Стратегия для бинарных опционов Volume Trading – это стратегия, которая предлагает входить в рынок по сигналам "перекупленности" и "перепроданности" на основе изменений объема свечи. Сигналы индикатора не перерисовываются, и, по словам автора, позволяют определить разворот цены еще в начале движения.

На сколько эффективна стратегия? Какие результаты она показывает в режиме реального времени? Как отфильтровать ложные сигналы? Ответы на все эти вопросы постараемся дать в этой статье.

Характеристики стратегии Voume Trading для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии Voume Trading в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Проще всего устанавливать индикатор для бинарных опционов из стратегии Voume Trading из шаблона, который находится в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Voume Trading для бинарных опционов

Стратегия позиционируется разработчиками как эффективный инструмент для прогнозирования изменения тренда, где основными сигналами для открытия сделки служат "перекупленность" или "перепроданность" рынка.

Перекупленность (Overbought) – ситуация на рынке, возникающая после того как цена выросла слишком высоко и слишком быстро:

Перепроданность (Oversold) – ситуация на рынке, когда цена снизилась слишком низко и быстро:

Логика стратегии невероятно проста:

Если цена растет слишком быстро – ожидается понижение. Если цена падает слишком быстро – ожидается повышение.

От трейдера не требуется проводить технический либо фундаментальный анализ, и даже следить за рынком. Для этого в системе, предусмотрен индикатор Data Volume. Индикатор представлен гистограммой в нижней части платформы MetaTrader 4 и стрелочками вверх/вниз, окрашенными в синий и красный цвет. Это основной индикатор стратегии, указывающий на возможные изменения в движения цены.

Обратите внимание: сигналы индикатора не перерисовываются. Более того, сигналы вверх или вниз появляются еще до закрытия свечи. Также, на нашем ресурсе, вы можете ознакомиться с лучшими индикаторами без перерисовки.

Не рекомендуем изменять стандартные настройки в параметрах индикатора. Но, обратите внимание на то, что алерты по умолчанию включены: в терминале, по электронной почте и номеру телефона. Для того, чтобы отключить оповещения например для мобильного телефона, достаточно изменить значение переменной «Alertformobile» на «false».

Встроенные алерты (оповещения индикатора) выполняют предупредительную функцию: в терминале могут появится сообщения «Oversold/Overbrought Atention», что дает основной сигнал трейдеру к возможной «Перепроданности/Перекупленности рынка».

Это всего лишь предупредительный сигнал и перед покупкой опционов необходимо дождатся подтверждающего сигнала от второго индикатора.

Индикатор Linex – второй индикатор стратегии, который служит уже для подтверждения сигнала. Индикатор также находится в нижней части платформы МetaTrader 4 и представляет собой горизонтальную линию, пересекающую гистограмму объемов индикатора Data Volume. Для подтверждения используется цвет окраски индикатора: синий цвет – покупка опциона Call ("Выше"); красный цвет – покупка опциона Put ("Ниже").

Также стоит отметить, что данный индикатор строится по тиковому объему, а не по реальному. Несмотря на это даже тиковые объемы можно использовать в торговле бинарными опционами для получения прибыли.

Правила торговли по стратегии Volume Trading для бинарных опционов

Покупка опциона Call ("Выше"):

На графике появилась стрелка вверх (синего цвета); Столбик гистограммы индикатора Data Volume окрашен в синий цвет; Цвет на линии индикатора Linex совпадает с цветом индикатора Data Volume.

Покупка опциона Put ("Ниже"):

На графике сформировалась стрелка вниз (красного цвета); Столбик гистограммы индикатора Data Volume окрашен в красный цвет; Цвет индикатора Linex совпадает с цветом индикатора Data Volume.

Выбор времени экспирации рекомендуется в 1 свечу:

Для графиков М1 – 1 минута. Для графиком М5 – 5 минут. Для графиков М15 – 15 минут. Для графиков М30 – 30 минут. Для графиков Н1 – 1 час.

Индикаторы и встроенные алерты делают покупку опционов более удобной: алерт от основного индикатора – подтверждающий сигнал от второго – открытие сделки с короткой экспирацией от 1 минуты. На первый взгляд, это очень удобно для трейдера как с технической, так и с психологической стороны. Но на сколько эффективна эта система и какую прибыль или убыток она может принести в торговле на реальном счете?

Сигналы по стратегии Volume Trading для бинарных опционов

Расмотрим пример работы данной системы на валютной паре NZD/USD, таймфрейм H1:

На графике выше можно заметить спокойный медвежий тренд, который сменился на бычий тренд к правому краю графика. По правилам стратегии отчетливо видно шесть точек входа: три на покупку опциона Put и три на покупку опциона Call. При первом же взгляде создается ощущение большого количества "ложных" сигналов, где соотношение прибыльных сделок к убыточным будет составлять примерно 50%, что очень мало даже для рынка Forex.

Как мы уже убедились выше, стратегия Volume Trading, как и все другие общедоступные стратегии, не работает без дополнительного анализа рынка. И если эта стратегия "разворотная", то в этом случаи, нам очень помогут уровни поддержки и сопротивления, а также японские свечи.

На графике ниже (валютная пара GBP/USD, таймфрейм M30) яркий пример синтеза нескольких инструментов для определения точки входа: индикатор Data Volume сигнализирует о развороте цены, индикатор Linex подтверждает сигнал, свеча закрывается ниже уровня сопротивления. Этот сигнал не просто гарантировал отличную сделку, но и предупредил о краткосрочной смене движения цены.

Еще один пример (валютная пара GBP/USD, таймфрейм H1) пересечения сигналов стратегии Volume Trading и свечного анализа: сформировался сигнал на покупку Put, а свеча закрылась разворотной фигурой «Доджи» ниже уровня сопротивления. На графике ниже представлен невероятно точный вход в рынок с минимальным риском.

Заключение

Во время ознакомления с данной стратегией можно сделать вывод о том, что она больше подходит для анализа рынка, а не для поиска точек входа. Слишком большое количество сигналов индикатора Data Volume и откровенно плохой фильтр от дополнительного индикатора Linex, делают эту стратегию убыточной в краткосрочной, и, тем более, долгосрочной перспективе. Однако, результаты по данной стратегии можно улучшить путем совмещения ее с основами графического анализа, свечного анализа и уровней, что и было показано на примерах выше.

И все же перед торговлей на реальном счету следует опробовать эту стратегию на бесплатном демо-счету. Обращайте внимание на мани-менеджемент и риск-менеджмент, чтобы уберечь депозит от слива.

Если же вы все же хотите попробовать поторговать по данной стратегии именно бинарными опционами, то следует найти брокера бинарных опционов, который позволяет использовать экспирацию не менее суток. К таким брокерам можно отнести брокеров Deriv и Binarium.

Скачать бесплатно стратегию Volume Trading

