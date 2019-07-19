Стратегия бинарных опционов Adaptive Parabolic

Стратегия для бинарных опционов Adaptive Parabolic – эффективный пример комбинирования технических индикаторов для создания надёжных торговых сигналов. Несмотря на бесплатное распространение и использование базовых индикаторов, система показывает высокую результативность, особенно на волатильных валютных парах и криптовалютах.

Советуем прочитать наш обзор до конца, чтобы узнать, как правильно объединять сигналы нескольких технических индикаторов для создания эффективной системы торговли бинарными опционами.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Adaptive Parabolic

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М1

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: AdaptiveParabolic Histo_v2.1.ex4, AdaptiveParabolic_v2.1.ex4, keltner_channels.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка стратегии для бинарных опционов Adaptive Parabolic

Индикаторы стратегии Adaptive Parabolic устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Adaptive Parabolic

Стратегия для бинарных опционов Adaptive Parabolic основана на трех технических индикаторах, каждый из которых играет определенную роль в этой системе. Главный индикатор – AdaptiveParabolic_v2.1, давший название всей стратегии.

На изображении выше представлены сигналы индикатора AdaptiveParabolic. Синяя точка под свечой указывает на оптимальный момент для покупки опционов Call, а красная точка над свечой – для покупки опционов Put.

Дополнительно в стратегии используются еще три индикатора: keltner_channels, AdaptiveParabolic Histo и RSI. Два последних – классические осцилляторы под графиком цены. Канал Кельтнера – технический индикатор, ширина которого варьируется в зависимости от ценовых колебаний, измеряемых индикатором ATR.

Напомним, что ATR отражает средний диапазон изменения цены за определенный период. Чем выше рыночная волатильность, тем шире канал, и наоборот – при низкой волатильности канал становится уже. Понимание этих особенностей Канала Кельтнера поможет определить оптимальные моменты для торговли или принять решение о приостановке трейдинга.

Рекомендуем оставить параметры индикатора Keltner Channels по умолчанию. Регулировка периода расчета возможна в том случае, если вас не устраивает количество торговых сигналов, формируемых с его помощью.

Следующий индикатор в стратегии для бинарных опционов Adaptive Parabolic, очень популярный среди трейдеров, – индекс относительной силы (RSI). С его помощью трейдеры бинарных опционов оценивают силу тренда и вероятность его изменения.

Relative Strength Index – осциллятор, поэтому его значения находятся в диапазоне от 0 до 100. В этой системе он используется не для оценки уровней перепроданности и перекупленности, а для подтверждения тренда. Когда RSI находится выше 65 и растет, это подтверждает восходящий тренд. В случае если RSI опустился ниже отметки 35 и продолжает снижаться, на рынке формируется медвежий тренд.

Последний индикатор в этой стратегии – адаптивная гистограмма Adaptive Parabolic Histo. Она находится под графиком цены и показывает направление тренда: красные столбики гистограммы указывают на медвежий тренд, голубые – на бычий.

Эта гистограмма имеет схожие настройки с основным индикатором Adaptive Parabolic. Главные из них – блок основных и адаптивных параметров.

По принципу действия индикатор Adaptive Parabolic схож с популярным инструментом технического анализа, описанным Уэллсом Уайлдером в книге "Новые концепции в технических торговых системах". Трейдеры бинарных опционов используют его для определения точки разворота тренда, а трейдеры Форекс– для установки защитных стоп-приказов.

Визуально Adaptive Parabolic представляет собой точки, расположенные под ценой при восходящем тренде и над ценой при нисходящем. Появление новой точки сигнализирует о смене тренда и направлении для открытия сделки.

Правила торговли по Adaptive Parabolic

Как показывает практика, подобные торговые системы демонстрируют хорошие результаты, если их сигналы согласуются с действующим на рынке трендом. Поэтому для повышения процента прибыльных сделок добавим в стратегию экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50.

Для фильтрации ложных сигналов будем использовать простое правило: покупать опционы Call при закрытии свечи выше EMA(50) и опционы Put – при закрытии свечи ниже EMA(50). Если вы пока недостаточно хорошо разбираетесь в графическом анализе финансовых рынков и не знаете, что такое японские свечи, предлагаем ознакомиться с подборкой статей на нашем сайте:

Умение читать графики японских свечей поможет легче воспринимать биржевую информацию.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – свеча закрылась выше EMA(50) и каналов Кельтнера. Появилась голубая точка адаптивного параболика. RSI(6) больше уровня 65. Гистограмма адаптивного параболика голубого цвета. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – свеча закрылась ниже EMA(50) и каналов Кельтнера. Появилась красная точка адаптивного параболика. RSI(6) ниже уровня 35. Гистограмма адаптивного параболика красного цвета. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Adaptive Parabolic

Стратегия для бинарных опционов Adaptive Parabolic генерирует множество сигналов, поэтому разработчики предусмотрели систему алертов, помогающую трейдерам не пропускать сделки. Это особенно важно для скальперов, торгующих на младших таймфреймах: M1 и M5.

Если описанный в обзоре фильтр тренда вам не подходит, рекомендуем использовать любой индикатор из статьи "Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов".

Плюсы стратегии Adaptive Parabolic

К преимуществам торговой стратегии относятся её бесплатность и простота использования. Сигналы стратегии Adaptive Parabolic не перерисовываются, что подтверждает ее надежность. Система состоит из нескольких элементов, каждый из которых можно заменить, если он плохо работает с вашим активом. В разделе "Индикаторы" нашего сайта вы найдете множество надежных инструментов как для анализа тренда, так и для работы во флэте.

Минусы стратегии Adaptive Parabolic

К недостаткам стратегии относится небольшое количество торговых сигналов на старших таймфреймах. Для компенсации этого недостатка рекомендуется торговать одновременно несколькими активами. Благодаря встроенным в систему алертам вы не пропустите сигналы на открытие сделок.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Adaptive Parabolic основана на популярном методе технического анализа. Индикатор Параболик, лежащий в её основе, формирует сигналы при смене направления тренда. Для повышения эффективности этой бесплатной системы добавлен фильтр торговых сигналов, увеличивающий количество прибыльных сделок.

Эту универсальную индикаторную стратегию можно использовать для торговли бинарными опционами на любых активах: валютных парах, криптовалютах, индексах, акциях и товарных рынках. Перед применением в реальной торговле обязательно потренируйтесь на демо-счете, открытом у надежного брокера. Не забывайте про управление рисками и капиталом. Желаем удачной торговли!

