Описание стратегии XPMA+

Выбор правильного индикатора

Верный выбор торговой системы - это практически 100% шансов на успех. Любую торговую методику инвестор рассматривает, как инструмент для заработка прибыли, никак не иначе. Трейдинг без системы – это просто расчет на удачу, а значить большая вероятность потери, как денег, так и времени.

В каждой торговой системе важное место занимают именно индикаторы, поэтому главное выбрать их.

Как трейдер-новичок может выбрать хороший индикатор среди всего списка? Правильно ли работает индикатор? К чему следует двигаться, делая настройку индикатора?

Итак, по порядку на самом деле выбрать индикатор не так сложно, но и не просто, важно понимать, какие качества имеет наиболее оптимальный индикатор.

Важные свойства индикаторов:

Плавность индикатора. Индикатор должен верно определять спекулятивную динамику по графику.

Оперативность индикатора. Индикатор должен быстро и точно реагировать на разворот тренда.

Соответствие индикатора. Ваш индикатор должен быть стабильным и соответствующим тренду, без резких изменений направлений и скачков.

Если вы сделаете выбор в пользу «идеального» индикатора, то буквально в считанные дни при верном применении вы заработаете хороший капитал. Но давайте разберемся, а существует ли такой индикатор с вышеописанными качествами? – К сожалению, нет такого не существует. Причина отсутствия такого оптимального инструмента легко объяснима, на данный момент такая математическая модель еще не воплощена в жизнь программистами, а многие математики и специалисты программирования считают, что получить индикатор полного соответствия свойствам, невозможно. Но не все так плохо, можно стремиться к работе с наиболее схожими индикаторами по свойствам, такие, к счастью есть.

Сегодня мы поговорим про торговую стратегию XPMA+, которая предлагает для анализа применение индикаторов с наиболее результативными математическими показателями.

Преимущества торговой стратегии XPMA+

Мы поговорим про простую торговую стратегию. XPMA+ отличается легкостью в применении, хорошим аналитическим аппаратом.

В первую очередь для работы по стратегии скачайте шаблон, и методом копирования вставьте индикаторы с него в ваш терминал. Далее следует загрузка шаблона по файлу с расширением tpl, откройте график по необходимому вам торговому активу.

Вовремя и верно входим в сделку по стратегии XPMA+

Открывать сделку следует своевременно, в то время как XPMA+ дает сигнал, возникает красного цвета стрелка вверх и звуковой сигнал. Обратите внимание, в то же время сигнала синяя линия индикатора будет менять цвет красную, а в точке перехода вы увидите желтый цвет.

Точно такой же способ для покупки, когда BBands поменял направление, то цвет изменится с красного - на синий.

Обращаем ваше внимание, что вход в сделку возможен при пересечении DPO отметки 0 и дальнейшем направлении вверх, кроме того важное обстоятельство, когда SMA имеет определенный период в 55.

Открываем сделку ВНИЗ

Важное условие это в первую очередь звуковой сигнал, свидетельствующий о динамике понижения, на экране возникла синяя стрелка. Индикатор BBandsStop изменил цвет на красный при образовании на графике. Сигналом для продажи станет линия DPO, которая преодолеет отметку 0 и идет вниз. Линия SMA проходит снизу вверх и расположена над телами свеч.

Предлагаем для торговли применять таймфрейм М15, рассчитывайте срок действия от 1 до 5 свечей и спокойно покупайте опционы.

Как видите разобраться в данной торговой системе абсолютно не сложно, трейдинг по системе XPMA+ будет интересен и опытным, и начинающим инвесторам.

Подробно о подготовке к применению торговой системы XPMA+

В терминал MetaTrader 4 нужно скопировать индикаторы для работы;

Открывайте ценовой график валютной пары и запустите шаблон из файла - tpl.

Правила для открытия сделки ВВЕРХ:

Произошел сигнал XPMA, возникла стрелка красного цвета вверх. По Линии XPMA возникла желтая область при изменении цвета на красный с синего.

BBands: произошла смена направления и цвета на синий, BBands образовался под свечами.

DPO движение вверх, преодолев нулевую отметку.

SMA с периодом в 55 пробила свечи сверху вниз и расположена под свечами.

Правила для открытия сделки ВНИЗ:

Произошел сигнал XPMA, возникла стрелка синего цвета вверх.

BBands: произошла смена направления и цвета на красный, BBands образовался над свечами.

DPO движение вниз, преодолев нулевую отметку.

SMA с периодом в 55 пробила свечи снизу вверх и расположена над свечами.

Ключевые настройки по системе:

Таймфрейм от М15 и более;

Срок действия от 1 до 5 свечей;

Открытие сделок по активам валютные пары;

Индикаторы стратегии относятся к типу трендовых, поэтому вполне логично работать по системе во время волатильности на рынке.

