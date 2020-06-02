Стратегия для бинарных опционов Zeus представляет собой набор индикаторов, которые работают по общему алгоритму и строят уровни поддержки и сопротивления, а также генерируют сигналы несколькими видами (стрелочки и цифры).

Использовать данную стратегию автор советует на графиках М1 и М5 с экспирацией в 1 и 3 свечи.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Zeus

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1 и М5.

Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: !!ZeusArrow-CandleTime, !!ZeusArrow-Confirmation, !!ZeusArrow-CurrencyPair, !!ZeusArrowPremium, !!ZeusArrow-Reversal, !!ZeusArrow-SNR-1, !!ZeusArrow-SNR-2, !!ZeusArrow-SNR-3, !!ZeusArrowV1.1.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Zeus в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Так как в стратегии довольно много индикаторов, то настраивать каждый не имеет смысла, поэтому в конце статьи можно скачать все индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Zeus

Для улучшения показателей торговли по стратегии Зевс будет не лишним изучить, что такое тренд и как его определять. Вот пример трендового участка, на котором, как видно, сигналы на покупку опционов Call (зеленые стрелочки) приносили бы одни убытки:

Зато по тренду 3 сигнала для опционов Put принесли бы прибыль.

Убыточные сигналы говорят лишь о том, что торговлю против тренда лучше не вести, так как никакой индикатор не может знать заранее, когда развернется тренд и поэтому лучше работать только по движению.

Также важным моментом будет сочетание сигналов с уровнями. Самые точные сделки можно получать тогда, когда появляется двойной сигнал прям на уровне:

В данном случае тренд у нас нисходящий, появилась стрелочка и цифра, и есть уровень. Конечно же можно совершать сделки при любых сигналах, но такая торговля будет намного рискованнее и убыточных сделок будет больше в разы.

Итак, как уже скорее всего стало понятно, для покупки опциона Call нужно, чтобы:

Был восходящий тренд. Появилась зеленая стрелочка. Появилась зеленая цифра (необязательно, но очень желательно). Был уровень (необязательно, но очень желательно).

А для опциона Put необходимо, чтобы:

Был нисходящий тренд. Появилась красная стрелочка. Появилась красная цифра (необязательно, но очень желательно). Был уровень (необязательно, но очень желательно).

В стратегии также реализованы алерты по сигналам:

Единственным минусом стратегии Зевс является то, что совпадение всех правил может происходить довольно редко и поэтому иногда за день может быть всего несколько сигналов.

Примеры торговли с помощью стратегии Zeus

Рассмотрим несколько примеров, где были выполнены все правила по стратегии Zeus. График М1, валютная пара — EUR/CAD.

Открытие опциона Call

Все правила были выполнены и можно было покупать опцион Call с любой из возможных экспираций (1 или 3 свечи):

Открытие опциона Put

Данная сделка несла бы в себе повышенные риски, так как тренд явно не нисходящий, но все остальные правила были выполнены:

Примечание: обратите внимание, что такие сделки совершать стоит только с очень грамотным и строгим мани-менеджментом.

Заключение

Как можно видеть, стратегия Зевс сочетает в себе разные торговые техники, но если все правила, описанные выше, совпадают, то можно получать очень точные сигналы. Но за точность приходиться «платить» количеством таких сигналов, которых может быть очень мало в течении дня.

Не стоит забывать, что для прибыльной торговли немаловажным является работа через проверенного брокера.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Zeus

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

