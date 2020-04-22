Стратегия для бинарных опционов Sniper

Стратегия для бинарных опционов Снайпер имеет много различных видов, так как ее пытались усовершенствовать многие трейдеры. Некоторые варианты получались менее прибыльными, другие, наоборот, становились лучше оригинала.

Плюсом данной стратегии является то, что в ней используются только стандартные индикаторы, которые есть во многих терминалах и на многих платформах.

Принцип работы стратегии для бинарных опционов Снайпер

Данная стратегия основана на трендовом индикаторе Moving Average (Скользящая Средняя) и осцилляторном индикаторе MACD. Скользящие Средние в данном случае используются в непривычном для многих экспоненциальном виде. Такая связка индикаторов определяет направление движения благодаря Скользящим Средним, а индикатор MACD дает возможность определить его остановку, и вместе они дают довольно точные сигналы для входа в позицию.

Также данная стратегия позволяет совершать дополнительные сделки на коррекционных движениях (откатах) по тренду, что даст возможность получать большую прибыль.

Настройка и установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Sniper

Новичкам может показаться, что такое количество индикаторов повредит прибыльной торговле. Но на самом деле все нужные индикаторы максимально органично смотрятся и не мешают работе друг друга. А сигналы, которые будет давать стратегия, очень просты и понятны. А самое главное, что эти индикаторы есть почти на любой торговой платформе, где присутствуют технические индикаторы и будет совсем не обязательно в будущем использовать сторонние терминалы.

Параметры индикаторов:

EMA (тип – Exponential) — 6 штук с периодами «3, 5, 7, 9, 11, 13».

EMA (тип – Exponential) — с периодом «55».

EMA (тип – Exponential) — с периодом «21».

MACD — настройки по умолчанию.

Обратите внимание, что третья EMA устанавливается в окно с индикатором MACD. Чтобы это сделать, потребуется перетащить индикатор в окно, и в настройках индикатора потребуется использовать параметр «Previous Indicator Data»:

Устанавливая данный параметр, индикатор будет использовать данные другого индикатора, что позволяет совмещать их в одном окне.

Для удобства в конце статьи можно будет скачать шаблон данной стратегии.

Время экспирации и мани-менеджмент

Тайм фрейм можно использовать любой, так как экспирация по данной стратегия для бинарных опционов составляет 5 свечей.

В каждой сделке не стоит рисковать более, чем 2% от суммы депозита, что является стандартным правилом.

Примеры торговли с помощью стратегии для бинарных опционов Sniper

Как можно увидеть, такое количество индикатор абсолютно не мешает торговле и позволяет видеть все сигналы от данной стратегии. А главное, что использовать эту стратегию смогут и новички, так как ее правила очень просты.

Также вариантов для открытия сделок есть несколько. Рассмотри их по порядку.

Для открытия опциона Call потребуется, чтобы:

Синие EMA пробили зеленую снизу вверх.

MACD пересек нулевой уровень снизу вверх.

или

Синие EMA переплелись друг с другом максимально близко.

Зеленая линия MACD пересекла красную снизу вверх.

Для открытия опциона Put потребуется, чтобы:

Синие EMA пробили зеленую сверху вниз.

MACD пересек нулевой уровень сверху вниз.

или

Синие EMA переплелись друг с другом максимально близко.

Зеленая линия MACD пересекла красную сверху вниз.

Опцион Call

Имеем несколько сигналов подряд, что дает дополнительные возможности для входа в сделку и также дополнительную потенциальную прибыль:

Опцион Put

Почти такая же ситуация и тут, тем более что сигналы шли друг за другом:

Заключение

Теперь становится понятно, почему данная стратегия для бинарных опционов называется Sniper. Сигналы, которые она генерирует, получаются довольно точными и их чаще всего бывает несколько, что позволяет совершать много хороших сделок за короткий промежуток времени.

Для того, чтобы получать точные котировки и быстрое исполнение ордеров, требуется торговать у проверенного брокера. Удачной торговли!

Скачать шаблон для стратегии Sniper

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

