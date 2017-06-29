Стратегия «Выход из забвения» для бинарных опционов

Можете ли вы определить, разворачивается ли цена или лишь корректируется, продолжается тренд или заканчивается? Споров на эту тему огромное множество. Однако все ответы на этот вопрос актуальны лишь для одного единственного участка истории. Дела обстоят следующим образом: начало тренда на низком таймфрейме может оказаться лишь корректирующим ценовым движением на более высоком, однако тренд старшего периода также может являться коррекцией на еще большем таймфрейме. И так можно продолжать бесконечно. Такие вопросы стали возникать вследствие образования нескольких враждующих лагерей трейдеров. Одни из них предпочитают торговать по трендовым стратегиям, другие – по контр-трендовым, а третьи – по разворотным. Забавно то, что все они стремятся к одному – узнать направление тенденции.

Сегодня речь пойдет о стратегии под названием «Выход из забвения». Она вполне может претендовать на звание стратегии, которая может разрушить существующие рыночные стереотипы.

Характеристики торговой системы:

Используемые индикаторы

Начнем с рассмотрения индикатора DSATY SYNC, который является разработкой пользователей форума TSD. Индикатор включается в себя две лини, выступающие в качестве фазы тренда. Индикатор относится к категории осцилляторов и, следовательно, имеет заданные максимальные и минимальные значения, а также зону перекупленности/перепроданности (уровни 10 и -10). При выходе из этих зон точки индикатора окрашиваются в зеленый или красный цвет, что является сигналом о возможной смене тренда.

Подтверждает смену направления тренда синхронизация двух линий. Они одновременно покидают зону перекупленности/перепроданности.

Сигналы индикатора не представляют для нас никакого интереса. Нам важно, чтобы линии находились в пределах зон. Следовательно, при получении сигнала от индикатора мы не будет входить в рынок, так как причиной появления этого сигнала является выход его линий из зоны.

DSATY SYNC нам нужен для определения тренда на более старшем таймфрейме. Поэтому нам понадобится два варианта индикатора. Один устанавливается на график с ТФ 5 минут, а другой – на график с ТФ 15 минут.

Определение коррекции мы доверим достаточно известному в кругу трейдеров осциллятору NVC. Его принцип действия построен на расчете отклонения от усредненной цены в пределах определенного периода, который в настройках задается значением NumBars. В процессе вычислений производится поправка на волатильность.

Правила торговли по стратегии «Выход из забвения»

Решение входить в рынок принимается в 2 этапа. Первое, что нам нужно сделать – определить направление тренда. Для этого используется график с более старшим ТФ. Второй этап – наличие коррекции, позволяющей выбрать наиболее выгодную точку входа.

Покупка опциона Call:

Две линии DSATY SYNC располагаются выше уровня 10 (зона перекупленности).

Бар NYC перекрашивается в красный (входит в зону перепроданности).

Первым делом мы смотрим на высший таймфрейм и определяем наличие бычьего движения. Отлично с этой задачей справляется DSATY SYNC. На обоих таймфреймах линии должны находиться за уровнем 10. Сигнальные точки мы игнорируем. Ценность для нас представляет лишь расположение линий.

Работа NYC происходит на минутном таймфрейме. Здесь мы и будем искать максимально выгодную точку входа. Другими словами, DSATY SYNC показывает основной тренд, а NYC определяет коррекцию. Покупка опциона производится на следом идущем баре, срезу после того, как предыдущий закрывается с красным цветом.

Покупка опциона Put:

Обе линии DSATY SYNC расположены ниже уровня -10 (зона перепроданности).

Бар NYC перекрашивается в зеленый (входит в зону перекупленности).

Линии DSATY SYNC находятся под уровнем -10 (чем ближе к минимуму, тем лучше). Такая картина подсказывает о сильной медвежьей тенденции на большом ТФ. Кроме этого, NYC должен сигнализировать о коррекции (вход в зону перекупленности). Покупаем опцион на следующем баре после сформированного зеленого.

Торговые рекомендации

Как и любая трендовая стратегия «Выход из забвения» подразумевает присутствие на рынке достаточной волатильности. По этой причине торговля в период азиатской сессии не рекомендуется из-за низкой активности игроков рынка. Также на усмотрение трейдера можно не торговать в понедельник и в пятницу перед или после закрытия европейской сессии. В эти периоды ситуация на рынке отличается своей непредсказуемостью.

Лучше не торговать и в моменты чрезмерной волатильности. О нормальном состоянии рынка говорит наличие стабильного тренда. Однако периодически наблюдается консолидация. Встревожить рынок могут важные экономические новости. Следовательно, торговля по системе осуществляется в европейскую и американскую сессии, кроме времени выхода экономических новостей.

В самом начале работы со стратегией старайтесь торговать только по наиболее явным сетапам. Имеются ввиду ситуации, при которых обе линии DSATY SYNC достигли своих минимальных или максимальных значений. Такой подход позволяет свести к минимуму возникновения ошибки при определении направления тренда. Набравшись опыта, можно начинать пробовать входить немного раньше, когда линии DSATY SYNC только входят в зону перекупленности/перепроданости.

Применение стратегии

Сразу обращаем внимание на расположение линий индикатора DSATY SYNC на 5-тиминутном ТФ. Видим, что они заходят в зону выше уровня 10. На 15-тиминутном ТФ эти линии уже находятся в этой зоне. Индикатор NYC начинает опускаться вниз и окрашиваться в красный цвет, что говорит нам о скором завершении корректирующего движения. Покупаем опцион Call сразу, как только закроется бар, а NYC не сменит свой цвет.

В некоторых случаях срока экспирации 5 минут может быть недостаточно для того, чтобы сделка оказалась прибыльной. Например, такое бывает на открытии Лондона, когда рынок только начал набирать свои объемы. Это тот самый случай, когда время экспирации следует увеличить, но не более чем до 10 минут.

В случае с опционом Put сигналы индикаторов должны быть противоположными.

Теперь разберем ситуацию, при которой входить в рынок не рекомендуется. Допустим, индикаторы показывают идеальный сетап для открытия сделки. Однако мы видим, что ликвидность рынка, мягко говоря, очень низкая. Это выражается в том, что цена практически не двигается, формируя на графике доджи. Подобная ситуация может встретиться на закрытии Лондона.

Заключение

Торговля по тренду считается одной из самых безопасных. Следуя тренду нам не нужно выявлять скрытые намерения трейдеров. Как только мы замечаем сильное движение, то тут же начинаем искать точку входа. Стратегия «Выход из забвения» позволяет избавить трейдеров от установившихся рыночных стереотипов и по-другому взглянуть на торговлю бинарными опционами.

