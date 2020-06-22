Стратегия АнтиМартингейл

За многие годы торговли бинарными опционами трейдеры разработали множество различных способов управления размером сделки. Самой популярной из них, безусловно, является стратегия Мартингейла. Однако многих трейдеров не устраивал её чрезвычайно высокий риск и способность буквально в мгновение обнулять счет. Поэтому появился антипод этой системы – Антимартингейл. О том, что собой представляет эта система, какие у неё преимущества и недостатки, а также как правильно её применять для торговли бинарными опционами, мы расскажем в этом обзоре.

АнтиМартингейл: Как перевернуть игру с ног на голову?

Те, кто давно торгует бинарными опционами, наверняка не только слышали, но и многократно использовали мега-популярную среди азартных игроков систему управления капиталом – мартингейл. Считается, что ее название, по одной из версий, происходит от фамилии владельца крупного лондонского казино XVIII века – Джона Генри Мартиндейла. Любители карточных игр утверждают, что именно благодаря Мартиндейлу эта система управления капиталом, при которой игрок увеличивает размер ставки после проигрыша, обрела широкую популярность. Интересно, почему это было ему выгодно? Пишите в комментариях свое мнение на этот счет.

Система антимартингейл – противоположность классическому мартингейлу. Вместо увеличения ставок после проигрыша, по этой методике они увеличиваются после выигрыша и уменьшаются после проигрыша. Именно благодаря этому принципу появляется приставка “анти”, которая означает "против" или "противоположность”.

Удвоить или потерять все? Разбираемся в системе Парлай

У системы антимартингейл есть несколько разновидностей, и одной из самых известных является Парлай. Иногда трейдеры бинарных опционов путают ее с самим антимартингейлом, хотя между ними есть существенные различия.

Характеристика Антимартингейл Парлай Изменения ставки Увеличивается после выигрыша, уменьшается после проигрыша Увеличивается после выигрыша, остается неизменной после проигрыша Цель Зафиксировать прибыль после серии выигрышных сделок и минимизировать убытки после серии проигрышей Максимизировать прибыль во время "полосы везения" Риски Риск длительной просадки, если после увеличения ставки последует серия проигрышей. Риск большой просадки из-за невозможности снизить ставку в серии убыточных сделок.

Как видно из таблицы выше, главное отличие этих подходов к управлению капиталом заключается в изменении ставки после проигрыша. Антимартингейл предлагает ее снижать, в то время как Парлай – идти ва-банк, полагаясь на “полосу везения” игрока: тройка, семёрка, туз… ну, вы поняли.

Но это не всё. За долгие годы мытарств по игорным домам игроки придумали множество подходов, систем и стратегий управления ставками, свято веря в то, что ветреная Фортуна улыбнется именно им. Поэтому неудивительно, что даже опытные игроки и трейдеры бинарных опционов иногда путают систему антимартингейл с Парлаем, а Парлай – с Экспрессом. Давайте разберемся, что связывает эти три понятия друг с другом.

Как не перепутать АнтиМартингейл, Парлай и Экспресс

Часто в сфере беттинга и трейдинга можно встретить термины: антимартингейл, Парлай и Экспресс. Как правило, все они фигурируют в контексте обсуждения методов управления капиталом, и их несправедливо путают друг с другом. На самом деле, эти понятия описывают совершенно разные подходы и стратегии управления деньгами при торговле бинарными опционами.

Как уже было сказано выше, антимартингейл – это стратегия, противоположная классическому мартингейлу: после выигрыша ставка увеличивается, а после проигрыша – уменьшается. С Парлаем всё гораздо сложнее. В одних источниках Парлай рассматривается как метод управления капиталом, при котором в случае выигрыша ставка повышается аналогично антимартингейлу, а в случае проигрыша остается неизменной. В других – Парлай представлен как особый тип стратегии, при которой несколько событий объединяются в одну ставку, подобно Экспрессам.

С точки зрения трейдера бинарных опционов можно поставить знак равенства между Парлаем и Экспрессом, но беттеры не согласятся. Для них Экспресс имеет более узкое значение в рамках работы с отдельным букмекером и может включать дополнительные условия или ограничения по сравнению с классическим Экспрессом.

Характеристика Антимартингейл Парлай Экспресс Тип Стратегия управления капиталом Тип ставки Тип ставки (часто синоним Парлая) Цель Фиксация прибыли, минимизация убытков Высокая прибыль за счет умножения коэффициентов Высокая прибыль за счет умножения коэффициентов Риск Длительная просадка Высокая вероятность проигрыша всего экспресса Высокая вероятность проигрыша всего экспресса События Одно событие за раз Несколько событий в одной ставке Несколько событий в одной ставке

Как применять правила АнтиМартингейла на рынке

Перед использованием системы антимартингейл необходимо определить размер первоначальной ставки и повышающий коэффициент, на который она будет увеличиваться в случае прибыли. Как известно, начинать следует с малого, поэтому минимального размера инвестиций у брокера бинарных опционов Pocket Option в $1 вполне достаточно.

Особо отметим, что ни одна методика управления капиталом не способна превратить убыточную торговую систему в прибыльную. Поэтому, прежде чем использовать любые системы управления капиталом, важно выбрать стратегию или индикаторы для формирования торговых сигналов.

Чтобы не тратить время на дополнительные расчеты, рекомендуем воспользоваться калькулятором антимартингейла.

Здесь стоит подчеркнуть, что существует множество вариантов применения концепции антимартингейла в трейдинге бинарными опционами. Главное понять: в случае прибыли и роста депозита мы увеличиваем ставки, а при убытках – снижаем. Насколько именно снижать и в какой последовательности – это уже зависит от конкретного варианта этого метода. Например, в нашем калькуляторе антимартингейла после получения убытка следующая сделка открывается с минимальной ставкой.

Построение эффективной торговой системы на основе АнтиМартингейла

Бесконтрольное и ничем не ограниченное увеличение размера ставок в случае длинной серии прибыльных сделок звучит хорошо лишь в теории. На практике это часто приводит к тому, что одна убыточная операция с большим объемом может разрушить результаты всех предыдущих сделок.

Чтобы снизить разрушительный и крайне болезненный с психологической точки зрения эффект от такого события, опытные трейдеры рекомендуют внести изменения в базовый алгоритм антимартингейла, добавив ограничение на количество последовательных повышений. Например, после трёх увеличений подряд трейдер может перейти на торговлю фиксированным минимальным объемом, чтобы не потерять всю ранее накопленную прибыль в одной убыточной сделке:

Первая сделка — $1.

Вторая сделка — $1 + $1 = $2.

Третья сделка — $1 + $1 + $1 = $3.

После трех последовательных выигрышных сделок рекомендуется вернуться к первоначальной ставке $1 до получения первого убытка, после чего цикл начинается заново. Обратите внимание, что в данном примере повышающий коэффициент равен размеру первоначальной ставки в 1$, что соответствует консервативному подходу.

Советы по безопасному использованию АнтиМартингейла в бинарных опционах

Чтобы получить максимум от положительных свойств этой методики, следует придерживаться определенных правил и общих рекомендаций:

Торгуйте волатильными инструментами с явно выраженным трендом. Ведите торговлю исключительно в активные часы работы рынков. Не заключайте сделки перед публикацией важных макроэкономических данных, которые можно заранее узнать из экономического календаря. Для торговли выбирайте только опционы с выплатой не менее 75%. Следите за процентом прибыльных сделок вашей торговой стратегии. Если этот показатель опустится ниже 60%, подумайте о смене методики открытия сделок.

Пошаговое руководство по применению Антимартингейла на практике

Теперь давайте рассмотрим эффективность системы антимартингейла на конкретном примере. На графике ниже цифрами обозначены сделки по одной из торговых систем, описанных на нашем сайте. В данном случае важно не то, где и когда мы открывали сделки, а то, каким объемом мы это делали.

Для простоты эксперимента выберем размер первоначальной ставки и повышающий коэффициент равными $1. Это значит, что после каждой прибыльной сделки будем повышать ставку на $1, а в случае убытка – начинать торговлю с первоначальной ставки. Будем считать, что процент выплат по сделкам составляет 75%.

Сделка 1

После появления сигнала нашей торговой системы, покупаем опцион Call на 1$ и периодом экспирации 3 свечи. Сделка закрывается с прибылью, мы заработали $0,75.

Сделка 2

Появился сигнал на понижение – открываем опцион Put на $2, так как предыдущая сделка была прибыльной и нам, согласно наших правил, следует увеличить торговый объем на повышающий коэффициент равный $1. Рынок не пошел в нашем направлении и мы фиксируем убыток в размере $2.

Сделка 3

Появился сигнал на покупку Call. Учитывая убыток в предыдущей сделке, новую позицию открываем на размер первоначальной ставки – $1. Сделка приносит прибыль в $0,75.

Сделка 4

Покупаем Call на $2, так как в предыдущей сделке получили прибыль. Сделка вновь приносит прибыль, но уже в $1,5.

Сделка 5

В последней сделке нашего эксперимента покупаем Put на 3$, так как в предыдущей сделке получили прибыль. Сделка вновь приносит прибыль теперь уже в $2,25.

Итого, на этой серии из 5 сделок по системе антимартингейла мы заработали: 0,75 - 2 + 0,75 + 1,5 + 2,25 = 3,25 ($). Интересно отметить, что если бы мы использовали в качестве повышающего коэффициента не размер первоначальной ставки, а число 2, результат отличался бы лишь в последней сделке.

В итоге мы бы заработали: 0,75 - 2 + 0,75 + 1,5 + 3 = 4 ($). Только в последней сделке, благодаря увеличенному объему ставки ($4 против $3, как в нашем варианте), проявляются положительные свойства этой системы, что еще раз подчеркивает чрезвычайную важность серийности сделок.

Плюсы и минусы торговли по системе АнтиМартингейла

Как и у любого торгового метода или системы мани-менеджмента, у данной методики есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы антимартингейла:

Менее рискованная, чем мартингейл.

При наличии продолжительной серии прибыльных сделок, как показал наш эксперимент, прибыль может расти очень быстро.

После серии убыточных сделок довольно быстро компенсирует предыдущие потери.

Правила системы относительно просты и не требуют глубоких знаний математики или статистики.

Минусы антимартингейла:

Риск потери депозита выше, чем при использовании фиксированного риска на сделку.

Не подходит для долгосрочной торговли, так как при долгосрочном применении вероятность серии убыточных сделок значительно возрастает.

Более продолжительное восстановление депозита по сравнению с системой мартингейла.

Заключение

Итак, система антимартингейл представляет собой метод управления капиталом, при котором размер ставки увеличивается после каждой прибыльной сделки, а после убыточной – снижается. Если не вникать в детали, такой подход может показаться очень привлекательным способом увеличения депозита. Однако, как и у любой другой методики мани-менеджмента, у антимартингейла есть свои плюсы и минусы.

Важно помнить, что даже при правильном использовании эта стратегия не гарантирует успеха в долгосрочной перспективе, и в случае серии неудач трейдер может столкнуться с существенными убытками. Чтобы минимизировать риски, рекомендуем сочетать антимартингейл с надежной стратегией и дисциплинированным подходом к самой торговле.

