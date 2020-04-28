Стратегия для бинарных опционов Trend Rider System представляет собой трендовую стратегию, что видно не только из названия, а и по индикаторам. Кроме обычных гистограммных и направляющих индикаторов в ней есть и информационные панели, которые помогают принимать решения при совершении сделок, а также дают понять, в какой фазе на данный момент находится рынок.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Rider System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 10 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Bar Trend, BBands Stop BAR, Clock, Daily Data, EMA Crossover Signal, Ferru FX Multi Info Light Chart, FLATTRAND MACD MTF, RSI DIV.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Trend Rider System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Так как индикаторов в стратегии довольно много, то лучшим вариантом будет установка их из шаблона, так как устанавливая индикаторы вручную, можно запутаться в настройках и получить в итоге стратегию, которая не будет работать.

Скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии можно в конце статьи.

Правила торговли с помощью стратегии Trend Rider System

Самое главное в этой стратегии — это понимание того, что такое тренд и как его определять. Несмотря на индикаторы тренда, лишними эти знания не будут.

Второе, на что хочется обратить внимание — это информационные панели данной стратегии для бинарных опционов, которые находятся в правой части графика. Из них можно почерпнуть такую информацию:

Текущая валютная пара.

Текущая цена.

Свопы.

Дневной диапазон в пунктах.

Сила и направление тренда.

Pivot-уровни.

Диапазон движения за определенное количество предыдущих дней.

Время торговых сессий.

Кроме этой информации на графике также присутствует дневной бар и дневной диапазон как по времени, так и по цене:

Дневной диапазон выделен более темным цветом и это делает удобным различие текущего и предыдущих дней.

Одним из преимуществ данной торговой стратегии для бинарных опционов является то, что она показывает силу направление восходящего и нисходящего тренда в процентах, после чего соотносит данные и выдает одно значение:

И как можно увидеть, тренд может быть восходящим (UP) и сильным (strong), а может быть восходящим и слабым (weak). Тоже самое и с нисходящим (DOWN) трендом. Эта информация является ключевой, так как совершать сделки по данной стратегии стоит только в случае сильного тренда и по направлению движения.

Несмотря на то, что в стратегии есть сигналы в виде стрелочек, этого недостаточно для совершения сделок. Должны сойтись и другие показания индикаторов. Поэтому для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Был сильный восходящий тренд (UP strong). Скользящие Средние были направлены вверх. Появилась желтая стрелочка. Первый нижний индикатор был с желтыми столбиками гистограммы и желтая линия была направлена вверх. Оставшиеся нижние индикаторы должны быть синего цвета.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Был сильный нисходящий тренд (DOWN strong). Скользящие Средние были направлены вниз. Появилась красная стрелочка. Первый нижний индикатор был с красными столбиками гистограммы и желтая линия была направлена вниз. Оставшиеся нижние индикаторы должны быть красного цвета.

Также в стратегии есть алерты, но они не играют особой роли, так как это алерты от одного индикатора. Но если все сошлось и осталось дождаться только этого сигнала, то тогда алерт будет полезен:

Примеры торговли с помощью стратегии Trend Rider System

Чтобы правила торговли стали понятны, рассмотрим примеры сделок как при восходящем тренде, так и при нисходящем. Для примеров возьмем пары AUD/USD и USD/CHF и тайм фрейм М5.

Открытие опциона Call

При выполнении всех условий можно смело отрывать опционы Call:

Открытие опциона Put

Тут ситуация не сама идеальная, но если тренд сильный, то некоторыми факторами можно пренебречь:

Заключение

По итогу становится видно, что суть данной стратегии для бинарных опционов сводится к торговле по тренду. Это основное правило и без него многие сигналы будут приносить убытки.

Также немаловажным в торговле бинарными опционами является соблюдение правил мани-менеджмента и рисков. Не стоит завышать риски и надеяться на то, что каждая сделка будет приносить прибыль. Не существует трейдеров, которые не получали бы убытки.

И еще одна вещь, которая необходима для прибыльной торговли — проверенный брокер.

