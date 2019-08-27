        Binary Money Arrow

        Стратегия для бинарных опционов Binary Money Arrow

        Binary Money Arrow предназначена для торговли на рынке Forex и ее успешно используют скальперы, поэтому она так же подходит и для торговли бинарными опционами. Стратегия построена на комбинации индикаторов, следующих за трендом, осцилляторов, зон поддержки и сопротивления. Эта торговая система изобилует большим набором стандартных индикаторов (OsMa, MACD, Bollinger Bands Stop), скрытых под разными именами (и с немного оптимизированными настройками). На первый взгляд стратегия выглядит как рождественская елка и выглядит очень сложной, особенно для торговли бинарными опционами, где зачастую используют очень простые стратегии. Но если вы внимательно изучите сигналы которые выдает  Binary Money Arrow и поймете общий принцип стратегии, то окажется, что все не так сложно и заработать с ней можно очень даже не плохо!

        Терминал с Binary Money Arrow

        Характеристики Binary Money Arrow:

        Правила торговли

        Все индикаторы участвуют в формировании сигнала при входе в позицию (сигналы всех системных индикаторов должны совпадать).

        Правила входа в сделку с опционом CALL:

        1. Цена выше зоны поддержки.
        2. Стоп полосы Боллинджера (FX MoneyArrow01) в направлении вверх.
        3. Heiken Ashi Smoothed (Binary MoneyArrow02) ниже цены.
        4. Power синяя полоса с желтой точкой.
        5. BMA Trend синяя полоса.
        6. MACD (Binary MoneyArrow05) синяя полоса.
        7. OSMA (Binary MoneyArrow03) синяя полоса.

        Call сигнал с Binary Arrow

        Правила входа в сделку с опционом PUT:

        1. Цена ниже зоны сопротивления
        2. Стоп полосы Боллинджера (FX MoneyArrow01) в направлении вниз.
        3. Heiken Ashi Smoothed (Binary MoneyArrow02) выше цены.
        4. Power красная полоса с желтой точкой.
        5. BMA Trend красная точка.
        6. MACD (Binary MoneyArrow05) красная полоса.
        7. OSMA (Binary MoneyArrow03) красная полоса.

        Put сигнал с Binary Arrow

        Еще несколько наглядных примеров:

        Сигналы с Binary Money Arrow

        Call и Put с Binary Money Arrow

        Сигналы Call и Put с Binary Money Arrow

        Скачать шаблон и индикаторы стратегии Binary Money Arrow

        Скачать

        Смотрите так же:

        Онлайн сигналы для бинарных опционов

        Лучшие индикаторы для бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Лучшие брокеры бинарных опционов

        Как заработать на бинарных опционах

        Герман
        Елка так елка, но если некоторые индикаторы убрать, будет норм. все равно они повторяют друг друга
        да, соглашусь, и некоторые индикаторы тем более не очень хороши по сигналам. но в общем стратегию можно использовать и довести до ума с тестами
        28 февраля 2020
        Герман Титов
        Елка так елка, но если некоторые индикаторы убрать, будет норм. все равно они повторяют друг друга
        12 января 2020
        Кузька
        пару индикаторов с этой тс взял себе, потому что понравилось как работают. остальные же в топку, сильно мешают и сбивают
        18 сентября 2019
        ленин
        ахахаха, до нг еще долго, но подойдет точно) согласен с пред. комментом, надо убрать лишнее, вполне хватит пары индикаторов и будет норм работать
        09 сентября 2019
        дед м.
        как раз перед новым годом мне будет нужна елка. думаю это подойдет))))))
        04 сентября 2019
        Алексей Чернов
        Как по мне, слишком много импульсных индикаторов. Хватило бы и одного импульсного с осциллятором ob/os – стохастического. А так система ничего так, буду пробовать.
        27 августа 2019
        Максим
        Спасибо за хорошее описание, но остался один вопрос: перерисовывает ли стрелки или нет эта система? Для меня данный фактор очень важен.
        27 августа 2019
