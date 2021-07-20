Стратегия для бинарных опционов Viper Scanner

Стратегия Viper Scanner для бинарных опционов является сигнальной стратегией с трендовой функциональной панелью, которая фильтрует сигналы и не требует других индикаторов для бинарных опционов. Viper Scanner является очень простой стратегией с сигналами и поэтому подойдет новичкам в трейдинге.

Важно отметить, что стратегия Viper Scanner является платной и стоит от $29, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

Характеристики стратегии Viper Scanner для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Viper Scanner в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Heir Wolf TF скачать бесплатно можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Viper Scanner для бинарных опционов

Несмотря на то, что в архиве со стратегией Viper Scanner находится шесть индикаторов, некоторые из них являются одинаковыми и в работе используется всего три основных индикатора, которые отвечают за:

Сигналы (синие и черные большие стрелочки); Информационную панель слева; Трендовую панель с торговыми активами справа.

Сигналы в данной стратегии являются стандартными стрелочками, которые указывают, в какую сторону стоит покупать опционы, а настройки индикатора позволяют отрегулировать только алерты:

Алерты можно назвать одним из плюсов данного индикатора, так как они позволяют не следить весь день за сигналами на графике, а подходить к терминалу только в нужные моменты:

Информационная панель, которая находится слева на графике, содержит полезную общую информацию, которая может позволить провести более точный анализ на перспективу. На данной панели можно найти:

Название торгового актива; Текущую цену и спред (для рынка Forex); Время до закрытия свечи; ATR за выбранный период (стандартно выбрано 100 дней); Today Hi-Lo – размер текущей торговой сессии в пунктах (показывает, сколько в пунктах прошла цена за сегодняшний день); Current Bar Hi-Lo – размер текущей свечи в пунктах; Prev Bar Hi-Lo – размер предыдущей свечи в пунктах; Свопы (для рынка Форекс).

Настройки панели позволяют настроить период для измерения ATR, а также настроить цвета и расположение на графике:

Трендовая панель с торговыми активами позволяет не только переключатся между графиками, а и отслеживать то, какой на данный момент на рынке тренд – восходящий, нисходящий или флэт. И черный цвет говорит о падающей рынке, синий – о растущем, а белый цвет говорит о боковом рынке:

Настройки данной панели позволяют указать, какие торговые активы будут в ней отслеживаться, из скольких колонок будет состоять панель, какого она будет размера, где она будет находится и также можно задать цветовые настройки и размеры шрифта:

Также хочется отметить, что так как тренд занимает не последнее место в стратегии для бинарных опционов Viper Scanner, то не лишним будет изучить не только то, как работает тренд на рынках, а и что такое:

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Viper Scanner

Правила стратегии для бинарных опционов Viper Scanner, как уже говорилось ранее, очень просты, но помимо отслеживания сигналов обязательно необходимо обращать внимание и трендовую панель справа.

По итогу, для покупки опционов Call нужно, чтобы:

Появилась синяя стрелочка; Выбранный торговый актив на панели был синего цвета.

Для покупки опционов Put нужно, чтобы:

Появилась черная стрелочка; Выбранный торговый актив на панели был черного цвета.

Экспирации по данной стратегии подразумеваются в 5 свечей, а таймфреймы можно использовать любые.

Если выбранный торговый актива на трендовой панели белого цвета, то совершать сделки не стоит, так как рынок находится в такие моменты во флэте и поэтому может генерироваться много ложных сигналов:

Сигналы по стратегии Viper Scanner для бинарных опционов

Рассмотрим примеры сделок на парах EUR/GBP и NZD/USD.

Опцион Call

Цвет выбранной валютной пары синий, и перейдя на график можно видеть синюю стрелочку, после чего покупается опцион Call с экспирацией 5 свечей:

Опцион Put

Цвет выбранной валютной пары черный, и перейдя на график можно видеть черную стрелочку, после чего покупается опцион Put с экспирацией 5 свечей:

Заключение

Стратегия Viper Scanner для бинарных опционов является простой сигнальной стратегией с фильтрами в виде трендовой панели, которая позволяет не использовать другие индикаторы для поиска точек входа. Но важно отметить, что если вы хотите повысить эффективность сигналов по этой стратегии, то можно использовать уровни или любые другие индикаторы.

Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

