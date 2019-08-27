Стратегия для бинарных опционов Binary Money Arrow

Binary Money Arrow предназначена для торговли на рынке Forex и ее успешно используют скальперы, поэтому она так же подходит и для торговли бинарными опционами. Стратегия построена на комбинации индикаторов, следующих за трендом, осцилляторов, зон поддержки и сопротивления. Эта торговая система изобилует большим набором стандартных индикаторов (OsMa, MACD, Bollinger Bands Stop), скрытых под разными именами (и с немного оптимизированными настройками). На первый взгляд стратегия выглядит как рождественская елка и выглядит очень сложной, особенно для торговли бинарными опционами, где зачастую используют очень простые стратегии. Но если вы внимательно изучите сигналы которые выдает Binary Money Arrow и поймете общий принцип стратегии, то окажется, что все не так сложно и заработать с ней можно очень даже не плохо!
Характеристики Binary Money Arrow:
- Платформа: MetaTrader4.
- Актив: основные валютные пары и индексы.
- Время торгов: лондонская и нью-йоркская сессии.
- Таймфрейм: М1 и М5.
- Срок экспирации: 10 минут для М1, 30 минут для М5.
- Рекомендуемый брокер: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Правила торговли
Все индикаторы участвуют в формировании сигнала при входе в позицию (сигналы всех системных индикаторов должны совпадать).
Правила входа в сделку с опционом CALL:
- Цена выше зоны поддержки.
- Стоп полосы Боллинджера (FX MoneyArrow01) в направлении вверх.
- Heiken Ashi Smoothed (Binary MoneyArrow02) ниже цены.
- Power синяя полоса с желтой точкой.
- BMA Trend синяя полоса.
- MACD (Binary MoneyArrow05) синяя полоса.
- OSMA (Binary MoneyArrow03) синяя полоса.
Правила входа в сделку с опционом PUT:
- Цена ниже зоны сопротивления
- Стоп полосы Боллинджера (FX MoneyArrow01) в направлении вниз.
- Heiken Ashi Smoothed (Binary MoneyArrow02) выше цены.
- Power красная полоса с желтой точкой.
- BMA Trend красная точка.
- MACD (Binary MoneyArrow05) красная полоса.
- OSMA (Binary MoneyArrow03) красная полоса.
Еще несколько наглядных примеров:
Смотрите так же:
Онлайн сигналы для бинарных опционов
Лучшие индикаторы для бинарных опционов
Живой график для бинарных опционов
Лучшие брокеры бинарных опционов
