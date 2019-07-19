Торговля по тренду по праву считается одним из лучших методов извлечения прибыли на финансовых рынках. Стратегия бинарных опционов Phantom Follow также основана на этом подходе и генерирует сигналы на открытие позиций исключительно в направлении доминирующей тенденции. Таких систем много. Однако, только в Phantom Follow вы сможете без труда отличить флэт бычьего рынка от медвежьего. Как? Узнайте из нашего обзора. Те, кто дочитают до конца, не только освоят секретные фишки: как максимально эффективно применять эту стратегию и заметно улучшить результаты своей торговли, но и получат способ получать удобные стрелочные сигналы именно для торговли бинарными опционами.

Характеристики стратегии бинарных опционов Phantom Follow

Терминал: TradingView

Таймфрейм: М15

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Follow Line Indicator (Dreadblitz), PhantomFlow TrendDetector (PhantomFlow)

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикаторов стратегии бинарных опционов Phantom Follow

Индикаторы стратегии Phantom Follow устанавливаются в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите на кнопку “Индикаторы”, откроется панель “Индикаторы, показатели и стратегии”. В ее поисковой строке введите название – Follow Line Indicator. Затем найдите его в списке и кликните по нему, предварительно проверив имя разработчика – Dreadblitz.

Затем аналогичным образом установите второй индикатор – PhantomFlow TrendDetector от разработчика PhantomFlow. Все параметры индикаторов оставляем по умолчанию.

После установки этих двух инструментов технического анализа на графике появится только один из них. Чтобы увидеть второй следует скрыть исходный свечной график, нажав на иконку “троеточие” рядом с названием торгового символа, и из выпадающего меню выбрать пункт “Скрыть”, как показано на скриншоте ниже.

После этого график будет выглядеть так.

Обзор и настройки стратегии бинарных опционов Phantom Follow

Встроенный индикатор TrendDetector платформы TradingView абсолютно бесплатный, но работает не хуже дорогих коммерческих продуктов. Он предназначен для выявления тренда, подсвечивая участки смены тенденции зеленым и красным цветом. Зеленые свечи указывают на начавшийся бычий тренд, а красные – на медвежий. В тоже время участки графика без определенной тенденции подсвечиваются пурпурным и желтым цветом. При этом пурпурные свечи обозначают флэт (боковое движение) в нисходящем тренде или коррекцию восходящего, а желтые – флэт в восходящем тренде или коррекцию в нисходящем. Цвет здесь градиентный, и сила тренда влияет на яркость окраса свечей.

Стратегия для бинарных опционов Phantom Follow достаточно универсальна, и ее можно применять на разных таймфреймах и активах. В наших примерах мы будем использовать валютную пару EUR/USD. Однако, эта система хорошо себя зарекомендовала и на других инструментах: золоте, криптовалютах и акциях. Поэтому не стоит ограничивать себя исключительно валютами. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь в комментариях своими результатами.

Как известно, для успеха в трейдинге следует придерживаться трех базовых принципов: уметь определять тренд, следовать за ним и учитывать моментум. Стратегия Phantom Follow использует индикаторы, учитывающие все эти принципы при формировании торговых сигналов.

Настроек у индикатора PhantomFlow TrendDetector немного: пользователь может настраивать цветовую схему баров, с помощью которых определяется состояние рынка, и активировать алерты.

Аналогичная ситуация с настройками Follow Line Indicator, состоящими из параметров полос Боллинджера и фильтра ATR.

Правила торговли по Phantom Follow

В стратегии бинарных опционов Phantom Follow индикатор Follow Line одновременно выполняет две функции: служит динамическим уровнем поддержки и сопротивления, а также идентификатором тренда. Если с поддержкой и сопротивлением все очевидно – значения индикатора изменяются ступенчато, отображая уровни, от которых отскакивает цена, то с определением тренда не все так однозначно.

Обычно в подобных инструментах положение цены над линией индикатора говорит о преобладающих бычьих настроениях на рынке, в то время как цена под линией – признак развития медвежьего тренда. Но разработчики стратегии Phantom Follow пошли еще дальше, добавив два дополнительных рыночных состояния в индикатор TrendDetector: флэт бычьего и медвежьего трендов. Теперь дополнительно к зеленым и красным свечам, сигнализирующим о восходящем и нисходящем тренде, добавились еще желтые и пурпурные, отображающие флэт бычьего и медвежьего рынка соответственно.

Итак, как было сказано выше, для успешной торговли нам в первую очередь следует научиться определять тренд. В стратегии бинарных опционов Phantom Follow началом бычьего трендового движения считается появление первой зеленой свечи выше индикатора Follow Line, а началом медвежьего тренда – появление первой красной свечи ниже него.

Для следования за трендом будем открывать опционы Call, когда зеленые свечи находятся выше ступенчатого индикатора, а опционы Put – когда красные свечи расположены ниже него. Теперь осталось определиться с моментумом. Будем ставить на повышение только после того, как зеленая свеча закроется выше предыдущего максимума, а на понижение — после закрытия красной свечи ниже предыдущего минимума. Это дополнительное условие станет секретной фишкой по обнаружению рыночного сантимента – настроения участников торгов в определенный момент времени.

Открытие опциона Call

Убеждаемся в наличии восходящего тренда: свечи выше синего Follow Line. Проверяем наличие импульса: зеленая свеча закрылась выше максимума предыдущей свечи. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии нисходящего тренда: свечи ниже красного Follow Line. Проверяем наличие импульса: красная свеча закрылась ниже минимума предыдущей свечи. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от выбранного актива и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов Phantom Follow

Помимо Follow Line, входящего в комплект индикаторов стратегии бинарных опционов Phantom Follow, для определения направления основной тенденции можно воспользоваться трендовыми линиями, каналами и другими инструментами графического анализа. Не открывайте сделки против тренда и не торгуйте в неактивные часы работы рынков. Как правило, это приводит к значительным потерям. Также старайтесь держать эмоции под контролем, открывайте сделки на основе проведенного технического анализа и логики, а не исходя из собственных ощущений.

Мы часто слышим от трейдеров, что у них возникают проблемы с нанесением на график аналитической платформы TradingView больше двух индикаторов. Чтобы упростить торговлю по системе Phantom Follow для новичков, мы объединили оба индикатора этой стратегии в один и снабдили его стрелками, благодаря чему стало гораздо легче следить за ее сигналами. Надеемся, это нововведение не только поможет вам легче ориентироваться в сигналах этой стратегии, но и повысит эффективность вашей торговли. О том, как добавлять пользовательские индикаторы на график мы рассказывали в статье “Как добавить индикатор в Tradingview”.

Плюсы стратегии Phantom Follow

Главное преимущество этой торговой системы – способность ее индикаторов различать и классифицировать участки рынка. Помимо определения бычьего и медвежьего тренда стратегия Phantom Follow определяет зоны флэта, удобно подсвечивая их на графике. Дополнительный плюс – простота системы, которую освоит даже новичок, и универсальность, благодаря которой ее можно применять на разных рынках: от валютных пар и криптовалют до индексов, акций и металлов.

Минусы стратегии Phantom Follow

К недостаткам этой торговой системы можно отнести некоторую задержку в определении трендовых участков. Кроме того, иногда свечные бары меняют свою цветовую схему несколько запоздало, что приводит к пропуску части однонаправленного ценового движения. С нашей точки зрения – это разумная плата за надежные сигналы этой системы. Любой фильтр не идеален. И определение флэта в этой системе также не является исключением.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Phantom Follow состоит из бесплатных встроенных индикаторов торгово-аналитической платформы TradingView. Каждому из них отведена особенная роль в определении не только действующего тренда, но и фазы, в которой пребывает рынок в настоящий момент.

Для того, чтобы повысить процент прибыльных сделок системой предусмотрены правила открытия позиций с учетом не только тренда, но и моментума – скорости изменения цены актива за определенное время, что позволяет трейдеру бинарными опционами рассчитывать на продолжение движения по инерции в сторону тренда. Перед началом торговли по этой бесплатной стратегии советуем потренироваться на демо-счете у брокера с минимальным депозитом, применяя правила управления риском и капитала. Желаем всем удачной торговли!

