DTL Strategy - стратегия для бинарных опционов

Получать прибыль при торговле бинарными опционами можно только при соблюдении определенных условий. Наиболее значимыми из них являются качественная торговая система и грамотный манименеджмент. Найти действительно прибыльную стратегию довольно тяжело. Связанно это с постоянным изменением рынка. Стратегии, которые приносят доход сегодня, завтра могут оказаться малоэффективными. Также не стоит забывать и об индивидуальных особенностях каждого отдельного трейдера.

Сегодня в интернете можно найти множество стратегий, предназначенных для заработка именно на бинарных опционах. Самыми популярными являются те, в основе которых лежат технические индикаторы или закономерности поведения цены. Для снижения рисков и получения прибыли вне зависимости от рыночной ситуации рекомендуется в процессе торговли использовать сразу несколько стратегий. Ниже будет представлена одна из таких стратегий, получившая название «DTL Strategy». В ее основе лежат лини тренда и коррекции.

Характеристики стратегии DTL

Платформа: не имеет значения.

Торговые инструменты: любые валютные пары.

Таймфрейм: от М1 до Н1.

Экспирация: 1-5 свечей (корректируется по отношению к выбранному таймфрейму).

Время для торговли: круглые сутки.

Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Трендовые линии и их анализ

В классическом варианте линия медвежьего тренда строится по двум последним ценовым минимумам. Восходящий тренд определяется аналогично, но вместо минимумов рассматриваются максимумы. Однако существуют и другие способы определения трендовой линии.

Стратегия «DTL» подразумевает проведение трендовой линии по снижающимся максимумам при наличии на рынке нисходящего движения и по растущим минимумам на восходящем. Стратегия основывается на проведении двух трендовых линий, поэтому и получила такое название (Double Trend Line). Основная линия – «Master», коррекционная – «Trigger».

Чтение сигналов

Суть системы заключается во входе в рынок при пробитии ценой коррекционной линии в направлении основного тренда. Как же определить точки, в которых нужно покупать опцион?

Прежде всего, необходимо провести линию тренда и дождаться коррекционного движения. При возникновении повышающегося минимума добавляем на график линию триггера. Как только она будет пробита, входим в рынок на понижение (PUT).

Аналогичным образом поступаем и при бычьем тренде. Проводим линию «Master» и «Trigger». После пробоя второй покупаем опцион на повышение (CALL).

Также вместо линии «Master» может быть использована MA200 (скользящая средняя с параметром 200). Процесс добавления ее на график значительно проще, чем нахождения ценовых минимумов и максимумов. Скользящая средняя(MA200) также указывает и на смену тенденции, что позволяет использовать ее в качестве дополнительного фильтра. Если цена актива находится выше MA, то берем CALL, если ниже – PUT.

Рассмотрим возможную ситуацию. Для примера возьмем график EURUSD с таймфреймом М5. Допустим, цена находится ниже MA200. Как только на графике появляется убывающая вершина, наносим линию «Master». Далее нужно определиться с местоположением лини «Trigger». На часах 8.30. Цена пробивает триггер сверху вниз. Наши действия – покупка опциона на понижение по цене 1.1792. Срок экспирации выбираем 15 минут (3 свечи). Через это время мы получили бы прибыль.

Правила торговли являются универсальными для всех таймфреймов и активов. Единственное различие заключается в выбранных таймфреймах. При долгосрочной торговле достаточно дождаться формирования одной свечи. Для внутридневной торговли рекомендуется увеличивать срок экспирации до трех и более свечей.

Например, для таймфреймов М5 и М15 следует выбирать срок экспирации в 3 или 4 свечи. Тут также очень важно определить, насколько высока активность рынка. При торговле на М1 экспирация должна быть 5 свечей. Если вы торгуете на Н1 и более старших таймфреймах, то достаточно будет и одной свечи.

Пример сделки

Первое, что нужно сделать – установить МА200. Она поможет определить направление линии «Trigger». Предположим, что скользящая средняя направлена вверх. Следовательно, мы будем рассматривать исключительно опционы CALL.

Как только образуется две повышающиеся впадины, проводим линию тренда. Доставшись ее пробоя, входим в рынок. Пробой считается совершенным, если свеча закрылась за линией. Покупаем опцион на повышение. Экспирация – 3 свечи (15 минут). Теперь остается лишь дождаться закрытия сделки.

Во время присутствия на рынке тренда можно открывать бесконечное количество сделок на каждой новой коррекции. Главное, чтобы цена пробила линию.

Также внимания заслуживает и пробойная свеча. Например, свечи с небольшой тенью являются явным признаком отскока. В обратном случае (большая тень или тело) рекомендуется воздержаться от открытия позиции.

Нужно нарисовать линию по максимумам. Если она уже является пробитой, то можно рассмотреть покупку опциона CALL со сроком истечения 3 свечи.

Выводы

Стратегию «DTL» можно применять при торговле любыми активами и на любом таймфрейме при условии наличия на рынке трендового движения с коррекциями. Подобная ситуация характерна практически каждому финансовому инструменту. Срок истечения выбирается в зависимости от таймфрейма, на котором проводится анализ, и может составлять 1-5 свечей. Потенциал рассмотренной стратегии достаточно высок при неукоснительном соблюдении всех требований и правил.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также: