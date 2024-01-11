Торговая стратегия для бинарных опционов Scalper Vault демонстрирует классический подход к трейдингу – открытие позиций по направлению доминирующего тренда после отката. Эту систему одинаково успешно могут применять как трейдеры рынка Форекс, так и бинарных опционов.

Содержание:

Стратегия Scalper Vault очень проста в использовании, генерирует большое количество точных сигналов на покупку бинарных опционов Call и Put. Ее смогут подстроить под себя как любители турбо-опционов, так и трейдеры, открывающие позиции на таймфреймах от M15-M30 и выше.

Характеристики стратегии Scalper Vault

Платформа : MetaTrader 4

MetaTrader 4 Инструменты: высоко волатильные валюты, нефть, металлы, индексы

высоко волатильные валюты, нефть, металлы, индексы Таймфрейм: M5 и выше

M5 и выше Экспирация: 2 свечи

2 свечи Время торговли: европейская и американская торговые сессии

европейская и американская торговые сессии Рекомендуемые брокеры: PocketOption, Quotex, Alpari, Binarium

Стратегия Scalper Vault состоит из нескольких индикаторов: средней скользящей, стрелочного индикатора и Pivot-уровней. Эта торговая стратегия разработана для использования в торговом терминале MetaTrader 4 – наиболее популярном среди трейдеров рынка Форекс и бинарных опционов.

Выбор инструментов по-прежнему зависит от личных предпочтений трейдера. От себя лишь добавим, что для торговли бинарными опционами советуем использовать волатильные валютные пары. Смысл этого совета в том, что биржевой инструмент должен продолжать двигаться в направлении полученного сигнала, как минимум, «по инерции» на новостях или иных рыночных драйверах. Только в этом случае мы можем рассчитывать на высокий Win Rate и стабильную прибыль.

Разработчики стратегии Scalper Vault советуют использовать период М5 в качестве отправной точки подбора оптимального периода для торговли конкретным финансовым инструментом. Мы предпочитаем торговать на М15 по валютной паре EUR/AUD, как обладающей стабильно высокой волатильностью.

Для стратегии бинарных опционов Scalper Vault советуем использовать 2-3 торговых диапазона (свечи) в качестве периода экспирации покупаемых опционов Call и Put. Открывать счет рекомендуем только у надежных и проверенных брокеров.

Описание стратегии для бинарных опционов Scalper Vault

Как мы уже упоминали выше в основе стратегии для бинарных опционов Scalper Vault лежит определение доминирующей тенденции на рынке. Перед открытием позиции любому трейдеру необходимо определиться с направлением торговли. Создатели Scalper Vault предлагают это делать с помощью классического подхода – усреднения цен за определенный период.

Для этого в стратегию для бинарных опционов включен индикатор средней скользящей, меняющей свой окрас в зависимости направления тренда: медвежий тренд – средняя скользящая окрашивается в оранжевый цвет, бычий тренд – в синий.

Свойства стратегии Scalper Vault имеют небольшой список переменных для настройки:

Chart Detect – точность котировок брокера

Bars On Chart – глубина истории отрисовки стрелочного индикатора и средней

Lines Style – тип линий для установки тейк-профита

Lines Width – ширина линий тейк-профита

Далее идут блоки настроек цвета стрелочного индикатора, вкл./выкл. средней, блоки алертов.

Итак, с направлением торговли определились: оранжевая средняя – покупаем только бинарные опционы Put, синяя средняя – покупаем только бинарные опционы Call.

Чтобы не ошибиться с направлением торговли стратегия Scalper Vault имеет дополнительную подсказку для начинающих трейдеров бинарных опционов в виде стрелочного индикатора. Его значения синхронизированы с показаниями средней скользящей и указывают на конкретный момент времени, когда необходимо покупать бинарные опционы. Перепутать сигналы невозможно: зеленая стрелка – покупаем бинарный опцион Call, белая стрелка - покупаем бинарный опцион Put.

Как торговать по стратегии бинарных опционов Scalper Vault

Сам по себе стрелочный индикатор дает точные сигналы на открытие позиций, но с целью повышения эффективности торговой стратегии мы советуем фильтровать сигналы с помощью встроенного в торговую платформу MetaTrader 4 индикатора, разработанного Джеральдом Аппелем для оценки силы и направления тренда – MACD-гистограмму.

Добавим условие: покупаем бинарный опцион Call, если средняя синего цвета, стрелочный индикатор зеленого цвета, MACD>0 и MACD> Signal (MACD) (гистограмма индикатора MACD больше ноля и больше своей сигнальной линии).

Аналогично будем действовать при покупке бинарных опционов Put: средняя оранжевого цвета, стрелочный индикатор белого цвета, MACD и MACD

Как видно на графиках, индикатор MACD неплохо справляется со своей миссией по фильтрации ложных сигналов в направлении тренда ввиду того, что он может не только оценивать направлении доминирующей на рынке тенденции, но и оценивать ее силу.

Конкретные значения параметров индикатора MACD следует подбирать под конкретный финансовый инструмент и его таймфрейм.

Условия покупки бинарного опциона Call:

Трендовый индикатор (средняя скользящая) синего цвета.

Появилась стрелка зеленого цвета.

Индикатор MACD выше нулевых значений и сигнальной линии.

Условия покупки бинарного опциона Put:

Трендовый индикатор (средняя скользящая) оранжевого цвета.

Появилась стрелка белого цвета.

Индикатор MACD ниже нулевых значений и сигнальной линии.

Советы по использованию стратегии Scalper Vault

Покупать бинарные опционы Call и Put по стратегии Scalper Vault лучше всего по волатильным валютным парам сразу после открытия основных международных финансовых центров в Токио, Лондоне и Нью-Йорке. Это самый благоприятный период торговли для спекулянтов, т.к. именно в этом время на рынок приходят крупные финансовые игроки, способные своими торговыми объемами оказать существенное влияние на котировки финансовых инструментов.

Это очень важный момент, на который стоит обратить внимание новичкам. Не стоит пытаться совершать сделки в неактивные часы работы рынка, просто потому что лично вам удобно торговать в это время. Отсутствие крупных игроков приведет к заключению сделок в узких ценовых диапазонах. Котировки в таком случае будут изменятся очень хаотично, а их динамика практически не поддаваться прогнозированию. Для вашего же депозита будет гораздо полезнее побыть в это время вне рынка.

Также старайтесь не открывать сделки в направлении тренда «под занавес» торговых сессий. Особенно это актуально для таких биржевых инструментов как нефть, металлы и индексы. В это время участники торгов, скорее всего, будут фиксировать прибыль и тренд, доминировавший на протяжении целого дня, перейдет в фазу коррекции и отката.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Scalper Vault однозначно заслуживает вашего внимания. Комбинация удачно подобранных индикаторов определения тренда в сочетании с высокоэффективным фильтром, каковым выступает знаменитый индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), делает эту стратегию очень привлекательной.

Дополнительно повысить свой и без того приличный WinRate Вам поможет выбор волатильных базовых активов, с которыми можно заключать сделки с бинарными опционами у проверенных брокеров. Не зацикливайтесь только на сигналах покупки бинарных опционов Call и Put. Не забывайте четко следовать правилам мани-менеджмента, и рост депозита не заставит себя ждать.

Скачать БЕСПЛАТНО стратегию для бинарных опционов

Скачать

Попробовать на демо

