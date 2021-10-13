Стратегия для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

Стратегия и индикатор Super Kay Sniper V1 – это торговая система для покупки бинарных опционов на основе каналов Дончиана. Момент входа в рынок формируется сигнальным индикатором и подтверждается дополнительным индикатором-фильтром. Система оптимизирована для работы на коротких таймфреймах М1 с временем экспирации от 60 секунд до 5-ти минут.

Система продается разработчиками по цене 499$, но на нашем сайте индикатор Super Kay Sniper V1 можно скачать бесплатно для ознакомления.

Характеристики стратегии Super Kay Sniper V1 для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфрейм: M1.

Экспирация: 5 минут.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Super Kay Sniper Signale.ex4, Symbol Changer profit display V5.ex4, Super Kay Sniper Trend

Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.

Время торговли: 08:00-00:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1 в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Super Kay Sniper V1 скачать бесплатно можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Super Kay Sniper V1 для бинарных опционов

В системе работают следующие индикаторы:

Индикатор Super Kay Sniper V1 Signale. Индикатор Symbol Changer Profit Display V5. Индикатор Super Kay Sniper Trend. Индикатор Super Kay Sniper.

Индикатор Symbol Changer profit display V5: информационная панель с активными кнопками для переключения между валютными парами. Индикатор играет важную роль в системе и позволяет намного быстрее искать точку входа в рынок.

Информационная панель очень гибкая: вы можете подстроить символы, количество валютных валютных пар, цвет и размер так, как будет удобно именно вам.

Помимо символов валютных пар, на информационную панель, можно также добавить кнопки таймфреймов. Для этого выберите в строке «Select Timeframe Display Option» значение «true».

Индикатор Super Kay Sniper V1 Signale: основной индикатор системы, который формирует сигналы для опционов Call и Put. Визуально индикатор представлен на графике в виде каналов, где PeriodWeekCnannel – 24-го периода, а PeriodWeekCnannel – 96-го периода. Отскок цены от границ каналов показывает точку входа: зеленый цвет – сигнал для опциона Call, красный цвет – сигнал для опциона Put, бесцветный – слабый и рискованный сигнал.

Индикатор имеет встроенные алерты. По умолчанию алерты включены в терминале и чтобы отключить эту функцию, достаточно изменить значение в настройках индикатора на «false».

Индикатор Super Kay Sniper: дополнительный индикатор для фильтрации сигналов индикатора Super Kay Sniper V1 Signale. В качестве подтверждения используется цвет окраски гистограммы индикатора: зеленая гистограмма подтверждает сигнал Call, красная гистограмма подтверждает сигнал Put.

На истории работа индикатора выглядит достаточно эффективно. Но на самом деле индикатор запаздывает и перекрашивает цвет гистограммы после сильного ценового движения, или если говорить просто – перерисовывается.

Индикатор Super Kay Sniper Trend автоматически рисует трендовые линии по точкам сильных сигналов (зеленым и красным). Это линия устойчивого тренда, пересечение которой может сигнализировать о его окончании и последующем развороте.

Если цена находится ниже наклонной линии, то такую ситуацию можно использовать для фильтрации момента входа в рынок и открывать сделки тогда стоит исключельно по сигналам красного цвета. Если же цена находится выше наклонной наклонной линии, то это можно расценивать как бычий тренд и рассматривать в этом случае только зеленые сигналы для входа в рынок.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

Стратегия и индикатор Super Kay Sniper V1 предполагает покупку бинарных опционов по по тренду. Подобный стиль торговли является одним из самых эффективных, так как вы совершаете сделки по движению. Анализировать рынок достаточно в краткосрочной перспективе. А сигналы поступают благодаря индикатору Super Kay Sniper V1 и другим индикаторами данной стратегии, что является главным преимуществом работы с любыми сигнальными торговыми системами.

Для покупки опциона Call используется следующий перечень правил:

появился сигнал зеленого цвета на индикаторе Super Kay Sniper V1 Signale; гистограмма индикатора Super Kay Sniper V1 подтвердила сигнал и сменила цвет с оранжевого на синий.

Покупка опциона Put:

индикатор Super Kay Sniper V1 Signale сигнализирует красной точкой о смене движения цены; гистограмма Super Kay Sniper сменила цвет с синего на оранжевый.

Время экспирации для контрактов Call и Put составляет 5 минут.

Все бесцветные точки на каналах индикатора Super Kay Sniper Signale считаются рискованными сигналами. Авторы стратегии рекомендуют в этом случае не покупать опционы с экспирацией более 3-х минут.

Важное правило в работе стратегии – не торговать в узком коридоре. Если вы откроете сделку по такому сигналу, то до завершения 5-минутной экспирации сделка, скорее всего, окажется в убытке.

Описанные правила работают на всех таймфреймах от 60 секунд до месяца. Но стратегия оптимизирована для работы именно на 60-ти секундных интервалах. Для этого предусмотрена удобная инфо-панель для быстрого переключения между торговыми инструментами и встроенные в индикатор Super Kay Sniper V1 алерты.

Сигналы по стратегии Super Kay Sniper V1 для бинарных опционов

Сигнал покупки опционов Call (на примере валютной пары EUR/USD): после продолжительного нисходящего тренда индикатор Super Kay Sniper V1 Signale нарисовал «зеленый сигнал» подтвержденный сменой цвета гистограммы индикатора Super Kay Sniper. Если бы мы открыли опцион Call (выше) на закрытии свечи, то получили бы прибыль от всего движения.

Сигнал покупки опционов Put (на примере валютной пары GBP/USD): цена не сумела пробить очередной уровень сопротивления, после чего появился четкий сигнал на покупку опциона Put (ниже). Этот пример является одним из самых эффективных, так как сигнал появился после отскока цены от сильного ценового уровня.

Примеры выше – это примеры "на истории". В режиме реального времени работа индикаторов может отличатся, так как сигналы перерисовываются. Поэтому данную стратегию и индикатор Super Kay Sniper V1 стоит применять на реальном счету только после тестирования.

Чтобы улучшить работу стратегии, можно использовать любой набор классических инструментов:

Японские свечи могут стать отличным дополнением к данной стратегии. Когда вы увидите модель «Поглощение» одновременно с подтвержденным сигналом, то данный сигнал можно считать более сильным. Модель японской свечи «Поглощение» – сильный признак разворота движения цены. Эту модель можно рассматривать не только как дополнение к системе, но и как замену запаздывающего индикатора-фильтра Super Kay Sniper.

Для каждой разворотной стратегии рекомендуется использовать горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Появление сигнала возле этих уровней будет более точным: чем сильнее уровень, тем эффективнее сигнал. Отсутствие сильного уровня на точке разворота, сформированного индикаторами системы, может означать рискованную сделку, где вероятнее всего вы окажетесь в убытке.

Горизонтальные уровни не всегда нужно выставлять самостоятельно. Для этого используются в том числе и индикаторы, которые автоматически строят уровни и упрощают работу трейдера.

Результативность стратегии можно значительно увеличить, торгуя по тренду. Это самая частая, и наверное, эффективная рекомендация, которую может дать любой трейдер. Работа по тренду исключает большое количество ложных сигналов и следовательно слив депозита.

Для лучшего понимания тренда рекомендуем ознакомиться с такими темами, как:

Заключение

Индикаторные торговые стратегии привлекают новичков готовыми сигналами для входа в рынок, где чаще всего полностью исключаются другие индикаторы и методы технического и фундаментального анализа анализа. Но даже после непродолжительного знакомства с индикаторами стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1 мы пришли к выводу, что они перерисовываются и запаздывают, из-за чего лучше не использовать их, или же для начала протестировать на демо-счету, а при переходе на реальный счет не забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

В рейтинге лучших брокеров бинарных опционов вы можете ознакомиться с условиями работы на платформах брокеров России: минимальный депозит, минимальная ставка, наличие бонусов и количество торговых активов. Выбор хорошего брокера – это первое, что нужно сделать, если вы решили заняться трейдингом всерьез и надолго.

Скачать бесплатно стратегию Super Kay Sniper V1

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

