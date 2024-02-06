Каждому трейдеру, даже не очень опытному, хорошо известен тезис о пользе тренда. Крылатая фраза: «Trend is your friend» стала не просто аксиомой, а практическим руководством к действию для многих поколений биржевых спекулянтов. И стратегия бинарных опционов Guppy построена именно на этом фундаментальном принципе следования за ценой.

Как только возникает первый признак начала курсового роста или снижения по этой системе, трейдер заключает сделку с бинарными опционами Call или Put в зависимости от типа поступившего сигнала.

При этом Guppy очень проста и эффективна, генерирует достаточно точные и однозначные сигналы, никаких гаданий и индивидуальных трактовок от пользователя не потребуется. Все сигналы по этой стратегии понятны и не перерисовываются со временем, новички точно оценят. Разработчики просят за эту стратегию $87, но у нас вы можете скачать ее абсолютно бесплатно в ознакомительных целях. Давайте узнаем, стоит она этих денег или нет.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Guppy

Установка стратегии для бинарных опционов Guppy

Индикаторы к системе Guppy устанавливаются стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов Guppy

Стратегия для бинарных опционов Guppy состоит из 11 индикаторов RainbowMMA, каждый из которых представляет собой 8 скользящих средних разного периода. При этом все индикаторы объединены в группы по два и раскрашены в один цвет. Например, RainbowMMA_10 и RainbowMMA_11 – объединены в группу экспоненциальных скользящих средних золотого цвета.

В системе используется пять групп скользящих средних, отражающих направление тренда на разных таймфреймах от краткосрочных до долгосрочных. Глядя на них, трейдер может визуально оценить направление обменного курса валютной пары или любого другого актива за разный промежуток времени.

Разработчик торговой системы закрыл параметры индикаторов, что выглядит довольно странно, т.к. перед нами классические экспоненциальные скользящие средние, рассчитанные за разный период времени. Ничего уникального в них нет. Все, что может изменить пользователь в настройках параметров – цвет. Возможно, показатели системы были закрыты во избежание нарушения последовательности скользящих средних, из-за чего может поменяться ее логика.

Эта система – логическое развитие торгового метода на основе множественного скользящего среднего (GMMA), изобретенного австралийским трейдером и писателем Дэрилом Гуппи. Его цель – помочь трейдерам лучше понимать тенденции на рынке. Анализируя, как скользящие средние взаимодействуют между собой, пользователь лучше понимает направление и силу тенденции, преобладающей в текущий момент на рынке.

Главное преимущество множественных скользящих в их способности четче определять смену тренда, чем это делают их классические аналоги. Кроме того, несколько средних фильтруют шум и делают курсовую динамику анализируемого актива более понятной.

Guppy – универсальная стратегия, которую можно применять не только для бинарных опционов, но и торгуя акциями, металлами, криптовалютой или на рынке Форекс.

Индикаторы этой системы помогут трейдеру найти ответ на три ключевых вопроса:

Попробуем разобраться с каждым из них.

Как определить силу тренда

Сила доминирующей ценовой тенденции в данной системе бинарных опционов определяется путем оценки соотношения между долгосрочными скользящими средними (фиолетового и серого цвета) и краткосрочными (желтого и синего цвета).

В момент сильных однонаправленных импульсов «быстрые» краткосрочные скользящие будут отдалены на значительное расстояние от «медленных» долгосрочных. И чем шире это расстояние между группами, тем сильнее курсовые колебания.

Как определить разворот тренда

Индикаторы торговой системы помогают определить разворот направления движения цен по пересечению краткосрочных и долгосрочных групп, скользящих средних. Разворот ценовой тенденции с растущей на нисходящую происходит в момент пересечения краткосрочными средними долгосрочные сверху вниз.

Зеркально происходит разворот нисходящей ценовой динамики на восходящую. В этом случае группа краткосрочных скользящих пересекает долгосрочные снизу вверх.

Как определить флэт

Боковой рынок – настоящая головная боль для большинства трейдеров. Учитывая, что описываемая система относится к категории следования за ценой, одной из приоритетных задач ее пользователя выступает фильтрация флэта (ситуация, при которой цена актива не растет и не падает, а находится в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления).

Определить неторговую ситуацию очень просто. В этом случае краткосрочные и долгосрочные группы скользящих средних сплетаются между собой, вытягиваясь в прямую линию. Как только мы попадаем в такую ситуацию – заключать сделки категорически не рекомендуется. Необходимо поискать другой финансовый инструмент, у которого порядок расположения линий не нарушен. и существует достаточное расстояние между разными группами средних.

Правила торговли по стратегии бинарных опционов Guppy

Стратегия бинарных опционов Guppy относится к трендовым системам. Для повышения процента прибыльных сделок, совершаемых по этой стратегии, необходимо следить за признаками силы тренда, которые мы рассмотрели в предыдущем разделе. Для повышения качества торговли следует искать точки входа тогда, когда группа средних желтого цвета разошлась на визуально значимое расстояние от фиолетовых линий.

Сигналом к открытию позиции служит закрытие свечи за пределами цветных средних. Эта стратегия торговли предлагает два основных типа сигнала: на разворот и на продолжение ценового движения. Можно брать в работу оба или один из них, в зависимости от результатов тестирования на истории.

Торговля на продолжение тренда

Чтобы заключить сделку в направлении действующей тенденции, необходимо дождаться закрытия свечи выше или ниже группы желтых линий (с целью идентификации отката), после чего входить в сделку, когда цена вновь развернется в направлении основного движения, а последняя свеча закроется за всеми линиями (ниже индикатора множественных скользящих средних - Put, выше - Call).

Выше на графике представлена ситуация торговли медвежьем рынке. Для бычьего рынка все действия зеркальны.

Торговля на разворот

Для совершения сделки на разворот необходимо дождаться смены направления торгов.

Для покупки Call

1. Группа желтых скользящих средних пересекла остальные снизу вверх.

2. Свеча закрылась выше всех цветных линий.

3. Покупаем опцион Call на открытии следующей свечи.

Рекомендуемая экспирация 4 свечи, таймфрейм М15.

Для покупки Put

1. Группа желтых скользящих средних пересекла остальные сверху вниз.

2. Свеча закрылась ниже всех цветных линий.

3. Покупаем опцион Put на открытии следующей свечи.

Открытие бинарного опциона Call:

Здесь мы наблюдаем разворот тренда: группа желтых скользящих средних пересекла фиолетовые снизу вверх. Для покупки опциона Call по методу разворота необходимо дождаться закрытия предыдущей свечи выше всех цветных линий индикатора. На открытии новой свечи открываем Call.

Открытие бинарного опциона Put:

Здесь восходящая тенденция сменилась трендом вниз, что мы видим благодаря пересечению всех остальных цветных скользящих средних желтыми сверху вниз. Для покупки опциона Put по методу разворота необходимо дождаться закрытия предыдущей свечи ниже всех цветных линий. На открытии новой свечи открываем Put.

Рекомендуемый период экспирации – 4 свечи.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Guppy универсальна и многогранна. Она прекрасно подойдет новичкам, т.к. дает весьма точные сигналы на переломе тренда. Разработчики заложили в ее основу известный биржевой принцип: если цена актива отклонилась от своих средних значений на определенное количество пунктов, то существует очень высокая вероятность продолжения курсового движения в эту же сторону. Поэтому после закрытия свечи выше или ниже линий индикатора можно ожидать продолжения движения в эту сторону. И, как видим из выше представленных примеров, такой подход работает. Цена $87 за такие качественные сигналы вполне оправдана.

Дополнительным плюсом стратегии выступает ее применимость и на рынке Форекс. В этом случае заключать сделки следует в тех же местах, что и для бинарных опционов. С той лишь разницей, что трейдерам валютного рынка необходимо позаботиться об установке защитного стоп-приказа и тейк-профита. Однако, на каком бы рынке Вы не торговали, чтобы не «слить» депозит, перед использованием новой стратегии обязательно протестируйте ее результаты на демо-счете, используя все принципы и подходы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

