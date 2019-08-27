Стратегия для бинарных опционов Bronze Grail

Стратегия Bronze Grail может быстро заинтересовать, потому что она основана только на двух простых торговых индикаторах для MT4 и согласно заявлениям автора стратегии имеет 83% ITM по итогам 2018 года по 16 валютным парам. Это очень и очень неплохо! Давайте внимательнее посмотрим на стратегию Bronze Grail.
Характеристики стратегии бинарных опционов «Бронзовый Грааль»
- Платформа: MetaTrader4.
- Актив: Любой (+ Золото и Серебро).
- Время торговли: круглосуточно.
- Таймфрейм: M30.
- Срок экспирации: 30 минут.
- Рекомендуемый брокер: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Индикаторы, включенные в стратегию Бронзового Грааля
Несомненным преимуществом этой стратегии является отсутствие большого количества индикаторов, что иногда наблюдается в некоторых торговых системах. Это делает систему легкой для восприятия и анализа торговых сигналов. Бронзовый Грааль состоит всего из 2-х показателей:
- Color (2; 1).
- Momentum Pinboll (3; 1) с каналом: 48-52.
Правила торговли по стратегии
Call сигнал на покупку:
- Текущая (сигнальная) свеча красного или доджи*.
- Color на текущей свече – красный.
- Pinboll пересек красную линию канала вниз и закрылся внутри канала (ограничен красной и зеленой линиями 48-52).
После того, как все эти условия выполнены, и текущая свеча закрыта - мы делаем покупку опциона Call после небольшого отката - до конца свечи:
Срок действия опциона (экспирация) - 30 минут или до закрытия свечи (может контролироваться таймером в правом верхнем углу графика).
PUT сигнал на продажу:
- Текущая (сигнальная) свеча зеленого цвета или доджи*.
- Color на текущей свече – зеленый.
- Pinboll пересек зеленую линию канала вверх и закрылся внутри канала (ограничен красной и зеленой линиями 48-52).
После того, как все эти условия выполнены, и текущая свеча закрыта - мы делаем покупку опциона Put после небольшого отката - до конца свечи:
Срок действия (экспирация) - 30 минут или до закрытия свечи (может контролироваться таймером в правом верхнем углу графика).
Ограничения
- Не входите, если нет отката.
- Не вводите, если MA в цвете желтый на текущей (сигнальной) свече.
- Не вводите период выхода важных экономических новостей.
- Прежде чем торговать на реальном счете, обязательно протестируйте эту стратегию на демо-счете.
* Доджи - это формация свечи, которая имеет небольшое тело и длинные хвосты. Это выглядит так:
