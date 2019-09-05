Стратегия для бинарных опционов MACD Blaster Pro

MACD Blaster Pro – это полноценная торговая стратегия, в основу которой легли 2 довольно точных индикатора для бинарных опционов, являющиеся, в свою очередь, улучшенной версией MACD. Данный инструмент отличается повышенной эффективностью применительно к бинарным опционам и в более чем 65% дает верные сигналы ко входу на рынок. Обусловлено это тем, что поступающая информация проходит двойную фильтрацию. Благодаря такой особенности стратегия MACD Blaster Pro способна приносить стабильную прибыль, в случае если ваш брокер бинарных опционов дает коэффициенты выше 75% по каждой сделке (брокер с выплатой до 96% по сделке)

Характеристики стратегии для бинарных опционов MACD Blaster Pro

Данная система отличается следующими особенностями:

предпочтительная торговая платформа — MetaTrader4;

торгуемые активы — любая валюта;

предпочтительное время для торговли — 24 часа;

временной интервал — от М1 и выше.

Торговать бинарными опционами с использованием данной системы рекомендуется через брокеров Pocket Option, Alpari, Quotex, Binarium.

Особенности данной торговой стратегии

Как уже было отмечено, данная система базируется на двух индикаторах. Первый MACD Blaster PRO Trend Analysis Smart Window показывает, в какую сторону сейчас движется тренд. Этот инструмент позволяет определиться с направлением торговли (на повышение или понижение).

Применять данный индикатор рекомендуется, руководствуясь следующими правилами:

MT1 (MACD Strenght) и MT2 (MACD Smart) совпадают и окрашиваются в зеленый — покупать (опцион CALL);

MT1 и MT2 совпадают и окрашиваются в красный — продавать (опцион PUT);

MT1 и MT2 не совпадают и окрашиваются в серий — не торговать в виду отсутствия тренда.

Второй индикатор MACD Scalper Buy and Sell Arrows представлен в виде гистограммы, на которой указана точка для входа на рынок.

Правила торговли в рамках стратегии MACD Blaster Pro

Покупать опцион Call рекомендуется при следующих условиях:

на гистограмме появилась желтая полоса;

на графике возникла желтая стрелка, направленная вверх;

MT1 и MT2 окрашены в зеленый.

Сделки с опционами Put следует совершать, если:

на гистограмме сформировалась красная полоса;

на графике появилась красная стрелка, направленная вниз;

MT1 и MT2 окрасились в красный.

Эксперация в рамках данной стратегии рекомендуется устанавливать в зависимости от выбранного таймфрейма:

тайфрейм М1 — 5 минут;

М5 — 15 минут;

Н1 — 60 минут.

Данная стратегия никогда не перерисовывается и дополняется всплывающими сообщениями, сигнализирующими об оптимальном моменте для входа. При этом, несмотря на эффективность этой стратегии, перед началом работы рекомендуется протестировать ее на демо-счете, после чего торговать на реальном счете только у надежного брокера бинарных опционов.

