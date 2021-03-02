Стратегии для брокера Quotex

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Maroon" имеет очень простые правила и содержит в себе осциллятор Aroon и всем известные Скользящие Средние.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "MA Pro" состоит из простого и всем известного индикатора Moving Average и имеет простые правила.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Awesome MACD" основана на использовании трех эффективных индикаторов и позволяет совершать сделки на разворотах рынка.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Relative BB" является трендовой и состоит из индикаторов Bollinger Bands и RSI.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Stochastic Average" содержит в себе Стохастический осциллятор, а также полосы Боллинджера, что позволяет видеть направление рынка.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Alligator Jaws" является простой стратегией для новичков, состоящей из индикатора Alligator, который основан на Moving Average.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Reverse" на основе SMA, MACD и BB, позволяющая торговать импульсные движения по тренду и против тренда.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "5 минут" основана на каналах Кельтнера, MACD и Vortex и создана специально для малых таймфреймов и экспирации 5 минут.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Everest" состоит из двух индикаторов и позволяет совершать трендовые сделки с короткой экспирацией.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "AO Turbo" создавалась для торговли турбо-опционами на 30-секундных таймфреймах с экспирацией 60 секунд.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "BB RSI Strength" состоит из индикаторов Bollinger Bands и RSI, благодаря чему можно входить в рынок на развороте.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex "Секретный Грааль" – это секретная торговая система для торговли турбо-опционами, которая имеет простые правила и всего два индикатора.

Стратегия для торговой платформы брокера Quotex на 60 секунд: пошаговое руководство и эффективные приемы для быстрого разгона депозита.

Стратегия для платформы Quotex «Ichimoku Cloud» формирует торговые сигналы и отображает динамические уровни поддержки и сопротивления в виде облака.

Брокер бинарных опционов Quotex развивает свою торговую платформу каждый день, благодаря чему все больше трейдеров получают возможность использовать торговые стратегии для Quotex прям в веб-термине брокера без использования сторонних терминалов.

В данном разделе можно будет найти торговые стратегии и системы торговли бинарными опционами именно для брокера Квотекс.

Зачем использовать торговые стратегии для Quotex?

Конечно же покупать опционы можно и без каких-либо вспомогательных инструментов в виде индикаторов, но в некоторых случаях именно благодаря стратегиям появляется возможность заметить те ситуации, которые на чистом графике просто не видны.

Все стратегии для брокера Квотекс, которые собраны в этом разделе, являются простыми и прежде всего рассчитаны на новичков, которые только начинают изучать платформу брокера и сам рынок бинарных опционов. Опытные трейдеры возможно тоже найдут этот раздел полезным, так как тут можно найти торговые стратегии для Quotex абсолютно разных видов.

Основным плюсом этого раздела является то, что большая часть торговых стратегий используется при помощи таких терминалов, как MetaTrader 4/5, но все что собрано тут, можно использовать на торговой платформе брокера бинарных опционов Квотекс даже на демо-счету.

Виды торговых стратегий для брокера Quotex

В этом разделе присутствуют различные стратегии, которые можно использовать на любых таймфреймах и с любыми экспирациями. Однако некоторые из торговых систем могут иметь определенные правила торговли по ним, которые предусматривают конкретные таймфреймы и периоды экспирации.

Несмотря на это, в разделе можно найти стратегии таких видов:

Скальперские (для турбо-опционов с экспирацией в 60 секунд);

Трендовые;

Среднесрочные и долгосрочные.

Несмотря на тип стратегии, все они имеют простые и понятные правила, которые смогут освоить даже новички в трейдинге.

Стоит ли торговать бинарными опционами без использования стратегий?

Трейдинг – это очень многогранный бизнес, и конечно же можно вести прибыльную торговлю без использования стратегий или индикаторов, но на начальном этапе не каждый сможет понять, когда именно стоит совершать сделку, как выбрать экспирацию и на каком таймрейме отслеживать цены выбранного торгового актива.

Поэтому, как минимум для тренировки, стоит выбрать какие-то торговые стратегии для Квотекс из данного раздела и опробовать торговлю на демо-счету. После некоторой практики уже можно пробовать торговать любыми удобными способами, включая торговлю бинарными опционами на чистом графике.

Заключение

В данном разделе каждый клиент компании Quotex сможет найти и использовать точные и прибыльные торговые стратегии для бинарных опционов. А плюсом этих стратегий является то, что их можно сразу начать использовать их на торговой платформе брокера Квотекс.

При торговле главное не забывать о том, что тестировать и проверять все методы стоит на демо-счету, а при торговле на реальном счету всегда использовать правила мани менеджмента и риск-менеджмента.

Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.