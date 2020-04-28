        Стратегии торговли опционами
        /
        Стратегия для бинарных опционов Trend Rider System

        Стратегия для бинарных опционов Trend Rider System представляет собой трендовую стратегию, что видно не только из названия, а и по индикаторам. Кроме обычных гистограммных и направляющих индикаторов в ней есть и информационные панели, которые помогают принимать решения при совершении сделок, а также дают понять, в какой фазе на данный момент находится рынок.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Rider System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 10 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Bar Trend, BBands Stop BAR, Clock, Daily Data, EMA Crossover Signal, Ferru FX Multi Info Light Chart, FLATTRAND MACD MTF, RSI DIV.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Trend Rider System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Так как индикаторов в стратегии довольно много, то лучшим вариантом будет установка их из шаблона, так как устанавливая индикаторы вручную, можно запутаться в настройках и получить в итоге стратегию, которая не будет работать.

        Скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии можно в конце статьи.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Trend Rider System

        Самое главное в этой стратегии — это понимание того, что такое тренд и как его определять. Несмотря на индикаторы тренда, лишними эти знания не будут.

        Второе, на что хочется обратить внимание — это информационные панели данной стратегии для бинарных опционов, которые находятся в правой части графика. Из них можно почерпнуть такую информацию:

        • Текущая валютная пара.
        • Текущая цена.
        • Свопы.
        • Дневной диапазон в пунктах.
        • Сила и направление тренда.
        • Pivot-уровни.
        • Диапазон движения за определенное количество предыдущих дней.
        • Время торговых сессий.

        Информационные панели

        Кроме этой информации на графике также присутствует дневной бар и дневной диапазон как по времени, так и по цене:

        Диапазон по времени и по цене

        Дневной диапазон выделен более темным цветом и это делает удобным различие текущего и предыдущих дней.

        Одним из преимуществ данной торговой стратегии для бинарных опционов является то, что она показывает силу направление восходящего и нисходящего тренда в процентах, после чего соотносит данные и выдает одно значение:

        Сила и направление тренда

        И как можно увидеть, тренд может быть восходящим (UP) и сильным (strong), а может быть восходящим и слабым (weak). Тоже самое и с нисходящим (DOWN) трендом. Эта информация является ключевой, так как совершать сделки по данной стратегии стоит только в случае сильного тренда и по направлению движения.

        Несмотря на то, что в стратегии есть сигналы в виде стрелочек, этого недостаточно для совершения сделок. Должны сойтись и другие показания индикаторов. Поэтому для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был сильный восходящий тренд (UP strong).
        2. Скользящие Средние были направлены вверх.
        3. Появилась желтая стрелочка.
        4. Первый нижний индикатор был с желтыми столбиками гистограммы и желтая линия была направлена вверх.
        5. Оставшиеся нижние индикаторы должны быть синего цвета.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был сильный нисходящий тренд (DOWN strong).
        2. Скользящие Средние были направлены вниз.
        3. Появилась красная стрелочка.
        4. Первый нижний индикатор был с красными столбиками гистограммы и желтая линия была направлена вниз.
        5. Оставшиеся нижние индикаторы должны быть красного цвета.

        Также в стратегии есть алерты, но они не играют особой роли, так как это алерты от одного индикатора. Но если все сошлось и осталось дождаться только этого сигнала, то тогда алерт будет полезен:

        Алерты индикатора стратегии

        Примеры торговли с помощью стратегии Trend Rider System

        Чтобы правила торговли стали понятны, рассмотрим примеры сделок как при восходящем тренде, так и при нисходящем. Для примеров возьмем пары AUD/USD и USD/CHF и тайм фрейм М5.

        Открытие опциона Call

        При выполнении всех условий можно смело отрывать опционы Call:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Тут ситуация не сама идеальная, но если тренд сильный, то некоторыми факторами можно пренебречь:

        Опцион Put

        Заключение

        По итогу становится видно, что суть данной стратегии для бинарных опционов сводится к торговле по тренду. Это основное правило и без него многие сигналы будут приносить убытки.

        Также немаловажным в торговле бинарными опционами является соблюдение правил мани-менеджмента и рисков. Не стоит завышать риски и надеяться на то, что каждая сделка будет приносить прибыль. Не существует трейдеров, которые не получали бы убытки.

        И еще одна вещь, которая необходима для прибыльной торговли — проверенный брокер. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Trend Rider System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Серж
        Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как включить алерт? Он у меня почему то не отрабатывает, когда появляется стрелка
        попробуй в настройках ema crossover signal поставить в параметре soundON - true.
        24 марта 2021
        dakstar
        Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как включить алерт? Он у меня почему то не отрабатывает, когда появляется стрелка
        23 марта 2021
        Серж
        как установить свечи. не люблю я линию.
        в мт4 на панели или правой кнопкой мыши по графику и типы свечей
        12 марта 2021
        сергей
        как установить свечи. не люблю я линию.
        10 марта 2021
        Кислый
        скачал, установил. нету цифровой панели с силой тренда. где она?
        за эту фигню отвечает индюк FerruFx_Multi_info+_light_chart_v1.1. он в архиве есть, толкьо что проверил, и пашет. попробуй его отдельно кинуть на график
        03 июня 2020
        Дмитрий
        скачал, установил. нету цифровой панели с силой тренда. где она?
        03 июня 2020
        CALL
        CALL
        Стратегия работает по тренду на 100%. Отличная штука и наверное одна из лучших. конечно инфо панели не все тут нужны, но они тоже дат полезную информацию
        28 апреля 2020
        Косарек
        Косарек
        Если же много сигналов тут по ней, но почему они не отрабатывают??
        28 апреля 2020
        Комар
        Если же много сигналов тут по ней, но почему они не отрабатывают??
        там же сказано, по тренду надо. не работает чаще всего против тренда или во флэте. по направлению движения сигналы хорошие и четкие, если конечно понимаешь куда смотреть и на что
        28 апреля 2020
