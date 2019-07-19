        Стратегия для бинарных опционов Sonic Wave Pro

        Исследование новых стратегий – всегда захватывающий процесс. Стратегия для бинарных опционов Sonic Wave Pro представляет собой уникальное сочетание индикаторов, обеспечивающее гибкость и эффективность в торговле. Эта система подстраивается под ваши предпочтения, независимо от стиля – будь то скальпинг или дейтрейдинг. Интересно, как можно использовать индикатор MACD для определения точек входа в сделки, не выводя сам осциллятор на график? Это только один из множества вопросов, на которые мы ответим в этом обзоре. В нем мы выясним, стоит ли эта система $25, и расскажем вам о её потенциале без лишней рекламы.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Sonic Wave Pro

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М15
        • Экспирация: 5 свечей
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: Brilliant Range Flow.ex4, MACD_Overlay&alert&mtf.ex4, SonicE1.ex4, SonicE2.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов Sonic Wave Pro

        Индикаторы стратегии Sonic Wave Pro устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Sonic Wave Pro

        Обратите внимание! В шаблоне “Daytrading” цвет свечей будет зависеть от стратегии MACD и его режима работы.

        Стратегия Sonic Wave Pro объединяет несколько индикаторов в единую торговую систему. Она прекрасно подходит для разных стилей, включая скальпинг и дневную торговлю. В комплекте с системой поставляются два шаблона, каждый из которых предварительно настроен под определенный торговый стиль.

        На картинке выше слева показано использование Sonic Wave Pro в скальпинге, а справа – в дейтрейдинге. Видно, что в случае применения шаблона "Daytrading" цветовая разметка баров меняется каким-то странным образом. Подробнее об этом читайте далее.

        Скальпинг

        Как известно, скальпинг – один из стилей трейдинга, при котором заключается большое количество сделок с целью получить прибыль от небольшого колебания цен. Именно такой режим работы и предлагает одноименный шаблон стратегии бинарных опционов Sonic Wave Pro. Учитывая особенности такого подхода, рекомендуем использовать его на графиках М1 или М5. Другие таймфреймы подойдут для менее агрессивной торговли.

        Красные стрелки указывают на сигналы покупки опционов Put, а зеленые – опционов Call. Этот режим основан на двух стратегиях: Brilliant Range Flow и SonicE1. Теперь давайте посмотрим на их настройки.

        У Brilliant Range Flow их немного, и все, что может делать пользователь – менять позицию этой информационной панели на графике. Сам Range Flow предназначен для оценки рыночной тенденции, исходя из анализа свечей разных таймфреймов. Эта информация носит рекомендательный характер, не участвует в сигнальной логике основной стратегии и может использоваться в качестве дополнительного фильтра по желанию трейдера.

        Еще один индикатор, включенный в шаблон для скальпинга – SonicE1. По сигналам этого инструмента необходимо открывать позиции: при появлении красных стрелок – Put, при появлении зеленых – Call.

        Трейдерам рынка Форекс будет интересен блок визуализации уровней тейк-профит и стоп-лосс. Важно отметить, что именно в этом инструменте можно отрегулировать торговые уведомления и выбрать звуковые оповещения. Кроме того, можно настраивать разные звуковые сигналы для покупки опционов Call и Put.

        Дейтрейдинг

        На заметку: Перед выбором режима работы MACD не забудьте указать его параметры в соответствии с вашими предпочтениями.

        Этот стиль предполагает менее агрессивную торговлю бинарными опционами, поэтому для него рекомендуется выбрать таймфрейм М15. Затем применим шаблон “SonicWavePro-Daytrading”. В результате получим необычный график.

        В зависимости от выбранного метода работы стратегии MACD принцип окраски баров меняется. Всего доступно три режима: MACD_Signal, MACD_Zero_Line и MACD_Compare.

        Режим Signal

        В этом режиме график будет выглядеть необычно: свечи будут окрашены в зеленый или бледно-фиолетовый цвет в зависимости от положения стратегии MACD (3,9,5) относительно сигнальной линии. Если значение MACD больше сигнальной линии, то бары будут зеленого цвета, если меньше – бледно-фиолетового. Этот режим будет полезен для активных трейдеров, так как он помогает выделять небольшие участки однонаправленного ценового роста или снижения в общем тренде.

        Режим Zero Line

        При этих настройках цвет баров меняется при пересечении MACD нулевой отметки. Если гистограмма находится выше нуля, бары становятся зелеными, а если ниже – бледно-фиолетовыми.

        Этот режим поможет визуально выделить зоны флэта и коррекции в рамках действия одного тренда.

        Режим Compare

        Если выбрать "MACD_Compare" из списка методов, цвет баров на графике будет отражать динамику гистограммы MACD. Если гистограмма растет, бары будут зелеными, если снижается – бледно-фиолетовыми.

        Правила торговли по Sonic Wave Pro

        Эта стратегия предлагает трейдерам несколько режимов работы, чтобы каждый мог выбрать подходящий под свои предпочтения. Правила открытия опционов во многом будут зависеть от вашего стиля торговли. Если вы совершаете много сделок за короткий период времени, вам подойдет режим "Скальпинг". Для этого рекомендуем использовать соответствующий шаблон. Кроме того, на нашем сайте доступна подборка статей по этой теме. Они помогут вам познакомиться со стратегиями, специально разработанными для скальпинга, узнать о нюансах этого стиля торговли на бинарных опционах и многое другое:

        Мы предпочитаем более консервативный подход и торговлю по тренду на таймфрейме М15. Поэтому выберем шаблон "SonicWavePro-Daytrading" с режимом "MACD_Zero_line". Положение гистограммы MACD (3,9,5) относительно нулевой отметки будет использоваться в качестве трендового фильтра. Как упоминалось ранее, если гистограмма находится выше нуля, ценовые бары будут зелеными, а если ниже – бледно-фиолетовыми. Зная это, нам не нужно будет выводить на график сам осциллятор MACD; мы сможем определить положение гистограммы по цвету баров.

        Открытие опциона Call

        1. Появилась зеленая стрелка
        2. Свеча зеленого цвета
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Появилась красная стрелка
        2. Свеча бледно-фиолетового цвета
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 5 свечей. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов Sonic Wave Pro

        По результатам тестирования сигналов на исторических данных по шаблону "Daytrading" выяснилось, что лучшие результаты достигаются при удержании позиций (времени экспирации) не менее 5 свечей. Учитывайте это при планировании собственной торговли по этой стратегии. Также обратите внимание на время, когда заключаете сделки. Мы рекомендуем вести торговлю в наиболее активные часы работы рынков и, по возможности, избегать флэта.

        Для скальпинга (торговли на таймфреймах младше М15) рекомендуем использовать дополнительный фильтр Range Flow для повышения качества сигналов. В этом случае неплохой стратегией будет убедиться, что на дэшборде преобладает зеленый сигнал для покупки Call или красный для Put.

        Плюсы стратегии Sonic Wave Pro

        Эта система имеет несколько преимуществ, включая возможность переключения режимов торговли, которые можно дополнительно настраивать с помощью стратегии MACD_Overlay. Это делает стратегию Sonic Wave Pro универсальным инструментом. Благодаря уникальному методу отображения сигналов MACD, трейдер может наглядно видеть их без необходимости выводить на график сам осциллятор. В то же время, индикатор Brilliant Range Flow поможет наглядно оценить комбинацию свечей разных таймфреймов, что позволит оценить вероятность ценового движения в ту или иную сторону.

        Минусы стратегии Sonic Wave Pro

        Качество системы в значительной степени определяется точностью её сигналов, которая может меняться, особенно при постоянно меняющемся рынке и публикации неожиданных новостей и макроэкономических данных. Иногда сигналы этой стратегии могут быть недостаточно точными, что потребует от ее пользователя применения дополнительных фильтров.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Sonic Wave Pro представляет собой комплексный подход к торговле, объединяющий несколько индикаторов и режимов работы. Благодаря возможности генерировать торговые сигналы для разных стилей трейдинга и индивидуальным настройкам стратегии MACD_Overlay, эта система становится универсальным инструментом в руках трейдеров. Однако, на наш взгляд, эта стратегия не стоит своих $25 и, как и любая другая торговая система, требует внимательного тестирования на демо-счете перед использованием реальных денег.

        Кроме того, необходимо учитывать, что точность ее сигналов может меняться в зависимости от конкретных рыночных условий, поэтому рекомендуется использовать дополнительные фильтры и методы управления капиталом для повышения эффективности торговли. В целом, успех с этой стратегией бинарных опционов зависит от профессионализма и системного подхода каждого трейдера. Желаем всем удачной торговли!

        Руслан
        Руслан
        Система действительно по-своему интересная, нравится что комбинации свечей подсвечиваются в разные цвета и благодаря этому на ту же инфопанель или гистограмму можно не смотреть. Честно говоря я в принципе не понимаю, зачем они здесь нужны, только загромождают график)
        02 мая 2025
        Аnthony
        Аnthony
        Isn't just any strategy vulnerable to sudden market movements? I think it is completely acceptable.
        02 мая 2025
        Daniel
        Daniel
        A very versatile strategy, I have high expectations for it, thank you. I think I'm going to buy it anyways, 25$ is no biggie.
        02 мая 2025
