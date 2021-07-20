        Стратегия для бинарных опционов Viper Scanner

        Стратегия Viper Scanner для бинарных опционов является сигнальной стратегией с трендовой функциональной панелью, которая фильтрует сигналы и не требует других индикаторов для бинарных опционов. Viper Scanner является очень простой стратегией с сигналами и поэтому подойдет новичкам в трейдинге.

        Важно отметить, что стратегия Viper Scanner является платной и стоит от $29, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Стратегия Viper Scanner для бинарных опционов

        Характеристики стратегии Viper Scanner для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: все.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Viper_Dash1.ex4, ViperE1.ex4, ViperE2.ex4, ViperFX_SCANNER.ex4, ViperFX_SCANNER_F.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Viper Scanner в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Viper Scanner для бинарных опционов

        Несмотря на то, что в архиве со стратегией Viper Scanner находится шесть индикаторов, некоторые из них являются одинаковыми и в работе используется всего три основных индикатора, которые отвечают за:

        1. Сигналы (синие и черные большие стрелочки);
        2. Информационную панель слева;
        3. Трендовую панель с торговыми активами справа.

        график viper scanner

        Сигналы в данной стратегии являются стандартными стрелочками, которые указывают, в какую сторону стоит покупать опционы, а настройки индикатора позволяют отрегулировать только алерты:

        настройки vipere2

        Алерты можно назвать одним из плюсов данного индикатора, так как они позволяют не следить весь день за сигналами на графике, а подходить к терминалу только в нужные моменты:

        алерты стратегии viper scanner

        Информационная панель, которая находится слева на графике, содержит полезную общую информацию, которая может позволить провести более точный анализ на перспективу. На данной панели можно найти:

        1. Название торгового актива;
        2. Текущую цену и спред (для рынка Forex);
        3. Время до закрытия свечи;
        4. ATR за выбранный период (стандартно выбрано 100 дней);
        5. Today Hi-Lo – размер текущей торговой сессии в пунктах (показывает, сколько в пунктах прошла цена за сегодняшний день);
        6. Current Bar Hi-Lo – размер текущей свечи в пунктах;
        7. Prev Bar Hi-Lo – размер предыдущей свечи в пунктах;
        8. Свопы (для рынка Форекс).

        панель viper scanner

        Настройки панели позволяют настроить период для измерения ATR, а также настроить цвета и расположение на графике:

        настройки viper dash

        Трендовая панель с торговыми активами позволяет не только переключатся между графиками, а и отслеживать то, какой на данный момент на рынке тренд – восходящий, нисходящий или флэт. И черный цвет говорит о падающей рынке, синий – о растущем, а белый цвет говорит о боковом рынке:

        трендовая панель

        Настройки данной панели позволяют указать, какие торговые активы будут в ней отслеживаться, из скольких колонок будет состоять панель, какого она будет размера, где она будет находится и также можно задать цветовые настройки и размеры шрифта:

        настройки viperfx scanner

        Также хочется отметить, что так как тренд занимает не последнее место в стратегии для бинарных опционов Viper Scanner, то не лишним будет изучить не только то, как работает тренд на рынках, а и что такое:

        1. Фазы тренда;
        2. Бычий и медвежий тренды;
        3. Флэт.

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Viper Scanner

        Правила стратегии для бинарных опционов Viper Scanner, как уже говорилось ранее, очень просты, но помимо отслеживания сигналов обязательно необходимо обращать внимание и трендовую панель справа.

        По итогу, для покупки опционов Call нужно, чтобы:

        1. Появилась синяя стрелочка;
        2. Выбранный торговый актив на панели был синего цвета.

        Для покупки опционов Put нужно, чтобы:

        1. Появилась черная стрелочка;
        2. Выбранный торговый актив на панели был черного цвета.

        Экспирации по данной стратегии подразумеваются в 5 свечей, а таймфреймы можно использовать любые.

        Если выбранный торговый актива на трендовой панели белого цвета, то совершать сделки не стоит, так как рынок находится в такие моменты во флэте и поэтому может генерироваться много ложных сигналов:

        тренд в стратегии viper scanner для бинарных опционов

        Сигналы по стратегии Viper Scanner для бинарных опционов

        Рассмотрим примеры сделок на парах EUR/GBP и NZD/USD.

        Опцион Call

        Цвет выбранной валютной пары синий, и перейдя на график можно видеть синюю стрелочку, после чего покупается опцион Call с экспирацией 5 свечей:

        опцион call в стратегии viper scanner

        Опцион Put

        Цвет выбранной валютной пары черный, и перейдя на график можно видеть черную стрелочку, после чего покупается опцион Put с экспирацией 5 свечей:

        опцион put в стратегии viper scanner

        Заключение

        Стратегия Viper Scanner для бинарных опционов является простой сигнальной стратегией с фильтрами в виде трендовой панели, которая позволяет не использовать другие индикаторы для поиска точек входа. Но важно отметить, что если вы хотите повысить эффективность сигналов по этой стратегии, то можно использовать уровни или любые другие индикаторы.

        Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Viper Scanner

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Рэм Абдуланиев
        А подейдет ли стратегия Vipper Scanner для бинарных опционов для торговли по тренду?
        Mihail, В принципе, думаю да, торговать по тренду проще всего, а это особенно важно для начинающих трейдеров.
        02 августа 2021
        Олег Белан
        А подейдет ли стратегия Vipper Scanner для бинарных опционов для торговли по тренду?
        Сложно сказать насколько это будет эффективно, но но стратегию Vipper Scanner можно пробовать использовать и для торговили пр тренду. По тренду проще всего торговать бинарніми опционами онлайн.
        22 июля 2021
        Mihail
        А подейдет ли стратегия Vipper Scanner для бинарных опционов для торговли по тренду?
        22 июля 2021
        Дмитрий
        Если не ошибаюсь, на другом сайте стратегия viper scanner была платной, а здесь ее можно скачать бесплатно, хотя бы с целью ознакомления, а это уже плюс, на мой взгляд.
        Вероника, Все это хорошо, но стратегию Vipper Scanner нужно тестиировать на демо счете, а потом и в реальной торговле. На первый взгляд, с сигналами все просто, но для всего нужно найти время и усилия, а главное - желание.
        22 июля 2021
        Вероника
        Если не ошибаюсь, на другом сайте стратегия viper scanner была платной, а здесь ее можно скачать бесплатно, хотя бы с целью ознакомления, а это уже плюс, на мой взгляд.
        22 июля 2021
        Эмир
        наверное стратегия vipper scanner подойдет для начинающих трейдеров, поскольку являеться сигнальной, думаю в ней нет ничего сложного. Конечно же нужно какое то время чтобы во всем разобраться.
        22 июля 2021
