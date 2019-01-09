        Rebel Binary Options System

        Стратегия для бинарных опционов Rebel Binary Options System

        Rebel Binary Options System – стратегия для бинарных опционов, предназначенная для торговли на М1 и М5 с одновременным открытием трех сделок с разным сроком действия (1-2-3 свечи). Автор стратегия утверждает, что вы можете достичь более 75% прибыльных сделок, если будете следовать правилам стратегии. Время торговли рекомендуемое – нью-йоркская сессия (время торговых сессий). 

        Пример графика Rebel

        Характеристики стратегия бинарных опционов Rebel

        • Платформа: Метатрейдер4.
        • Актив: любая валютная пара (автор рекомендует: EURUSD, AUDUSD, EURJPY, USDJPY и GBPUSD).
        • Время торгов: Нью-йоркская сессия.
        • Таймфрейм: М1 и М5.
        • Срок действия: 60 + 90 + 180 секунд для М1, 5 + 10 + 15 минут для М5.
        • Рекомендуемый брокер: Альпари, QuotexPocketOption, Binarium.

        Правила торговли по стратегии бинарных опционов Rebel Binary Options System

        Сигналы стратегии на покупку CALL опциона:

        Желтая стрелка направлена ​​вверх (предварительный сигнал). В то же время цена пробила или коснулась уровня 100,0 Фибоначчи (точка 1 на графике).

        Красная линия индикатора STR Conf пересекает синюю линию снизу вверх (точка 2 на графике):

        Сигнал CALL на графике Rebel

        Мы открываем одновременно три сделки с истечением 60, 90 и 180 секунд при торговле на m1 и на 5, 10 и 15 минут при торговле на m5:

        Сделаки на графике Rebel

        Выигрышные сделки Rebel

        Сигнал стратегии на покупку PUT опциона:

        Появилась желтая стрелка, указывающая вниз (предварительный сигнал). В то же время цена пробила или коснулась уровня 0,0 Фибоначчи (точка 1 на графике).

        Красная линия индикатора STR Conf пересекает синюю линию сверху вниз (точка 2 на графике):

        Сигнал PUT на графике Rebel

        Мы открываем одновременно три сделки с истечением 60, 90 и 180 секунд при торговле на m1 и на 5, 10 и 15 минут при торговле на m5:

        Сделки на сигнал PUT фото

        Выигрышные сделки на сигнал PUT

        Краткосрочная стратегия торговли бинарными опционами Rebel не лишена небольшого недостатка – желтая стрелка может быть перекрашена (так как это предварительный сигнал), но это прекрасно исправляется фильтром в виде индикатора STR Conf. Благодаря фильтрации сигналов стратегии дополнительным индикатором STR Conf , стратегия может быть очень прибыльной несмотря на перерисовывающиеся сигналы.

        Скачать шаблон и индикаторы стратегии Rebel

        Скачать

        Не смотря на то, что стратегия себя очень хорошо зарекомендовала в краткосрочной торговле бинарными опционами, мы рекомендуем опробовать ее сначала на демо-счете.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        75%, не так уж и мало...
        05 сентября 2023
        Ответить
        Аксёнов
        С этой стратегией я занял 4 место в турнире по бинарным как-то раз, так что он может дать профита не мало, но не всегда)
        11 марта 2020
        Ответить
        Sultan
        Sultan
        Ребел это же бунтарь? бунтарская система?))
        да, типа потому что совершаешь напролом кучу сделок. круто когда получается сразу 3 сделки вот так взять подряд)
        22 февраля 2020
        Ответить
        Карим Оганесян
        Ребел это же бунтарь? бунтарская система?))
        05 января 2020
        Ответить
        Чао_Мао
        Чао_Мао
        Я и не знал, что можно так просто все делать. Посоветую своим знакомым.
        13 марта 2019
        Ответить
        Viktor
        Viktor
        Все ТС обкатываю на демке, но не все доходят до реала) Эту тоже обкатал понравилась
        27 февраля 2019
        Ответить
        Санек)
        Санек)
        Очень хорошая прибыльная стратегия, рекомендую!
        22 февраля 2019
        Ответить
        Wold
        Wold
        Я торговал по этой стратегии. Ставил на таймфрейм М1, а опционы покупал сроком на 5 минут. Довольно не плохая стратегия.
        14 февраля 2019
        Ответить
        Серж
        Протестировал, норм. Главное не пропустить момент и 100% поднимитесь. На м5 норм по времени, сигналы всегда четко приходят.
        31 января 2019
        Ответить
        SancheZzz
        Заметил такую тенденцию, что чем выше таймфрейм, тем ниже прибыльность. Может это только у меня.
        16 января 2019
        Ответить
        Олег Петров
        Пробовал стратегию у разных брокеров с таймфреймами 1-2-3 и 1-2-5. В обоих случаях 78% выигрышных позиций. Безусловно, у новичков процент будет ниже.
        11 января 2019
        Ответить
