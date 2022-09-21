Лучшие стратегии для бинарных опционов на основе полос Боллинджера

Индикатор полос Болинджера является одним из самых популярных индикаторов и используется трейдерами по всему миру, а разработан он был в 1987 году инвестором и аналитиком Джоном Боллинджером. С того времени этот чудесный индикатор помог заработать состояние многим трейдерам и до настоящего времени широко используется во всем мире не только биржевыми игроками, но и участниками рынка бинарных опционов.

Плюс этого индикатора в том, что он является стандартным индикатором почти на всех известных и общедоступных терминалах и торговых платформах и подойдет для торговли криптовалютами, валютными парами, акциями и любыми другими торговыми активами. Поэтому использовать его можно не только в MetaTrader 4 и 5, а и на живом графике для бинарных опционов.

Выглядит индикатор подобным образом:

Описание индикатора Bollinger Bands для бинарных опционов

На графике, как уже стало ясно, индикатор для бинарных опционов Bollinger Bands выглядят как две волнообразные линии, которые определяют верхнюю и нижнюю границу ценового коридора. Можно условно рассматривать их как уровни поддержки и сопротивления. Чаще всего они располагаются на отдаленном расстоянии от текущих котировок.

Линии Боллинджера (BB) во многом напоминают другой индикатор – «конверт скользящих средних» (Envelopes):

Отличие в том, что линии конвертов находятся с двух сторон Скользящей Средней (MA) на расстоянии, которое выражается в процентах, а Bollinger Bands – на расстояниях, определяющихся числом стандартных отклонений, величина которых зависит от динамики котировок. Поэтому ширина BB сужается на низко волатильном рынке и увеличивается в случае серьезных динамических колебаний.

Принцип расчета полос Боллинджера: за границы линий должно выходить 5% ценовых движений, а в коридоре должны оставаться 95%. Всего в ленте индикатора три линии. В середине находится обычный Moving Average. Верхняя граница коридора определяется путем прибавления к МА величины стандартного отклонения (которая равна, к примеру, «2»). Нижняя рассчитывается аналогичным образом методом вычитания.

Исключительность канала, образуемого полосами Bollinger Bands проявляется в том, что его ширина меняется в зависимости от стабильности рынка. Ширина полос вдоль «мувинга» прямо пропорциональна среднему квадрату отклонения от нее за рассматриваемый период. Когда динамика колебаний цен усиливается (например, после выхода новостей, влияющих на мировую экономику), BB расширяется, но на спокойном рынке он, наоборот, становится уже.

Относительно того, как пользоваться Bollinger Bands в бинарных опционах – советуем анализировать его в совокупности с показаниями других индикаторов. Ценность ВВ в том, что он позволяет определить стремительные отклонения от средних котировок трендового движения актива. Если параметры индикатора подобраны грамотно, то МА станет прекрасным уровнем поддержки или сопротивления, а крайние линии можно использовать в качестве целей при открытии ордеров. При торговле бинарными опционами линии боллинджера, как правило, располагают на графике цены, однако при желании их можно совместить с другим индикатором (например, с осциллятором) внизу интерфейса в отдельном окне:

Индикатор полос Боллинджера определяет минимальные и максимальные значения цены в развитии. Если он направлен вверх, то котировки двигаются до тех пор, пока их не остановит встречная серьезная сила. Сектор неуверенности возникает под верхней или над нижней границей.

Флэт тянется до той поры, пока линии полос Боллинджера не начнут расходиться в стороны от ценовой свечи, показывая, что сопротивление закончилось. Котировки могут динамично двигаться в направлении текущего восходящего/нисходящего тренда вдоль границы индикатора. При этом, используя линии Боллинджера в стратегиях бинарных опционов, не нужно забывать, что на итоговую тенденцию влияют все уровни поддержки и сопротивления, а не только те, на которые указывает индикатор.

Расчет индикатора Вollinger Bands

Лента индикатора Вollinger Bands включает в себя три линии. В середине находится обычная Moving Average (Скользящая Средняя). В приведенной ниже формуле, n – это количество единиц времени (обычно дней), за которое рассчитывается скользящее среднее. Формула расчет средней линии:

Верхняя линия – это MA со сдвигом вверх на фиксированное количество стандартных отклонений (к примеру, на «2»), которое в формуле ниже обозначено буквой «D»:

Нижняя линия – это Скользящая, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (то есть на «D»):

Сам создатель индикатора полос Боллинджера советует применять 20-дневную простую Скользящую Среднюю в центре, и рассчитывать крайние линии исходя из «2» стандартных отклонений. Он также предупреждает, что показания «мувингов», взятых менее чем за 10 единиц времени, являются малоинформативными.

Настройки индикатора полос Боллинджера

Исходя из принципов работы индикатора полос Боллинджера, которые мы обсудили выше, можно выбрать величину отклонения в настройках:

При настройках по умолчанию цена актива будет в 95% случаев находиться в канале. И соответственно, когда линии индикатора начинают расходиться, это говорит о тренде, а сужение, наоборот, говорит о флэте.

Также в настройках индикатора присутствуют следующие параметры:

Период. Рекомендуемый период для Bollinger Bands – «13-24» (самый популярный – «20»), отклонение – «2-5» (оптимальным считается «2» или «3»). Можно поэкспериментировать с числами и уровнями Фибоначчи, количеством торговых дней (240) в году, календарным годом (365), попробовать круглые значения от «50» до «200». Следует иметь в виду, что чем больше временной период, тем ниже чувствительность линий Боллинджера, а при работе с бинарными опционами на спокойном рынке слишком значительный интервал сделает индикатор бесполезным. Подавляющее большинство времени котировки движутся внутри ценового диапазона, однако при сильном импульсе выход за границы крайних линий является нормальным. При этом если график очень часто выходит за границы ленты, рекомендуется увеличить временной интервал. Если же котировки почти никогда не касаются пограничных линий, то временной интервал лучше уменьшить;

Сдвиг. Простое смещение индикатора вперед или назад на определенное количество свечей;

Простое смещение индикатора вперед или назад на определенное количество свечей; Цена (применять к). Чаще всего для расчета индикатора линий Боллинджера применяют цены закрытия. Можно попробовать иные варианты, например, типичные или взвешенные котировки;

Также стоит помнить, что в стратегиях бинарных опционов линии Боллинджера с равным успехом действуют на любых таймфреймах, однако их чаще всего используют для краткосрочных сделок в течение дня. Не следует забывать, что настраивать индикатор нужно отдельно для каждого актива и таймфрейма.

Достоинства и недостатки линий Боллинджера

Достоинства линий Боллинджера в стратегиях бинарных опционов определяются двумя весьма важными моментами:

Индикатор показывает главные линии тренда и пограничных диапазонов, аналогично скользящей средней и движению цены; Лента сужается/расширяется по мере движения котировок. Совокупность этих свойств позволяет создавать оригинальные модели по мере того, как японские свечи пересекают те или иные линии. Например, если свеча «Доджи», которая сигналит о нерешительности рынка, соприкасается со сходящимися линиями индикатора, это говорит о вероятном развороте цены на короткий срок. Bollinger Bands откликается на динамику котировок изгибами и поворотами. Его волнистые движения подсказывают, насколько далеко зайдет импульс, прежде чем обратная сила подтолкнет цену к средней оси. Между направлением и расширением/сужением ленты в зависимости от движения цены существует сложная взаимосвязь. Чтобы в полной мере осознать механику этих взаимодействий, понадобится длительная практика использования линий боллинджера в стратегиях бинарных опционов. Однако дни и недели, проведенные в наблюдении за индикатором, не пройдут даром.

Основным минусом индикатора для бинарных опционов Bollinger Bands является то же, что мешает простой скользящей средней – он запаздывает. Отставание тем больше, чем больше временной интервал.

К слову, если при торговле бинарными опционами линии Боллинджера размещены на графике, то можно без колебаний удалить осциллятор CCI. Он действует по тем же правилам, что и BB, то есть, использует смещение относительно Скользящей Средней. Однако, лента визуально лучше соотносится с движениями цены.

Стратегии торговли при помощи индикатора Bollinger Bands

Существует множество стратегий, построенных на основании линий Боллинджера, но использовать их все не имеет смысла, так как есть несколько эффективных и проверенных временем стратегий:

Отбои и импульсные пробои границ индикатора Bollinger Bands; Свечная последовательность с индикатором Bollinger Bands; BB Stochastic System; SAR BB Envelopes System.

Также в конце статьи можно будет скачать индикатор Envelopes для MetaTrader 4. Все остальные индикаторы, которые будут использоваться в данной статье, являются стандартными и встроены в терминал.

Отбои и импульсные пробои границ индикатора Bollinger Bands

Индикатор является канальным и поэтому одним из самых используемых видов сигналов является отбой от границ внутри канала. Особенно такой подход работает во время флэта и в азиатскую торговую сессию (ночное время). Но так как флэтов бывает достаточно и днем, то ночное время лучше исключить и сосредоточиться на ликвидных сессиях:

Как можно видеть, во время флэта почти каждый подход цены к границе канала заканчивается отбоем. Конечно, так бывает не всегда, но очень часто.

В основном такую стратегию применяют при работе с турбо-опционами, когда экспирация не превышает 1-2 свечи и тайм фрейм при этом не более 3 минут. Для повышения точности можно использовать фильтры, но большая часть индикаторов может ничего не показывать, так как импульс длиться чаще всего около одной минуты, после чего надо сразу открывать сделку.

Также можно немного улучшить качество сигналов, дожидаясь не просто подходов к границам, а импульсного пробоя и закрытия выше или ниже границы:

Такой подход уменьшит количество сделок и при проработке увеличит качество.

Свечная последовательность с индикатором Bollinger Bands

Данная стратегия является самой неудобной, так как требует сбора статистики для каждого актива, который планируется использоваться в торговле. Суть заключается в том, что откат происходит после определенного количества свечей, закрывшихся выше или ниже границы канала. Если показатели будут равны 80% и выше, то такие паттерны можно использовать. Например, последовательность из 4 свечей:

Данный пример является образным и не стоит использовать это количество свечей всегда, так как статистики по данному паттерну нет и единственный вариант тут — самостоятельное исследование.

BB Stochastic System

Как можно было догадаться из названия, в данном случае полосы Боллинджера используются вместе со Стохастиком, который выступает в данном случае подтверждением пробоев либо отбоев от границы во флэте.

В данном случае при пробое или подходе цены к границе канала необходимо, чтобы Stochastic был ниже уровня «20» или выше уровня «80»:

Таким образом можно получить дополнительно подтверждение к сигналам как во флэте, так и в тренде. А если подобрать более точные настройки к обоим индикаторам, то можно дополнительно увеличить качество сигналов.

SAR BB Envelopes System

Данная торговая стратегия создавалась для рынка Форекс и крупных тайм фреймов, но позже она была адаптирована под бинарные опционы и экспирацию в 3 свечи, независимо от периода графика. Поэтому использовать ее можно и на М1 графиках, но лучшим вариантом будут тайм фреймы как можно выше.

Суть ее состоит в том, чтобы войти в позицию при пробое флэта. Определить пробой помогут такие индикаторы:

Bollinger Bands.

Envelopes.

Parabolic SAR

Настройки индикаторов будут использоваться не стандартные:

Настройки Bollinger Bands Настройки Parabolic SAR Настройки Envelopes

Теперь все сводится к тому, чтобы понять, что рынок находится в узком флэте, о чем будут говорить индикатор полос Боллинджера, находящийся в диапазоне индикатора Envelopes. Рано или поздно цена выйдет из этого диапазона и сразу после пробоя можно открывать опционы. Параболик должен быть выше или ниже цены в зависимости от того, в какую сторону произошел пробой:

Хочется отметить, что лучшие результаты по этой стратегии будут на тайм фреймах Н1 и выше. Конечно, ее можно использовать и на малых периодах, но в таком случае повышается риск, так как чем меньше тайм фрейм, тем выше активность и сильнее рыночный шум.

Заключение

В сети можно найти намного больше стратегий для бинарных опционов, основанных на индикаторе Bollinger Bands, но все они так или иначе буду использоваться подобным образом.

Не стоит забывать, что стратегия, это не единственная составляющая успешной торговли. Не меньшую роль играет следование правилам мани-менеджмента, а также торговля через проверенного брокера. Одного из таких можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Также не забывайте всегда проверять все системы торговли на демо-счету, чтобы убедиться в их работоспособности.

