Стратегия для бинарных опционов JBR Trend – это трендовая торговая стратегия, которую можно применить на любом торговом инструменте: валютные пары, криптовалюты, акции и сырьевые товары. Система очень популярна не только среди долгосрочных трейдеров, но и среди тех, кто занимается внутридневной торговлей, а также скальпингом.
Характеристики стратегии JBR Trend для бинарных опционов
- Терминал: MetaTrader 4.
- Таймфреймы: рекомендуется M30 и выше.
- Экспирация: 5 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: arrow.ex4, JBR channel.ex4, JBR Trend Indicator.ex4.
- Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
- Время торговли: 12:00-00:00 МСК.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.
Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов JBR Trend в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:
Шаблон для установки стратегии JBR Trend можно скачать в конце статьи.
Обзор индикаторов стратегии JBR Trend для бинарных опционов
В стратегии используется три основных индикатора:
- JBR Channel;
- Arrow;
- JBR Trend Indicator.
Индикатор JBR Channel – модифицированная версия конверта Envelopes с дополнительными настройками и алертами (встроенными сигналами). Роль данного индикатора в стратегии – это предупредительные сигналы: если цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта – нужно приготовиться к возможной покупке опциона Put; если цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта – нужно приготовиться к возможной покупке опциона Call.
В терминале MetaTrader 4 индикатор имеет встроеные оповещения (алерты). По умолчанию алерты индикатора отключены (значение «false»). Для того, чтобы включить эту опцию и получать сигналы от индикаторы в режиме реального времени, достаточно изменить значение в графе «alerts» на «true». Другие настройки этого индикатора позволяют редактировать следующие параметры: длину конвертов, отклонение и сдвиг.
Индикатор Arrow – основа стратегии JBR Trend с визуальными сигналами для открытия сделки. Зеленая стрелка – сигнал на покупку Call. Красная стрелка – сигнал на покупку Put. Все сигналы формируются “перепроданностью” и “перекупленностью” рынка на основе работы стандартных индикаторов Stochastic Oscillator и Simple Moving Average.
Важно: сигналы индикатора могут исчезать (перерисовка). Перед использованием индикатора следует протестировать его работу в режиме реального времени.
В параметры индикатора встроено множество переменных, благодаря чему, индикатор, можно адаптировать под любой стиль торговли, торговый инструмент или таймфрейм.
JBR Trend Indicator – третий индикатор стратегии, который служит уже для подтверждения открытия сделки. В индикатор "вшиты" две простые скользящие средние SMA с параметрами "9" и "45". Смена цвета быстрой скользящей средней (Moving Average "9") и пересечение нулевой отметки служит сигналом для открытия сделок Put или Call.
В настройках индикатора представлен ряд переменных, где основными можно выделить: «MA1period» и «MA2period», – период быстрой и медленной скользящих средних, соответсвенно. По умолчанию, для быстрой скользящей средней рекомендуется период "9", для медленной – период "45". В стратегии используются простые скользящие средние (Simple Moving Avegrage).
Правила торговли по стратегии для бинарных опционов JBR Trend
Стратегия основана на пересечении сигналов от трех индикаторов:
- JBR Channel;
- Arrow;
- JBR Trend Indicator.
Правила покупки опциона Put ("Ниже"):
- Цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта JBR Channel;
- Индикатор Arrow формирует сигнал красной стрелкой вниз;
- Индикатор JBR Trend Indicator сменил цвет на красный.
Сделки совершаются после правила 3 – когда быстрая линия JBR Trend Indicator сменила цвет на красный.
Для покупки опциона Call (выше):
- Цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта JBR Channel;
- Индикатор JBR Arrow рисует зеленую стрелку вверх;
- Индикатор JBR Trend Indicator сменил цвет на зеленый.
Сделки совершаются после третьего правила 3 – когда быстрая линия JBR Trend Indicator сменила цвет на зеленый.
Сигналы по стратегии JBR Trend для бинарных опционов
Стратегия показывает лучшие результаты на волатильных трендовых рынках с таймфреймом H1. На графике можно заметить как индикаторы отчетливо показали смену тренда и предложили хорошие сигналы для покупки опционов:
Боковой флэт может преподнести несколько убыточных сделок, но, используя даже основы мани-менеджмента, прибыльные сделки смогут покрыть все убытки.
Заключение
Стратегия JBR Trend отлично подойдет для торговли бинарными опционами как внутри дня, так и на среднесрочных таймреймах. Она очень проста в применении и не требует каких-либо навыков технического анализа.
Важно отметить, что перед торговлей на реальном счете любую стратегию следует протестировать на демо-счету. Также, никогда не стоит забывать про основы риск-менеджмента, которые помогут уберечь ваш депозит даже в самые сложные рыночные колебания.
Скачать бесплатно стратегию JBR Trend
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
