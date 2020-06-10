Стратегия для бинарных опционов Twin Blade является скальперской стратегией и подходит для торговли опционами с экспирацией, не превышающей 5 свечей для любых тайм фреймов. Сигналы по данной стратегии генерируются довольно часто и именно поэтому она подходит для краткосрочных сделок.

В стратегии Twin Blade также присутствует индикатор тренда, но он необходим лишь для определения текущего локального направления цены.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Twin Blade

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1-5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: ASCTrend_Sound_Sandy, Heiken Ashi twinblade, Magnified Market Price, Traders_Dynamic_Index.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Twin Blade в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Индикаторов в стратегии много, поэтому устанавливать их лучше всего из шаблона, который можно скачать в конце статьи вместе с индикаторами.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила и суть торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Twin Blade

Данная стратегия использует не только сигнальный индикатор в торговле, а и индикатор для свечей, который немного изменяет их форму и цвет:

Поэтому при покупке опционов стоит учитывать цвета сигналов и цвета свечей.

Второй важный индикатор, показания которого необходимо брать во внимание при работе со стратегий Twin Blade, это Traders Dynamic Index. Пересечение линий данного индикатора служит сигналом для покупки опциона:

Индикатор тренда в стратегии используется лишь как дополнительный фильтр. Данный индикатор не генерирует сигналов, а лишь показывает направление локального тренда:

В данном индикаторе стоит больше внимания обращать на пересечение нулевого уровня линиями, а не пересечение самих линий между собой.

Конечно же все правила должны работать вместе и поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

Цвет свечей был зеленым. Появилась зеленая стрелочка, направленная вверх. Зеленая линия индикатора Traders Dynamic Index готовилась пересечь или пересекла сиреневую снизу вверх. Индикатор тренда показывал направление движения вверх (не обязательно).

Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

Цвет свечей был сиреневым. Появилась сиреневая стрелочка, направленная вниз. Зеленая линия индикатора Traders Dynamic Index готовилась пересечь или переселка сиреневую сверху вниз. Индикатор тренда показывал направление движения вниз (не обязательно).

Обратите внимание, что все сигналы не должны появится одновременно, небольшое временное расстояние между ними вполне допускается.

Также в стрелочном индикаторе есть алерты для большего удобства:

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Twin Blade

Теперь, чтобы полностью понять, как выглядят сигналы по данной стратегии вместе, рассмотрим несколько примером возможных сделок на валютной паре EUR/CHF.

Открытие опциона Call

Первы вариант покупки опциона Call был по всем индикатором кроме трендового, так как его сигналы не являются обязательными. Второй вариант покупки опциона был бы совершен не сразу на стрелочке, а после пересечения линий индикатора Traders Dynamic Index:

Открытие опциона Put

Покупка опционов Put происходит таким же образом после того, как выполняются все условия:

Заключение

Стратегия Twin Blade имеет простые правила и торговать по ней смогут даже новички. Единственным минусом данной стратегии является то, что она предусмотрена для торговли с короткими экспирациями в 60 секунд или немного дольше, а это в свою очередь может привести не только к быстрым прибылям, но и быстрым убыткам. Поэтому очень важно использовать правила мани-менеджмента и соблюдать риски при торговле бинарными опционами.

Также для прибыльной торговли немаловажным является работа через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

