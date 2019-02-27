        Market Scanner Binary System

        Стратегия для бинарных опционов Market Scanner Binary System

        Стратегия Market Scanner Binary System построена на данных четырех индикаторов и отличается понятным интерфейсом даже для новичков. Эта стратегия для бинарных опционов помогает определять трендовые показатели, которые дополнительно фильтруются пользовательскими индикаторами. Данную стратегию можно применять в отношении любых активов. Торговать рекомендуется на таймфрейме М5 и М15 и после открытия американской и европейской сессий, когда рынок наиболее активен. Срок экспирации при этом следует устанавливать на уровне 15 (для сигналов на M5) и 30 минут (для сигналов на M15).

        Пример графика с шаблоном Market Scanner

        Когда совершать сделку на покупку (CALL)

        Используя данную стратегию торговли, покупать опционы Call рекомендуется при одновременном сочетании следующих факторов:

        • трендовые линии имеют восходящую направленность;
        • на графике сформировалась синяя стрелка, направленная вверх;
        • синяя линия индикатора FlatScanner пробила верхнюю канальную границу;
        • индикатор Agimat MarketWatch сигнализирует зеленым цветов.

        Call сигналы на шаблоне Market Scanner

        Когда совершать сделку на продажу (PUT)

        Опционы Put следует покупать, если:

        • трендовые линии имеют нисходящую направленность;
        • на графике возникла красная стрелка, направленная вниз;
        • синяя линия FlatScanner пробила нижнюю канальную границу;
        • На индикаторе  Agimat MarketWatch загорелся квадрат красного цвета.

        Put сигналы на шаблоне Market Scanner

        Стратегия Market Scanner это комплекс индикаторов, которые при правильном использовании сигналов дают до 75% прибыльных сделок. При наличии достаточного опыта работы с бинарными опционами трейдеры могут дополнить данную систему собственными индикаторами, тем самым еще больше повысив эффективность данной торговой стратегии.

         

        Скачать индикаторы и шаблон стратегии Market Scanner

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Агностик
        Все в ней хорошо, но то что надо чертить линии, это не очень хочется чтобы система была хотя бы полуавтомат...
        09 февраля 2020
        Нина Алексеева
        Жаль сканер не автоматический полностью. Стратегия рабочая, но со своими минусами
        22 января 2020
        Nerytos
        При правильном использовании винрейт до 75%, что весьма не плохо!
        21 мая 2019
        Эдуард
        Спасибо за стратегию!
        07 мая 2019
        Michael
        Очень хорошая стратегия, время для торговли можно выбирать любое, но при торговле бинарными опционами лучше подбирать участки с высоким уровнем волатильности
        20 апреля 2019
        Jack
        Стратегия очень простая, что делает ее доступной даже для начинающих трейдеров, а более опытные трейдеры могут поэксперементировать с заменой индикаторов, что может увеличить ее эффективность
        10 апреля 2019
        Олег
        Очень прибыльная ТС, спасибо!
        29 марта 2019
        Айрат
        При тестировании стратегии столкнулся с проблемой перекрывающихся линий тренда. Так как новичок и всех тонкостей не знаю, брал самые последние результаты. Итог порадовал.
        08 марта 2019
        Giliber
        Спасибо за стратегию. Если судить по описанию, весьма прибыльная. Однако содержит индикаторы, которые имеют свойство перекрашиваться.
        06 марта 2019
