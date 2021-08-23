Стратегия для бинарных опционов JBR Trend – это трендовая торговая стратегия, которую можно применить на любом торговом инструменте: валютные пары, криптовалюты, акции и сырьевые товары. Система очень популярна не только среди долгосрочных трейдеров, но и среди тех, кто занимается внутридневной торговлей, а также скальпингом.

Характеристики стратегии JBR Trend для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфреймы: рекомендуется M30 и выше.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: arrow.ex4, JBR channel.ex4, JBR Trend Indicator.ex4.

Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.

Время торговли: 12:00-00:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов JBR Trend в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии JBR Trend можно скачать в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии JBR Trend для бинарных опционов

В стратегии используется три основных индикатора:

JBR Channel; Arrow; JBR Trend Indicator.

Индикатор JBR Channel – модифицированная версия конверта Envelopes с дополнительными настройками и алертами (встроенными сигналами). Роль данного индикатора в стратегии – это предупредительные сигналы: если цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта – нужно приготовиться к возможной покупке опциона Put; если цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта – нужно приготовиться к возможной покупке опциона Call.

В терминале MetaTrader 4 индикатор имеет встроеные оповещения (алерты). По умолчанию алерты индикатора отключены (значение «false»). Для того, чтобы включить эту опцию и получать сигналы от индикаторы в режиме реального времени, достаточно изменить значение в графе «alerts» на «true». Другие настройки этого индикатора позволяют редактировать следующие параметры: длину конвертов, отклонение и сдвиг.

Индикатор Arrow – основа стратегии JBR Trend с визуальными сигналами для открытия сделки. Зеленая стрелка – сигнал на покупку Call. Красная стрелка – сигнал на покупку Put. Все сигналы формируются “перепроданностью” и “перекупленностью” рынка на основе работы стандартных индикаторов Stochastic Oscillator и Simple Moving Average.

Важно: сигналы индикатора могут исчезать (перерисовка). Перед использованием индикатора следует протестировать его работу в режиме реального времени.

В параметры индикатора встроено множество переменных, благодаря чему, индикатор, можно адаптировать под любой стиль торговли, торговый инструмент или таймфрейм.

JBR Trend Indicator – третий индикатор стратегии, который служит уже для подтверждения открытия сделки. В индикатор "вшиты" две простые скользящие средние SMA с параметрами "9" и "45". Смена цвета быстрой скользящей средней (Moving Average "9") и пересечение нулевой отметки служит сигналом для открытия сделок Put или Call.

В настройках индикатора представлен ряд переменных, где основными можно выделить: «MA1period» и «MA2period», – период быстрой и медленной скользящих средних, соответсвенно. По умолчанию, для быстрой скользящей средней рекомендуется период "9", для медленной – период "45". В стратегии используются простые скользящие средние (Simple Moving Avegrage).

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов JBR Trend

Стратегия основана на пересечении сигналов от трех индикаторов:

JBR Channel; Arrow; JBR Trend Indicator.

Правила покупки опциона Put ("Ниже"):

Цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта JBR Channel; Индикатор Arrow формирует сигнал красной стрелкой вниз; Индикатор JBR Trend Indicator сменил цвет на красный.

Сделки совершаются после правила 3 – когда быстрая линия JBR Trend Indicator сменила цвет на красный.

Для покупки опциона Call (выше):

Цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта JBR Channel; Индикатор JBR Arrow рисует зеленую стрелку вверх; Индикатор JBR Trend Indicator сменил цвет на зеленый.

Сделки совершаются после третьего правила 3 – когда быстрая линия JBR Trend Indicator сменила цвет на зеленый.

Сигналы по стратегии JBR Trend для бинарных опционов

Стратегия показывает лучшие результаты на волатильных трендовых рынках с таймфреймом H1. На графике можно заметить как индикаторы отчетливо показали смену тренда и предложили хорошие сигналы для покупки опционов:

Боковой флэт может преподнести несколько убыточных сделок, но, используя даже основы мани-менеджмента, прибыльные сделки смогут покрыть все убытки.

Заключение

Стратегия JBR Trend отлично подойдет для торговли бинарными опционами как внутри дня, так и на среднесрочных таймреймах. Она очень проста в применении и не требует каких-либо навыков технического анализа.

Важно отметить, что перед торговлей на реальном счете любую стратегию следует протестировать на демо-счету. Также, никогда не стоит забывать про основы риск-менеджмента, которые помогут уберечь ваш депозит даже в самые сложные рыночные колебания.

