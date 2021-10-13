        Super Kay Sniper V1

        Стратегия для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Стратегия и индикатор Super Kay Sniper V1 – это торговая система для покупки бинарных опционов на основе каналов Дончиана. Момент входа в рынок формируется сигнальным индикатором и подтверждается дополнительным индикатором-фильтром. Система оптимизирована для работы на коротких таймфреймах М1 с временем экспирации от 60 секунд до 5-ти минут. 

        Система продается разработчиками по цене 499$, но на нашем сайте индикатор Super Kay Sniper V1 можно скачать бесплатно для ознакомления.

        Стратегия для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Характеристики стратегии Super Kay Sniper V1 для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: M1.
        • Экспирация: 5 минут.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Super Kay Sniper Signale.ex4, Symbol Changer profit display V5.ex4, Super Kay Sniper Trend
          .ex4, Super Kay Sniper.ex4. 
        • Торговые инструменты: валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: 08:00-00:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1 в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Super Kay Sniper V1 скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Super Kay Sniper V1 для бинарных опционов

        В системе работают следующие индикаторы:

        1. Индикатор Super Kay Sniper V1 Signale.
        2. Индикатор Symbol Changer Profit Display V5.
        3. Индикатор Super Kay Sniper Trend.
        4. Индикатор Super Kay Sniper.

        Индикатор Symbol Changer profit display V5: информационная панель с активными кнопками для переключения между валютными парами. Индикатор играет важную роль в системе и позволяет намного быстрее искать точку входа в рынок.

        Индикатор Symbol Changer profit display V5

        Информационная панель очень гибкая: вы можете подстроить символы, количество валютных валютных пар, цвет и размер так, как будет удобно именно вам.

        Помимо символов валютных пар, на информационную панель, можно также добавить кнопки таймфреймов. Для этого выберите в строке «Select Timeframe Display Option» значение «true».

        Индикатор Symbol Changer profit display V5 с таймфреймом

        Индикатор Super Kay Sniper V1 Signale: основной индикатор системы, который формирует сигналы для опционов Call и Put. Визуально индикатор представлен на графике в виде каналов, где PeriodWeekCnannel – 24-го периода, а PeriodWeekCnannel – 96-го периода. Отскок цены от границ каналов показывает точку входа: зеленый цвет – сигнал для опциона Call, красный цвет – сигнал для опциона Put, бесцветный – слабый и рискованный сигнал.

        Индикатор Super Kay Sniper V1

        Индикатор имеет встроенные алерты. По умолчанию алерты включены в терминале и чтобы отключить эту функцию, достаточно изменить значение в настройках индикатора на «false».

        Сигналы индикатора Super Kay Sniper Signale

        Индикатор Super Kay Sniper: дополнительный индикатор для фильтрации сигналов индикатора Super Kay Sniper V1 Signale. В качестве подтверждения используется цвет окраски гистограммы индикатора: зеленая гистограмма подтверждает сигнал Call, красная гистограмма подтверждает сигнал Put.

        На истории работа индикатора выглядит достаточно эффективно. Но на самом деле индикатор запаздывает и перекрашивает цвет гистограммы после сильного ценового движения, или если говорить просто – перерисовывается.

        индикатор для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Индикатор Super Kay Sniper Trend автоматически рисует трендовые линии по точкам сильных сигналов (зеленым и красным). Это линия устойчивого тренда, пересечение которой может сигнализировать о его окончании и последующем развороте.

        Если цена находится ниже наклонной линии, то такую ситуацию можно использовать для фильтрации момента входа в рынок и открывать сделки тогда стоит исключельно по сигналам красного цвета. Если же цена находится выше наклонной наклонной линии, то это можно расценивать как бычий тренд и рассматривать в этом случае только зеленые сигналы для входа в рынок.

        Индикатор для бинарных опционов Super Kay Sniper Trend

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Стратегия и индикатор Super Kay Sniper V1 предполагает покупку бинарных опционов по по тренду. Подобный стиль торговли является одним из самых эффективных, так как вы совершаете сделки по движению. Анализировать рынок достаточно в краткосрочной перспективе. А сигналы поступают благодаря индикатору Super Kay Sniper V1 и другим индикаторами данной стратегии, что является главным преимуществом работы с любыми сигнальными торговыми системами.

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Для покупки опциона Call используется следующий перечень правил:

        1. появился сигнал зеленого цвета на индикаторе Super Kay Sniper V1 Signale;
        2. гистограмма индикатора Super Kay Sniper V1 подтвердила сигнал и сменила цвет с оранжевого на синий.

        Покупка опциона Call по индикатору Super Kay Sniper V1

        Покупка опциона Put:

        1. индикатор Super Kay Sniper V1 Signale сигнализирует красной точкой о смене движения цены;
        2. гистограмма Super Kay Sniper сменила цвет с синего на оранжевый.

        Покупка контракта Putпо стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Время экспирации для контрактов Call и Put составляет 5 минут.

        Все бесцветные точки на каналах индикатора Super Kay Sniper Signale считаются рискованными сигналами. Авторы стратегии рекомендуют в этом случае не покупать опционы с экспирацией более 3-х минут.

        Рискованные сигналы по стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Важное правило в работе стратегии – не торговать в узком коридоре. Если вы откроете сделку по такому сигналу, то до завершения 5-минутной экспирации сделка, скорее всего, окажется в убытке.

        Сигнал в узком коридоре по стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Описанные правила работают на всех таймфреймах от 60 секунд до месяца. Но стратегия оптимизирована для работы именно на 60-ти секундных интервалах. Для этого предусмотрена удобная инфо-панель для быстрого переключения между торговыми инструментами и встроенные в индикатор Super Kay Sniper V1 алерты.

        Сигналы по стратегии Super Kay Sniper V1 для бинарных опционов

        Сигнал покупки опционов Call (на примере валютной пары EUR/USD): после продолжительного нисходящего тренда индикатор Super Kay Sniper V1 Signale нарисовал «зеленый сигнал» подтвержденный сменой цвета гистограммы индикатора Super Kay Sniper. Если бы мы открыли опцион Call (выше) на закрытии свечи, то получили бы прибыль от всего движения.

        Сигнал на покупку Call от торговой стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Сигнал покупки опционов Put (на примере валютной пары GBP/USD): цена не сумела пробить очередной уровень сопротивления, после чего появился четкий сигнал на покупку опциона Put (ниже). Этот пример является одним из самых эффективных, так как сигнал появился после отскока цены от сильного ценового уровня.

        Сигнал Put от торговой стратегии Super Kay Sniper V1

        Примеры выше – это примеры "на истории". В режиме реального времени работа индикаторов может отличатся, так как сигналы перерисовываются. Поэтому данную стратегию и индикатор Super Kay Sniper V1 стоит применять на реальном счету только после тестирования.

        Чтобы улучшить работу стратегии, можно использовать любой набор классических инструментов:

        Японские свечи могут стать отличным дополнением к данной стратегии. Когда вы увидите модель «Поглощение» одновременно с подтвержденным сигналом, то данный сигнал можно считать более сильным. Модель японской свечи «Поглощение» – сильный признак разворота движения цены. Эту модель можно рассматривать не только как дополнение к системе, но и как замену запаздывающего индикатора-фильтра Super Kay Sniper.

        Японский свечи в стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Для каждой разворотной стратегии рекомендуется использовать горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Появление сигнала возле этих уровней будет более точным: чем сильнее уровень, тем эффективнее сигнал. Отсутствие сильного уровня на точке разворота, сформированного индикаторами системы, может означать рискованную сделку, где вероятнее всего вы окажетесь в убытке.

        Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления в торговой стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1

        Горизонтальные уровни не всегда нужно выставлять самостоятельно. Для этого используются в том числе и индикаторы, которые автоматически строят уровни и упрощают работу трейдера.

        Результативность стратегии можно значительно увеличить, торгуя по тренду. Это самая частая, и наверное, эффективная рекомендация, которую может дать любой трейдер. Работа по тренду исключает большое количество ложных сигналов и следовательно слив депозита.

        Для лучшего понимания тренда рекомендуем ознакомиться с такими темами, как:

        Заключение

        Индикаторные торговые стратегии привлекают новичков готовыми сигналами для входа в рынок, где чаще всего полностью исключаются другие индикаторы и методы технического и фундаментального анализа анализа. Но даже после непродолжительного знакомства с индикаторами стратегии для бинарных опционов Super Kay Sniper V1 мы пришли к выводу, что они перерисовываются и запаздывают, из-за чего лучше не использовать их, или же для начала протестировать на демо-счету, а при переходе на реальный счет не забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        В рейтинге лучших брокеров бинарных опционов вы можете ознакомиться с условиями работы на платформах брокеров России: минимальный депозит, минимальная ставка, наличие бонусов и количество торговых активов. Выбор хорошего брокера – это первое, что нужно сделать, если вы решили заняться трейдингом всерьез и надолго.

        Скачать бесплатно стратегию Super Kay Sniper V1

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Option Bull
        Option Bull
        Эта стратегия Super Kay Sniper V1, основанная на каналах Дончиана, звучит интересно. Кто-нибудь пробовал её на практике? Какие результаты?
        Option Bull, я попробовал эту стратегию на М1 с экспирацией 2 минуты. Результаты были смешанными. Иногда сигналы работали хорошо, но иногда происходили ложные срабатывания.
        Руслан, похоже, как и с любой стратегией, требуется опыт и тщательное тестирование. Я подумаю о том, чтобы попробовать её на демо счёте сначала.
        12 сентября 2023
        Руслан
        Руслан
        Эта стратегия Super Kay Sniper V1, основанная на каналах Дончиана, звучит интересно. Кто-нибудь пробовал её на практике? Какие результаты?
        Option Bull, я попробовал эту стратегию на М1 с экспирацией 2 минуты. Результаты были смешанными. Иногда сигналы работали хорошо, но иногда происходили ложные срабатывания.
        12 сентября 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Эта стратегия Super Kay Sniper V1, основанная на каналах Дончиана, звучит интересно. Кто-нибудь пробовал её на практике? Какие результаты?
        12 сентября 2023
        tirant
        tirant
        Цена однако не кислая. Хотелось бы понимать что потрачу деньги с пользой.
        09 августа 2023
        Богдан
        Богдан
        Ну если вы советуете не буду использовать. Перерисовка это не хорошо.
        29 июня 2023
        Georgij
        Georgij
        Какая процентная проходимость у индикатора.
        шахтер рулет, по моим наблюдениям и с использованием Мартингейла процентов 70-80.
        22 октября 2021
        шахтер рулет
        Какая процентная проходимость у индикатора.
        17 октября 2021
        Georgij
        Georgij
        Часто общаюсь с автором данной стратегии, по его словам сначала смотрим на трендовые линии, потом ждём когда появится зелёная или красная шайба и пункт 3 ждём когда столбик в подвальнике поменяет цвет. Также автор использует мартингейл. И есть уже 2 версия. В принципе у автора очень много всяких вкусностей для бинарок и форекса.
        14 октября 2021
        BOMiner
        BOMiner
        Я работа с запаздывающими индикаторами и скажу что в некоторых случаях это даже плюс. Индикатор не дает столько ложных сигналов, сколько должен был...
        09 сентября 2021
        Ирина
        Ирина
        Я совсем недавно смотрела видео от разработчика на Ютубе с этой ТС. Спасибо что сэкономили 500 бак)
        09 сентября 2021
        Владислав
        Ну и что, если индикатор перерисовывает. Совсем недавно на Форе абсолютно все использовали ZigZag, был самым популярным индикатором!;) Спасибо за бесплатную платную тс! ;)
        09 сентября 2021
