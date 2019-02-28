Стратегия для бинарных опционов RSI Extreme Binary System

Стратегия RSI Extreme Binary System отличается от других подобных разработок тем, что позволяет извлекать прибыль как при пробоях канала, так и на откатах тренда. Данная система подходит для торговли любыми валютными парами. При этом выходить на рынок рекомендуется незадолго до открытия европейской сессии и завершать через несколько часов после начала американской. Таймфрейм необходимо устанавливать М5, М15 или М30, а срок экспирации бинарного опциона — 15, 45 или 75 минут соответственно (3 свечи).

Из чего состоит стратегия RSI Extreme Binary System

Данная система основана на работе нескольких индикаторов:

RSI Extreme. Этот стрелочный индикатор дает сигналы на основании показателей RSI. Перед началом работы период последнего необходимо настроить в соответствии с выбранным таймфреймом: М5 — 21, М15 — 14, М30 — 11. TMA Band (Price Border). В основе индикатора лежат треугольная скользящая средняя (ТМА) и ATR. С помощью этого инструмента определяется направление движения текущего тренда и рыночную волатильность (или ширину трендового канала). В рамках рассматриваемой стратегии данный индикатор применяется для определения точек разворота тренда. Zee Zee i. Индикатор, построенный на базе CCI, который взят с периодом 34 и со стандартными зонами перекупленности (-100) и перепроданности (+100). i-Session. В данной системе индикатор применяется с целью отображения временного интервала, в котором рекомендуется вести торговлю по данной стратегии.

Как совершать сделки на покупку (CALL опцион)

В рамках рассматриваемой стратегии покупку опциона Call рекомендуется совершать при одновременном соблюдении следующих условий:

индикатор i-Session окрашивает текущую часть графика темной зоной;

ценовой график как минимум соприкоснулся (либо пробил) нижнюю черную линию индикатора ТМА;

индикатор RSI сформировал зеленную стрелку, направленную вверх;

линия CCI располагается в зоне перепроданности (ниже -100) либо только начала двигаться вверх.

Как совершать сделки на продажу (PUT опцион)

Ордер на покупку опциона Put следует выставлять при возникновении обратной ситуации:

индикатор i-Session так же окрашивает текущую часть графика темной зоной;

ценовой график пробил либо соприкоснулся с верхней черной линией ТМА;

RSI сформировал направленную вниз красную стрелку;

линия CCI располагается в зоне перекупленности (выше +100) либо только начала двигаться вниз.

Встроенные индикаторы по умолчанию не подают звуковые сигналы. Исправить это можно через настройки Price Border.

Если в ходе торговли в рамках данной стратегии трейдер меняет таймфреймы, необходимо после этого сразу изменить соответствующий период в настройках RSI.

Для успешной торговли по любой из стратегий вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который без задержек выплатит вам полученную прибыль и не будет изменять коэффициенты в процессе успешной торговли по данной стратегии. Рекомендуем выбрать одного из надежных брокеров в нашем Рейтинге лучших брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикаторы стратегии RSI Extreme Binary System

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите так же:

Живой график для бинарных опционов

Как выбрать брокера бинарных опционов

Как заработать на бинарных опционах

Бинарные опционы это развод

Индикаторы для бинарных опционов