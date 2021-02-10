        Торговая система WIN 1.0 для бинарных опционов

        Торговая система WIN 1.0 для бинарных опционов является сигнальной трендовой стратегией, которая работает благодаря сигналам в виде стрелочек, трендовому каналу и индикатору линий и каналов, которые строятся по принципу индикатора трендовых линий и индикатора касания трендовых линий.

        Торговля по торговой системе WIN 1.0 ведется на таймфреймах М1 и М5, а экспирация используется  в 3 свечи.

        Торговая система WIN 1.0

        Характеристики торговой системы WIN 1.0 для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1 и М5.
        • Экспирация: 3 свечи (3 минуты или 15 минут в зависимости от таймфрейма).
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Novinder Signal.ex4, Время.ex4, Минутный индикатор.ex4, Таймфреймы.ex4, Трендовый канал.ex4, Уровни.ex4.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов торговой системы WIN 1.0 в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Чтобы не устанавливать индикаторы для бинарных опционов из торговой системы WIN 1.0 вручную, проще всего будет сделать это при помощи шаблона, который можно будет скачать в конце статьи.

        Обзор индикаторов торговой системы WIN 1.0 для бинарных опционов

        Стоит отметить, что все индикаторы в торговой системе WIN 1.0 взяты из свободного доступа, и помимо тех индикаторов, которые уже были описаны выше, в ней, к примеру, содержится индикатор PPA, который в свою очередь основан на стратегии «Три экрана Элдера»:

        индикатор PPA свечи

        Также можно с  уверенность сказать, что канальный индикатор в торговой системе WIN 1.0 для бинарных опционов основа на Скользящих Средних, так как добавив на график SMA синего цвета с периодом «10» и добавив к ней уровни с периодами «25» и «-25» они находятся довольно близко по значениям:

        индикатор win 1.0 и sma

        В настройках канального индикатора также выбран период «10» в самом шаблоне, и кроме этого более настроить ничего нельзя:

        настройки трендового канала win 1.0

        Следующий индикатор, настройки которого можно рассмотреть, называается «Минутный индикатор», и он отвечает за зеленые и красные стрелочки на графике. Основные его настройки относятся к алертам, но можно настроить и значения первыми тремя параметрами, основным из которых является переменная «Per» и изменяя ее, можно увеличить или уменшить частоту сигналов:

        настройки минутного индикатора win 1.0

        И по итогу от этого индикатора из торговой системы WIN 1.0 могут быть получены такие сигналы:

        алерты торговой системы win 1.0

        Также можно рассмотреть настройки еще одного индикатора по названием «Уровни», который строит наклонные трендовые линии и каналы. Он имеет несколько настроек, которые лучше не менять, так как это может значительно повлиять на построение каналов и линий. Но если все же есть необходимость скорректировать линии, то можно поменять переменные «SR» и «FP», которые помогут сделать каналы шире, а линии поддержки и сопротивления более редкими:

        настройки уровней win 1.0

        Индикатор PPA, который в торговой системе WIN 1.0 называется «Таймфреймы» отвечает за свечи с разных таймфреймов, что позволяет видеть, какой на данный момент наблюдается локальный тренд. В нем можно настроить отображение в «подвале» графика любых таймфреймов, а также настроить визуальную составляющую:

        настройки таймфреймов win 1.0

        Более подробно о работе индикатора PPA можно узнать из нашей статьи о нем.

        Индикаторы Novinder Signal и «Время» рассматривать нет смысла, так как в первом нет никаких настроек, а второй отвечает за время до закрытия текущей свечи и является информационным.

        Правила торговли по торговой системе WIN 1.0

        Несмотря на то, что в торговой системе WIN 1.0 для бинарных опционов используется торговля как по тренду, так и против него, каждому трейдеру стоит разбираться и понимать, как работает тренд и торговля по тренду, а также не лишним будет понимать работу флэта. Понимание этих фундаментальных факторов позволит превратить любую торговую систему, стратегию или индикатор для бинарных опционов в прибыльный инструмент.

        Говоря о правилах торговой системы WIN 1.0 для бинарных опционов, обращать внимание необходимо на три основных сигнала:

        1. Каналы и линии поддержки/сопротивления;
        2. Канал от индикатора WIN 1.0;
        3. Сигналы (большие зеленые и красные стрелочки).

        Также есть и три второстепенных сигнала, которые могут дополнительно подтверждать сигналы. К таким факторам относятся:

        1. Тренд;
        2. Показания «подвального» индикатора;
        3. Сигналы (маленькие синие и красные стрелочки).

        А теперь более подробно рассмотрим принцип торговли по торговой системе WIN 1.0.

        Второстепенные сигналы можно не принимать во внимание и сосредоточиться только на главных трех сигналах, так как такой подход будет проще и эффективнее, и более подойдет новичкам в торговле бинарными опционами. Поэтому для покупки опциона Call («Выше») нам необходимо:

        1. Чтобы цена находилась на нижней границе канала, построенного трендовыми линиями;
        2. Чтобы цена находилась на нижней границе плавающего канала (зеленая, синяя и красная линии);
        3. Чтобы появился сигнал (большая зеленая стрелочка).

        покупка call по win 1.0

        Для покупки опциона Put, соответственно, необходимо:

        1. Чтобы цена находилась на верхней границе канала, построенного трендовыми линиями;
        2. Чтобы цена находилась на верхней границе плавающего канала (зеленая, синяя и красная линии);
        3. Чтобы появился сигнал (большая красная стрелочка).

        win 1.0 сигналы put

        Как уже говорилось до этого, таймфреймы стоит использовать только М1 и М5, и экспирации соответственно, 3 минуты для М1 и 15 минут для М5.

        В дополнение можно использовать и второстепенные сигналы, тем самым подтверждая основные сигналы и улучшая их прибыльность. Для этого необходимо учитывать тренд, о чем будет говорить направление канала (вверх или вниз) и «подвальный» индикатор с одним цветом большинства свечей. Маленькие стрелочки довольно редко будут появляться по тренду, поэтому проще сосредоточиться именно на тренде, как дополнительном сигнале.

        Сигналы по торговой системе WIN 1.0 для бинарных опционов

        Теперь рассмотрим примеры торговли по сигналам торговой системы WIN 1.0 на валютных парах EUR/JPY и GBP/CAD.

        Опцион Call

        В данном случае у нас есть все основные сигналы несмотря на то, что сделка была бы совершена против тренд (цена находится в нисходящем канале). Но так как тренд является лишь второстепенным сигналом, его можно проигнорировать и ориентироваться только на главные сигналы:

        торговля по win 1.0 call

        Опцион Put

        В данном случае у нас есть все основные сигналы, и дополнительно к ним нисходящий тренд, о чем говорит и канал, направленный вниз, и красные свечи «подвального» индикатора:

        торговля по win 1.0 put

        Заключение

        Торговая система WIN 1.0 для бинарных опционов может приносить прибыль, если не только слепо следовать сигналам, а и анализировать рынок при помощи тренда или как минимум понимания того, что происходит с ценой. Также важно исключить торговлю на новостях и слишком волатильные торговые активы.

        Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента и не использовать в одной сделке более чем 1-5% от своего депозита.

        Не стоит забывать и про проверенных брокеров, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать торговую систему для бинарных опционов WIN 1.0

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Игорь Зиньчук
        Как начать торговлю по системе Win 1.0 для бинарных опционов и подойдет данная система для начинающего трейдера?.
        06 апреля 2021
        Ответить
        Серж
        Попробую подняться на стратегии. Заплачу без проблем. Всего лишь от разработчика нужно убрать все алерты кроме одного
        надо искать просто программиста, индюки из свободного доступа эти, автор стратегии их не создавал
        01 марта 2021
        Ответить
        ILUA
        Попробую подняться на стратегии. Заплачу без проблем. Всего лишь от разработчика нужно убрать все алерты кроме одного
        26 февраля 2021
        Ответить
        Игорь Зиньчук
        В принципе, статья полезна для тех, кто начинает свой путь в торговле бинарными опционами, но важно помнить о рисках, анализировать текущею ситуацию на рынке в момент заключения сделки и пробовать просчитывать возможные варианты развития ситуации, чтобы не потерять вложенные средства.
        26 февраля 2021
        Ответить
        Тимур
        Его бы отфильтровать и все. Можно сидеть и тупо ждать 3-4 сигнала в день с мартином твердые 20-30% депа
        А что, умный ход, это еще больше сводит к минимуму флэтовую сделку.
        25 февраля 2021
        Ответить
        ILUA
        25 февраля 2021
        Ответить
        Александр Синица
        Очень понравилась. Главное не слепо ставить по сигналу, смотреть на все индикаторы и уровни. Причем есть сигнал, показывающий продолжение тренда на 25-30 минут при пятиминутном тайм-фрейме. Появляется редко, но всегда верный. В инструкции про него почему-то ничего не сказано.
        Тоже видел этот сигнал, хороший, тогда точно знаешь в какую сторону тренд
        24 февраля 2021
        Ответить
        ILUA
        24 февраля 2021
        Ответить
        Сергей
        РЕДКОСТНЫЙ ОТСТОЙ
        21 февраля 2021
        Ответить
        сергей
        здравствуйте я являюcь разработчиком ТС Win 1.0 не очень приятно что моя тс была слита в сеть но приятно что люди по ней зарабатываю!!! могу вас обрадовать что уже вышла ТС Win 2.0 которая является на голову выше по проходимости чем Win 1.0 возможно и она в скором времени попадёт в сеть а пока она является платной всем удачи в торговли!!!
        сергей, а за что платить то? индикаторы то все бесплатные и давно есть в общем доступе. Ну то что собрал все и придумал правила, наверно молодец если работает конечно
        Вячеслав, Все правильно собрал и придумал!!! Индикаторов в свободном доступе много только по одному они не дают должного результата а что бы собрать из этой массы качественную тс и правильно скрестить индикаторы требуется большое количество сил и времени
        20 февраля 2021
        Ответить
        Вячеслав
        19 февраля 2021
        Ответить
        сергей
        19 февраля 2021
        Ответить
        Евгений
        Всем привет, хочу отписать по данной торговой системе WIN 1.0 На самом деле давно искал что-то подобное и вот же оно Сразу же начал тестить на демке и результат меня удивил и затем не долго думая перешел на реал Торгую уже 5 дней по ней, все устраивает, ложных сигналов мало
        Никита Добрынин, привет на каком тайфрейме стоит индикатор и сделку на сколько заключаешь.?
        14 февраля 2021
        Ответить
        Никита Добрынин
        Всем привет, хочу отписать по данной системе WIN 1.0 На самом деле давно искал что-то подобное и вот же оно Сразу же начал тестить на демке и результат меня удивил и затем не долго думая перешел на реал Торгую уже 5 дней по ней, все устраивает, ложных сигналов мало
        Привет, тоже начал ее использовать, пока только на демке, настраиваю, думаю еще от себя что-то добавить, или не стоит, как думаешь?
        Если уверен что хуже не сделаешь то добавь конечно, и со мной поделись)) А вообще и так работает, на M1 в основном торгую, в течении дня куча точек входа, сделок много, часто бывают без убыточные сделки или сделки в небольшой минус
        12 февраля 2021
        Ответить
        Антон
        11 февраля 2021
        Ответить
        Никита Добрынин
        11 февраля 2021
        Ответить
