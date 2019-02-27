Стратегия для бинарных опционов Market Scanner Binary System

Стратегия Market Scanner Binary System построена на данных четырех индикаторов и отличается понятным интерфейсом даже для новичков. Эта стратегия для бинарных опционов помогает определять трендовые показатели, которые дополнительно фильтруются пользовательскими индикаторами. Данную стратегию можно применять в отношении любых активов. Торговать рекомендуется на таймфрейме М5 и М15 и после открытия американской и европейской сессий, когда рынок наиболее активен. Срок экспирации при этом следует устанавливать на уровне 15 (для сигналов на M5) и 30 минут (для сигналов на M15).
Когда совершать сделку на покупку (CALL)
Используя данную стратегию торговли, покупать опционы Call рекомендуется при одновременном сочетании следующих факторов:
- трендовые линии имеют восходящую направленность;
- на графике сформировалась синяя стрелка, направленная вверх;
- синяя линия индикатора FlatScanner пробила верхнюю канальную границу;
- индикатор Agimat MarketWatch сигнализирует зеленым цветов.
Когда совершать сделку на продажу (PUT)
Опционы Put следует покупать, если:
- трендовые линии имеют нисходящую направленность;
- на графике возникла красная стрелка, направленная вниз;
- синяя линия FlatScanner пробила нижнюю канальную границу;
- На индикаторе Agimat MarketWatch загорелся квадрат красного цвета.
Стратегия Market Scanner это комплекс индикаторов, которые при правильном использовании сигналов дают до 75% прибыльных сделок. При наличии достаточного опыта работы с бинарными опционами трейдеры могут дополнить данную систему собственными индикаторами, тем самым еще больше повысив эффективность данной торговой стратегии.
Скачать индикаторы и шаблон стратегии Market Scanner
