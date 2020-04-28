Стратегия для бинарных опционов Trend Rider System представляет собой трендовую стратегию, что видно не только из названия, а и по индикаторам. Кроме обычных гистограммных и направляющих индикаторов в ней есть и информационные панели, которые помогают принимать решения при совершении сделок, а также дают понять, в какой фазе на данный момент находится рынок.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Rider System
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 10 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Bar Trend, BBands Stop BAR, Clock, Daily Data, EMA Crossover Signal, Ferru FX Multi Info Light Chart, FLATTRAND MACD MTF, RSI DIV.
- Торговые инструменты: все валютные пары.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии Trend Rider System в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Так как индикаторов в стратегии довольно много, то лучшим вариантом будет установка их из шаблона, так как устанавливая индикаторы вручную, можно запутаться в настройках и получить в итоге стратегию, которая не будет работать.
Скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии можно в конце статьи.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с помощью стратегии Trend Rider System
Самое главное в этой стратегии — это понимание того, что такое тренд и как его определять. Несмотря на индикаторы тренда, лишними эти знания не будут.
Второе, на что хочется обратить внимание — это информационные панели данной стратегии для бинарных опционов, которые находятся в правой части графика. Из них можно почерпнуть такую информацию:
- Текущая валютная пара.
- Текущая цена.
- Свопы.
- Дневной диапазон в пунктах.
- Сила и направление тренда.
- Pivot-уровни.
- Диапазон движения за определенное количество предыдущих дней.
- Время торговых сессий.
Кроме этой информации на графике также присутствует дневной бар и дневной диапазон как по времени, так и по цене:
Дневной диапазон выделен более темным цветом и это делает удобным различие текущего и предыдущих дней.
Одним из преимуществ данной торговой стратегии для бинарных опционов является то, что она показывает силу направление восходящего и нисходящего тренда в процентах, после чего соотносит данные и выдает одно значение:
И как можно увидеть, тренд может быть восходящим (UP) и сильным (strong), а может быть восходящим и слабым (weak). Тоже самое и с нисходящим (DOWN) трендом. Эта информация является ключевой, так как совершать сделки по данной стратегии стоит только в случае сильного тренда и по направлению движения.
Несмотря на то, что в стратегии есть сигналы в виде стрелочек, этого недостаточно для совершения сделок. Должны сойтись и другие показания индикаторов. Поэтому для открытия опциона Call нужно, чтобы:
- Был сильный восходящий тренд (UP strong).
- Скользящие Средние были направлены вверх.
- Появилась желтая стрелочка.
- Первый нижний индикатор был с желтыми столбиками гистограммы и желтая линия была направлена вверх.
- Оставшиеся нижние индикаторы должны быть синего цвета.
Для открытия опциона Put нужно, чтобы:
- Был сильный нисходящий тренд (DOWN strong).
- Скользящие Средние были направлены вниз.
- Появилась красная стрелочка.
- Первый нижний индикатор был с красными столбиками гистограммы и желтая линия была направлена вниз.
- Оставшиеся нижние индикаторы должны быть красного цвета.
Также в стратегии есть алерты, но они не играют особой роли, так как это алерты от одного индикатора. Но если все сошлось и осталось дождаться только этого сигнала, то тогда алерт будет полезен:
Примеры торговли с помощью стратегии Trend Rider System
Чтобы правила торговли стали понятны, рассмотрим примеры сделок как при восходящем тренде, так и при нисходящем. Для примеров возьмем пары AUD/USD и USD/CHF и тайм фрейм М5.
Открытие опциона Call
При выполнении всех условий можно смело отрывать опционы Call:
Открытие опциона Put
Тут ситуация не сама идеальная, но если тренд сильный, то некоторыми факторами можно пренебречь:
Заключение
По итогу становится видно, что суть данной стратегии для бинарных опционов сводится к торговле по тренду. Это основное правило и без него многие сигналы будут приносить убытки.
Также немаловажным в торговле бинарными опционами является соблюдение правил мани-менеджмента и рисков. Не стоит завышать риски и надеяться на то, что каждая сделка будет приносить прибыль. Не существует трейдеров, которые не получали бы убытки.
И еще одна вещь, которая необходима для прибыльной торговли — проверенный брокер. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.
