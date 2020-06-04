Торговая система для бинарных опционов ARMAND

Стратегия для бинарных опционов ARMAND основана на торговых сессиях и сигналах, а также на индикаторе новостей, который предупреждает трейдера, когда не стоит совершать сделки, так как повышенная волатильность и внутридневной шум, как известно, мешают торговле.
Стоит отметить, что торговая система ARMAND является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.
Характеристики стратегии для бинарных опционов ARMAND
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: Любой, но автор советует М5.
- Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: ARMAND, CandleTime, Change Symbol Vertical, IceFX.NewsInfo, i-Sessions, Rsi tma_nrp__bands_mtf, Автоуровни.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов торговой системы ARMAND в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Индикаторов в торговой системе ARMAND довольно много, поэтому ручная установка не рекомендуется. Самым простым способом будет установить данную торговую систему при помощи шаблона, который можно скачать в конце статьи.
Обратите внимание, что в архиве также есть папка "Libraries" и для корректной работы новостного индикатора ее необходимо будет переместить в корневой каталог терминала.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Суть и правила торговли с помощью стратегии ARMAND
Не устанем повторять, что какая бы стратегия или индикатор не использовались, обязательно стоит изучить, что такое тренд и как его определять.
Если говорить о самой торговой системе ARMAND, то она предусматривает понимание некоторых принципов. В системе предусмотрено использование торговых сессий, и автор разделяет валютные пары на «активные» и «неактивные» в зависимости от сессии. Разделение валютных пар происходит следующим образом:
|«Активные»
|«Неактивные»
|Азиатская сессия
|USD/JPY
|EUR/USD
|AUD/USD
|GBP/USD
|EUR/JPY
|USD/CHF
|GBP/JPY
|EUR/GBP
|AUD/JPY
|USD/CAD
|EUR/AUD
|EUR/CHF
|Европейская сессия
|EUR/USD
|USD/JPY
|GBP/USD
|AUD/USD
|USD/CHF
|EUR/JPY
|EUR/GBP
|GBP/JPY
|USD/CAD
|AUD/JPY
|EUR/CHF
|EUR/AUD
|Американская сессия
|EUR/USD
|EUR/GBP
|GBP/USD
|EUR/CHF
|USD/CHF
|EUR/JPY
|AUD/USD
|GBP/JPY
|USD/CAD
|AUD/JPY
|USD/JPY
|EUR/AUD
На самом графике торговые сессии можно определить по цветам:
Где:
- Желтый — Азиатская сессия.
- Голубой — Европейская сессия.
- Розовый — Американская сессия.
И как можно было догадаться, в определенную торговую сессию автор не советует торговать неактивными валютными парами. Но, с другой стороны, если бы речь шла о торговле на Форекс, то это было бы логично, но для бинарных опционов даже некоторые из «неактивных» пар можно без проблем использовать в любое время, так как в бинарных опционах нет сильной зависимости от волатильности.
Второй принцип, о котором говорит автор торговой системы ARMAND, это новости, и для этого предусмотрен специальный индикатор новостей, который помимо новостной панели отмечает будущие новости и на самом графике в точное время:
Если планируется выход важных новостей, которые могут «оживить» рынок на какое-то время, то перед такими новостями лучше не совершать никаких сделок.
Примечание: это правило можно отнести не только к этой торговой системе, а к любым другим стратегиям и видам торговли (кроме самой торговли по новостям).
Беря во внимание предыдущие принципы, теперь можно сказать о правилах торговли по торговой системе ARMAND, ключевым моментом в которой будут сигналы в виде стрелочек.
Итак, для покупки опциона Call необходимо, чтобы:
- Была нужная торговая сессия в зависимости от валютной пары (не обязательно).
- В ближайшее время не планировался выход важных новостей.
- Появилась зеленая стрелочка, направленная вверх.
Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:
- Была нужная торговая сессия в зависимости от валютной пары (не обязательно).
- В ближайшее время не планировался выход важных новостей.
- Появилась красная стрелочка, направленная вниз.
Обратите внимание, что входить в сделку нужно на следующей свече после сигнальной. Соответственно, как только закрылась свеча, можно покупать опцион с экспирацией в 1 или 3 свечи (более лучшая экспирация) от текущего тайм фрейма.
Звездочки и кружочки, которые могут появляться вместе с основными сигналами являются лишь дополнением и усиливающими факторами, поэтому на них не стоит обращать особого внимания.
И также в торговой системе ARMAND предусмотрены алерты по сигналам:
Примеры торговли с помощью торговой системы ARMAND
Чтобы стало понятнее, когда стоит покупать опционы по данной стратегии, рассмотрим несколько примеров на валютной паре EUR/JPY и графике М5.
Открытие опциона Call
Как уже говорилось выше, несмотря на то что эта валютная пара является «неактивной» для европейской сессии, для бинарных опционов это не имеет особого значения:
Открытие опциона Put
Покупка опциона Put ничем не отличается от предыдущего примера:
Заключение
По итогу становится видно, что некоторые правила, предложенные автором, можно проигнорировать, но про что забывать не стоит, так это про правила мани-менеджмента и тестирование стратегий на демо-счету перед реальной торговлей.
Не стоит забывать также и про проверенных брокеров.
Скачать индикаторы и шаблон для стратегии ARMAND
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.