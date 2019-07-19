Стратегия для бинарных опционов Double Dynamic RSX

Стратегия бинарных опционов Double Dynamic RSX основана на принципе следования за трендом, для чего в систему добавлен специальный осциллятор MarketStrength. Чтобы преуспеть в торговле бинарными опционами по этой бесплатной системе, рекомендуется открывать сделки только в направлении, которое укажет MarketStrength. В противном случае можно нарваться на серию убыточных сделок. О том, как правильно настроить индикаторы и каких правил придерживаться, чтобы повысить процент прибыльных сделок, читайте в нашем обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Double Dynamic Rsx

Установка стратегии для бинарных опционов Double Dynamic Rsx

Индикаторы стратегии Double Dynamic RSX устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Внимание! Не забудьте добавить файл библиотеки dynamicZone.dll в папку "Libraries" каталога MQL4. Без неё основной индикатор стратегии Double Dynamic RSX.ex4 работать не будет.

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Double Dynamic Rsx

Стратегия бинарных опционов Double Dynamic RSX состоит из трёх пользовательских индикаторов, каждому из которых отведена особая роль в этой системе. Double Dynamic RSX предназначен для формирования торговых сигналов, в то время как MarketStrength и #P4L CandleTime играют вспомогательную роль. Первый выступает в качестве трендового фильтра, а второй отсчитывает время до закрытия свечи, что очень удобно при планировании сделок.

При этом "подвальный" осциллятор Double Dynamic RSX генерирует сигнал на покупку Call при пересечении жёлтой линией индикатора нижнего динамического уровня снизу вверх, отмеченного зеленой пунктирной линией, а покупка Put возможна, когда основная желтая линия пересекает верхний красный пунктирный уровень сверху вниз.

Однако все сигналы Double Dynamic RSX в этой торговой системе фильтруются индикатором MarketStrength, предназначенным для оценки силы и направления текущего тренда. О направлении движения рынка этот индикатор информирует с помощью служебного сообщения в левом верхнем углу графика.

У него может быть два статуса: Choppy/Sideways и Trending, что означает флэт и тренд. Как нетрудно догадаться, лучше избегать флэтовых участков рынка и торговать бинарными опционами только тогда, когда цена актива движется вверх или вниз. Попытки торговли во флэте, как правило, приводят к потере капитала. Не стоит совершать эту довольно распространенную среди начинающих трейдеров ошибку.

Теперь пришло время поговорить о настройках. В параметрах #P4L CandleTime можно задать размер шрифта, цвет и поправку на часовой пояс.

В параметрах индикатора Double Dynamic RSX задаются период расчета сигнальной линии и вспомогательных уровней, внешний вид, а также активация всплывающих сообщений (алертов), которые своевременно информируют о потенциальных сделках.

У последнего индикатора этой системы – MarketStrength – самые простые настройки. Их фактически нет: разработчик полностью скрыл их, оставив пользователю возможность лишь менять цвет столбиков гистограммы, обозначающих бычий, медвежий тренд и флэт.

Правила торговли по Double Dynamic Rsx

Пришло время узнать, как применять эту торговую систему в реальной торговле. Но прежде всего следует разобраться с тем, что же такое тренд и как правильно его определять на рынке. Ведь от этого умения будет зависеть не только результат торговли по этой методике, но и результаты торговли бинарными опционами в целом. Поэтому предлагаем ознакомится со специальной подборкой статей по этой теме:

Прежде чем приступать к поиску торговых сигналов по стратегии для бинарных опционов Double Dynamic RSX, необходимо определить текущий тренд на рынке. Его направление подскажут столбики гистограммы индикатора MarketStrength. Если гистограмма зеленая, на рынке бычий тренд; красная – медвежий, желтая – флэт. Вот почему поиск сигналов начинаем с нее.

После того как мы определили направление тренда, необходимо дождаться пересечения желтой сигнальной линии индикатора Double Dynamic RSX с одним из вспомогательных уровней, отмеченных пунктирной линией: зеленая – зона перепроданности, а красная – зона перекупленности.

В зоне перепроданности будем покупать опционы Call, а в зоне перекупленности – опционы Put. И делаем это только тогда, когда направление сделки совпадает с действующим трендом: для Call гистограмма MarketStrength зеленая, а для Put – красная.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – гистограмма MarketStrength зеленого цвета Индикатор Double Dynamic RSX в зоне перепроданности и пересекает вспомогательный уровень снизу вверх На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – гистограмма MarketStrength красного цвета Индикатор Double Dynamic RSX в зоне перекупленности и пересекает вспомогательный уровень сверху вниз На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Double Dynamic Rsx

Стратегия для бинарных опционов Double Dynamic RSX генерирует нечастые, но качественные торговые сигналы. Если по каким-то причинам для вашего актива не подходит фильтр тренда MarketStrength, а такое возможно, учитывая скрытые параметры его настройки, рекомендуем воспользоваться одним из индикаторов описанных в статье “Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов”.

Плюсы стратегии Double Dynamic RSX

К преимуществам этой системы относятся отсутствие перерисовки ее сигналов, а также простота и доступность для начинающих трейдеров бинарными опционами. В стратегии есть компонент, который легко заменить в случае плохой сочетаемости с определенным активом. В разделе "Индикаторы" нашего сайта вы найдете множество альтернативных инструментов для определения тренда, если MarketStrength по каким-либо причинам вам не подошел.

Минусы стратегии Double Dynamic RSX

Из минусов системы отметим небольшое количество сделок, которые она генерирует. Для компенсации этого недостатка трейдер может одновременно следить за большим количеством активов, а наличие у индикатора Double Dynamic RSX алертов не позволит пропустить потенциально выгодную сделку.

Для торговли на M1 может потребоваться дополнительная настройка параметров сигнального индикатора, а также пересмотр правил торговли. Для младших таймфреймов рекомендуется открывать сделки, не дожидаясь пересечения желтой основной линии индикатора со вспомогательными уровнями, а сразу открывать позиции после смены цвета основной линии с зеленой на желтую в зоне перепроданности для Call и с красной на желтую в зоне перекупленности для Put.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Double Dynamic RSX отличается довольно качественными, но редкими сделками. Этот недостаток можно компенсировать за счет большего количества активов, за которыми следит трейдер. При этом подчеркнем важность следования за трендом, для чего в эту торговую систему включен индикатор MarketStrength, информирующий о его направлении с помощью специальных сообщений в верхнем левом углу графика.

Эта бесплатная стратегия универсальна и может применяться в торговле любыми валютными парами, индексами, акциями или криптовалютой. Единственное условие – наличие волатильности, необходимой для формирования трендовых ценовых движений. Перед применением в реальной торговле рекомендуем протестировать ее на демо-счете, открытом у надежного брокера. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем попутного тренда!

