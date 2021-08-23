    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        JBR Trend

        Стратегия для бинарных опционов JBR Trend

        Стратегия для бинарных опционов JBR Trend – это трендовая торговая стратегия, которую можно применить на любом торговом инструменте: валютные пары, криптовалюты, акции и сырьевые товары. Система очень популярна не только среди долгосрочных трейдеров, но и среди тех, кто занимается внутридневной торговлей, а также скальпингом.

        Характеристики стратегии JBR Trend для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: рекомендуется M30 и выше.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: arrow.ex4, JBR channel.ex4, JBR Trend Indicator.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 12:00-00:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов JBR Trend в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии JBR Trend можно скачать в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии JBR Trend для бинарных опционов

        В стратегии используется три основных индикатора:

        1. JBR Channel;
        2. Arrow;
        3. JBR Trend Indicator.

        Индикатор JBR Channel – модифицированная версия конверта Envelopes с дополнительными настройками и алертами (встроенными сигналами). Роль данного индикатора в стратегии – это предупредительные сигналы: если цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта – нужно приготовиться к возможной покупке опциона Put; если цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта – нужно приготовиться к возможной покупке опциона Call.

        Индикатор стратегии для бинарных опционов JBR Channel

        В терминале MetaTrader 4 индикатор имеет встроеные оповещения (алерты). По умолчанию алерты индикатора отключены (значение «false»). Для того, чтобы включить эту опцию и получать сигналы от индикаторы в режиме реального времени, достаточно изменить значение в графе «alerts» на «true». Другие настройки этого индикатора позволяют редактировать следующие параметры: длину конвертов, отклонение и сдвиг.

        Настройка индикатора JBR Channel

        Индикатор Arrow – основа стратегии JBR Trend с визуальными сигналами для открытия сделки. Зеленая стрелка – сигнал на покупку Call. Красная стрелка – сигнал на покупку Put. Все сигналы формируются “перепроданностью” и “перекупленностью” рынка на основе работы стандартных индикаторов Stochastic Oscillator и Simple Moving Average.

        Индикатор Arrow стратегии для бинарных опционов JBR Trend

        Важно: сигналы индикатора могут исчезать (перерисовка). Перед использованием индикатора следует протестировать его работу в режиме реального времени.

        В параметры индикатора встроено множество переменных, благодаря чему, индикатор, можно адаптировать под любой стиль торговли, торговый инструмент или таймфрейм.

        Настройка индикатора Arrow

        JBR Trend Indicator – третий индикатор стратегии, который служит уже для подтверждения открытия сделки. В индикатор "вшиты" две простые скользящие средние SMA с параметрами "9" и "45". Смена цвета быстрой скользящей средней (Moving Average "9") и пересечение нулевой отметки служит сигналом для открытия сделок Put или Call.

        Индикатор JBR Trend стратегии для бинарных опционов

        В настройках индикатора представлен ряд переменных, где основными можно выделить: «MA1period» и «MA2period», – период быстрой и медленной скользящих средних, соответсвенно. По умолчанию, для быстрой скользящей средней рекомендуется период "9", для медленной – период "45". В стратегии используются простые скользящие средние (Simple Moving Avegrage).

        Настройка индикатора JBR Trend

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов JBR Trend

        Стратегия основана на пересечении сигналов от трех индикаторов:

        Правила покупки опциона Put ("Ниже"):

        1. Цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта JBR Channel;
        2. Индикатор Arrow формирует сигнал красной стрелкой вниз;
        3. Индикатор JBR Trend Indicator сменил цвет на красный.

        Сделки совершаются после правила 3 – когда быстрая линия JBR Trend Indicator сменила цвет на красный.

        Покупка опционов Put стратегия для бинарных опционов JBR Trend

        Для покупки опциона Call (выше):

        1. Цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта JBR Channel;
        2. Индикатор JBR Arrow рисует зеленую стрелку вверх;
        3. Индикатор JBR Trend Indicator сменил цвет на зеленый.

        Сделки совершаются после третьего правила 3 – когда быстрая линия JBR Trend Indicator сменила цвет на зеленый.

        Покупка опционов Call по стратегии для бинарных опционов JBR Trend

        Сигналы по стратегии JBR Trend для бинарных опционов

        Стратегия показывает лучшие результаты на волатильных трендовых рынках с таймфреймом H1. На графике можно заметить как индикаторы отчетливо показали смену тренда и предложили хорошие сигналы для покупки опционов:

        Покупка опционов по стратегии для бинарных опционов JBR Trend

        Боковой флэт может преподнести несколько убыточных сделок, но, используя даже основы мани-менеджмента, прибыльные сделки смогут покрыть все убытки.

        Заключение

        Стратегия JBR Trend отлично подойдет для торговли бинарными опционами как внутри дня, так и на среднесрочных таймреймах. Она очень проста в применении и не требует каких-либо навыков технического анализа.

        Важно отметить, что перед торговлей на реальном счете любую стратегию следует протестировать на демо-счету. Также, никогда не стоит забывать про основы риск-менеджмента, которые помогут уберечь ваш депозит даже в самые сложные рыночные колебания.

        Скачать бесплатно стратегию JBR Trend

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Вячеслав
        JBR Trend индикатор не устанавливается, то есть в подвале МТ4 пустое окно. Бесплатно его уже не потестировать?
        06 марта 2023
        Ответить
        Сергей
        По моему мнению, индикатор JBR Trend, формирует лучшие сигналы на пересечении быстрой линией медленной. Даже во время флэта можно выйти в плюс с условием короткой экспирации в несколько свечей.
        JayJay, Да, я тоже обратил на это внимание при тестировании. И Таймфрейм М30 наглядно показывает и лучше, чем рекомендованный Н1
        12 августа 2022
        Ответить
        JayJay
        По моему мнению, индикатор JBR Trend, формирует лучшие сигналы на пересечении быстрой линией медленной. Даже во время флэта можно выйти в плюс с условием короткой экспирации в несколько свечей.
        23 августа 2021
        Ответить
        Юра Климов
        Конверты хорошо подходят для фильтра сигналов индикатора Arrow, особенно, когда цена "вырывается" из конверта и возвращается обратно.
        23 августа 2021
        Ответить
        Андрей
        Мне очень нравятся трендовые стратегии, так как процент прибыльных сделок намного больше процента убыточных сделок, а это главное! На скриншотах все очень даже неплохо.
        23 августа 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!