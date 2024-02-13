        Simple Scalper

        Стратегия для бинарных опционов Simple Scalper

        Стратегия бинарных опционов Simple Scalper представляет собой агрессивный подход к работе с трендом на финансовых рынках. В основе метода – выявление ценового импульса в момент его зарождения. Поскольку сделки по данной стратегии осуществляются в самом начале развития ценовых тенденций, она особенно привлекательна для трейдеров, предпочитающих активную торговлю бинарными опционами.

        В целом система отличается наглядностью и однозначностью подаваемых сигналов. У начинающих трейдеров бинарных опционов не возникнет никаких трудностей с ее применением на практике. При этом индикаторы, которые использует эта система, не отменяют и не перерисовывают собственные показания.

        Разработчики просят за эту стратегию простого скальпинга $87. В этом обзоре мы разберем все нюансы ее применения, поймем на сколько она эффективна, и стоит ли в принципе своих денег. В конце этой статьи будет ссылка, по которой можно бесплатно скачать эту систему в ознакомительных целях.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Simple Scalper

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: M15
        • Экспирация: 6 свечей
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: Direction.ex4, Moving average.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: активные часы работы рынка
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari

        Установка стратегии для бинарных опционов Simple Scalper

        Индикаторы стратегии Simple Scalper устанавливаются стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда все файлы торговой системы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов Simple Scalper

        Стратегия для бинарных опционов Simple Scalper состоит из двух индикаторов: Direction и простой скользящей средней с периодом 100 (SMA100).

        Первый представляет собой авторский индикатор, сочетающий в себе значения стандартного Parabolic SAR, Zig-Zag и стрелочного указателя. Как видно на скриншоте, у этого помощника трейдера не много параметров для настройки. Самые важные и чувствительные – это «Signal Period» (отвечает за разбитие графика на свинги) и «Arrow Period» - интервал расчета стрелок «сигнальщика». Далее идут величина первоначального стоп-лосса и настройка алертов.

        Второй индикатор не нуждается в особом представлении. Moving Average – стандартный инструмент, встроенный в торговый терминал Meta Trader 4. В этой системе он выполняет функцию фильтра тренда и служит предохранителем для открытия сделок против доминирующей тенденции.

        Для успешной торговли по данной методике советуем выбирать волатильные активы. Такой подход обеспечит достаточный «запас хода» для прибыльного закрытия опционных контрактов после получения сигнала на открытие сделки.

        Проверка этой системы на исторических данных показала хорошие результаты при удержании открытых позиций 6 и более свечей. Это много для скальпинга, но сигналы о развороте тренда требуют времени, чтобы развернуться в полную силу. Вы можете поэкспериментировать со временем экспирации и подобрать тот, который будет больше подходить вашему финансовому инструменту. Предварительно обязательно попрактикуйтесь на демо-счете, открытого у надёжного брокера бинарных опционов.

        В свою очередь трейдеры рынка Форекс смогут использовать эту стратегию не только для определения надежных точек входа, но и для выявления ценовых уровней, за которые целесообразно устанавливать защитные стоп-приказы для минимизации потерь.

        Правила торговли по стратегии бинарных опционов Simple Scalper

        Стратегия бинарных опционов Simple Scalper относится к классическим трендовым торговым системам. Принимая во внимание множество торговых подходов, основанных на определении тренда, мы составили отборную коллекцию статей с подробным описанием механики этого процесса:

        Почему этому моменту уделяется столько внимания? Все просто – совершение торговых операций в направлении основного тренда финансового инструмента увеличивает процент прибыльных сделок и, следовательно, снижает общие потери (уменьшает вероятность просадки по депозиту). Дополнительным преимуществом торговли по сигналам Signal Scalper выступает уверенность трейдера в собственных действиях, что, безусловно, также положительно сказывается на итоговых результатах.

        Важным элементом любой трендовой торговой системы выступают фильтры, с помощью которых удается снизить количество ложных сделок против основной тенденции. В описываемой нами системе таким фильтром выступает скользящая средняя с периодом расчета 100 свечей. Если цены находятся ниже SMA(100) будем искать только сделки на продажу (Put) и наоборот – пока цены выше SMA(100) обращаем внимание только на покупки (Call).

        На слайде выше пунктирной линией обозначена 100-периодная скользящая средняя. Как видим, правило фильтрации трижды уберегло нас от ложных покупок. Пока цены находятся ниже мувинга, обозначенного пунктиром, трейдеру стоит сосредоточиться на поисках оптимальной точки продаж или покупки бинарного опциона Put. Пока действует нисходящий тренд любые ценовые всплески против него очень скоротечны и в них явно не стоит участвовать.

        Для каждого финансового инструмента оптимальный период фильтра будет своим. У более волатильных валютных пар этот показатель будет выше, в то время как у некоторых инструментов товарного рынка он будет ниже. Подбирайте его, исходя из исторических данных вашего инструмента и таймфрейма для анализа. В любом случае, трейдер должен сам понять какой вариант ему больше подходит и как ему комфортнее торговать.

        Открытие бинарного опциона Call

        Для покупки опциона Call необходимо убедиться в том, что цены анализируемого актива находятся выше SMA(100). Затем дождаться закрытия свечи выше красных точек индикатора Direction и появления зеленой стрелочки. На открытии новой свечи покупаем Call.

        Открытие бинарного опциона Put

        Для покупки опциона Put необходимо убедиться в том, что цены анализируемого актива находятся ниже SMA(100). Затем дождаться закрытия свечи ниже голубых точек индикатора Direction и появления красной стрелочки. На открытии новой свечи покупаем Put.

        Рекомендуемый период экспирации – 6 свечей.

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов Simple Scalper основана на классическом биржевом принципе торговли – открытии позиции на пробой уровня по тренду. Для определения доминирующей на рынке тенденции в системе используется простая скользящая средняя с периодом расчета 100 свечей. Пока курс валютной пары находится ниже этого фильтра трейдер покупает исключительно опционы Put и, соответственно, пока цены выше трендового фильтра он покупает исключительно опционы Call.

        Эта методика очень простая, но вместе с тем эффективная и однозначно стоит своих небольших денег. Как и любая другая трендовая система бинарных опционов эта стратегия может легко трансформироваться из среднесрочной в краткосрочную и наоборот. При этом не понадобиться даже пересматривать правила открытия сделок. Единственные корректировки, которые необходимо будет внести – изменить периоды расчета индикатора Direction и, возможно, фильтра тренда. Перед применением в реальной торговле советуем обязательно потренироваться на демо-счете, применяя все принципы и подходы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Комментарии

        nmma090770
        Hello, I usually trade on Pocket Option. Thanks toDev', aggressive and Trend 📉📈 Riding needs precision. I followed Heiken Ashi and Tutorials Strategy. Its time to test this Simple Scrapler 1M and 15m Time frame?! Btw Help me To win the RISK-FREE promo code. Lucky me 🤞😄🎉😅 call option 😉
        07 октября 2024
        игорь
        Спасибо за предоставление информации о Simple Scalper. Я оценил подробное руководство по установке и использованию этой системы. Один из наиболее полезных аспектов статьи заключался в разделе, посвященном настройкам. Вы четко объяснили, как настроить параметры системы в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями и рыночными условиями. Мне также понравился раздел "Советы и рекомендации". В нем содержится ряд ценных советов, которые могут помочь трейдерам извлечь максимальную пользу из Simple Scalper. Однако я бы предложил включить раздел, посвященный рискам, связанным с использованием данной системы. Не все торговые стратегии подходят для всех трейдеров, и важно понимать потенциальные риски, связанные с любой торговой системой. В целом, это хорошо написанная и информативная статья, которая предоставляет ценные сведения о Simple Scalper. Я бы рекомендовал ее трейдерам, которые ищут простую и эффективную торговую систему.
        23 июля 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Наглядность сигналов здесь действительно отличная.
        Трейдер БО, Поздравляем! Вы оставили самый лучший комментарий. Пожалуйста, сообщите свои контактные данные в Telegram, чтобы мы могли вручить вам промокод на $10.
        WinOption Admin, Спасобо. Приятно. Написал
        17 июля 2024
        tirant
        tirant
        Довольно таки сложно брать импульс в момент зарождения.
        11 июля 2024
        Ответить
        Артур
        Стратегия индикаторная и трендовая конечно-классная вещь, и сма тоже классная вещь в этой стратегии, главное ложные сигналы пропускать и выходить в профит, всем удачи
        10 июля 2024
        Ответить
        Раниа
        Стратегия действительно интересная! Я только начала пробовать ее в действии, и уже вижу, что она имеет потенциал. Конечно, она требует дисциплины и быстрого реагирования, но и прибыль может быть серьезной. Я думаю, что это отличный вариант для тех, кто хочет заработать быстро и эффективно. Посмотрим, как она покажет себя в дальнейшем. Но первые впечатления очень положительные!
        10 июля 2024
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Почему рекомендуются на более волатильных парах, если можно взять таймфрейм шире и поторговать на долгосроке по этой стратегии. Я думаю результат тоже будет хороший.
        10 июля 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Неплохое сочетание стрелок со скользящими средними, хоть и стрелки здесь не перерисовываются, по крайней мере по словам автора. В целом на мой взгляд +/- стандартная трендовая торговая система.
        Руслан, ну вот я бы не стал так грубо обобщать. Как по мне, то это не совсем стандартная стратегия, потому что она уже позволяет как относительно надежно фильтровать не только тренд, но и сигналы на высоковолатильных активах, что встретишь не часто.
        Option Bull, а, ну разве что эта фишка выделяет ее из других. Правда я не представляю себе, как можно в скальпинге успевать выявлять нужныее сигналы по ней, учитывая немалое кол-во условий для быстрой торговли))
        10 июля 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Неплохое сочетание стрелок со скользящими средними, хоть и стрелки здесь не перерисовываются, по крайней мере по словам автора. В целом на мой взгляд +/- стандартная трендовая торговая система.
        Руслан, ну вот я бы не стал так грубо обобщать. Как по мне, то это не совсем стандартная стратегия, потому что она уже позволяет как относительно надежно фильтровать не только тренд, но и сигналы на высоковолатильных активах, что встретишь не часто.
        Руслан
        Руслан
        Неплохое сочетание стрелок со скользящими средними, хоть и стрелки здесь не перерисовываются, по крайней мере по словам автора. В целом на мой взгляд +/- стандартная трендовая торговая система.
