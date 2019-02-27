Стратегия для бинарных опционов Market Scanner Binary System

Стратегия Market Scanner Binary System построена на данных четырех индикаторов и отличается понятным интерфейсом даже для новичков. Эта стратегия для бинарных опционов помогает определять трендовые показатели, которые дополнительно фильтруются пользовательскими индикаторами. Данную стратегию можно применять в отношении любых активов. Торговать рекомендуется на таймфрейме М5 и М15 и после открытия американской и европейской сессий, когда рынок наиболее активен. Срок экспирации при этом следует устанавливать на уровне 15 (для сигналов на M5) и 30 минут (для сигналов на M15).

Когда совершать сделку на покупку (CALL)

Используя данную стратегию торговли, покупать опционы Call рекомендуется при одновременном сочетании следующих факторов:

трендовые линии имеют восходящую направленность;

на графике сформировалась синяя стрелка, направленная вверх;

синяя линия индикатора FlatScanner пробила верхнюю канальную границу;

индикатор Agimat MarketWatch сигнализирует зеленым цветов.

Когда совершать сделку на продажу (PUT)

Опционы Put следует покупать, если:

трендовые линии имеют нисходящую направленность;

на графике возникла красная стрелка, направленная вниз;

синяя линия FlatScanner пробила нижнюю канальную границу;

На индикаторе Agimat MarketWatch загорелся квадрат красного цвета.

Стратегия Market Scanner это комплекс индикаторов, которые при правильном использовании сигналов дают до 75% прибыльных сделок. При наличии достаточного опыта работы с бинарными опционами трейдеры могут дополнить данную систему собственными индикаторами, тем самым еще больше повысив эффективность данной торговой стратегии.

Скачать индикаторы и шаблон стратегии Market Scanner

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

