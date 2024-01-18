Стратегия для бинарных опционов Gold Sniper Master была специально разработана для торговли металлами и индексами. Особенно впечатляющие результаты она демонстрирует на рынке золота. Учитывая невысокую торговую ликвидность этого финансового инструмента (не путать с ликвидностью самого базового актива), заключение сделок по стратегии, в основе которой лежит поиск ценовых импульсов, выглядит достаточно перспективно.

Золото относится к категории высоко волатильных биржевых инструментов, по причине невысокой плотности расположения заявок с крупным объемом по обе стороны рынка (как на покупку, так и на продажу). Этим успешно пользуются спекулянты, открывающие позиции в направлении разбора крупных заявок, ожидая пробоя локальных уровней поддержки и сопротивления с последующим безоткатным движением цены от пробитого уровня.

Стратегия для бинарных опционов Gold Sniper Master построена по такому же принципу – с помощью набора индикаторов определяются зоны перекупленности/перепроданности, после чего открываются сделки в направлении основного тренда на участке возрастающей волатильности.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Gold Sniper Master

Установка Gold Sniper Master в терминал MetaTrader4

Установка Gold Sniper Master не отличается какими-то особенностями и устанавливается в терминал MetaTrader4 по стандартной процедуре: скачанные и распакованные файлы индикаторов Форекс и бинарных опционов переносим из папки Indicators в соответствующий каталог торгового терминала. Путь к нему Вы сможете найти, открыв меню Файл-Открыть каталог данных.

Аналогичным образом устанавливаем шаблон с настройками. Переносим скачанный файл шаблона в системную папку MetaTrader4 …/templates. Теперь мы не будем тратить лишне время на настройку внешнего вида наших графиков и прописывать параметры каждого индикатора. Достаточно вызвать сохраненный шаблон: правая кнопка мыши по графику, Шаблон-Загрузить шаблон.

Принцип работы стратегии для бинарных опционов Gold Sniper Master

Стратегия торговли для бинарных опционов Gold Sniper Master идеально подходит для биржевых инструментов, котировки которых имеют способность стремительно изменяться под воздействием внешних факторов: новостей, публикации макроэкономических показателей или квартальных отчетов о прибыли.

К таким в первую очередь относятся индексы Доу-Джонса, SP-500 и Золото. Поэтому трейдеры, пожелавшие воспользоваться всеми преимуществами Gold Sniper Master, должны в первую очередь обратить внимание на эти инструменты.

В основе стратегии лежит оценка предельных отклонений ценовых колебаний за определенный промежуток времени, при достижении которых возникает неминуемый откат к средним значениям. Перед нами классический подход «mean reversion», так полюбившийся трейдерам, предпочитающим заключать сделки не в тренде, а на флэтовых участках рынка.

Стратегия Gold Sniper Master удачно сочетает в себе оба подхода, предлагая открывать позицию по направлению доминирующей тенденции, в точке максимального отклонения цены от средних значений. С помощью канального индикатора TMA_bands определяются зоны перекупленности и перепроданности, а также общее направление курсового изменения финансового инструмента.

В качестве фильтров, подтверждающих разворот и зарождение нового импульса, выступают «подвальные» индикаторы Joker Filter и TVI (Tick Volume Indicator).

Растущие значения TVI на фоне голубых баров гистограммы Jocker Filter – импульс к росту и возможность для покупок бинарных опционов Call, падающие значения TVI на фоне красных баров гистограммы Jocker Filter – покупка бинарных опционов Put.

Для открытия торговых позиций в наиболее активные часы работы рынка комплект индикаторов дополнен «рисовальщиком» сессий – i-Sessions. С его помощью на графике подсвечиваются европейская и американская торговые сессии, а также время их совместной работы, наглядно указывая трейдеру на наиболее благоприятный временной интервал для заключения сделок.

Чтобы исключить неоднозначность трактовки сигналов стратегия для бинарных опционов Gold Sniper Master имеет в своем арсенале стрелочный индикатор BrainTrend и кастомный индикатор FL03 (голубая и желтая точка на графике).

Для оценки общего направления в анализируемом инструменте используется индикатор Signal Bars, отражающий тенденции разных таймфреймов от м5 до D1, а также FerruFx_Multi_info - мультиинформационная панель, сообщающая о динамике нескольких технических индикаторов по одному активу.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Gold Sniper Master

Условия покупки бинарного опциона Call:

Появляется голубая стрелка (BrainTrend);

Появляется синяя точка (FL03);

Гистограмма 1-го «подвального» фильтра Joker Filter голубого цвета;

Бары 2-го «подвального» фильтра TVI повышаются.

Не всегда показания стрелочного индикатора BrainTrend будут возникать на одном баре с точкой от FL03. Главное – дождаться двух этих индикаторов и покупать соответствующий опцион на закрытии бара возникновения сигнала от FL03 (точки).

Условия покупки бинарного опциона Put:

Появляется красная стрелка (BrainTrend);

Появляется желтая точка (FL03);

Гистограмма 1-го «подвального» фильтра Joker Filter красного цвета;

Бары 2-го «подвального» фильтра TVI снижаются.

Советы по использованию стратегии для бинарных опционов Gold Sniper Master

Торгуя по стратегии для бинарных опционов Gold Sniper Master необходимо учитывать несколько важных моментов:

Сделки с максимальной вероятностью положительного результата, как правило, возникают в зонах перекупленности и перепроданности;

Визуально на графике зона перекупленности обозначена пунктирными красными линиями индикатора TMA_bands с разными параметрами ATRPeriod и ATRMultiplier, а зона перепроданности соответственно пунктирными линиями индикатора TMA_bands синего цвета;

В качестве дополнительного фильтра используйте наклон канала TMA_bands желтого цвета, совершайте сделки только в его направлении.

Дополнительно можно использовать тренд старших таймфреймов, информацию о котором можно получить из информационных панелей.

Заключение

Несмотря на обилие индикаторов в торговой системе для бинарных опционов Gold Sniper Master финальное решение о покупке опциона Put или Call принимает трейдер. Поэтому не следует слепо открывать сделки только потому, что появился сигнал индикатора.

Стратегия Gold Sniper Master – пример комплексного подхода к анализу рынка. Помимо самих сигналов на открытие позиции разработчики добавили целый набор аналитических инструментов, которые, не просто формируют четкое представление о балансе спроса и предложения в наиболее активные часы работы рынка, подсвечивая основные сессии, но и помогают понять общую динамику торгуемого инструмента на старших таймфреймах.

Таким образом, стратегия для бинарных опционов Gold Sniper Master – не просто коллекция сигнальных индикаторов с запутанными правилами, а набор методов анализа рынка, проверенных временем для торговли в первую очередь золотом.

Однако, эту систему можно с успехом применять и на волатильных валютных парах, торгуя нефтью, криптовалютой или индексами. Оптимальные таймфреймы для работы с ней – m5-m30.

Пробуйте, экспериментируйте, но не забывайте о рисках. Всегда пользуйтесь мани-менеджментом. Это поможет Вам не только снизить убытки в неизбежные периоды просадки депозита, но и существенно повысит прибыль в серии положительных сделок.

