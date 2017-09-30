        Стратегия чередования для бинарных опционов

        Валютный рынок характеризуется постоянно образовывающимися паттернами. Подобные закономерности увидеть не так уж и сложно. Часть из них пропадают спустя некоторое время. Другие же не теряют свою эффективность на протяжении довольно длительного периода времени. Ко второй категории можно отнести фигуры японских свечей. Ниже будет представлен один из паттернов, образующийся на свечном графике. Называется он «Чередование». Также мы объясним, каким образом ее можно применить для получения прибыли при торговле опционами.

        Характеристики стратегии

        • Торговая платформа: не имеет значения. 
        • Инструмент: любой.
        • Таймфрейм: М1-H1.
        • Экспирация: одна свеча.
        • Сессии для торговли: американская или европейская.
        • Подходящие брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Суть стратегии чередования

        стратегия чередованияОбращать внимание нужно на смену характера свечей (медвежья меняется на бычью и наоборот). На протяжении некоторого времени могут наблюдаться свечи разного типа, чередующиеся между собой, но рано или поздно это закончится. Задача трейдера не упустить этот момент и открыть сделку в направлении движения цены.

        Важным фактором в данной стратегии является количество чередования в рамках одной последовательности. Рассматривать стоит только ту ситуацию, при которой наблюдается более 5 свечей разного направления. Для более консервативной торговли рекомендуется ждать 7 свечей. В этом случае количество ложных сигналов будет минимальным.

        В интернете можно найти советник для проверки стратегии. Он работает в тестере торгового терминала МТ4. Результаты торговли сведены в таблицу, которая расположена слева в верхней части экрана. С их помощью можно определить наилучшую пару и таймфрейм для торговли по стратегии. Советник же не открывает позиции, а лишь показывает результативность торговли на графике. Всего таблица имеет 3 строки:

        1. PUT.
        2. CALL.
        3. Все опционы.

        Столбец Rate предназначен для выведения процента прибыльных сделок за весь период тестирования.

        Правила покупки опционов

        Главная задача трейдера – выявить чередование, то есть определить последовательность из свечей разного цвета, идущих друг за другом. Отсчет начинается с первой свечи, формирующей последовательность. Как только закрывается пятая по счету свеча – приобретаем опцион в аналогичном направлении.

        PUT:

        • Чередуется 5 или 7 свечей. Чередование начинается с медвежьей свечи.
        • Как только она закрывается, покупаем опцион PUT.

        Также обратим внимание на то, что форма паттерна должна быть симметричной вне зависимости от числа свечей. Чередование начинается и заканчивается свечами одинакового цвета.

        CALL:

        • Образуется последовательность из 5 или 7 разноцветных свечей. Модель берет свое начало с бычьей свечи.
        • Закрытие крайней свечи является моментом открытия опциона CALL.

        Экспирация опциона составляет одну свечу используемого таймфрейма. При торговле на часовом графика срок экспирации будет равен одному часу. Чем выше ТФ, тем меньше шума. Довольно сложно рассмотреть цвет свечи, если ее тело очень маленькое. По этой причине рекомендуется торговать по рассматриваемой стратегии только в период высокой активности торгов.

        Манименеджмент

        Если контракт оказался проигрышным, то мы будем использовать стратегию Мартингейл. Однако последовательность дополнительных сделок будет небольшой. Очень важно правильно рассчитать размер последующей ставки. Для облегчения этого процесса можно воспользоваться калькулятором Мартингейла.

        При расчете объема ставки учитывается 3 параметра:

        • Изначальный размер инвестиции.
        • Доходность выбранного инструмента.
        • Максимально возможная убыточная серия. Мы ограничим ее тремя ставками.

        Если доходность контракта составляет 80%, то размер ставок будет выглядеть следующим образом: 100, 225, 506 единиц.

        При таком размере дополнительных ставок мы будем перекрывать убытки от предыдущих. После двух проигрышных колен возвращаемся к первоначальной ставке. Мартингейл довольно интересный инструмент, но злоупотребление им может привести к сливу всего депозита.

        Примеры покупки опционов по стратегии «Чередование»

        Возьмем в качестве примера часовой график валютной пары EURUSD. Видим 5 чередующихся свечей. Направление последней свечи говорит нам о том, что открывать нужно опцион PUT. Размер ставки – $100. Чередование продолжилось. В результате мы получили убыток по купленному опциону. Тут же открываем еще одну сделку в аналогичном направлении, но уже размером $225. Сделка оказалась прибыльной. В результате мы отбили потери от первой ставки и заработали $100.

        Заключение

        В конце хотелось бы поделиться некоторыми рекомендациями, которые могут вам пригодиться при торговле по данной стратегии. Открывать сделку рекомендуется только в том случае, когда величина тела свечи достаточна для того, чтобы определить ее цвет. Если на графике наблюдается доджа или очень маленькая свеча, то такой паттерн не подлежит анализу и его нужно пропустить. В период азиатской сессии рекомендуется воздержаться от торговли. Использовать Мартингейл нужно осторожно, так как это довольно рискованная тактика. Максимум – 2 колена. С помощью последующих прибыльных серий вы сможете отбить свои потери. Придерживайтесь этих правил, и вас ждет успех.

        Скачать советник для тестирования стратегии чередования

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Андрей
        чередование это рабочая вещь, но иногда придется мартином пользоваться. так что учитывайте это
        09 февраля 2020
        General
        а задумка то интересная, на неделю буду пробовать изучать более подробно)
        27 января 2020
        Антон
        очень даже неплохо, попробовал, понравилось
        05 июня 2018
        Саша
        Отличная стратегия, меня заинтересовала, возьму себе на вооружение, жду еще крутых стратегий
        03 мая 2018
        Олег
        Достаточно интересная стратегия, если в ней разобраться
        21 февраля 2018
        Диана
        из всех перепробованных мною стратегий, именно эта пришлась по душе
        20 ноября 2017
        Карина
        Стратегия рабочая,пока изъянов не нашла, нужно наблюдать за графиком и главное не отступать от системы, а то цикл ломается.
        20 октября 2017
        Ренат
        Для работы по чередованию можно использовать индикатор 7 eleven с алертом, можно настроить и количество свечей чередования, 7 или 10 кому как удобно!
        03 октября 2017
