Стратегия для бинарных опционов Rebel Binary Options System

Rebel Binary Options System – стратегия для бинарных опционов, предназначенная для торговли на М1 и М5 с одновременным открытием трех сделок с разным сроком действия (1-2-3 свечи). Автор стратегия утверждает, что вы можете достичь более 75% прибыльных сделок, если будете следовать правилам стратегии. Время торговли рекомендуемое – нью-йоркская сессия (время торговых сессий).
Характеристики стратегия бинарных опционов Rebel
- Платформа: Метатрейдер4.
- Актив: любая валютная пара (автор рекомендует: EURUSD, AUDUSD, EURJPY, USDJPY и GBPUSD).
- Время торгов: Нью-йоркская сессия.
- Таймфрейм: М1 и М5.
- Срок действия: 60 + 90 + 180 секунд для М1, 5 + 10 + 15 минут для М5.
- Рекомендуемый брокер: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium.
Правила торговли по стратегии бинарных опционов Rebel Binary Options System
Сигналы стратегии на покупку CALL опциона:
Желтая стрелка направлена вверх (предварительный сигнал). В то же время цена пробила или коснулась уровня 100,0 Фибоначчи (точка 1 на графике).
Красная линия индикатора STR Conf пересекает синюю линию снизу вверх (точка 2 на графике):
Мы открываем одновременно три сделки с истечением 60, 90 и 180 секунд при торговле на m1 и на 5, 10 и 15 минут при торговле на m5:
Сигнал стратегии на покупку PUT опциона:
Появилась желтая стрелка, указывающая вниз (предварительный сигнал). В то же время цена пробила или коснулась уровня 0,0 Фибоначчи (точка 1 на графике).
Красная линия индикатора STR Conf пересекает синюю линию сверху вниз (точка 2 на графике):
Мы открываем одновременно три сделки с истечением 60, 90 и 180 секунд при торговле на m1 и на 5, 10 и 15 минут при торговле на m5:
Краткосрочная стратегия торговли бинарными опционами Rebel не лишена небольшого недостатка – желтая стрелка может быть перекрашена (так как это предварительный сигнал), но это прекрасно исправляется фильтром в виде индикатора STR Conf. Благодаря фильтрации сигналов стратегии дополнительным индикатором STR Conf , стратегия может быть очень прибыльной несмотря на перерисовывающиеся сигналы.
Не смотря на то, что стратегия себя очень хорошо зарекомендовала в краткосрочной торговле бинарными опционами, мы рекомендуем опробовать ее сначала на демо-счете.
