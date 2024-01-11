    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Scalper Vault

        Стратегия для бинарных опционов Scalper Vault

        Торговая стратегия для бинарных опционов Scalper Vault демонстрирует классический подход к трейдингу – открытие позиций по направлению доминирующего тренда после отката. Эту систему одинаково успешно могут применять как трейдеры рынка Форекс, так и бинарных опционов.

        Если среди наших читателей есть те, кто еще не определился с выбором подходящего для себя рынка, советуем почитать эту статью, где мы подробно разбираем их преимущества и недостатки.

        Содержание:

        Стратегия Scalper Vault очень проста в использовании, генерирует большое количество точных сигналов на покупку бинарных опционов Call и Put. Ее смогут подстроить под себя как любители турбо-опционов, так и трейдеры, открывающие позиции на таймфреймах от M15-M30 и выше.

        график scalper vault

        Характеристики стратегии Scalper Vault

        • Платформа: MetaTrader 4
        • Инструменты: высоко волатильные валюты, нефть, металлы, индексы
        • Таймфрейм: M5 и выше
        • Экспирация: 2 свечи
        • Время торговли: европейская и американская торговые сессии
        • Рекомендуемые брокеры: PocketOption, Quotex, AlpariBinarium

        Стратегия Scalper Vault состоит из нескольких индикаторов: средней скользящей, стрелочного индикатора и Pivot-уровней. Эта торговая стратегия разработана для использования в торговом терминале MetaTrader 4 – наиболее популярном среди трейдеров рынка Форекс и бинарных опционов.

        скользящая средняя в scalper vault

        Выбор инструментов по-прежнему зависит от личных предпочтений трейдера. От себя лишь добавим, что для торговли бинарными опционами советуем использовать волатильные валютные пары. Смысл этого совета в том, что биржевой инструмент должен продолжать двигаться в направлении полученного сигнала, как минимум, «по инерции» на новостях или иных рыночных драйверах. Только в этом случае мы можем рассчитывать на высокий Win Rate и стабильную прибыль.

        Разработчики стратегии Scalper Vault советуют использовать период М5 в качестве отправной точки подбора оптимального периода для торговли конкретным финансовым инструментом. Мы предпочитаем торговать на М15 по валютной паре EUR/AUD, как обладающей стабильно высокой волатильностью.

        Для стратегии бинарных опционов Scalper Vault советуем использовать 2-3 торговых диапазона (свечи) в качестве периода экспирации покупаемых опционов Call и Put. Открывать счет рекомендуем только у надежных и проверенных брокеров.

        Описание стратегии для бинарных опционов Scalper Vault

        Как мы уже упоминали выше в основе стратегии для бинарных опционов Scalper Vault лежит определение доминирующей тенденции на рынке. Перед открытием позиции любому трейдеру необходимо определиться с направлением торговли. Создатели Scalper Vault предлагают это делать с помощью классического подхода – усреднения цен за определенный период.

        Для этого в стратегию для бинарных опционов включен индикатор средней скользящей, меняющей свой окрас в зависимости направления тренда: медвежий тренд – средняя скользящая окрашивается в оранжевый цвет, бычий тренд – в синий.

        Свойства стратегии Scalper Vault имеют небольшой список переменных для настройки:

        Chart Detect – точность котировок брокера

        Bars On Chart – глубина истории отрисовки стрелочного индикатора и средней

        Lines Style – тип линий для установки тейк-профита

        Lines Width – ширина линий тейк-профита

        Далее идут блоки настроек цвета стрелочного индикатора, вкл./выкл. средней, блоки алертов.

        настройки scalper vault

        Итак, с направлением торговли определились: оранжевая средняя – покупаем только бинарные опционы Put, синяя средняя – покупаем только бинарные опционы Call.

        Чтобы не ошибиться с направлением торговли стратегия Scalper Vault имеет дополнительную подсказку для начинающих трейдеров бинарных опционов в виде стрелочного индикатора. Его значения синхронизированы с показаниями средней скользящей и указывают на конкретный момент времени, когда необходимо покупать бинарные опционы. Перепутать сигналы невозможно: зеленая стрелка – покупаем бинарный опцион Call, белая стрелка - покупаем бинарный опцион Put.

        Как торговать по стратегии бинарных опционов Scalper Vault

        Сам по себе стрелочный индикатор дает точные сигналы на открытие позиций, но с целью повышения эффективности торговой стратегии мы советуем фильтровать сигналы с помощью встроенного в торговую платформу MetaTrader 4 индикатора, разработанного Джеральдом Аппелем для оценки силы и направления тренда – MACD-гистограмму.

        Добавим условие: покупаем бинарный опцион Call, если средняя синего цвета, стрелочный индикатор зеленого цвета, MACD>0 и MACD> Signal (MACD) (гистограмма индикатора MACD больше ноля и больше своей сигнальной линии).

        сигналы macd в scalper vault

        Аналогично будем действовать при покупке бинарных опционов Put: средняя оранжевого цвета, стрелочный индикатор белого цвета, MACD и MACD

        сигналы в scalper vault

        Как видно на графиках, индикатор MACD неплохо справляется со своей миссией по фильтрации ложных сигналов в направлении тренда ввиду того, что он может не только оценивать направлении доминирующей на рынке тенденции, но и оценивать ее силу.

        Конкретные значения параметров индикатора MACD следует подбирать под конкретный финансовый инструмент и его таймфрейм.

        Условия покупки бинарного опциона Call:

        • Трендовый индикатор (средняя скользящая) синего цвета.
        • Появилась стрелка зеленого цвета.
        • Индикатор MACD выше нулевых значений и сигнальной линии.

        сигнал на покупку call опциона

        Условия покупки бинарного опциона Put:

        • Трендовый индикатор (средняя скользящая) оранжевого цвета.
        • Появилась стрелка белого цвета.
        • Индикатор MACD ниже нулевых значений и сигнальной линии.

        сигнал на покупку put опциона

        Советы по использованию стратегии Scalper Vault

        Покупать бинарные опционы Call и Put по стратегии Scalper Vault лучше всего по волатильным валютным парам сразу после открытия основных международных финансовых центров в Токио, Лондоне и Нью-Йорке. Это самый благоприятный период торговли для спекулянтов, т.к. именно в этом время на рынок приходят крупные финансовые игроки, способные своими торговыми объемами оказать существенное влияние на котировки финансовых инструментов.

        Это очень важный момент, на который стоит обратить внимание новичкам. Не стоит пытаться совершать сделки в неактивные часы работы рынка, просто потому что лично вам удобно торговать в это время. Отсутствие крупных игроков приведет к заключению сделок в узких ценовых диапазонах. Котировки в таком случае будут изменятся очень хаотично, а их динамика практически не поддаваться прогнозированию. Для вашего же депозита будет гораздо полезнее побыть в это время вне рынка.

        Также старайтесь не открывать сделки в направлении тренда «под занавес» торговых сессий. Особенно это актуально для таких биржевых инструментов как нефть, металлы и индексы. В это время участники торгов, скорее всего, будут фиксировать прибыль и тренд, доминировавший на протяжении целого дня, перейдет в фазу коррекции и отката.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Scalper Vault однозначно заслуживает вашего внимания. Комбинация удачно подобранных индикаторов определения тренда в сочетании с высокоэффективным фильтром, каковым выступает знаменитый индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), делает эту стратегию очень привлекательной.

        Дополнительно повысить свой и без того приличный WinRate Вам поможет выбор волатильных базовых активов, с которыми можно заключать сделки с бинарными опционами у проверенных брокеров. Не зацикливайтесь только на сигналах покупки бинарных опционов Call и Put. Не забывайте четко следовать правилам мани-менеджмента, и рост депозита не заставит себя ждать.

        Скачать БЕСПЛАТНО стратегию для бинарных опционов

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Serg
        For anyone on the fence about Scalper Vault, it’s definitely worth trying. The trend-following logic is clear and the indicators are reliable. I’ve personally had good success with oil and metals. Just make sure to avoid opening trades near the end of major sessions!
        04 ноября 2024
        Ответить
        Mister X
        The Scalper Vault strategy is a solid choice for both beginners and experienced traders! Combining classic trend indicators with MACD for filtering false signals definitely boosts the WinRate. I'm particularly a fan of how easy it is to use, even on M5 timeframes.
        04 ноября 2024
        Ответить
        Владимир
        СПАСИБО, команде ВинОпшнКрипто за отличную рекомендацию - валютную пару EUR/AUD действительно - она обладает высокой волатильностью, М15, это просто находка, не нужно было тратить время на тестирование! РЕСПЕКТ!
        23 февраля 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Что то я не понял по поводу МАКДИ? Его что нужно отдельно устанавливать?
        ЗАНУДА я, Он идет в базе. Его не надо устанавливать.
        tirant, Все равно в лонге ты стоять здесь не будешь. Это просто название такое.
        23 февраля 2024
        Ответить
        Артур
        Я не умею скальпить на тренде. На флете да. А на тренде....
        23 февраля 2024
        Ответить
        tirant
        23 февраля 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        Что то я не понял по поводу МАКДИ? Его что нужно отдельно устанавливать?
        22 февраля 2024
        Ответить
        Руслан
        Для фанатов турбо-опционов да еще и в сочетании с высоковолатильными и динамичными активами самое то! Я конечно еще не успел в полной мере проверить ее в торговле, но те результаты которые я пока получил меня уже устраивают)
        Option Bull, не знаю как на счет турбо-опционов и скальпинга, я не фанат такого, но тф m15 или m30 попробовал бы, при чем даже на высоковолатильных парах. У меня к сожалению или к счастью не такая быстрая реакция, чтобы успевать торговать в таком режиме + на минутных графиках ;))
        22 февраля 2024
        Ответить
        Option Bull
        Попробовал.... чтото пивот уровни появляются очень редко.... а на М1 так вообще не понимаю зачем эти уровни толку от них никакого .... а сам индюк не плохие сигналы даёт...
        Тимофей, я честно говоря тоже чет не понял их предназначения, хоть лично у меня они и появлялись. Надеюсь их можно просто отключить в настройках из-за ненадобности.
        22 февраля 2024
        Ответить
        22 февраля 2024
        Ответить
        Тимофей
        Попробовал.... чтото пивот уровни появляются очень редко.... а на М1 так вообще не понимаю зачем эти уровни толку от них никакого .... а сам индюк не плохие сигналы даёт...
        22 февраля 2024
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!