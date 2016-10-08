        Описание стратегии XPMA+

        Выбор правильного индикатора

        XPMA торговая системаВерный выбор торговой системы - это практически 100% шансов на успех. Любую торговую методику инвестор рассматривает, как инструмент для заработка прибыли, никак не иначе. Трейдинг без системы – это просто расчет на удачу, а значить большая вероятность потери, как денег, так и времени.

        В каждой торговой системе важное место занимают именно индикаторы, поэтому главное выбрать их.

        Как трейдер-новичок может выбрать хороший индикатор среди всего списка? Правильно ли работает индикатор? К чему следует двигаться, делая настройку индикатора?

        Итак, по порядку на самом деле выбрать индикатор не так сложно, но и не просто, важно понимать, какие качества имеет наиболее оптимальный индикатор.

        Важные свойства индикаторов:

        • Плавность индикатора. Индикатор должен верно определять спекулятивную динамику по графику.
        • Оперативность индикатора. Индикатор должен быстро и точно реагировать на разворот тренда.
        • Соответствие индикатора. Ваш индикатор должен быть стабильным и соответствующим тренду, без резких изменений направлений и скачков.

        Если вы сделаете выбор в пользу «идеального» индикатора, то буквально в считанные дни при верном применении вы заработаете хороший капитал. Но давайте разберемся, а существует ли такой индикатор с вышеописанными качествами? – К сожалению, нет такого не существует. Причина отсутствия такого оптимального инструмента легко объяснима, на данный момент такая математическая модель еще не воплощена в жизнь программистами, а многие математики и специалисты программирования считают, что получить индикатор полного соответствия свойствам, невозможно. Но не все так плохо, можно стремиться к работе с наиболее схожими индикаторами по свойствам, такие, к счастью есть.

        Сегодня мы поговорим про торговую стратегию XPMA+, которая предлагает для анализа применение индикаторов с наиболее результативными математическими показателями.

        Преимущества торговой стратегии XPMA+

        Мы поговорим про простую торговую стратегию. XPMA+ отличается легкостью в применении, хорошим аналитическим аппаратом.

        В первую очередь для работы по стратегии скачайте шаблон, и методом копирования вставьте индикаторы с него в ваш терминал. Далее следует загрузка шаблона по файлу с расширением tpl, откройте график по необходимому вам торговому активу.

        Вовремя и верно входим в сделку по стратегии XPMA+

        Стратегия XPMAОткрывать сделку следует своевременно, в то время как XPMA+ дает сигнал, возникает красного цвета стрелка вверх и звуковой сигнал. Обратите внимание, в то же время сигнала синяя линия индикатора будет менять цвет красную, а в точке перехода вы увидите желтый цвет.

        Точно такой же способ для покупки, когда BBands поменял направление, то цвет изменится с красного - на синий.

        Обращаем ваше внимание, что вход в сделку возможен при пересечении DPO отметки 0 и дальнейшем направлении вверх, кроме того важное обстоятельство, когда SMA имеет определенный период в 55.

        Открываем сделку ВНИЗ

        Важное условие это в первую очередь звуковой сигнал, свидетельствующий о динамике понижения, на экране возникла синяя стрелка. Индикатор BBandsStop изменил цвет на красный при образовании на графике. Сигналом для продажи станет линия DPO, которая преодолеет отметку 0 и идет вниз. Линия SMA проходит снизу вверх и расположена над телами свеч.

        Предлагаем для торговли применять таймфрейм М15, рассчитывайте срок действия от 1 до 5 свечей и спокойно покупайте опционы.

        Как видите разобраться в данной торговой системе абсолютно не сложно, трейдинг по системе XPMA+ будет интересен и опытным, и начинающим инвесторам.

        Подробно о подготовке к применению торговой системы XPMA+

        • В терминал MetaTrader 4 нужно скопировать индикаторы для работы;
        • Открывайте ценовой график валютной пары и запустите шаблон из файла - tpl.

        Правила для открытия сделки ВВЕРХ:

        • Произошел сигнал XPMA, возникла стрелка красного цвета вверх. По Линии XPMA возникла желтая область при изменении цвета на красный с синего.
        • BBands: произошла смена направления и цвета на синий, BBands образовался под свечами.
        • DPO движение вверх, преодолев нулевую отметку.
        • SMA с периодом в 55 пробила свечи сверху вниз и расположена под свечами.

        Правила для открытия сделки ВНИЗ:

        • Произошел сигнал XPMA, возникла стрелка синего цвета вверх.
        • BBands: произошла смена направления и цвета на красный, BBands образовался над свечами.
        • DPO движение вниз, преодолев нулевую отметку.
        • SMA с периодом в 55 пробила свечи снизу вверх и расположена над свечами.

        Ключевые настройки по системе:

        • Таймфрейм от М15 и более;
        • Срок действия от 1 до 5 свечей;
        • Открытие сделок по активам валютные пары;
        • Индикаторы стратегии относятся к типу трендовых, поэтому вполне логично работать по системе во время волатильности на рынке.

        Рекомендуем вам открывать сделки только на платформе проверенного брокера, например такого, как Бинариум. Тогда ваши средства будут надежно защищены, а вы с первых минут оцените удобство торговой площадки и компетентное обслуживание службы технической поддержки.

        Компания Бинариум предоставляет качественный сервис и обслуживание своим клиентам. Брокер бинарных опционов Бинариум несколько лет входит в число лучших на финансовом рынке РФ, компанию и ее деятельность регулирует ЦРОФР.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Magnat
        спасибо, стратегия интересная, но придется разбираться дальше и учиться по ней работать
        12 марта 2020
        Гуманоид
        торговал по этой стратегии, но не понравились моменты с индикаторами некоторые, да и много их, перешел на торговлю вообще без индикаторов
        25 февраля 2020
        Dikiy
        стратегия норм, но мало скринов с примерами((
        16 января 2020
        Василий
        Хорошая стратегия, остаюсь с ней почти всегда в плюсе
        24 февраля 2018
        Кирилл
        вполне рабочая стратегия, торгую давно, перебрал кучу методов, это пока что самая лучшая
        20 ноября 2017
        Григорий
        Григорий
        А какая вероятность проигрыша?. Но говорить о каком то значимом тренде на таком временном интервале можно с большой натяжкой. Скачок цены весьма вероятен.
        Ложные сигналы есть в любой стратегии - 100% сигналы продают только мошенники. Выбирайте трендовые активы и правильные торговые сессии
        24 октября 2017
        Андрей
        А какая вероятность проигрыша?. Но говорить о каком то значимом тренде на таком временном интервале можно с большой натяжкой. Скачок цены весьма вероятен.
        24 октября 2017
        Геннадий
        Довольно простая стратегия в применения, что несомненно хорошо для начинающих
        06 января 2017
        Lori
        Интересная стратегия , о ней мало где пишут, на форумах почти не встречал. Спасибо, буду тестить :)
        11 октября 2016
        Интересная стратегия, надо будет попробовать
        10 октября 2016
        Alex-lex
        У меня стратегия xpMA, слегка запаздывает. По крайне мере на часовом графике мне так показалось. Хотя может я настроил что не так? Но ваши настройки старался не трогать.....
        04 октября 2016
