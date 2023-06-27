Стратегия для бинарных опционов RMDS

Стратегия RMDS для бинарных опционов основана на четырех осцилляторах, показания которых обрабатываются алгоритмом индикатора и генерируют единый торговый стрелочный сигнал.

Без сомнения, это полезный инструмент для любителей классического теханализа, ведь RMDS позволяет вместо четырех разных индикаторов добавить на график всего лишь один с гибкими настройками и понятными сигналами. Алерты позволяют торговать бинарными опционами по стратегии RMDS даже на самых коротких таймфреймах на множестве активов одновременно.

Никаких секретных алгоритмов в системе не используется. В основе индикатора RMDS лежат стандартные осцилляторы перекупленности и перепроданности, поэтому распространяется он бесплатно. Скачать его можно и у нас на сайте вместе с удобным шаблоном для торговли бинарными опционами.

Пока что все звучит именно так, как мы любим: полностью прозрачный бесплатный инструмент с понятными настройками и неплохими сигналами. К сожалению, на практике у индикатора был выявлен существенный недостаток. Решение для него, к счастью, тоже нашлось. Может ли данный недостаток повлиять на результаты торговли по стратегии RMDS, и как избежать проблем в использовании этого полезного инструмента – читайте дальше в нашем обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов RMDS

Установка стратегии для бинарных опционов RMDS

Индикаторы стратегии RMDS устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии RMDS для бинарных опционов

В пакет стратегии RMDS для бинарных опционов включено два индикатора:

R-M-D_S_Indicator -Arrows

R-M-D_Indicator S-Arrows_Sep

Оба они работают по одному и тому же алгоритму и имеют абсолютно одинаковые настройки. Разница заключается в том, что первый выводит на график стрелочные сигналы, а второй дублирует эти же стрелки в подвальной панели вместе с показаниями осциллятора:

Осциллятор RMDS одновременно отображает четыре показателя перекупленности/перепроданности в виде линий разного цвета:

Индекс относительной силы RSI;

Индекс денежного потока MFI;

DeMarker;

Stochastic.

Стрелочный сигнал на покупку Call появляется, когда все четыре линии осциллятора находятся в зоне перепроданности, и начинает формироваться бычья свеча белого цвета. Для сигнала Call должна появится медвежья свеча оранжевого цвета в то время, как показатели осциллятора RMDS находятся в зоне перекупленности.

Настройки RMDS позволяют:

Изменить период, метод расчета и пограничные величины для перекупленности/перепроданности RSI (раздел Set_Rsi);

Изменить период и пограничные величины MFI (Set_Mfi);

Изменить период и пограничные величины DeMarker (Set_Dem);

Изменить периоды, замедление, сдвиг, пограничные величины и метод расчета Стохастика (Set_Sto);

Настроить алерты;

Изменить визуальные параметры стрелочных сигналов.

А теперь поговорим о существенном недостатке данной стратегии для бинарных опционов. Если взглянуть на стрелки RMDS на исторических котировках, можно заметить, что они в абсолютном большинстве случаев верно указывают направление свечи, на которой появился сигнал. Даже на агрессивном трендовом движении индикатор верно указывает на редкие свечи, сформированные в противоположном направлении:

В реальном же времени стрелки начинают появляться на каждой свече, так как формируются тогда, когда индикатор находится в зонах перекупленности и перепроданности, в которых он может находиться довольно долго. Но по итогу, при обновлении графика все сигналы, которые были, исчезают даже тогда, когда оказались верным. Вот так выглядит работа RMDS в режиме реального времени на паре USD/JPY:

На исторических котировках формула индикатора работает уже с ценой закрытия свечи, а не с текущей ценой, поэтому после перезагрузки графика сигналы просто исчезают. Вот как выглядит тот же график после перезагрузки:

Перерисовка сигналов стратегии RMDS для бинарных опционов – существенный недостаток индикатора, который усложняет объективное его тестирование на исторических данных. Тем не менее, инструмент может быть полезен в торговле бинарными опционами, ведь показания осциллятора остаются верными. Получить наилучшие результаты по его стрелочным сигналам, несмотря на их нестабильность, можно используя дополнительные фильтры.

Правила торговли по стратегии RMDS для бинарных опционов

В правилах торговли по стратегии RMDS для бинарных опционов важно учитывать не только специфику стрелочных сигналов самого индикатора, но и особенности торговли по принципу перекупленности или перепроданности актива.

На сильном тренде показатели стандартных осцилляторов RSI, MFI, DeMarket и Stochastic, лежащие в основе сигналов RMDS, будут часто находится в зонах своих экстремальных значений и генерировать ложные сигналы о предстоящем развороте цены. Чтобы избежать торговли по преждевременным стрелочным сигналам этого индикатора, нам следует дождаться первых признаков разворота локального тренда, и только потом покупать опцион.

Согласно нашим наблюдениям, одним из надежных подтверждений для сигналов индикатора RMDS могут быть свечные паттерны бычьего или медвежьего поглощения.

Больше узнать об использовании свечных паттернов в торговле бинарными опционами вы можете в подборке наших материалов:

Использовать паттерн бычьего или медвежьего поглощения в качестве фильтра для сигналов RMDS очень просто. Для этого нужно дождаться окончания формирования свечи, на которой появился сигнал. Если в этом месте цена начала разворот с поглощением новой свечой предыдущей, значит, сигнал подтвержден, и можно покупать рекомендованный опцион уже на открытии следующей свечи:

Полное перекрытие предыдущей свечи вместе с тенями, как на иллюстрации выше, является более сильным сигналом, но для подтверждения сигнала RMDS достаточно, чтобы было перекрыто только ее тело без теней.

Для покупки Call опциона правила торговли бинарными опционами по стратегии RMDS будут следующими:

Появился зеленый сигнал стрелки вверх. Предыдущая свеча оранжевая. Сформировалась белая свеча, тело которой перекрывает тело предыдущей свечи (паттерн “Бычье поглощение”).

На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

Появился красный сигнал стрелки вниз. Предыдущая свеча белая. Сформировалась оранжевая свеча, тело которой перекрывает тело предыдущей свечи (паттерн “Медвежье поглощение”).

Также в моменты формирования сигналов не стоит обновлять график, иначе пропадут все сигналы.

Открытие опциона Call

В данном примере соблюдены все условия для покупки Call опциона. После появления зеленой стрелки вверх нам следовало убедиться, что предыдущая свеча была оранжевой, а новая свеча, на которой появился сигнал, окончательно сформировалась, перекрыв своим телом тело предыдущей. Таким образом, после получения подтверждения сигнала паттерном “Бычье поглощение”, можно было покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Put

Для покупки Put опциона на скриншоте ниже все условия стратегии соблюдены. Свеча, на которой появился сигнал красной стрелки – оранжевая. Она полностью перекрыла предыдущую белую свечу, значит на открытии следующей свечи можно покупать Put опцион.

Заключение

В торговле бинарными опционами по стратегии RMDS главным препятствием для трейдеров может оказаться то, что стрелочные сигналы индикаторов RMDS перерисовываются при обновлении графика. Это делает затруднительным тестирование работы RMDS на исторических данных и повышает требования к отбору сигналов для торговли.

Тем не менее, проверить работу индикатора и попрактиковаться в применении сигналов можно в бэктестере MT4. Вторая же проблема решается подключением дополнительных фильтров для сигналов.

Индикатор RMDS дает удобный комплексный сигнал по перекупленности и перепроданности актива, а показания осцилляторов достоверны вне зависимости от самих стрелочных сигналов, поэтому усилия в данном случае могут считаться оправданными.

В приведенной стратегии RMDS для торговли бинарными опционами в качестве фильтра используются свечные паттерны поглощения, но на демо-счету вы можете самостоятельно проверить и другие способы отобрать наилучшие сигналы для торговли, такие как пин-бар, графические паттерны или дополнительные сигналы других индикаторов.

Какую бы стратегию вы не выбрали, не забывайте о применении правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в торговле на реальном счету, и торгуйте только с проверенными партнерами, которых можете найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

