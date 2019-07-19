        Palex System

        Стратегия бинарных опционов Palex System

        Стратегия для бинарных опционов Palex System довольно проста и, безусловно, подходит даже для новичков. Она основана на трендовом подходе к открытию сделок, который предполагает сохранение текущего направления движения цены. Если тренд идет вверх, трейдеры, удерживая свою позицию, могут ожидать роста стоимости актива. В случае, если тренд идет вниз, они могут принять решение о его продаже.

        Эти фундаментальные принципы составляют основу стратегии торговли бинарными опционами Palex System. Она бесплатна, но при этом эффективна. В этом обзоре мы рассмотрим все ее возможности и предоставим практические советы по применению, обращая внимание на ключевые моменты. Поэтому рекомендуем дочитать до конца.

        Содержание:

        график в palex system

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Palex System

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М15
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: 2MACross.ex4, Advanced_ADX.ex4, Awesome.ex4, FGM.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка индикатора для бинарных опционов Palex System

        Индикаторы стратегии Palex System устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Palex System

        Стратегия Palex System включает четыре пользовательских индикатора и два стандартных, установленных по умолчанию в торговую платформу MT4. К пользовательским индикаторам, дополнительно устанавливаемым в терминал Metatrader 4, относятся:

        1. 2MACross – сигнализирует о пересечении скользящих средних, период которых указан в его настройках.

        настройки 2macross в palex system

        1. Advanced_ADX– отображает индикатор ADX в альтернативном формате: покупка рекомендуется на зеленых барах, а продажа – на красных. В настройках можно менять период расчета.

        настройки advanced adx в palex system

        1. Awesome (AO)– известный инструмент для анализа рыночного импульса, созданный американским финансовым аналитиком Биллом Вильямсом. Он представлен в виде гистограммы, основанной на среднем значении двух простых скользящих средних (SMA).

        настройки awesome в palex system

        1. FGM- скользящая средняя с периодом расчета 21. Она характеризуется минимальной задержкой по отношению к ценам анализируемого финансового инструмента.

        настройки fgm в palex system

        Как уже упоминалось ранее, в стратегии бинарных опционов Palex System, кроме описанных пользовательских индикаторов, также используются две стандартные экспоненциальные скользящие средние с периодом 7 и 14.

        Правила торговли по Palex System

        Давайте теперь разберем, как применять эту систему на практике. Поскольку стратегия Palex предполагает следование за трендом, новичкам важно разобраться с этим понятием. Для этого стоит прочитать несколько статей по этой теме:

        Схема работы по этой методике достаточно проста. Позиции открываются в соответствии с сигналами индикатора 2MACross, который с помощью зеленых и красных стрелок указывает на пересечение двух экспоненциальных скользящих средних EMA(7) и EMA(14). Остальные индикаторы стратегии исполняют роль фильтров.

        Например, чтобы купить опцион Call, необходимо, чтобы оба "подвальных" осциллятора Advanced ADX и Awesome были окрашены в темно-зеленый цвет. И наоборот, чтобы купить опцион Put, нужно, чтобы оба осциллятора были красного цвета. Дополнительным фильтром является скользящая средняя FGM(21). Открытие опциона Call возможно, если бар, на котором появилась зеленая стрелка, закрылся выше FGM, а для открытия опциона Put – красная стрелка должна появиться на баре, закрывшемся ниже FGM.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся, что тренд восходящий – свеча закрылась выше FGM(21)
        2. Появилась зеленая стрелка
        3. Advanced ADX и Awesome окрашены в темно-зеленый цвет
        4. На открытии следующей свечи покупаем Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся, что тренд нисходящий – свеча закрылась ниже FGM(21)
        2. Появилась красная стрелка
        3. Advanced ADX и Awesome окрашены в красный цвет
        4. На открытии следующей свечи покупаем Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов Palex System

        Palex System – простая торговая стратегия для бинарных опционов. Однако, чтобы успешно применять ее на практике, следует придерживаться нескольких простых правил:

        • Торговля в устойчивом тренде:Palex System может показывать хорошие результаты, когда рынок находится в долгосрочном устойчивом тренде, потому что цены продолжают двигаться в одном направлении в течение значительного времени.
        • Объем с подтверждением:Высокий объем торгов и дополнительные подтверждающие индикаторы (например, осцилляторы или свечные формации), могут повысить эффективность этой системы.
        • Отсутствие сильных контрендовых движений:Когда нет резких движений в направлении, противоположном основному тренду, эта стратегия может показывать отличные результаты.
        • Волатильность: Умеренная рыночная волатильность – лучший спутник этой стратегии. Однако слишком большие колебания цен могут увеличить риск быстрых разворотов и привести к появлению большого числа ложных сигналов.

        Плюсы стратегии Palex System

        Преимущества этой стратегии включают ее простоту и понятные сигналы, легко читаемые даже новичком. Она основана на принципе следования за трендом, что делает ее доступной для широкого круга трейдеров. Такой подход помогает избежать влияния краткосрочных колебаний цен и шумов на рынке, поскольку ориентирован на главную тенденцию. С использованием Palex System торговля становится более комфортной, поскольку все сделки формируются в соответствии с основным направлением рынка и не подвержены эмоциональным реакциям на краткосрочные изменения цен. Эту стратегию можно успешно применять к различным финансовым активам, таким как валютные пары, акции, товары и криптовалюты, что делает ее полезным инструментом для трейдера.

        Минусы стратегии Palex System

        В периоды бокового движения рынка трендовые системы могут выдавать ложные сигналы, что влечет за собой потенциальные убытки. Эффективность таких систем может быть невысокой в периоды низкой волатильности или при резких изменениях рыночных условий. Кроме того, трендовые стратегии основаны на анализе прошлых данных, что иногда может вызывать задержку в выдаче сигнала на открытие позиции. Использование таких систем приводит к пропуску части тренда из-за влияния методов фильтрации ложных сделок. Кроме того, внезапные изменения в поведении цен могут привести к убыткам.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Palex System представляет собой простой и эффективный метод торговли, доступный даже новичкам. Основанная на трендовом подходе, она обеспечивает комфорт и понятные сигналы, не требуя специальных навыков. Эта бесплатная стратегия предлагает точки входа для успешной торговли на различных рынках. При этом Palex System помогает трейдерам избежать эмоциональных решений во время краткосрочных изменений цен и сфокусироваться на основной тенденции рынка.

        Однако, как и любая стратегия, у нее есть свои ограничения. В периоды бокового движения или низкой волатильности, а также при резких изменениях рыночных условий, она может выдавать ложные сигналы, что требует осторожности и дополнительного анализа. Тем не менее, при правильном применении и соблюдении правил управления риском и капиталом, она может стать хорошим помощником для успешной торговли у надежного брокера. Желаем всем попутного тренда!

        Комментарии

        Богдан
        А не много ли всего? И ма и гистограммы?
        tirant, Они друг другу не мешают
        05 февраля 2025
        Scruffy
        Отличная стратегия для тех, кто только начинает разбираться в трендовой торговле! Всё логично: дождался пересечения, проверил фильтры — заходи в сделку. Главное, не пытаться ловить развороты, а то можно наловить стопов.
        05 февраля 2025
        Трейдер БО
        Хорошая вещь. Надо тестировать, жаль времени нет.
        10 сентября 2024
        Владимир
        А не много ли всего? И ма и гистограммы?
        tirant, прочитал шикарный обзор конкретно и полезный и потом комментарии)) Честно говоря у меня тоже сначала сложилось впечатление что немножко многовато целых шесть индикаторов) Ну а потом когда загрузил в терминал поюзал попробовал посмотрел историю всё работает всё точно ничего лишнего абсолютно органично всё вяжется даже Машка с периодом 21, работает чётко и она хорошо видна на графике и правильно выделили её слегка голубым цветом чётко видно сразу ближайшие тенденции, где развороты, И самое главное как говорят Вишенка на тортике это сигналы стрелочки на пересечении. Это круто хорошему грамотному трейлеру который держит в голове технический анализ и чётко хавает сразу график моментально такая стратегия только будет в помощь. Ребята Спасибо за шикарный обзор всё очень круто как всегда у вас!
        05 сентября 2024
        Руслан
        Стратегия не сказать чтобы прям очень сложная, максимально сбалансированная насколько это возможно, но все равно есть ощущение, что здесь что-то лишнее. Мне кажется, что здесь можно было бы обойтись без FGM(21), но не настаиваю.
        Option Bull, по поводу лишнего и нагромождения инструментов на экране есть такое. Лично я думаю что даже в со всем этим можно сориентироваться и не потеряться в графике, тем более что стратегия не рассчитана на торговлю высоко волатильными активами и во флэте, а по классике. Строго по тренду еще и с таймфреймом M15.
        02 сентября 2024
        Option Bull
        Все предельно понятно. Если выше - идем в верх, если ниже - соответственно.
        Богдан, новичкам главное держать в голове, что здесь не как в стандартных стрелочниках - куда указала стрелка, на той свече и открываем сделку. Нужно понимать что стрелка открывается на открытии следующей свечи + следить за цветом свечи в подвальных индюках.
        02 сентября 2024
        Option Bull
        Стратегия не сказать чтобы прям очень сложная, максимально сбалансированная насколько это возможно, но все равно есть ощущение, что здесь что-то лишнее. Мне кажется, что здесь можно было бы обойтись без FGM(21), но не настаиваю.
        02 сентября 2024
        tirant
        А не много ли всего? И ма и гистограммы?
        02 сентября 2024
        Артур
        Работаем по стрелкам.
        02 сентября 2024
        Богдан
        Все предельно понятно. Если выше - идем в верх, если ниже - соответственно.
        02 сентября 2024
