ответить
        Марченко
        Супер, благодарю за стратегию и разъяснение!
        02 июня 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!