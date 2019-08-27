Стратегия для бинарных опционов Binary Money Arrow

Binary Money Arrow предназначена для торговли на рынке Forex и ее успешно используют скальперы, поэтому она так же подходит и для торговли бинарными опционами. Стратегия построена на комбинации индикаторов, следующих за трендом, осцилляторов, зон поддержки и сопротивления. Эта торговая система изобилует большим набором стандартных индикаторов (OsMa, MACD, Bollinger Bands Stop), скрытых под разными именами (и с немного оптимизированными настройками). На первый взгляд стратегия выглядит как рождественская елка и выглядит очень сложной, особенно для торговли бинарными опционами, где зачастую используют очень простые стратегии. Но если вы внимательно изучите сигналы которые выдает Binary Money Arrow и поймете общий принцип стратегии, то окажется, что все не так сложно и заработать с ней можно очень даже не плохо!

Характеристики Binary Money Arrow:

Правила торговли

Все индикаторы участвуют в формировании сигнала при входе в позицию (сигналы всех системных индикаторов должны совпадать).

Правила входа в сделку с опционом CALL:

Цена выше зоны поддержки. Стоп полосы Боллинджера (FX MoneyArrow01) в направлении вверх. Heiken Ashi Smoothed (Binary MoneyArrow02) ниже цены. Power синяя полоса с желтой точкой. BMA Trend синяя полоса. MACD (Binary MoneyArrow05) синяя полоса. OSMA (Binary MoneyArrow03) синяя полоса.

Правила входа в сделку с опционом PUT:

Цена ниже зоны сопротивления Стоп полосы Боллинджера (FX MoneyArrow01) в направлении вниз. Heiken Ashi Smoothed (Binary MoneyArrow02) выше цены. Power красная полоса с желтой точкой. BMA Trend красная точка. MACD (Binary MoneyArrow05) красная полоса. OSMA (Binary MoneyArrow03) красная полоса.

Еще несколько наглядных примеров:

