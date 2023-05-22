Стратегия для бинарных опционов ZeusArrows Smart Order Block основана на принципах смарт-мани. Правила торговли здесь направлены на выявление и следование за “умными деньгами” – крупными рыночными игроками.

Максимальную пользу от этого инструмента могут получить только опытные трейдеры, хорошо знакомые с техническим анализом и концепцией смарт-мани. Начинающие трейдеры также могут использовать эту торговую систему, так как базовые правила торговли по ней достаточно просты, хоть и требуют внимательности. Для максимально эффективного использования Zeus Arrows нужно изучать smart money концепцию отдельно.

Изначально система ZeusArrows Smart Order Block предназначалась для торговли на Форексе, где и получила первую волну признания. Вскоре выяснилось, что смарт-мани трейдинг на бинарных опционах работает еще лучше! Стратегия дает четкие торговые сигналы для покупки Call и Put опционов, и мы обязательно расскажем в нашем обзоре, какие правила приносят наибольшую прибыль на бинарных опционах.

Стоимость индикатора ZeusArrows Smart Order Block достаточно высока – $249, но точные сигналы стоят того. Если вы сомневаетесь, что сможете с прибылью для депозита использовать эту стратегию, можете вначале скачать ее бесплатно с нашего сайта для ознакомления и тестирования.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов ZeusArrows Smart Order Block

Установка стратегии для бинарных опционов ZeusArrows Smart Order Block

Индикаторы стратегии ZeusArrows Smart Order Block устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии ZeusArrows Smart Order Block для бинарных опционов

Всего в стратегии ZeusArrows Smart Money Block используется три индикатора:

ZeusArrow SmartOrderBlock;

ZeusArrow SmartMoneyIndex;

ZeusArrow SmartTrend.

ZeusArrow SmartOrderBlock является самым главным индикатором в этой стратегии для бинарных опционов. Он определяет зоны и уровни с разных таймфреймов, а также, отслеживая поток заявок (Order Flow), определяет предпочтительный вид контракта: Put или Call.

Этот же индикатор имеет панель управления, при помощи которой можно отключать и включать на графике отображение потока заявок и уровней с разных таймфреймов:

На основе свечных паттернов индикатор также определяет микро-уровни для пробоя Bos (Break out structure). Когда цена выходит за пределы этого уровня, появляется торговый сигнал в виде стрелки вверх или вниз:

Настроек у индикатора для бинарных опционов ZeusArrow Smart Order Block очень много. Некоторые из параметров заданы цифрами-переменными, встроенными во внутренний алгоритм. Не имея сведений о том, какая цифра и за что отвечает – изменять их не рекомендуется. Еще часть настроек относится к используемой цветовой гамме и системе оповещений о сигналах. И лишь небольшое количество настроек можно изменять, адаптируя работу индикатора под свои нужды и предпочтения.

В разделе настроек Smart Order Block Settings можно:

Задать количество свечей для расчета уровней . Значение 0 в параметре maxNoOfCandles приведет к использованию всего графика для вычислений.

. Значение 0 в параметре maxNoOfCandles приведет к использованию всего графика для вычислений. Повлиять на построение уровней. Это задается настройкой Smart_Structure_Power, и менять ее не рекомендуется из-за возможного нарушения работы индикатора. Этот параметр задан авторскими цифровыми переменными и должен быть оставлен как цифра 5, что и установлено в базовых настройках.

Это задается настройкой Smart_Structure_Power, и менять ее не рекомендуется из-за возможного нарушения работы индикатора. Этот параметр задан авторскими цифровыми переменными и должен быть оставлен как цифра 5, что и установлено в базовых настройках. Установить другой текст для надписей возле сигналов. Торгуя бинарными опционами удобно использовать надпись “Call” для параметра BuyText и “Put” для SellText.

Торгуя бинарными опционами удобно использовать надпись “Call” для параметра BuyText и “Put” для SellText. Отключить и включить показ уже отработанных уровней текущего таймфрейма. Так как отработанные уровни для торговли бинарными опционами в этой системе не используются, мы не рекомендуем изменять эту настройку. Установленное тут значение false позволит избавиться от лишнего шума на графике и упростит интерпретацию сигналов данной стратегии.

В разделе BOX settings изменяются настройки, относящиеся к уровням для покупки бинарных опционов. Кроме авторской настройки History Zones, которая должна оставаться со значением 4 для правильной работы индикатора, все параметры относятся к визуализации уровней, и их можно менять по желанию.

Раздел Indicator 2 settings отвечает за настройки индикатора, относящиеся к потоку заявок (order flow):

Здесь можно установить нужное количество минут для расчета уровней и направления потока заявок. По умолчанию используется 240 минут. Остальные настройки этого раздела отвечают за визуализацию дополнительных уровней, которые не используются в стратегии ZeusArrow Smart Order Block для бинарных опционов. Именно по этой причине по умолчанию цвет этих уровней указан как None (уровни не отображаются), и менять остальные настройки тоже не имеет смысла.

Все остальные настройки индикатора ZeusArrow SmartOrderBlock либо относятся к системе оповещений и цветовым параметрам уровней, либо не должны изменяться для корректной работы стратегии.

ZeusArrow SmartMoneyIndex – это второй индикатор торговой стратегии Zeus Arrows Smart Order Block. Данные этого осциллятора используются для подтверждения сигналов стратегии. Он идентифицирует состояние рынка как перекупленность или перепроданность. Принцип его работы, да и сами показатели очень сильно напоминают работу осциллятора Stochastic:

Настроек здесь всего две. Можно задать таймфрейм, с которого берутся данные для Zeus Arrow Smart Money Index, а также выбрать настройки для сглаживания (Interpolation):

По умолчанию для переменной TimeFrame здесь установлено значение 5 минут, но если вы планируете использовать другой таймфрейм – можно выбрать значение current (текущий), и данные будут автоматически переключаться на таймфрейм графика, по которому торгуете.

Параметр Interpolation в теории должен влиять на сглаживание показаний осциллятора. Тем не менее, ни одна из настроек этого параметра не привела нас по факту к каким-либо изменениям:

ZeusArrow SmartTrend – третий и последний индикатор стратегии Zeus Arrows Smart Order Block. Он выводит панель тренда в подвальной части графика. Зеленые показания означают восходящий тренд, а красные – нисходящий:

Настроить здесь можно используемый таймфрейм и систему оповещений. Параметр Smart_Trend задается цифровым значением согласно скрытому алгоритму, поэтому изменять его не рекомендуется:

Достаточно удобно, что в параметре TimeFrame можно не только задать одно из стандартных значений от 1M до 1D, но и выбрать для использования текущий таймфрейм (Current time frame), ближайший высший таймфрейм (First higher time frame), или более высокие таймфреймы:

Правила торговли по стратегии Zeus Arrows Smart Order Block для бинарных опционов

Концепция смарт-мани трейдинга, отраженная в работе индикаторов этой системы, требует отдельного изучения, чтобы пользоваться инструментом с максимальной эффективностью. Тем не менее освоить стратегию Zeus Arrows Smart Order Block смогут и трейдеры с относительно небольшим опытом, ведь верная интерпретация подсказок индикаторов системы для торговли бинарными опционами по сути требует лишь запоминания базовых правил и внимательности.

Хоть индикатор ZeusArrows Smart Order Block и дает указания в виде стрелочных сигналов, значение для торговли бинарными опционами по этой системе будут иметь именно уровни.

Старшие таймфреймы анализируются системой, которая затем выводит на график широкие зоны интереса POI (Point of Interest). В нашей же стратегии покупки Call и Put контрактов будут проводится именно от зеленых и красных уровней с текущего таймфрейма, которые появляются одновременно со стрелочными сигналами:

Опытные трейдеры, знакомые с продвинутым техническим анализом, концепцией Smart Money и умеющие анализировать сигналы и тренды с нескольких таймфреймов одновременно – могут включать в правила торговой системы дополнительные фильтры. Анализ движения цены и ее реакции на широкие зоны поддержки и сопротивления со старших таймфреймов может помочь улучшить прибыльность торговой системы. Например, на картинке выше цена движется внутри зоны интереса продавцов c H1, поэтому в приоритете будут покупки Put опционов от красных уровней текущего таймфрейма M5.

Если вы только начинаете знакомство с финансовыми рынками, вы можете углубить свои знания по техническому анализу с помощью наших обучающих материалов. Начать, без сомнения, стоит с серии материалов о тренде и его важности в торговле бинарными опционами:

Хорошая новость заключается в том, что торговая система для бинарных опционов ZeusArrows Smart Order Block может приносить прибыль и с простыми правилами. Даже новичок сможет эффективно их использовать, предварительно попрактиковавшись.

Для покупки Call опциона достаточно соблюдения следующих условий:

В правой части экрана горит большая зеленая стрелка вверх BUY; Smart Money Index находится внизу, в зоне перепроданности; Панель тренда зеленая; Цена подошла к зеленому уровню текущего таймфрейма.

При касании уровня можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона ожидаем следующих условий:

В правой части экрана горит большая красная стрелка вниз SELL; Smart Money Index находится вверху, в зоне перекупленности; Панель тренда красная; Цена подошла к красному уровню текущего таймфрейма.

Сразу при касании уровня можно покупать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Call

В данном примере все индикаторы указывали на возможность покупки Call-опциона. В правой части экрана горела зеленая стрелка BUY, значения осциллятора Smart Money Index находились внизу, а панель тренда была зеленая. При касании зеленого уровня можно было сразу покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Put

На скриншоте ниже мы видим, что соблюдены все условия для покупки Put опциона. Горит большая красная стрелка вниз SELL в правой части экрана, значения осциллятора указывают на перекупленность, а панель тренда красная. При касании ценой красного уровня можно было сразу покупать Put контракт с экспирацией 3 свечи. Обратите внимание, что данные условия не подходят для покупки Call опционов от зеленых уровней на этом же графике, потому как тренд, показатель потока заявок и осциллятора – все указывает на вероятность движения цены вниз:

Заключение

Торговая стратегия ZeusArrows Smart Order Block для бинарных опционов может показаться перегруженной уровнями и сигналами на первый взгляд. Действительно, максимальную пользу от индикаторов стратегии смогут получить только опытные трейдеры, близко знакомые с принципами смарт-мани трейдинга. Тем не менее, ее прибыльное использование возможно и с достаточно простыми правилами, которые не подразумевают никаких противоречий и сомнений в интерпретации уровней и сигналов. Если торговля от уровней поддержки и сопротивления пока вызывает у вас трудности, можно попрактиковаться на более простых индикаторах с уровнями, вроде Aurora.

Индикаторы стратегии ZeusArrows Smart Order Block поддаются индивидуальной настройке, но заданные базовые параметры работают достаточно хорошо, поэтому вряд ли можно существенно улучшить сигналы, внося изменения в эти настройки. Желая улучшить прибыльность стратегии, лучше примите во внимание правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые следует применять в любой торговой системе.

В любом случае мы рекомендуем вначале тестировать стратегию на демо-счете и только потом переходить к реальной торговле на проверенной площадке, найти которую вы сможете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно стратегию ZeusArrows Smart Order Block

Скачать

Попробовать на демо счете

