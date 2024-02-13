Стратегия бинарных опционов Simple Scalper представляет собой агрессивный подход к работе с трендом на финансовых рынках. В основе метода – выявление ценового импульса в момент его зарождения. Поскольку сделки по данной стратегии осуществляются в самом начале развития ценовых тенденций, она особенно привлекательна для трейдеров, предпочитающих активную торговлю бинарными опционами.

В целом система отличается наглядностью и однозначностью подаваемых сигналов. У начинающих трейдеров бинарных опционов не возникнет никаких трудностей с ее применением на практике. При этом индикаторы, которые использует эта система, не отменяют и не перерисовывают собственные показания.

Разработчики просят за эту стратегию простого скальпинга $87. В этом обзоре мы разберем все нюансы ее применения, поймем на сколько она эффективна, и стоит ли в принципе своих денег. В конце этой статьи будет ссылка, по которой можно бесплатно скачать эту систему в ознакомительных целях.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Simple Scalper

Установка стратегии для бинарных опционов Simple Scalper

Индикаторы стратегии Simple Scalper устанавливаются стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда все файлы торговой системы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов Simple Scalper

Стратегия для бинарных опционов Simple Scalper состоит из двух индикаторов: Direction и простой скользящей средней с периодом 100 (SMA100).

Первый представляет собой авторский индикатор, сочетающий в себе значения стандартного Parabolic SAR, Zig-Zag и стрелочного указателя. Как видно на скриншоте, у этого помощника трейдера не много параметров для настройки. Самые важные и чувствительные – это «Signal Period» (отвечает за разбитие графика на свинги) и «Arrow Period» - интервал расчета стрелок «сигнальщика». Далее идут величина первоначального стоп-лосса и настройка алертов.

Второй индикатор не нуждается в особом представлении. Moving Average – стандартный инструмент, встроенный в торговый терминал Meta Trader 4. В этой системе он выполняет функцию фильтра тренда и служит предохранителем для открытия сделок против доминирующей тенденции.

Для успешной торговли по данной методике советуем выбирать волатильные активы. Такой подход обеспечит достаточный «запас хода» для прибыльного закрытия опционных контрактов после получения сигнала на открытие сделки.

Проверка этой системы на исторических данных показала хорошие результаты при удержании открытых позиций 6 и более свечей. Это много для скальпинга, но сигналы о развороте тренда требуют времени, чтобы развернуться в полную силу. Вы можете поэкспериментировать со временем экспирации и подобрать тот, который будет больше подходить вашему финансовому инструменту. Предварительно обязательно попрактикуйтесь на демо-счете, открытого у надёжного брокера бинарных опционов.

В свою очередь трейдеры рынка Форекс смогут использовать эту стратегию не только для определения надежных точек входа, но и для выявления ценовых уровней, за которые целесообразно устанавливать защитные стоп-приказы для минимизации потерь.

Правила торговли по стратегии бинарных опционов Simple Scalper

Стратегия бинарных опционов Simple Scalper относится к классическим трендовым торговым системам. Принимая во внимание множество торговых подходов, основанных на определении тренда, мы составили отборную коллекцию статей с подробным описанием механики этого процесса:

Почему этому моменту уделяется столько внимания? Все просто – совершение торговых операций в направлении основного тренда финансового инструмента увеличивает процент прибыльных сделок и, следовательно, снижает общие потери (уменьшает вероятность просадки по депозиту). Дополнительным преимуществом торговли по сигналам Signal Scalper выступает уверенность трейдера в собственных действиях, что, безусловно, также положительно сказывается на итоговых результатах.

Важным элементом любой трендовой торговой системы выступают фильтры, с помощью которых удается снизить количество ложных сделок против основной тенденции. В описываемой нами системе таким фильтром выступает скользящая средняя с периодом расчета 100 свечей. Если цены находятся ниже SMA(100) будем искать только сделки на продажу (Put) и наоборот – пока цены выше SMA(100) обращаем внимание только на покупки (Call).

На слайде выше пунктирной линией обозначена 100-периодная скользящая средняя. Как видим, правило фильтрации трижды уберегло нас от ложных покупок. Пока цены находятся ниже мувинга, обозначенного пунктиром, трейдеру стоит сосредоточиться на поисках оптимальной точки продаж или покупки бинарного опциона Put. Пока действует нисходящий тренд любые ценовые всплески против него очень скоротечны и в них явно не стоит участвовать.

Для каждого финансового инструмента оптимальный период фильтра будет своим. У более волатильных валютных пар этот показатель будет выше, в то время как у некоторых инструментов товарного рынка он будет ниже. Подбирайте его, исходя из исторических данных вашего инструмента и таймфрейма для анализа. В любом случае, трейдер должен сам понять какой вариант ему больше подходит и как ему комфортнее торговать.

Открытие бинарного опциона Call

Для покупки опциона Call необходимо убедиться в том, что цены анализируемого актива находятся выше SMA(100). Затем дождаться закрытия свечи выше красных точек индикатора Direction и появления зеленой стрелочки. На открытии новой свечи покупаем Call.

Открытие бинарного опциона Put

Для покупки опциона Put необходимо убедиться в том, что цены анализируемого актива находятся ниже SMA(100). Затем дождаться закрытия свечи ниже голубых точек индикатора Direction и появления красной стрелочки. На открытии новой свечи покупаем Put.

Рекомендуемый период экспирации – 6 свечей.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Simple Scalper основана на классическом биржевом принципе торговли – открытии позиции на пробой уровня по тренду. Для определения доминирующей на рынке тенденции в системе используется простая скользящая средняя с периодом расчета 100 свечей. Пока курс валютной пары находится ниже этого фильтра трейдер покупает исключительно опционы Put и, соответственно, пока цены выше трендового фильтра он покупает исключительно опционы Call.

Эта методика очень простая, но вместе с тем эффективная и однозначно стоит своих небольших денег. Как и любая другая трендовая система бинарных опционов эта стратегия может легко трансформироваться из среднесрочной в краткосрочную и наоборот. При этом не понадобиться даже пересматривать правила открытия сделок. Единственные корректировки, которые необходимо будет внести – изменить периоды расчета индикатора Direction и, возможно, фильтра тренда. Перед применением в реальной торговле советуем обязательно потренироваться на демо-счете, применяя все принципы и подходы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Скачать стратегию бинарных опционов Simple Scalper

