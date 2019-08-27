    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        

        Стратегия для бинарных опционов Bronze Grail

        Стратегия Bronze Grail может быстро заинтересовать, потому что она основана только на двух простых торговых индикаторах для MT4 и согласно заявлениям автора стратегии имеет 83% ITM по итогам 2018 года по 16 валютным парам. Это очень и очень неплохо! Давайте внимательнее посмотрим на стратегию Bronze Grail.

        Терминал с шаблоном Bronze Grail

        Характеристики стратегии бинарных опционов «Бронзовый Грааль»

        Индикаторы, включенные в стратегию Бронзового Грааля

        Несомненным преимуществом этой стратегии является отсутствие большого количества индикаторов, что иногда наблюдается в некоторых торговых системах. Это делает систему легкой для восприятия и анализа торговых сигналов. Бронзовый Грааль состоит всего из 2-х показателей:

        1. Color (2; 1).
        2. Momentum Pinboll (3; 1) с каналом: 48-52.

        Правила торговли по стратегии

        Call сигнал на покупку:

        1. Текущая (сигнальная) свеча красного или доджи*.
        2. Color на текущей свече – красный.
        3. Pinboll пересек красную линию канала вниз и закрылся внутри канала (ограничен красной и зеленой линиями 48-52).

        После того, как все эти условия выполнены, и текущая свеча закрыта - мы делаем покупку опциона Call после небольшого отката - до конца свечи:

        Call сигнал Bronze Grail

        Срок действия опциона (экспирация) - 30 минут или до закрытия свечи (может контролироваться таймером в правом верхнем углу графика).

        PUT сигнал на продажу:

        1. Текущая (сигнальная) свеча зеленого цвета или доджи*.
        2. Color на текущей свече – зеленый.
        3. Pinboll пересек зеленую линию канала вверх и закрылся внутри канала (ограничен красной и зеленой линиями 48-52).

        После того, как все эти условия выполнены, и текущая свеча закрыта - мы делаем покупку опциона Put после небольшого отката - до конца свечи:

        Put сигнал Bronze Grail

        Срок действия (экспирация) - 30 минут или до закрытия свечи (может контролироваться таймером в правом верхнем углу графика).

        Ограничения

        1. Не входите, если нет отката.
        2. Не вводите, если MA в цвете желтый на текущей (сигнальной) свече.
        3. Не вводите период выхода важных экономических новостей.
        4. Прежде чем торговать на реальном счете, обязательно протестируйте эту стратегию на демо-счете.

        * Доджи - это формация свечи, которая имеет небольшое тело и длинные хвосты. Это выглядит так:

        Формация свечи

        Скачать шаблон и индикаторы стратегии Bronze Grail

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        Грааль для нее - это громкое название, но пойдет)
        так видимо поэтому грааль то бронзовый ахаха)))
        14 февраля 2020
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        Грааль для нее - это громкое название, но пойдет)
        21 января 2020
        Ответить
        Камелот
        Камелот
        протестил на истории, все супер!!
        07 сентября 2019
        Ответить
        Ленчик
        не грааль конечно, нужно использовать с умом, но показывает хорошие результаты)
        05 сентября 2019
        Ответить
        Олег
        Пользуюсь стратегией уже несколько месяцев. Торгую на 30-минутном графике. Плюсы – высокая точность. Минус – мало сигналов.
        27 августа 2019
        Ответить
        Юра
        Попробовал стратегию и она мне понравилась. За три недели из 54 опционов на 10 валютных парах 48 были прибыльными. Рекомендую!
        27 августа 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!