Стратегия для бинарных опционов Le Confort

Существует много торговых систем, но не каждая достойна внимания трейдера бинарными опционами. Единицы действительно могут приносить стабильный ежемесячный прирост к капиталу. И стратегия Le Confort – одна из них. Главное в ней – следовать рекомендациям авторов и сигналам, которые подают используемые в ней индикаторы для бинарных опционов.

Характеристики Ле Конфорт

Установка стратегии Le Confort в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MT4. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Инструкция МетаТрейдер 4 по установке индикаторов:

Общая информация о Ле Конфорт

Главное достоинство «Ле Конфорт» в том, что трейдинг по ней очень прост. Даже новички могут разобраться, как правильно заключать сделки. В основе этой методики лежит два индикатора технического анализа:

CCI. Это осциллятор. Сразу рекомендуется сменить его значения уровней на «300» и «-300». Для скользящей средней необходимо выставить период «40». Конверт Боллинджера. Параметры для него выставляются стандартные.

BB основан на «мувингах» и является популярным способом для торговли на любой бирже. Commodity Channel Index имеет большое количество модификаций и пользуется спросом у опытных спекулянтов. Кстати, торговать с этими вспомогательными инструментами можно и по отдельности, так как они полностью самодостаточные.

Итак, перед началом торговли необходимо выбрать актив. Рекомендуется пользоваться следующими финансовыми инструментами для торговли:

Фондовые индексы. Валюты (подходят евро, фунт, австралийский доллар, иена). Акции компаний из числа американских голубых фишек.

А вот при работе с товарами и сырьем, таким как нефть, драгоценные металлы, газ, использование стратегии неэффективно.

Вид отображения цены устанавливается на «Японские свечи», а временной период выставляем на 5 минут. Опытные торговцы советуют время экспирации – 15 минут.

Примечание: самостоятельно изменять настройки стратегии не обязательно. По крайней мере, пока вы не проверите ее с новыми параметрами на демо-счете и на истории.

Методика базируется на регулярном изменении локального тренда. Общеизвестно, что график стоимости финансового инструмента изменяется волнообразно. Сначала идет тренд, потом он разворачивается, начинается коррекционное движение, а потом опять котировка возвращается в сторону основного движения. Индикаторы, которые используются, позволяют вовремя обнаружить разворотные точки, чтобы приобрести контракты в верном направлении.

Покупка Call

Если вы желаете приобрести контракт на повышение, то необходимо дождаться, пока появятся следующие сигналы:

Линия CCI пересекает уровень перепроданности «-300». Ценой на графике пробивается нижний уровень полос Боллинджера, и происходит закрепление бара ниже его предела. Происходит закрытие следующей свечи по текущему тренду. В данном случае, подтверждающий бар должен быть растущим.

Покупка call-опциона осуществляется в момент, когда следующая свеча открывается после подтверждения. На этом скриншоте показывается пример покупки контракта на повышение, где все сделано правильно:

После того, как сформируется пробойный бар, произойдет формирование ценового элемента против тренда, которая будет противоположной от действующего тренда.

Та свеча, на которой мы приобретаем опцион, находится внизу конверта Боллинджера. На приведенном выше скриншоте видно, что на протяжении 15 минут графиком почти достигается скользящая средняя.

В нашем случае мы работали с валютной парой EUR/USD, так как по данному инструменту брокерами предлагается более высокая доходность инвестиций в классические типы контрактов.

Покупка Put

Если говорить о сделках на понижение, то все происходит точно так же, как и в предыдущем случае. Только все действия выполняются с точностью до наоборот. А именно:

Пересечение уровня перекупленности («300») линией CCI. Пробитие верхнего уровня полос Боллинджера и закрепление выше их предела. Последующая свеча образуется в сторону тренда. В данном случае, по направлению вниз. Входить в позицию необходимо в точке открытия следующего бара после подтверждения.

И приводим скриншот с примером, как можно было удачно войти в рынок, который собирается падать в ближайшее время, с помощью этих сигналов:

Учтите, что спекуляцию лучше осуществлять исключительно в начале формирования бара, который идет после сигнального.

Вообще, можно смотреть вместо свечного графика еще и бары. Они формируются по похожему принципу. Правда, делать это не рекомендуется, поскольку такой тип графика недостаточно информативный.

Заключение

В ходе тестирования оказалось, что успешными оказывается 70% сделок. Это неплохой результат. Нередко покупатели бинарных опционов параллельно используют подход Мартингейла, чтобы значительно увеличить прибыль и минимизировать просадки. Тем не менее, они возможны. Не нужно относиться с тревогой или страхом к ним.

Также не забывайте, что любой метод требует рационального подхода. Да и котировки порой ведут себя непредсказуемо, поэтому помимо проверки показаний технических индикаторов надо также уделять внимание фундаментальному анализу. Например, во время выхода важной новости цена показывает сильную волатильность. Следовательно, методика торговли может вести себя не так.

Советуем использовать эту торговую систему в момент выраженного трендового движения, где нет резких скачков в разные стороны. Говоря проще, если имеется флэт или чрезмерная волатильность, входить в позицию не надо. Можно легко «слить» депозит.

В целом, этот торговый подход можно назвать интересным способом, чтобы получать деньги на бинарных опционах. Благодаря ей каждый желающий сможет получить стабильную прибыль. Тем не менее, надо быть внимательным, и не вкладывать все деньги в бинарные опционы. Холодная голова помогает спекулянту, а горячая мешает.

