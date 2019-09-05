        Стратегии торговли опционами
        /
        MACD Blaster Pro

        Стратегия для бинарных опционов MACD Blaster Pro

        MACD Blaster Pro – это полноценная торговая стратегия, в основу которой легли 2 довольно точных индикатора для бинарных опционов, являющиеся, в свою очередь, улучшенной версией MACD. Данный инструмент отличается повышенной эффективностью применительно к бинарным опционам и в более чем 65% дает верные сигналы ко входу на рынок. Обусловлено это тем, что поступающая информация проходит двойную фильтрацию. Благодаря такой особенности стратегия MACD Blaster Pro способна приносить стабильную прибыль, в случае если ваш брокер бинарных опционов дает коэффициенты выше 75% по каждой сделке (брокер с выплатой до 96% по сделке)

        График MACD Blaster Pro

        Характеристики стратегии для бинарных опционов MACD Blaster Pro

        Данная система отличается следующими особенностями:

        • предпочтительная торговая платформа — MetaTrader4;
        • торгуемые активы — любая валюта;
        • предпочтительное время для торговли — 24 часа;
        • временной интервал — от М1 и выше.

        Торговать бинарными опционами с использованием данной системы рекомендуется через брокеров Pocket Option, AlpariQuotexBinarium.

        Особенности данной торговой стратегии

        Как уже было отмечено, данная система базируется на двух индикаторах. Первый MACD Blaster PRO Trend Analysis Smart Window показывает, в какую сторону сейчас движется тренд. Этот инструмент позволяет определиться с направлением торговли (на повышение или понижение).

        Применять данный индикатор рекомендуется, руководствуясь следующими правилами:

        • MT1 (MACD Strenght) и MT2 (MACD Smart) совпадают и окрашиваются в зеленый — покупать (опцион CALL);
        • MT1 и MT2 совпадают и окрашиваются в красный — продавать (опцион PUT);
        • MT1 и MT2 не совпадают и окрашиваются в серий — не торговать в виду отсутствия тренда.

        Второй индикатор MACD Scalper Buy and Sell Arrows представлен в виде гистограммы, на которой указана точка для входа на рынок.

        Сигналы MACD Blaster Pro

        Правила торговли в рамках стратегии MACD Blaster Pro

        Покупать опцион Call рекомендуется при следующих условиях:

        • на гистограмме появилась желтая полоса;
        • на графике возникла желтая стрелка, направленная вверх;
        • MT1 и MT2 окрашены в зеленый.

        Сигнал на покупку MACD Blaster Pro

        Сделки с опционами Put следует совершать, если:

        • на гистограмме сформировалась красная полоса;
        • на графике появилась красная стрелка, направленная вниз;
        • MT1 и MT2 окрасились в красный.

        Сигнал на продажу MACD Blaster Pro

        Эксперация в рамках данной стратегии рекомендуется устанавливать в зависимости от выбранного таймфрейма:

        • тайфрейм М1 — 5 минут;
        • М5 — 15 минут;
        • Н1 — 60 минут.

        Данная стратегия никогда не перерисовывается и дополняется всплывающими сообщениями, сигнализирующими об оптимальном моменте для входа. При этом, несмотря на эффективность этой стратегии, перед началом работы рекомендуется протестировать ее на демо-счете, после чего торговать на реальном счете только у надежного брокера бинарных опционов.

        Смотрите так же:

         

        Живой график для бинарных опционов

        Самые точные индикаторы для MetaTrader4

        Онлайн сигналы для бинарных опционов

        Лучшие индикаторы для скальпинга

        Бесплатный робот для бинарных опционов

        ivan
        Спасибо вам большое за ваше внимание и помощь в поиске новых стратегий и индикаторов. Хотелось бы в новом году побольше платных но бесплатно стратегий и индикаторов . С наступающим вас Новым Годом !!!
        28 декабря 2020
        Герман Титов
        Герман Титов
        сигналы четкие и понятные, стратегия 5+
        25 февраля 2020
        Kesha
        Kesha
        Удобно, что есть пометки такие что только покупка или только продажа
        18 января 2020
        Алина Малина
        Алина Малина
        Получилось заработать $20, но и счет у меня не большой. и все равно приятно)
        10 сентября 2019
        Иван Иваныч
        Согласен, новичкам сложновато будет разобраться. а тем, у кого опыт есть, будет проще простого)) советую проверять на демо для начала
        08 сентября 2019
        Александр
        С одной стороны точный и прибыльный, но с другой – есть заморочки с настройками. Пока разберешься… Новичкам не советую.
        05 сентября 2019
        Вано
        Протестил стратегию на демо-счете. Недельный результат порадовал, так как отмечается высокий процент прибыльных сделок.
        05 сентября 2019
