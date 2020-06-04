Торговая система для бинарных опционов ARMAND

Стратегия для бинарных опционов ARMAND основана на торговых сессиях и сигналах, а также на индикаторе новостей, который предупреждает трейдера, когда не стоит совершать сделки, так как повышенная волатильность и внутридневной шум, как известно, мешают торговле.

Характеристики стратегии для бинарных опционов ARMAND

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Любой, но автор советует М5.

Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: ARMAND, CandleTime, Change Symbol Vertical, IceFX.NewsInfo, i-Sessions, Rsi tma_nrp__bands_mtf, Автоуровни.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов торговой системы ARMAND в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Индикаторов в торговой системе ARMAND довольно много, поэтому ручная установка не рекомендуется. Самым простым способом будет установить данную торговую систему при помощи шаблона, который можно скачать в конце статьи.

Обратите внимание, что в архиве также есть папка "Libraries" и для корректной работы новостного индикатора ее необходимо будет переместить в корневой каталог терминала.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Суть и правила торговли с помощью стратегии ARMAND

Не устанем повторять, что какая бы стратегия или индикатор не использовались, обязательно стоит изучить, что такое тренд и как его определять.

Если говорить о самой торговой системе ARMAND, то она предусматривает понимание некоторых принципов. В системе предусмотрено использование торговых сессий, и автор разделяет валютные пары на «активные» и «неактивные» в зависимости от сессии. Разделение валютных пар происходит следующим образом:

«Активные» «Неактивные» Азиатская сессия USD/JPY EUR/USD AUD/USD GBP/USD EUR/JPY USD/CHF GBP/JPY EUR/GBP AUD/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/CHF Европейская сессия EUR/USD USD/JPY GBP/USD AUD/USD USD/CHF EUR/JPY EUR/GBP GBP/JPY USD/CAD AUD/JPY EUR/CHF EUR/AUD Американская сессия EUR/USD EUR/GBP GBP/USD EUR/CHF USD/CHF EUR/JPY AUD/USD GBP/JPY USD/CAD AUD/JPY USD/JPY EUR/AUD

На самом графике торговые сессии можно определить по цветам:

Где:

Желтый — Азиатская сессия.

Голубой — Европейская сессия.

Розовый — Американская сессия.

И как можно было догадаться, в определенную торговую сессию автор не советует торговать неактивными валютными парами. Но, с другой стороны, если бы речь шла о торговле на Форекс, то это было бы логично, но для бинарных опционов даже некоторые из «неактивных» пар можно без проблем использовать в любое время, так как в бинарных опционах нет сильной зависимости от волатильности.

Второй принцип, о котором говорит автор торговой системы ARMAND, это новости, и для этого предусмотрен специальный индикатор новостей, который помимо новостной панели отмечает будущие новости и на самом графике в точное время:

Если планируется выход важных новостей, которые могут «оживить» рынок на какое-то время, то перед такими новостями лучше не совершать никаких сделок.

Примечание: это правило можно отнести не только к этой торговой системе, а к любым другим стратегиям и видам торговли (кроме самой торговли по новостям).

Беря во внимание предыдущие принципы, теперь можно сказать о правилах торговли по торговой системе ARMAND, ключевым моментом в которой будут сигналы в виде стрелочек.

Итак, для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

Была нужная торговая сессия в зависимости от валютной пары (не обязательно). В ближайшее время не планировался выход важных новостей. Появилась зеленая стрелочка, направленная вверх.

Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

Была нужная торговая сессия в зависимости от валютной пары (не обязательно). В ближайшее время не планировался выход важных новостей. Появилась красная стрелочка, направленная вниз.

Обратите внимание, что входить в сделку нужно на следующей свече после сигнальной. Соответственно, как только закрылась свеча, можно покупать опцион с экспирацией в 1 или 3 свечи (более лучшая экспирация) от текущего тайм фрейма.

Звездочки и кружочки, которые могут появляться вместе с основными сигналами являются лишь дополнением и усиливающими факторами, поэтому на них не стоит обращать особого внимания.

И также в торговой системе ARMAND предусмотрены алерты по сигналам:

Примеры торговли с помощью торговой системы ARMAND

Чтобы стало понятнее, когда стоит покупать опционы по данной стратегии, рассмотрим несколько примеров на валютной паре EUR/JPY и графике М5.

Открытие опциона Call

Как уже говорилось выше, несмотря на то что эта валютная пара является «неактивной» для европейской сессии, для бинарных опционов это не имеет особого значения:

Открытие опциона Put

Покупка опциона Put ничем не отличается от предыдущего примера:

Заключение

По итогу становится видно, что некоторые правила, предложенные автором, можно проигнорировать, но про что забывать не стоит, так это про правила мани-менеджмента и тестирование стратегий на демо-счету перед реальной торговлей.

Не стоит забывать также и про проверенных брокеров. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии ARMAND

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

Как выбрать брокера бинарных опционов?

Как заработать в интернете в кризис 2020

Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?