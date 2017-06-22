Гэпы в бинарных опционах

Гэпы образуются во время сбоя в нормальном функционировании рынка. Такая торговля связана с определенными рисками, поэтому использовать ее новичкам на бирже не рекомендуется. В самом начале своего пути трейдера необходимо хорошо подготовится. Причем это касается как моральной составляющей, так и технической. Это позволит не отступать от разработанных правил торговли. С появлением бинарных опционов перед трейдерами открылись новые возможности при заранее известных рисках. Нет необходимости дожидаться заданной прибыли по открытой позиции. При торговле бинарными опционами даже самые старые стратегии, которыми уже давно никто не пользуются, способны демонстрировать положительную динамику наращивания депозита.

В данной статье речь пойдет о системе торговли на гэпах. Мы узнаем, насколько же высок потенциал такого подхода при торговле опционами. Перед тем, как начинать рассмотрение самой стратегии необходимо выяснить, что же собой представляют гэпы и по какой причины они образовываются.

Гэпы для новичков

Понятие «гэп» означает появление на рынке ненормального разрыва между котировками. Другими словами, цена открытия одного из периодов значительно отличается от цены закрытия предыдущего. Не существует определенного разрыва между котировками, чтобы можно было точно сказать, что это гэп. Поэтому этим термином принято называть любой значимый разрыв. Такие ситуации на рынке представляют интерес для трейдеров.

Причин образования гэпов несколько. В большинстве случаев гэп появляется в промежутках торговых сессий. На рынке Форекс такая ситуация возникает при открытии сессии в понедельник. Также это связанно с большим количество ордеров, которые были открыты трейдерами на выходных. Как известно в выходные рынок не активен. За это время спрос на валюту растет, что приводит к накоплению ордеров. В момент открытия рынка в понедельник все ордера начинают исполняться, и на графике появляется гэп. На фондовом рынке гэпы появляются, например, по причине объявления одной из компаний о своем банкротстве в выходные. После обнародования подобной информации трейдеры начинают предпринимать определенные действия по перестановке ордеров, вследствие чего цена на акции компании в понедельник может оказаться на порядок ниже, чем цена закрытия пятничных торгов.

Другими словами, гэпы образовываются вследствие изменения рыночных настроений трейдеров из-за наличия определенных фундаментальных факторов. Гэп может возникнуть благодаря неожиданному событию на рынке, случившейся катастрофе, политическим явлениям, случившемуся акту терроризма или новому плану по спасению экономики от одного из представителей центрального банка какой-либо страны.

Конечно же, наиболее часто гэпы образуются после выходных или в ночное время. Но на практике бывают и другие ситуации. Разрыв между котировками можно встретить и на более низких таймфреймах. Консистентность потока напрямую зависит от ликвидности рынка. Отсутствие таковой может стать причиной сильных ценовых скачков.

Всегда ли гэпы закрываются?

Одной из особенностей гэпов является их стремление закрыть разрыв. Такое поведение трейдеров является классическим наряду с движением цены в канале или отскока от круглого уровня. После появления гэпа движение цены чем-то напоминает морскую волну, смывающую собой все отложенные ордера игроков, которые еще не успели понять всю сложность своей ситуации. На графике торгового инструмента это выглядит как естественный откат. Причем откат продолжается до тех пор, пока цена не станет «справедливой».

Мы выяснили, что после образования гэпа цена стремиться закрыть разрыв. Но так бывает не всегда. В некоторых случаях движение цены продолжается в направлении гэпа. В большинстве случаев данная ситуация наблюдается при сильном тренде наряду с фундаментальным подтверждением.

Торгуемые активы

Гэпы на рынке Форекс появляются довольно редко. Чаще всего это происходит при открытии торговой сессии в понедельник (открытие новой недели) вследствие накопления большого количества отложенных ордеров. Кроме этого, причиной гэпов могут стать экономические новости или фундаментальные прогнозы ведущих аналитиков. Следовательно, торговать гэпы лучше всего на открытии понедельника или перед выходом важных экономических новостей. В данном вопросе очень важно правильно выбрать торговый инструмент. Самые высокую эффективность при торговле гэпами показали такие валютные пары, как EURJPY, GBPJPY, EURUSD и GBPUSD. Возврат цены по данным инструментам наблюдается в 70% всех случаев.

А вот разрыв в котировках на рынке акций можно назвать явлением достаточно тривиальным. Гэп можно увидеть даже в течение одной торговой сессии из-за низкой ликвидности актива или в самом ее начале. Еще одно преимущество торговли гэпами на акциях заключается в широком выборе инструментов, с помощью которых можно проводить анализ. Однако большинство брокеров предоставляют трейдерам набор из наиболее популярных инструментов, которых насчитывается около 20 штук.

Практическое использование системы

Появление бинарных опционов значительно упростило торговлю гэпами. Нет необходимости предсказывать, на сколько пунктов в сторону разрыва пойдет цена актива. Получить прибыль можно даже при неполном закрытии разрыва. Почувствовать преимущества торговли бинарными опционами также можно и в обратной ситуации, когда цена продолжает идти в сторону гэпа. Неважно, сколько цена пройдет. Потери всегда будут заранее известны.

Торговать гэпами лучше всего на классических опционах или опционах типа «касание». Правила входа в рынок следующие:

Находим гэп.

Ждем около 30 минут.

Покупаем опцион по направлению к разрыву.

Разрыв между котировками должен быть не менее 20 пунктов.

При торговле инструментами Форекс рынка время экспирации должно быть в пределах 5-8 часов.

В случае с акциями время экспирации должно совпадать с концом торговой сессии.

Оптимальное время экспирации находится экспериментально.

Не страшно, если после покупки опциона цена все еще продолжает двигаться в сторону гэпа. Через некоторое время она развернется по направлению к разрыву, тестирую на своем пути уровни поддержки или сопротивления (в зависимости от направления торгов).

Идеальным вариантом является ситуация, при которой инструмент сразу же начинает движение в сторону разрыва, восстанавливая тем самым свои неоправданно потерянные позиции.

Торговля акциями дает больше возможностей, но процент закрытых гэпов несколько ниже. Количество убыточных сделок больше, чем в случае с валютами. Но общее количество операций может компенсировать повышенные убытки. Фондовый рынок предоставляет огромные возможности, поэтому вы без труда найдете инструмент, который будет соответствовать всем требования.

Заключение

При торговле гэпами очень важно правильно выбрать брокера. Стоит обращать внимание на предоставляемые им инструменты и время начала торгов в понедельник. Данный метод отлично показывает себя на бинарных опционах. Нет необходимости тратить время на проведение технического анализа.

Смотрите также: