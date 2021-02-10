Торговая система WIN 1.0 для бинарных опционов является сигнальной трендовой стратегией, которая работает благодаря сигналам в виде стрелочек, трендовому каналу и индикатору линий и каналов, которые строятся по принципу индикатора трендовых линий и индикатора касания трендовых линий.

Торговля по торговой системе WIN 1.0 ведется на таймфреймах М1 и М5, а экспирация используется в 3 свечи.

Характеристики торговой системы WIN 1.0 для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1 и М5.

Экспирация: 3 свечи (3 минуты или 15 минут в зависимости от таймфрейма).

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Novinder Signal.ex4, Время.ex4, Минутный индикатор.ex4, Таймфреймы.ex4, Трендовый канал.ex4, Уровни.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов торговой системы WIN 1.0 в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Чтобы не устанавливать индикаторы для бинарных опционов из торговой системы WIN 1.0 вручную, проще всего будет сделать это при помощи шаблона, который можно будет скачать в конце статьи.

Обзор индикаторов торговой системы WIN 1.0 для бинарных опционов

Стоит отметить, что все индикаторы в торговой системе WIN 1.0 взяты из свободного доступа, и помимо тех индикаторов, которые уже были описаны выше, в ней, к примеру, содержится индикатор PPA, который в свою очередь основан на стратегии «Три экрана Элдера»:

Также можно с уверенность сказать, что канальный индикатор в торговой системе WIN 1.0 для бинарных опционов основа на Скользящих Средних, так как добавив на график SMA синего цвета с периодом «10» и добавив к ней уровни с периодами «25» и «-25» они находятся довольно близко по значениям:

В настройках канального индикатора также выбран период «10» в самом шаблоне, и кроме этого более настроить ничего нельзя:

Следующий индикатор, настройки которого можно рассмотреть, называается «Минутный индикатор», и он отвечает за зеленые и красные стрелочки на графике. Основные его настройки относятся к алертам, но можно настроить и значения первыми тремя параметрами, основным из которых является переменная «Per» и изменяя ее, можно увеличить или уменшить частоту сигналов:

И по итогу от этого индикатора из торговой системы WIN 1.0 могут быть получены такие сигналы:

Также можно рассмотреть настройки еще одного индикатора по названием «Уровни», который строит наклонные трендовые линии и каналы. Он имеет несколько настроек, которые лучше не менять, так как это может значительно повлиять на построение каналов и линий. Но если все же есть необходимость скорректировать линии, то можно поменять переменные «SR» и «FP», которые помогут сделать каналы шире, а линии поддержки и сопротивления более редкими:

Индикатор PPA, который в торговой системе WIN 1.0 называется «Таймфреймы» отвечает за свечи с разных таймфреймов, что позволяет видеть, какой на данный момент наблюдается локальный тренд. В нем можно настроить отображение в «подвале» графика любых таймфреймов, а также настроить визуальную составляющую:

Более подробно о работе индикатора PPA можно узнать из нашей статьи о нем.

Индикаторы Novinder Signal и «Время» рассматривать нет смысла, так как в первом нет никаких настроек, а второй отвечает за время до закрытия текущей свечи и является информационным.

Правила торговли по торговой системе WIN 1.0

Несмотря на то, что в торговой системе WIN 1.0 для бинарных опционов используется торговля как по тренду, так и против него, каждому трейдеру стоит разбираться и понимать, как работает тренд и торговля по тренду, а также не лишним будет понимать работу флэта. Понимание этих фундаментальных факторов позволит превратить любую торговую систему, стратегию или индикатор для бинарных опционов в прибыльный инструмент.

Говоря о правилах торговой системы WIN 1.0 для бинарных опционов, обращать внимание необходимо на три основных сигнала:

Каналы и линии поддержки/сопротивления; Канал от индикатора WIN 1.0; Сигналы (большие зеленые и красные стрелочки).

Также есть и три второстепенных сигнала, которые могут дополнительно подтверждать сигналы. К таким факторам относятся:

Тренд; Показания «подвального» индикатора; Сигналы (маленькие синие и красные стрелочки).

А теперь более подробно рассмотрим принцип торговли по торговой системе WIN 1.0.

Второстепенные сигналы можно не принимать во внимание и сосредоточиться только на главных трех сигналах, так как такой подход будет проще и эффективнее, и более подойдет новичкам в торговле бинарными опционами. Поэтому для покупки опциона Call («Выше») нам необходимо:

Чтобы цена находилась на нижней границе канала, построенного трендовыми линиями; Чтобы цена находилась на нижней границе плавающего канала (зеленая, синяя и красная линии); Чтобы появился сигнал (большая зеленая стрелочка).

Для покупки опциона Put, соответственно, необходимо:

Чтобы цена находилась на верхней границе канала, построенного трендовыми линиями; Чтобы цена находилась на верхней границе плавающего канала (зеленая, синяя и красная линии); Чтобы появился сигнал (большая красная стрелочка).

Как уже говорилось до этого, таймфреймы стоит использовать только М1 и М5, и экспирации соответственно, 3 минуты для М1 и 15 минут для М5.

В дополнение можно использовать и второстепенные сигналы, тем самым подтверждая основные сигналы и улучшая их прибыльность. Для этого необходимо учитывать тренд, о чем будет говорить направление канала (вверх или вниз) и «подвальный» индикатор с одним цветом большинства свечей. Маленькие стрелочки довольно редко будут появляться по тренду, поэтому проще сосредоточиться именно на тренде, как дополнительном сигнале.

Сигналы по торговой системе WIN 1.0 для бинарных опционов

Теперь рассмотрим примеры торговли по сигналам торговой системы WIN 1.0 на валютных парах EUR/JPY и GBP/CAD.

Опцион Call

В данном случае у нас есть все основные сигналы несмотря на то, что сделка была бы совершена против тренд (цена находится в нисходящем канале). Но так как тренд является лишь второстепенным сигналом, его можно проигнорировать и ориентироваться только на главные сигналы:

Опцион Put

В данном случае у нас есть все основные сигналы, и дополнительно к ним нисходящий тренд, о чем говорит и канал, направленный вниз, и красные свечи «подвального» индикатора:

Заключение

Торговая система WIN 1.0 для бинарных опционов может приносить прибыль, если не только слепо следовать сигналам, а и анализировать рынок при помощи тренда или как минимум понимания того, что происходит с ценой. Также важно исключить торговлю на новостях и слишком волатильные торговые активы.

Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента и не использовать в одной сделке более чем 1-5% от своего депозита.

Не стоит забывать и про проверенных брокеров, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать торговую систему для бинарных опционов WIN 1.0

