        Стратегии торговли опционами
        Бомба

        Стратегия для бинарных опционов Бомба

        Стратегия БомбаСтратегии пришедшие с Forex, требуют много времени для приспособления к торговле бинарными опционами. Начинающие трейдеры, на рынке бинарных опционов, стремятся к быстрому профиту. Если при использовании конкретной стратегии не удается в течение 3–10 сделок выйти в плюс, работа по ней прекращается. Трейдер переходит к поиску другой стратегии, без учета того, что нескольких сделок недостаточно, чтобы понять эффективность применяемых действий.

        Месяц – это минимальный срок для тестирования стратегии, используемой в бинарных опционах. В противном случае не удастся объективно определить, будет профит или нет. При этом, на финальном этапе, надо исключить демонстрационный счет. Торговля без настоящих денег имеет небольшую связь с действительностью. Хорошим способом проверить ту или иную стратегию, может стать индикатор BOsimulator.

        В нашем случае разберем стратегию для бинарных опционов «Бомба», способную обеспечить при долгосрочной торговле, не менее 70% прибыльных сделок ежемесячно.

        Индикаторы используемые в стратегии

        FTI Top Bottom – ищем на основном графике. Источником соответствующей информации служит индикатор «ЗигЗаг». Сигналы для бинарных опционов, поступающие на вход, отображаются как бомбочки. Синяя – покупка, красная – продажа.

        TMA Bands – вариант индикатора канала вида Envelopes с расположением на главном графике. Линия внизу – голубая, а вверху – красная. Работа строится на пробитии свечей.

        Forexsignal30 extreme – колебания, отображаемые в нижнем окне, что идет первым. Возникновение сигнала, инициируемого покупкой или продажей, приводит к образованию пиков.

        JMO – индикатор, отражающий точные показания, расположение которого определяется нижним окном. Отличается наличием зон, формирующихся в связи с перекупленностью или перепроданностью. Находит применение как фильтр.

        Стратегия бомба

        Правила торговли

        Стратегия «Бомба» соотносится со следующими правилами:

        • актив – конкретный выбор не имеет значения;
        • старт торгов – проявление волатильности;
        • таймфреймы – от M5;
        • закрытие опциона (время экспирации) – в диапазоне 4–12 свечей.

        Входы в конкретные позиции зависят от сигналов на покупку и продажу.

        Открытие сделки на покупку (call опционы)

        1. TMA Bands – пробой нижней границы.
        2. FTI Top Bottom – появление бомбы, окрашенной в синий цвет.
        3. Forexsignal30 extreme – вершина графика, устремленная ко входу в зону перепроданности, с последующей демонстрацией разворота, что изменяет красный цвет на зеленый.
        4. JMO – при нахождении ниже уровня 20 устремление вверх от этой границы.

        Открытие сделки на продажу (put опционы)

        1. TMA Bands – выход за предел, определяемый верхней границей.
        2. FTI Top Bottom – формирование красной бомбы.
        3. Forexsignal30 extreme – достижение верхней точки в непосредственной близости от зоны перепроданности, сопровождается изменением красного цвета на зеленый.
        4. JMO – преодоление уровня 20 с дальнейшим повышением, когда стартовая позиция находилась ниже этой отметки.

        Полезный совет, на примере сигнала на 5 минутном графике:

        Дождитесь касания или пробития канала свечей и только после этого открывайте позицию. Торопиться не надо, даже при условии, что другие индикаторы посылают сигнал. Канал имеет большее значение по сравнению с индикаторами, так как последние подстраиваются под рынок. JMO – это фильтр, требующий особого внимания. Невозможно его постоянное пребывание в зонах, формируемых ввиду перепроданности или перекупленности рынка, выход обязательно произойдет. Именно этого момента надо ожидать. Пропускайте новости и сосредотачивайтесь на пробое канала. По отношению к M5 для экспирации достаточно 10–12 свечей, что применительно к H4 выглядит как 2 или 3 свечи.

        Скачать шаблон стратегии

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Артур
        Четыре индикатора в стратегии. А для краткосрочки он не подходит?
        28 июля 2023
        OLEG V
        Всем Привет. Кто подскажет, перерисовывается бомба или нет? Я так понимаю если бомба основана на построении индюка Зиг заг, а он как известно перерисовывается, то и бомба тоже.
        19 июля 2020
        БиткоинТрейдер
        нормальная стратегия, сигналы есть и не очень, но в общем в плюс поторговал по ней вчера
        22 марта 2020
        Нурлан
        ребят, совет. если индюк рисует и получается хрень, то просто отрывайте сигналы в обратную сторону и все, заработаете миллион)))
        13 февраля 2020
        Виктория Фирсенко
        Бомба в переносном смысле
        22 января 2020
        с правильным подходом стратегия реально бомба) получилось заработать. 6 из 10 сделок в +
        11 декабря 2019
        и у меня классные результаты по ней, в пн получилось 7 из 10 сделок взять, а сегодня 5 из десяти правда всего, но все ранво лучше чем я раньше торговал
        11 декабря 2019
        У КОГО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ АРХИВ, ПРОСТО ОБНОВИТЕ АРХИВАТОР. Столкнулся с той же проблемой, что не мог разархивировать, обновил все ок
        10 декабря 2019
        Торгую по этой стратегии. Винрейт в среднем 70%. Пробуйте
        16 февраля 2019
        Zuza74k
        скачал на тест.отпишусь
        15 февраля 2019
        Как установить стратегию ??? я просто 0 в этом
        Михаил, вот тут посмотри /kak-dobavit-indikator-v-mt4
        28 июля 2018
        Как установить стратегию ??? я просто 0 в этом
        28 июля 2018
        стратегия просто взрывает рынок, настоящая бомба
        15 июня 2018
        стратегия супер, очень много прибыли, всем рекомендую попробовать
        15 июня 2018
