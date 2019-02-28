    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        RSI Extreme Binary System

        Стратегия для бинарных опционов RSI Extreme Binary System

        Стратегия RSI Extreme Binary System отличается от других подобных разработок тем, что позволяет извлекать прибыль как при пробоях канала, так и на откатах тренда. Данная система подходит для торговли любыми валютными парами. При этом выходить на рынок рекомендуется незадолго до открытия европейской сессии и завершать через несколько часов после начала американской. Таймфрейм необходимо устанавливать М5, М15 или М30, а срок экспирации бинарного опциона — 15, 45 или 75 минут соответственно (3 свечи).

        Пример графика RSI Extreme Binary System

        Из чего состоит стратегия RSI Extreme Binary System

        Данная система основана на работе нескольких индикаторов:

        1. RSI Extreme. Этот стрелочный индикатор дает сигналы на основании показателей RSI. Перед началом работы период последнего необходимо настроить в соответствии с выбранным таймфреймом: М5 — 21, М15 — 14, М30 — 11.
        2. TMA Band (Price Border). В основе индикатора лежат треугольная скользящая средняя (ТМА) и ATR. С помощью этого инструмента определяется направление движения текущего тренда и рыночную волатильность (или ширину трендового канала). В рамках рассматриваемой стратегии данный индикатор применяется для определения точек разворота тренда.
        3. Zee Zee i. Индикатор, построенный на базе CCI, который взят с периодом 34 и со стандартными зонами перекупленности (-100) и перепроданности (+100).
        4. i-Session. В данной системе индикатор применяется с целью отображения временного интервала, в котором рекомендуется вести торговлю по данной стратегии.

        Как совершать сделки на покупку (CALL опцион)

        В рамках рассматриваемой стратегии покупку опциона Call рекомендуется совершать при одновременном соблюдении следующих условий:

        • индикатор i-Session окрашивает текущую часть графика темной зоной;
        • ценовой график как минимум соприкоснулся (либо пробил) нижнюю черную линию индикатора ТМА;
        • индикатор RSI сформировал зеленную стрелку, направленную вверх;
        • линия CCI располагается в зоне перепроданности (ниже -100) либо только начала двигаться вверх.

        Сигнал Call c RSI Extreme

        Как совершать сделки на продажу (PUT опцион)

        Ордер на покупку опциона Put следует выставлять при возникновении обратной ситуации:

        • индикатор i-Session так же окрашивает текущую часть графика темной зоной;
        • ценовой график пробил либо соприкоснулся с верхней черной линией ТМА;
        • RSI сформировал направленную вниз красную стрелку;
        • линия CCI располагается в зоне перекупленности (выше +100) либо только начала двигаться вниз.

        Сигнал Put c RSI Extreme

        Встроенные индикаторы по умолчанию не подают звуковые сигналы. Исправить это можно через настройки Price Border.

        Настройка звуковых сигналов в RSI Extreme

        Если в ходе торговли в рамках данной стратегии трейдер меняет таймфреймы, необходимо после этого сразу изменить соответствующий период в настройках RSI.

        Для успешной торговли по любой из стратегий вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который без задержек выплатит вам полученную прибыль и не будет изменять коэффициенты в процессе успешной торговли по данной стратегии. Рекомендуем выбрать одного из надежных брокеров в нашем Рейтинге лучших брокеров бинарных опционов.

         

        Скачать шаблон и индикаторы стратегии RSI Extreme Binary System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Ibragim
        зигзаг в топку, сюда нужно что-то типа машек пересечения, благо есть индикаторы. а так стратегия имеет право на жизнь
        19 февраля 2020
        Ответить
        General
        RSI в таком видео очень удобен, и сигналы сразу видны, и подойдет для любых таймфреймов кстати
        23 января 2020
        Ответить
        а для м1 подойдет?как настройки поменять?
        Евгений, от м5 работает
        21 августа 2019
        Ответить
        Евгений
        а для м1 подойдет?как настройки поменять?
        20 августа 2019
        Ответить
        Elliot123
        У меня стратегия лучше всего себя показала при торговле на М5, срок эксперации 15 мин
        19 мая 2019
        Ответить
        Vladimir
        Просто идеальная стратегия для торговли любыми валютными парами!
        02 мая 2019
        Ответить
        Жанна
        Хорошая прибыльная стратегия, спасибо!
        16 апреля 2019
        Ответить
        Тестировал эту стратегию, результаты удовлетворительные буду использовать
        09 апреля 2019
        Ответить
        Olya
        После тестирования стратегии могу точно заявить, что стрелки перекрашиваются. Я грешу на индикатор RSI Extreme.
        05 марта 2019
        Ответить
        Emellgen
        Спасибо вам за такую хорошую стратегию и подробное описание, понятное даже такому новичку, как я.
        03 марта 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!