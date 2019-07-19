Стратегия бинарных опционов Palex System

Стратегия для бинарных опционов Palex System довольно проста и, безусловно, подходит даже для новичков. Она основана на трендовом подходе к открытию сделок, который предполагает сохранение текущего направления движения цены. Если тренд идет вверх, трейдеры, удерживая свою позицию, могут ожидать роста стоимости актива. В случае, если тренд идет вниз, они могут принять решение о его продаже.

Эти фундаментальные принципы составляют основу стратегии торговли бинарными опционами Palex System. Она бесплатна, но при этом эффективна. В этом обзоре мы рассмотрим все ее возможности и предоставим практические советы по применению, обращая внимание на ключевые моменты. Поэтому рекомендуем дочитать до конца.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Palex System

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М15

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: 2MACross.ex4, Advanced_ADX.ex4, Awesome.ex4, FGM.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикатора для бинарных опционов Palex System

Индикаторы стратегии Palex System устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Palex System

Стратегия Palex System включает четыре пользовательских индикатора и два стандартных, установленных по умолчанию в торговую платформу MT4. К пользовательским индикаторам, дополнительно устанавливаемым в терминал Metatrader 4, относятся:

2MACross – сигнализирует о пересечении скользящих средних, период которых указан в его настройках.

Advanced_ADX– отображает индикатор ADX в альтернативном формате: покупка рекомендуется на зеленых барах, а продажа – на красных. В настройках можно менять период расчета.

Awesome (AO)– известный инструмент для анализа рыночного импульса, созданный американским финансовым аналитиком Биллом Вильямсом. Он представлен в виде гистограммы, основанной на среднем значении двух простых скользящих средних (SMA).

FGM- скользящая средняя с периодом расчета 21. Она характеризуется минимальной задержкой по отношению к ценам анализируемого финансового инструмента.

Как уже упоминалось ранее, в стратегии бинарных опционов Palex System, кроме описанных пользовательских индикаторов, также используются две стандартные экспоненциальные скользящие средние с периодом 7 и 14.

Правила торговли по Palex System

Давайте теперь разберем, как применять эту систему на практике. Поскольку стратегия Palex предполагает следование за трендом, новичкам важно разобраться с этим понятием. Для этого стоит прочитать несколько статей по этой теме:

Схема работы по этой методике достаточно проста. Позиции открываются в соответствии с сигналами индикатора 2MACross, который с помощью зеленых и красных стрелок указывает на пересечение двух экспоненциальных скользящих средних EMA(7) и EMA(14). Остальные индикаторы стратегии исполняют роль фильтров.

Например, чтобы купить опцион Call, необходимо, чтобы оба "подвальных" осциллятора Advanced ADX и Awesome были окрашены в темно-зеленый цвет. И наоборот, чтобы купить опцион Put, нужно, чтобы оба осциллятора были красного цвета. Дополнительным фильтром является скользящая средняя FGM(21). Открытие опциона Call возможно, если бар, на котором появилась зеленая стрелка, закрылся выше FGM, а для открытия опциона Put – красная стрелка должна появиться на баре, закрывшемся ниже FGM.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – свеча закрылась выше FGM(21) Появилась зеленая стрелка Advanced ADX и Awesome окрашены в темно-зеленый цвет На открытии следующей свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – свеча закрылась ниже FGM(21) Появилась красная стрелка Advanced ADX и Awesome окрашены в красный цвет На открытии следующей свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов Palex System

Palex System – простая торговая стратегия для бинарных опционов. Однако, чтобы успешно применять ее на практике, следует придерживаться нескольких простых правил:

Торговля в устойчивом тренде: Palex System может показывать хорошие результаты, когда рынок находится в долгосрочном устойчивом тренде, потому что цены продолжают двигаться в одном направлении в течение значительного времени.

Palex System может показывать хорошие результаты, когда рынок находится в долгосрочном устойчивом тренде, потому что цены продолжают двигаться в одном направлении в течение значительного времени. Объем с подтверждением: Высокий объем торгов и дополнительные подтверждающие индикаторы (например, осцилляторы или свечные формации), могут повысить эффективность этой системы.

Высокий объем торгов и дополнительные подтверждающие индикаторы (например, осцилляторы или свечные формации), могут повысить эффективность этой системы. Отсутствие сильных контрендовых движений: Когда нет резких движений в направлении, противоположном основному тренду, эта стратегия может показывать отличные результаты.

Когда нет резких движений в направлении, противоположном основному тренду, эта стратегия может показывать отличные результаты. Волатильность: Умеренная рыночная волатильность – лучший спутник этой стратегии. Однако слишком большие колебания цен могут увеличить риск быстрых разворотов и привести к появлению большого числа ложных сигналов.

Плюсы стратегии Palex System

Преимущества этой стратегии включают ее простоту и понятные сигналы, легко читаемые даже новичком. Она основана на принципе следования за трендом, что делает ее доступной для широкого круга трейдеров. Такой подход помогает избежать влияния краткосрочных колебаний цен и шумов на рынке, поскольку ориентирован на главную тенденцию. С использованием Palex System торговля становится более комфортной, поскольку все сделки формируются в соответствии с основным направлением рынка и не подвержены эмоциональным реакциям на краткосрочные изменения цен. Эту стратегию можно успешно применять к различным финансовым активам, таким как валютные пары, акции, товары и криптовалюты, что делает ее полезным инструментом для трейдера.

Минусы стратегии Palex System

В периоды бокового движения рынка трендовые системы могут выдавать ложные сигналы, что влечет за собой потенциальные убытки. Эффективность таких систем может быть невысокой в периоды низкой волатильности или при резких изменениях рыночных условий. Кроме того, трендовые стратегии основаны на анализе прошлых данных, что иногда может вызывать задержку в выдаче сигнала на открытие позиции. Использование таких систем приводит к пропуску части тренда из-за влияния методов фильтрации ложных сделок. Кроме того, внезапные изменения в поведении цен могут привести к убыткам.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Palex System представляет собой простой и эффективный метод торговли, доступный даже новичкам. Основанная на трендовом подходе, она обеспечивает комфорт и понятные сигналы, не требуя специальных навыков. Эта бесплатная стратегия предлагает точки входа для успешной торговли на различных рынках. При этом Palex System помогает трейдерам избежать эмоциональных решений во время краткосрочных изменений цен и сфокусироваться на основной тенденции рынка.

Однако, как и любая стратегия, у нее есть свои ограничения. В периоды бокового движения или низкой волатильности, а также при резких изменениях рыночных условий, она может выдавать ложные сигналы, что требует осторожности и дополнительного анализа. Тем не менее, при правильном применении и соблюдении правил управления риском и капиталом, она может стать хорошим помощником для успешной торговли у надежного брокера. Желаем всем попутного тренда!

Скачать Palex System

Скачать

Попробовать на демо

