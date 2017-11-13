Стратегия для бинарных опционов торговли золотом

Множество трейдеров во всех уголках планеты используют золото (впрочем, как и серебро) в качестве надежного источника инвестиций, а также всегда ликвидного актива для сохранения и преумножения своих капиталов в длительной перспективе. Инфляция, экономические кризисы, неустойчивые курсы национальных валют — это главные причины инвестирования в драгоценный металл, не терявший своей ценности на протяжении многих веков.

Впрочем, в последние несколько лет инвестиционная привлекательность золота значительно снизилась, поскольку был утрачен предыдущий уровень надежности драгоценного металла в длинной перспективе. В силу этих причин золото превратилось в отличный актив для краткосрочных спекуляций.



Бинарный опцион — это самая удобная торговая платформа для совершения сделок с целью получения прибыли от кратковременных колебаний курса. Давайте попробуем понять, как торговать золотом именно сегодня, и разработаем оптимальную стратегию, учитывающую все особенности данного биржевого лота.

Особенности трейдинга золотом на бинарных опционах

Как правило, на биржах принято оценивать золото в американских долларах, поэтому на рынке торговый инструмент обозначается XAU/USD. Если посмотреть на хронологию изменения курса, сразу станет понятно, по каким причинам вложения в золото всегда являлись просто незаменимым способом страхования биржевых рисков. К сожалению, неуклонный рост цены унции прекратился в 2011 году. Сегодняшний курс составляет примерно 1300$. При этом в предыдущие годы биржевая стоимость унции пробивала отметку в 1900$.

По мнению экспертов, Соединенные Штаты занимают лидирующее положение по уровню обеспеченности золотыми резервами, Германия находится на втором месте. В основном, именно по этой причине главной мировой и самой конвертируемой валютой является американский доллар, тогда как евро занимает вторую позицию. Однако, помимо огромного золотого запаса, в США также базируется наибольшее число самых влиятельных финансовых корпораций. Понятно, что в их руках находятся самые мощные рычаги влияния не только на цену золота, но и на курсы национальных валют других государств.

В бинарных опционах долгосрочные риски ничего не значат. Золото — очень волатильный актив, поэтому предполагаемую прибыль и уровень хеджирования можно рассчитать вполне точно. Однако при торговле краткосрочными опционами трейдеров может интересовать только текущий тренд, а не то, на какое максимальную величину может вырасти котировка лота.

Золото очень хорошо поддается общепринятому графическому анализу. К примеру, очень хорошо работают ставки на пробитие круглого уровня: 1300, 1400, 1500 пунктов и т.п. Этот метод нельзя понимать буквально, поэтому за начальную точку можно взять любой показатель в рамках корреляции цены, допустим, отталкиваясь от 50 пунктов сверху и снизу.

Еще один плюс золотовалютного трейдинга — ярко выраженные и часто происходящие ложные пробои. К примеру, когда мы видим превышение уровня 1200 пунктов с последующим подтверждением гашения свечи. Мы наблюдаем признаки сценария "Утренняя звезда" - это свидетельствует об очень вероятном развороте тренда. Это позволяет нам заблаговременно закрыть бесперспективную сделку и выйти из нее или с максимальной прибылью, или с минимальными потерями.

Очень показательны уровни Фибоначчи, коррекция очень часто составляет 61.8% или 38.2%. В совокупности со стратегией круглых уровней точность предсказания значительно увеличивается. В приведенном примере коррекция двух волновых показателей стабилизировалась на 60% от предыдущего изменения. Третья волна на графике пробила отметку в 1300, что снова свидетельствует об эффективности применения обеих стратегий.

Торговая стратегия золотом

Платформа: любая

Валютная пара: XAU/USD

Торговый период: H1

Время экспирации: 1 час

Время сделки: американская сессия

Проверенные брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Трейдить золотом можно круглосуточно на любой бирже мира, однако самыми популярными центрами торговли считаются Лондон и Цюрих. В 16:00 msk там начинаются торги - это ярко отражает график, свидетельствующий о резком увеличении объемов сделок.

Итак, суть стратегии. В 16:00 московского времени берем график золота и наблюдаем тренд последней часовой свечи. К этому времени лондонские трейдеры уже вышли на работу. Направление закрывшейся свечи точно укажет вам направление потенциально выгодной сделки. Проще говоря, если вы работаете в "медвежьем" стиле, делаете Put. Если играете на повышение, создаете Call—ордер с временем экспирации 1 час.

Очень важно - всегда уделяйте внимание тому, как выглядит свеча:

Тело свечи должно превышать ее тень. Бычья свеча закрывается в верхней части, медвежья — в нижней. Это гарантирует вам стабильный успех.

Не менее важным является изучение текущих новостей - они сильно влияют на курс американского доллара, поэтому даже при любых других очевидных сигналах может произойти серьезный сдвиг цены актива. При обнаружении важной новости рекомендуется сократить период экспирации до 30 минут или при отсутствии открытых позиций некоторое время элементарно подождать.

Графические примеры

Если тело свечи имеет маленький размер и при этом не обозначает тот или иной тренд, торговать — все равно что бегать босиком по минному полю. Проще говоря, если сам рынок еще не показал конкретного направления, зачем нам нужно рисковать? Контролируйте размер свечи и ее тень.

В данном случае сигнальная свеча, обозначенная вертикальной линией, начала рост практически у самого дна и закрылась рядом со своим максимумом — показатель ярко выраженного восходящего тренда. Такая свеча в момент открытия лондонской биржи — благоприятный сигнал для начала торговли. Одночасовая экспирация почти всегда приносит положительный результат. И наоборот - нисходящая сигнальная свеча "медвежьего" типа - хороший повод сыграть на понижение.

Вывод

Учтите, что золото уже утратило статус "неприступной гавани" и совершенно не гарантирует безопасности вложения капитала. Сегодня точный математический анализ почти не дает сбоев и является наиболее эффективным инструментом биржевой торговли. Это дает нам уникальную возможность заработать на спекуляциях с золотом независимо от того, повышается его цена или падает.

