Стратегия для бинарных опционов «Точный вход»

На этот раз мы рассмотрим стратегию для тех, кто стремится к наиболее совершенным сделкам. Она позволяет давать точные сигналы бинарных опционов, обладая при этом небольшим количеством индикаторов. А посему, такая стратегия легко осваивается и может быть применена к самым разным рыночным условиям. Для начинающих трейдеров здесь предусмотрен индикатор-полуавтомат, который выдает готовые сигналы. Данный факт позволяет незамедлительно приступить к тестированию системы исторических данных.

Параметры стратегии "Точный вход"

Рабочая платформа: MetaTrader4

Торгуемые валютные пары: ограничений нет

Оптимальный таймфрейм: от M15 до H1

Подходящий срок экспирации опциона: одна свеча

Время для торговли: основные сессии торгов европейских и американских бирж, кроме периодов выхода новостей.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Индикаторы стратегии

Стратегия «точный вход» включает в себя сразу несколько методов анализа. Рассмотрим каждый из них по порядку.

1) STC, он же Schaff Trend Cycle. Данный индикатор построен на предположении, что рыночные колебания имеют циклы ускорения и затухания. В его основе лежат Stochastic Oscillator и MACD, который имеет две экспоненциальных MA (с периодами 23 для быстрой и 50 - для медленной). Разница между этими средними сглаживается два раза с помощью алгоритма Stochastic.

MACD обычно сильно запаздывает при определении точек входа. В это же время, STC замечает растущие и падающие тенденции достаточно быстро. Эта разница между сигналами индикаторов может быть большой.

2) Parabolic SAR – относится к трендовым индикаторам. В соответствии с текущим трендом, Parabolic отмечает точки на противоположной стороне графика. Таким образом, на растущем тренде точки будут появляться снизу от цены, а при развороте вниз – сверху. В случае, когда цена пересекает последнюю точку в результате обратного движения, положение параболика меняется. Такой сигнал, говорящий о возможном изменении тренда отлично дополняет нашу стратегию.

3) AO и AC. Данные инструменты представляют собой осцилляторы, которые отображают ускорение или замедление тенденций. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые можно уравновесить, объединив эти индикаторы в пару.

4) STC system arrow. Этот компонент показывает сигналы на открытие позиции с помощью стрелок. В случае, если вы не намерены менять базовые правила системы, то с графика можно убрать все индикаторы кроме этого.

Сигналы стратегии для бинарных опционов

Следует покупать Call-опцион, когда:

STC быстро пересекает уровень 25 снизу вверх;

Parabolic Sar переворачивается под график цены;

Индикаторы AO и AC окрашены в зеленый цвет.

Покупать Put-опцион нужно, когда:

STC быстро пересекает уровень 75 сверху вниз;

Parabolic Sar переворачивается в положение над графиком цен;

Индикаторы AO и AC окрашены в красный цвет.

Более надежный сигнал на вход по STC можно получить, если обращать внимание на характер поведения индикатора в крайних зонах. В подходящей ситуации его линия будет колебаться на максимальных или минимальных значениях очень долго. Затем, при возникновении сигнала, индикатор делает быстрое движение в обратную сторону, т.е. пересекает 75 сверху (условие для продажи) при начале падения или 25 снизу (условие для покупки) при зарождении тенденции к росту.

Открывать позицию следует после того, как свечка, на которой возник сигнал, закроется. Другими словами, если на графике отобразится стрелочка STC, совершаем покупку подходящего опциона на следующей свече.

Срок опциона подбирается в соответствии с таймфреймом из расчета на одну свечку. Для часовика – 60 минут, для M15 – 15 и т.д.



Примеры сделок

Из-за большого количества условий на вход (от нескольких индикаторов), данная стратегия дает сигналы не часто. Для того, чтобы не ждать срабатывания системы на одном инструменте, имеет смысл отслеживать несколько валютных пар одновременно. Также стоит активировать звуковой аларм в STC system arrow, что может защитить от пропуска входа, если вы отошли от компьютера.

Данная торговая система лучше подходит для больших таймфреймов. При работе на таких периодах показатель прибыльных сделок может подниматься до 80%. На меньших масштабах, например, на M15 он, конечно, будет меньше, но количество возникающих сигналов возрастет.

На рисунке ниже приведен пример входа на часовом графике EUR/JPY. Галочкой отмечена следующая от стрелки свечка – именно та, на которой мы открыли позицию. Судя по картине рынка вход был не из лучших, но принес свои плоды.

А на следующем скриншоте приведен пример неудачной сделки против тренда. Конечно же, при торговле по этой системе, общую тенденцию нужно учитывать. В данном случае наличие сильного растущего тренда свело на нет значение сигнала на продажу от нашего индикатора.

В случае, когда направление входа совпадает с направлением общего тренда, сделка может быть очень успешной. Такой пример показан на скриншоте с пятнадцатиминутным графиком USD/JPY.

Вывод:

Как можно догадаться, самой эффективной будет торговля в соответствии с главным трендом инструмента. Сигналы, полученные на боковике, работают очень плохо, так как такие движения не имеют большой перспективы. Также следует избегать времени торгов, когда могут выходить важные новости, ведь они могут повлечь за собой совершенно непредсказуемые движения.

Для торговли следует выбирать более волатильные инструменты, такие как GBP/JPY или EUR/JPY. Если включать в работу самые ликвидные бумаги, то торговать ими следует в наиболее активные периоды. Также данную стратегию можно дополнить индикатором ATR, который поможет оценить рост или падение волатильности.

