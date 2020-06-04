        ARMAND

        Торговая система для бинарных опционов ARMAND

        Стратегия для бинарных опционов ARMAND основана на торговых сессиях и сигналах, а также на индикаторе новостей, который предупреждает трейдера, когда не стоит совершать сделки, так как повышенная волатильность и внутридневной шум, как известно, мешают торговле.

        Стоит отметить, что торговая система ARMAND является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Торговая система ARMAND

        Характеристики стратегии для бинарных опционов ARMAND

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: Любой, но автор советует М5.
        • Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: ARMAND, CandleTime, Change Symbol Vertical, IceFX.NewsInfo, i-Sessions, Rsi tma_nrp__bands_mtf, Автоуровни.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов торговой системы ARMAND в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Индикаторов в торговой системе ARMAND довольно много, поэтому ручная установка не рекомендуется. Самым простым способом будет установить данную торговую систему при помощи шаблона, который можно скачать в конце статьи.

        Обратите внимание, что в архиве также есть папка "Libraries" и для корректной работы новостного индикатора ее необходимо будет переместить в корневой каталог терминала.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Суть и правила торговли с помощью стратегии ARMAND

        Не устанем повторять, что какая бы стратегия или индикатор не использовались, обязательно стоит изучить, что такое тренд и как его определять.

        Если говорить о самой торговой системе ARMAND, то она предусматривает понимание некоторых принципов. В системе предусмотрено использование торговых сессий, и автор разделяет валютные пары на «активные» и «неактивные» в зависимости от сессии. Разделение валютных пар происходит следующим образом:

        «Активные»     «Неактивные»
        Азиатская сессия
        USD/JPY EUR/USD
        AUD/USD GBP/USD
        EUR/JPY USD/CHF
        GBP/JPY EUR/GBP
        AUD/JPY USD/CAD
        EUR/AUD EUR/CHF
        Европейская сессия
        EUR/USD USD/JPY
        GBP/USD AUD/USD
        USD/CHF EUR/JPY
        EUR/GBP GBP/JPY
        USD/CAD AUD/JPY
        EUR/CHF EUR/AUD
        Американская сессия
        EUR/USD     EUR/GBP
        GBP/USD EUR/CHF
        USD/CHF EUR/JPY
        AUD/USD GBP/JPY
        USD/CAD AUD/JPY
        USD/JPY EUR/AUD

         

        На самом графике торговые сессии можно определить по цветам:

        Торговые сессии торговой системы ARMAND

        Где:

        • Желтый — Азиатская сессия.
        • Голубой — Европейская сессия.
        • Розовый — Американская сессия.

        И как можно было догадаться, в определенную торговую сессию автор не советует торговать неактивными валютными парами. Но, с другой стороны, если бы речь шла о торговле на Форекс, то это было бы логично, но для бинарных опционов даже некоторые из «неактивных» пар можно без проблем использовать в любое время, так как в бинарных опционах нет сильной зависимости от волатильности.

        Второй принцип, о котором говорит автор торговой системы ARMAND, это новости, и для этого предусмотрен специальный индикатор новостей, который помимо новостной панели отмечает будущие новости и на самом графике в точное время:

        Новости торговой системы ARMAND

        Если планируется выход важных новостей, которые могут «оживить» рынок на какое-то время, то перед такими новостями лучше не совершать никаких сделок.

        Примечание: это правило можно отнести не только к этой торговой системе, а к любым другим стратегиям и видам торговли (кроме самой торговли по новостям).

        Беря во внимание предыдущие принципы, теперь можно сказать о правилах торговли по торговой системе ARMAND, ключевым моментом в которой будут сигналы в виде стрелочек.

        Итак, для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

        1. Была нужная торговая сессия в зависимости от валютной пары (не обязательно).
        2. В ближайшее время не планировался выход важных новостей.
        3. Появилась зеленая стрелочка, направленная вверх.

        Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

        1. Была нужная торговая сессия в зависимости от валютной пары (не обязательно).
        2. В ближайшее время не планировался выход важных новостей.
        3. Появилась красная стрелочка, направленная вниз.

        Обратите внимание, что входить в сделку нужно на следующей свече после сигнальной. Соответственно, как только закрылась свеча, можно покупать опцион с экспирацией в 1 или 3 свечи (более лучшая экспирация) от текущего тайм фрейма.

        Звездочки и кружочки, которые могут появляться вместе с основными сигналами являются лишь дополнением и усиливающими факторами, поэтому на них не стоит обращать особого внимания.

        И также в торговой системе ARMAND предусмотрены алерты по сигналам:

        Алерты торговой системы ARMAND

        Примеры торговли с помощью торговой системы ARMAND

        Чтобы стало понятнее, когда стоит покупать опционы по данной стратегии, рассмотрим несколько примеров на валютной паре EUR/JPY и графике М5.

        Открытие опциона Call

        Как уже говорилось выше, несмотря на то что эта валютная пара является «неактивной» для европейской сессии, для бинарных опционов это не имеет особого значения:

        Опцион Call по торговой системе ARMAND

        Открытие опциона Put

        Покупка опциона Put ничем не отличается от предыдущего примера:

        Опцион Put по торговой системе ARMAND

        Заключение

        По итогу становится видно, что некоторые правила, предложенные автором, можно проигнорировать, но про что забывать не стоит, так это про правила мани-менеджмента и тестирование стратегий на демо-счету перед реальной торговлей.

        Не стоит забывать также и про проверенных брокеров. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии ARMAND

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Stanislav
        Всем привет, Я скачал систему, но кажется, что только в НЕКОТОРЫХ случаях она перерисовывается. Не могли бы вы поделиться своим опытом?
        26 июля 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Так тестю на демо 5 сделок на 5 минут и 2 +, а 3 минус, я думаю тормозит бесплатная ??? Или я ошибаюсь ?
        Дмитрий, ну значит гавно) купи winprofit80 и не мучайся
        08 марта 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Так тестю на демо 5 сделок на 5 минут и 2 +, а 3 минус, я думаю тормозит бесплатная ??? Или я ошибаюсь ?
        07 марта 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        А сколько стоит данная стратегия и как её купить?
        Дмитрий, так бесплатно вроде, бери и скачивай по ссылке выше
        07 марта 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        А сколько стоит данная стратегия и как её купить?
        07 марта 2022
        Ответить
        Aydos J
        А это оказывается просто переименованный индикатор Kikos)
        10 марта 2021
        Ответить
        Aydos J
        Опаньки , спасибо , глянем!
        03 марта 2021
        Ответить
        Серж
        Архив поврежден!!!
        переcкачай, должно быть нормально теперь. а вообще советую поменять архиватор, у меня все работало.
        29 декабря 2020
        Ответить
        Евгений
        Евгений
        Архив поврежден!!!
        29 декабря 2020
        Ответить
        Тренд
        Тренд
        Капец)) а я уже думал ее купить эту торговую систему armand! спасибо, вовремя выложили))
        04 июня 2020
        Ответить
        Волк
        Вот скажите, за что тут платить собственно говоря? за индикаторы, которые есть в свободном доступе?)) спасибо что делитесь бесплатно!)
        04 июня 2020
        Ответить
        Клементий
        Клементий
        для форекса кстати подходит идеально, новости, сессии, то что надо, спс
        04 июня 2020
        Ответить
