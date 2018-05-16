Стратегия для бинарных опционов Бомба

Стратегии пришедшие с Forex, требуют много времени для приспособления к торговле бинарными опционами. Начинающие трейдеры, на рынке бинарных опционов, стремятся к быстрому профиту. Если при использовании конкретной стратегии не удается в течение 3–10 сделок выйти в плюс, работа по ней прекращается. Трейдер переходит к поиску другой стратегии, без учета того, что нескольких сделок недостаточно, чтобы понять эффективность применяемых действий.

Месяц – это минимальный срок для тестирования стратегии, используемой в бинарных опционах. В противном случае не удастся объективно определить, будет профит или нет. При этом, на финальном этапе, надо исключить демонстрационный счет. Торговля без настоящих денег имеет небольшую связь с действительностью. Хорошим способом проверить ту или иную стратегию, может стать индикатор BOsimulator .

В нашем случае разберем стратегию для бинарных опционов «Бомба», способную обеспечить при долгосрочной торговле, не менее 70% прибыльных сделок ежемесячно.

Индикаторы используемые в стратегии

FTI Top Bottom – ищем на основном графике. Источником соответствующей информации служит индикатор «ЗигЗаг». Сигналы для бинарных опционов, поступающие на вход, отображаются как бомбочки. Синяя – покупка, красная – продажа.

TMA Bands – вариант индикатора канала вида Envelopes с расположением на главном графике. Линия внизу – голубая, а вверху – красная. Работа строится на пробитии свечей.

Forexsignal30 extreme – колебания, отображаемые в нижнем окне, что идет первым. Возникновение сигнала, инициируемого покупкой или продажей, приводит к образованию пиков.

JMO – индикатор, отражающий точные показания, расположение которого определяется нижним окном. Отличается наличием зон, формирующихся в связи с перекупленностью или перепроданностью. Находит применение как фильтр.

Правила торговли

Стратегия «Бомба» соотносится со следующими правилами:

актив – конкретный выбор не имеет значения;

старт торгов – проявление волатильности;

таймфреймы – от M5;

закрытие опциона (время экспирации) – в диапазоне 4–12 свечей.

Входы в конкретные позиции зависят от сигналов на покупку и продажу.

Открытие сделки на покупку (call опционы)

TMA Bands – пробой нижней границы. FTI Top Bottom – появление бомбы, окрашенной в синий цвет. Forexsignal30 extreme – вершина графика, устремленная ко входу в зону перепроданности, с последующей демонстрацией разворота, что изменяет красный цвет на зеленый. JMO – при нахождении ниже уровня 20 устремление вверх от этой границы.

Открытие сделки на продажу (put опционы)

TMA Bands – выход за предел, определяемый нижней границей. FTI Top Bottom – формирование красной бомбы. Forexsignal30 extreme – достижение верхней точки в непосредственной близости от зоны перепроданности, сопровождается изменением красного цвета на зеленый. JMO – преодоление уровня 20 с дальнейшим повышением, когда стартовая позиция находилась ниже этой отметки.

Полезный совет, на примере сигнала на 5 минутном графике:

Дождитесь касания или пробития канала свечей и только после этого открывайте позицию. Торопиться не надо, даже при условии, что другие индикаторы посылают сигнал. Канал имеет большее значение по сравнению с индикаторами, так как последние подстраиваются под рынок. JMO – это фильтр, требующий особого внимания. Невозможно его постоянное пребывание в зонах, формируемых ввиду перепроданности или перекупленности рынка, выход обязательно произойдет. Именно этого момента надо ожидать. Пропускайте новости и сосредотачивайтесь на пробое канала. По отношению к M5 для экспирации достаточно 10–12 свечей, что применительно к H4 выглядит как 2 или 3 свечи.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.



Смотрите также: